Viven pasajeros caos en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara

Las aerolíneas no les dan respuesta, no les proporcionaron hospedaje a los pasajeros que se quedaron varados desde ayer y mucho menos saben cuándo van a salir. Esa es la realidad de cientos de pasajeros esta mañana en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

La caída en el sistema de Microsoft provocó que se cancelaran y retrasaran las salidas y despegues de decenas de aeropuertos a nivel mundial incluyendo Guadalajara.

“Nosotros venimos de Tijuana teníamos que salir ayer a las 6 de la tarde a Monterrey, pero nos cancelaron el vuelo y nos dieron la opción de viajar a Guadalajara con conexión a Monterrey, entonces las aeromozas nos dicen que pasáramos al mostrador pero llegamos al mostrador y tampoco hay sistema”, explicó Guillermo Pineda.

Explicó que le dieron oportunidad de abordar, pero las maletas no se podían ir porque no podían documentarlas.

“Cuando llegamos al filtro nos dicen que el vuelo está lleno y nos regresan y ahora tenemos que esperar a que haya otro vuelo y no sabemos cuándo, les pido un hotel para ir a dormir y bañarnos y no nos dan nada dicen que no es su responsabilidad”, agregó Guillermo quien viajaba con ocho personas.

Otro caso es el de Jahir Gutiérrez un pasajero que salía a Chicago a las 4:00 horas de este viernes pero no pudo hacer el check in.

“Llegué desde las 12 horas de ayer y no había quién te dijera nada, luego nos dijeron en qué fila ponernos pero todos los que no teníamos check in no pudimos volar, primero dijeron que lo iban a realizar manualmente, pero no lo autorizaron”, comentó.

Lamentó que las aerolíneas hayan apostado por un solo sistema. "Si Microsoft no funciona debieron haber contemplado otros sistemas; segundo, el servicio muy malo, la atención del personal pésima, no hay control; más bien nosotros nos estuvimos organizando para ordenarnos”, añadió.

Otro pasajero es Daniel que viajaba a Arizona esta mañana y no pudo viajar por las fallas en el sistema.

“Simplemente cancelaron el vuelo, no están reembolsando nada, no están acomodando a la gente en los hoteles, nada de estancias o alimentos, están justificando que no es su problema”, indicó.

Lo malo, dice el pasajero, que para volar a Arizona solamente hay un vuelo por día y ese vuelo ya está lleno.

“Mi hija salía en el vuelo Guadalajara-Hermosillo a las 6:30 y llegamos a las 3:45 de la mañana a documentar, documentaron el equipaje que ya llegó a Hermosillo, pero ella está aquí no la dejaron abordar que ya estaba lleno el vuelo, sobrevendieron el vuelo hay muchos pasajeros que se quedaron”, detalló Juan.

En la aerolínea Volaris están documentando solamente a los pasajeros en vuelos nacionales que previamente realizaron su check in de forma electrónica. En Viva Aerobus están realizando el proceso de manera manual para pasajeros a vuelos nacionales y en Aeromexico no tienes problemas.

