Después de que se diera a conocer la inversión de poco más de 60 millones de pesos (MDP) para la ampliación de MiBici, el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) informó que analizará con autoridades y vecinos las ubicaciones que tendrán las nuevas 60 estaciones que se sumarán al sistema en el oriente de la ciudad.

La intención es consensuar con los colonos las mejores opciones para su instalación, con el objetivo de que en octubre próximo empiecen a operar las 660 bicicletas que se integrarán al programa.

El usuario Eduardo Herrera celebró el aumento de puertos y de unidades.

“Estaría genial que dieran a conocer pronto las ubicaciones, sobre todo para las personas como yo que no vivimos por la zona (Oriente), pero acudimos varias veces por semana para allá”, destacó el joven.

Carolina Martínez aplaudió el anuncio y también se dijo interesada en conocer los sitios en los que estarán los ciclopuertos.

“Yo vivo cerca de la Estación San Andrés y me serviría demasiado si ponen una estación cerca, porque ahora con la ciclovía que se está construyendo en Javier Mina podría irme al Centro en bici, dejarla en un puerto, y cuando venga de regreso utilizarla de nuevo, incluso para hacer conexión con el Tren Ligero”.

El Imeplan aclaró que, tras una actualización de cifras al mes de junio, las suscripciones incrementaron 3.8% en este año.

En octubre el sistema MiBici tendrá 660 bicicletas más. EL INFORMADOR/Archivo

CONEXIÓN Y HABITANTES

Las claves para elegir nuevas ubicaciones

Con la instalación de las nuevas 60 estaciones que conformarán la nueva etapa de MiBici Pública, lo que se busca principalmente, dijo el Instituto de Planeación Metropolitana (Imeplan), es fortalecer el sistema en los municipios de Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara.

El Instituto informó que para elegir las colonias donde serán instalados los puertos se han implementado una serie de “criterios técnicos”, con los cuales se sustenta la viabilidad de las estaciones.

Una vez elegidas, se realizará un acercamiento con los vecinos de las colonias seleccionadas para la ampliación, con el objetivo de que puedan elegir el mejor punto para ello sin que represente alguna obstrucción.

“Estamos en el proceso técnico para la definición de las ubicaciones donde serán colocadas. Entre los criterios técnicos que se analizan se encuentran la densidad poblacional y la proximidad a estaciones de transporte masivo, para que sean colonias generadoras y receptoras de viajes multimodales”, explicó la Agencia.

Además, señaló para definir las ubicaciones se tomará en cuenta el plan de expansión del sistema diseñado desde el 2014, año en el cual se puso en marcha la primera etapa del programa, así como la distancia de las nuevas estaciones con los polígonos ya existentes.

“Las estaciones de MiBici guardan una distancia de 300 metros entre ellas, lo que permite que los usuarios tengan opciones en caso de que la estación se llene o vacíe, esto es conocido como un rebalanceo orgánico”, añadió el organismo.

El miércoles pasado la titular del Imeplan, Patricia Martínez Barba, señaló que se consideró la conectividad con los sistemas de transporte masivo, debido a que mejorar la conectividad del sistema de movilidad ha sido una de las principales apuestas para mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía.

Las bicicletas del sistema MiBici presentan el deterioro generado por el uso diario. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Usuarios piden mejorar las condiciones de las bicis

Laura Vargas es usuaria de MiBici Pública desde hace dos años. Comenzó a usar el sistema porque se quedó sin vehículo, por lo que tuvo que optar por usar el transporte público.

Todos los días va de la zona de Alcalde Barranquitas a Revolución, en Guadalajara, para lo cual utiliza la Línea 3 del Tren Ligero.

La bicicleta es el sistema que le permite hacer conexión a la estación del tren de ida y vuelta, con el objetivo de caminar menos, y aunque considera que en el último año el sistema ha tenido algunas fallas, le ayuda a eficientar sus viajes.

“Con las estaciones de MiBici camino menos, me ayudan a hacer conexión a la estación de La Normal o el Santuario, según las ganas que tenga de pedalear. Aunque quizá las estaciones o las bicis no están ya en las mejores condiciones, el sistema ayuda mucho. Considero que con que se mejore el balanceo y que arreglen un poquito las bicis, se puede salvar el programa, porque en principio era muy bueno”, dijo la joven respecto de las fallas que ha presentado el sistema de MiBici Pública en los últimos meses.

“A mí sí me sirve mucho porque me ayuda a llegar más rápido al trabajo, sobre todo ahora que pusieron el BusBici de Hidalgo. Pero lo que me estresa mucho es llegar y que las llantas estén bajas, porque me ha tocado llegar y agarrar la bici y que a las dos o tres cuadras ya van bajas, y así la bici se hace muy pesada. Los elásticos de las canastillas también están muy mal, ya no puedes poner nada porque muchos ya no sirven”, dijo por su parte Andrés Vázquez.

Uno de los puntos que más señalaron las personas usuarias entre las fallas a solventar es el que presentan algunas estaciones respecto al sistema de viajes, pues en ocasiones los ciclopuertos no leen cuando estos han cerrado, ocasionando que el tiempo sea cobrado a los usuarios.

“Yo utilizo mucho MiBici, de tres a cuatro veces al día, y algo que vi que estuvo fallando mucho en los últimos tres meses, podría decir yo, es el sistema. Intenté sacar varias ahorita y no pude. Tuve que hablar varias veces a las oficinas, y sí, me dijeron que era el sistema y que lo iban a arreglar”, dijo.

Otro de los usuarios, Jorge Naranjo, indicó que a las bicis les falta “un buen mantenimiento”.

“Yo creo que es necesario más bicicletas y más estaciones. Han hecho muchas ciclovías, y sí es un programa sustentable, pero sí faltan estaciones, además de que los usuarios también tenemos que poner de nuestra parte para cuidarlas, no maltratarlas”, dijo por su parte Ronald.

El Gobierno de Jalisco confirmó ya una inversión de 50 millones que serán empleados en un programa de mantenimiento permanente, con el objetivo de conservar las bicicletas y las estaciones en buenas condiciones, recurso que se ejecutará entre 2023 y 2024.

Añadió que a finales de julio estarán de vuelta 558 bicicletas que se encontraban fuera de circulación por falta de piezas, y que serán recuperadas 431 bicicletas que contaban con daño total o que habían sido robadas.

Principales fallas de MiBici

Fallas en el balanceo (garantizar que siempre hay bicis y ciclopuertos disponibles).

Asientos en mal estado, están rotos o se bajan al ir circulando.

El sistema en las estaciones no lee cuando se dejó la bicicleta al finalizar el viaje, y el tiempo extra identificado por MiBici es cobrado a sus usuarios.

Las estaciones no leen la tarjeta para liberar la bicicleta.

Frenos o velocidades en mal estado.

Los ciclopuertos o estaciones se encuentran sucios, y en ocasiones también las bicicletas.

La aplicación no lee correctamente si hay o no bicicletas en los ciclopuertos.

Las llantas de las bicis suelen estar bajas de aire.

La mayoría de las bicicletas no tiene campanilla.

Usuarios se quejan de la falta de mantenimiento y errores en el sistema que gestiona las estaciones. EL INFORMADOR/Archivo

RECOMENDACIONES

Lo que hay que saber para obtener un mejor servicio