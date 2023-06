El Gobierno de Jalisco informó ayer que el programa MiBici se ampliará hacia el oriente de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Se incluirán 60 estaciones con 660 bicicletas.

La titular del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan), Patricia Martínez Barba, explicó que esto beneficiará a casi 100 mil personas y también permitirá mejorar la conexión entre los Centros de Guadalajara, Zapopan y San Pedro Tlaquepaque (no precisó las colonias que recibirán los ciclopuertos) y entre los sistemas de transporte masivo.

Por otra parte, el Ejecutivo estatal indicó que de las 558 bicis que estaban fuera de servicio debido a la falta de refacciones, 282 ya están en operación y el resto, 276, lo estará a finales de julio.

“Estamos recuperando 431 (bicis) que tuvieron daño total o que fueron robadas durante varios años. Las vamos a recuperar a través del cobro del seguro, vamos muy avanzados en el proceso administrativo y muy pronto estaremos en condiciones de recuperarlas”, comentó el gobernador de Jalisco.

Acentuó que la inversión para el programa de mantenimiento permanente es de 50 millones de pesos.

“Vamos a hacer una reprogramación para este año y para el próximo. Confío en que quien venga después de nosotros pueda continuar esta apuesta y podamos entender que este programa requiere de un plan de mantenimiento sostenido para que pueda funcionar como todos esperamos”, dijo.

El programa MiBici arrancó el 1 de diciembre de 2014. En ese entonces contaba con 860 bicicletas disponibles en el Centro de Guadalajara para mil usuarios registrados.

Actualmente tiene 300 ciclopuertos con tres mil 200 bicicletas en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. Hay 132 mil 935 usuarios registrados.

Bajan suscripciones del programa MiBici en 2023

Pese a las acciones implementadas por el programa de MiBici Pública para mejorar el servicio mediante la ampliación de estaciones y compra de bicicletas, las suscripciones a este sistema de transporte han caído en los primeros cinco meses de este año.

Mientras de enero a mayo de 2022 se vendieron nueve mil 580 suscripciones anuales, para el mismo periodo de este año han sido apenas cuatro mil 625.

Algunos usuarios han optado por no renovar sus suscripciones anuales debido a las fallas presentadas en el sistema y a lo que consideran bicicletas en mal estado.

Un ejemplo de ello es Andrés López, quien estaba suscrito al programa desde 2019 y quien lo utilizaba para ir a su trabajo de una forma más ecológica, pues así evitaba el uso de su camioneta.

Sin embargo, desde el año pasado notó que el sistema “había decaído” y decidió no renovarlo este 2023.

Entre las fallas que, dijo, eran más frecuentes, se hallaban los frenos y asientos en mal estado, llantas bajas o ponchadas, fallas en los cambios de velocidad, en la cadena y en el ajuste del asiento, entre otras.

En cuanto a las estaciones, Andrés destacó que no había una buena distribución para tomar o dejar las bicicletas, pues en la mayoría de los casos los puertos estaban vacíos para tomar unidades o muy llenos para regresarlas.

“Algunas estaciones de anclaje individual estaban dañadas o no detectaban la tarjeta. Valdría la pena revisar y actualizar el sistema general de MiBici, tanto la app como su enlace con los puertos y su base central, porque siempre presentan fallas. En general, el servicio ha decaído. Como usuario, no pienso renovar mi membresía, prefiero comprar un scooter y disminuir riesgos por alguna falla en las bicis del sistema”, dijo.

Si bien la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) no respondió respecto al número de nuevos usuarios, indicó que el número de membresías activas es un 14% más alto que en el mismo periodo de 2022.

Por otra parte, señaló que actualmente el Programa de Bicicletas Públicas se encuentra en una etapa de mejora y crecimiento, por lo que “se está atendiendo el estado de las bicicletas con la llegada de nuevas refacciones, además de la revisión y seguimiento al tema de intermitencias en la conexión de los puertos en estaciones.

“Se sigue trabajando y atendiendo la conectividad en las estaciones de MiBici; al 22 de junio se concluyó con el reemplazo en equipos de comunicación de todas las estaciones. Este proceso se inició hace dos semanas, y las primeras estaciones con estos cambios no han presentado intermitencias en su conexión. Se seguirá monitoreando en los próximos días la conectividad en las estaciones que tuvieron cambios en los últimos días para descartar por completo intermitencias en la red”, finalizó.

Con la ampliación del programa MiBici, el Gobierno del Estado también busca que haya más viajes entre los Centros de Guadalajara, Zapopan y San Pedro Tlaquepaque. EL INFORMADOR/A. Camacho

MALA ATENCIÓN

Usuarios se quejan por falta de mantenimiento y fallas en balanceo

A través de redes sociales, es común encontrar quejas por parte de decenas de personas usuarias del sistema de MiBici Pública, quienes han asegurado que, ante el hecho de que no han sido solventadas, han decidido no renovar sus suscripciones.

Un ejemplo de ello es Fernando Hernández, quien dijo que ha notado que cada vez el mantenimiento de las bicicletas y sus estaciones es “más disperso”, además de que es constante encontrar fallas en las estaciones, pues, pese a que tienen bicicletas, éstas no podían ser liberadas ni con tarjeta ni mediante la aplicación móvil.

También, dijo, la misma aplicación suele presentar problemas para vincularse con las estaciones, pues, pese a que muestra unidades disponibles, al llegar a las mismas no hay bicicletas o no hay espacios disponibles para dejarlas.

Para Jesse Martínez, cada vez era más frecuente no encontrar bicicletas disponibles en las estaciones, y las que encontraba no funcionaban. Incluso, dijo, podían durar en el puerto en malas condiciones durante varios días pese a generar los reportes correspondientes.

“Antes era muy ocasional encontrar bicis en mal estado, y ahora es al contrario. Hay que tener suerte para encontrar una bici en óptimas condiciones”, añadió Jorge Nieto.

Para Josué, el hecho que más lo molestó mientras contaba con la suscripción fue que se le hizo un cobro de 900 pesos debido a que, si bien pudo anclar la bicicleta a un puerto una vez que terminó de utilizarla, el mismo le registró “un error”.

La bicicleta pudo ser sacada por otra persona para un nuevo viaje, sin embargo, el sistema no detectó que Josué ya había terminado el suyo con la misma unidad. “La persona llevó la bici a otro puerto al terminar su viaje, pero como mi viaje no terminó en su sistema, oficialmente para ellos eso era como si yo nunca la devolví”, dijo Josué con molestia.

Otro de los usuarios que decidió no renovar fue Jorge Pérez, quien dijo que, si bien él no batalló con el balanceo, no renovó porque no pudo hacer el pago en línea y debía acudir al módulo físico para hacerlo, lo cual se le complicaba. Aunado a ello, dijo, percibía fallas en la cobertura a la par de la demanda, en el mantenimiento y los horarios.

“No pude renovar porque cambié de tarjeta de crédito, así que a fuerza tengo que ir a una oficina para volver a activar el cobro. Si no puedo hacer todo desde la app, no me interesa”, coincidió Jorge Pérez.

A MARCHAS FORZADAS

Prevén la reparación de 300 bicicletas este mes

Paula utilizaba cotidianamente las bicicletas del sistema de MiBici Pública para ir de su casa al trabajo; sin embargo, dijo que ha minimizado su uso debido a las malas condiciones en las que se encuentran las bicicletas.

“Antes la usaba casi todos los días para ir y venir a la oficina, que está a unos tres kilómetros de mi casa, ahora solo la uso si hay bicicletas en buen estado porque para mí es, en primer lugar, muy peligroso circular en bicicletas a las que no les sirven los frenos o el timbre, además de que es incómodo que a varias se les baje el asiento. Gasto mucho tiempo en estar parando de estación en estación a buscar una bici buena para cambiarla”, contó la joven.

Ante los señalamientos de decenas de personas usuarias del sistema de Mi Bici Pública, como el hecho mencionado por Paula, la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) informó que será a finales de mes cuando se concrete la reparación de 300 bicicletas que actualmente forman parte del sistema.

Las unidades, señaló, se hallan en malas condiciones debido al desgaste en las piezas, mismas que “están por suministrarse en los próximos días”.

“Entendiendo que el uso del sistema, su éxito y el servicio que brinda a miles de usuarios han generado un desgaste en las diferentes piezas, el Gobierno de Jalisco y la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad del AMG (AMIM) garantizaron este año un presupuesto de casi 12 millones de pesos en refacciones para mantener un servicio de calidad”, aseveró la Agencia en un comunicado.

Según afirmó la AMIM, hasta el 22 de junio habían salido 238 bicicletas que ya fueron reincorporadas al balanceo del sistema. Estas bicicletas se encontraban en el taller por falta de piezas, como salpicaderas, asientos, puños y abrazaderas.

La empresa pretende reincorporar más unidades a las estaciones para mejorar el servicio. ESPECIAL

SUBE EL PRECIO

Cuestan el doble que en la Ciudad de México

En casi 10 años que ha operado el sistema de Mi Bici Pública, el costo de las bicicletas mediante las cuales se implementa el servicio ha subido 34 por ciento.

De acuerdo con la Unidad de Transparencia de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM), las primeras bicicletas compradas para la primera etapa del programa, en 2014, tuvieron un costo de 17 mil 829 pesos por unidad. Para la segunda etapa, el costo ascendió a 18 mil 821 pesos cada una, y para la tercera a 30 mil 389 pesos.

En la cuarta etapa, cada bicicleta tuvo un costo de 21 mil 969 pesos, y para la quinta y más reciente etapa anunciada hace un par de semanas, que está en miras de comenzar, el costo previsto fue de 23 mil 250 pesos cada una de ellas.

En promedio, el costo que ha tenido cada bicicleta en los casi 10 años de operación del programa es de 22 mil 450 pesos. Sin embargo, esta cifra corresponde al doble de lo que costaba cada bicicleta mediante la cual operaba el sistema de bicicleta pública denominada Ecobici en la Ciudad de México, que hasta antes de la llegada de la empresa BKT Bici Pública, tenía un costo promedio de 11 mil pesos, según información compartida a través de Transparencia.

Respecto a esto, la AMIM no detalló a qué podría deberse la diferencia de costos ni si una bicicleta es mejor que otra.

También reportan retrasos en la Ciudad de México

La empresa operadora BKT Bici Pública, encargada en la Ciudad de México del programa Ecobici, de la mano de 5m2 SA de CV, también ha reportado retrasos en la Ciudad de México.

Hasta enero de este año, y luego de poco más de un año de haber ganado la licitación en aquella ciudad para operar el sistema de renta de bicicletas, tenía un retraso en la implementación del sistema según los plazos de la licitación ganada.

Se tenía estimado que para entonces habrían colocado 458 estaciones (de las 687 que debían instalar), sin embargo, apenas habían instalado 122.

Por otra parte, apenas se habían entregado mil de las nueve mil 308 bicicletas que serían parte de la renovación del programa.

De acuerdo con las solicitudes de Transparencia 090163023000170 y 090163023000179, se confirmaron retrasos en la instalación por fallas en los chips y partes eléctricas de las cicloestaciones, sin embargo, no se notificó alguna sanción hasta entonces.

