Mi trabajo dio confianza para refrendar: Salvador Zamora

Salvador Zamora, reelecto como presidente de Tlajomulco, considera que en los comicios pasados se sintió más confiado, principalmente por la certeza del trabajo que realizó en el municipio. “Mi trabajo dio confianza para refrendar. La política ya no es para improvisaciones, se tiene que presentar un plan, en la administración pública tienes que trabajar con objetivos, resultados e indicadores. Si no lo haces, definitivamente estás condenado al fracaso”.

Destaca que en su campaña presentó ocho ejes de Gobierno, los cuales tienen que ver con la continuidad en el trabajo, pero también con la culminación de las obras importantes, como la consolidación del centro universitario en el municipio, el abasto de agua en todas las colonias y la construcción de la Línea 4 del Tren Ligero, entre otros pendientes.

En ese sentido, opina que los otros candidatos a la presidencia municipal no tenían proyectos reales para gobernar, por eso perdieron la elección.

“Estuve en dos debates, uno en El INFORMADOR. Y precisamente nunca vi un plan de nadie. Esta es la segunda elección donde hay aspirantes a la reelección, pero muchos se quedaron frustrados en el camino”.

Menciona que ser el primer alcalde en gobernar dos veces seguidas a Tlajomulco es un compromiso grande con la ciudadanía.

“Ya era un compromiso grande ser presidente municipal por tres años, pero el que la gente refrende la confianza te compromete más. Yo estoy dispuesto a trabajar en cuerpo y alma para dar los resultados que la gente espera… y también para regresarle a los ciudadanos la confianza, tanto a los que votaron por mí como a los que no lo hicieron”.

En su constancia de mayoría otorgada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, Salvador Zamora obtuvo 65 mil 982 votos, casi el doble que el segundo lugar.

Sobre su futuro al terminar la gestión, remarca: “Estoy concentrado en nuestro plan de la siguiente administración, en hacer los ajustes donde hubo fallas. Considero que tenemos que hacer apuestas, habrá que reforzar algunas áreas del Gobierno y hacer algunos cambios importantes. No tengo ninguna otra aspiración más que ser un buen presidente municipal”.

Mascotas. En su rancho tiene más de 15 perros. EL INFORMADOR/F. Atilano

Zamora quiere que lo recuerden por resolver el abasto de agua

“Quiero que me recuerden como el presidente que resolvió el tema del agua”, indica Salvador Zamora, quien el 1 de octubre iniciará su segundo periodo al frente de Tlajomulco de Zúñiga.

Explica que, al regresar a la administración pública, iniciará con obras en algunas comunidades, además de la conclusión de tres proyectos clave: consolidar el Centro Universitario de Tlajomulco como una opción para los jóvenes para estudiar una carrera universitaria, de prepararse y tener una mejor sociedad. El segundo es el abasto de agua en el municipio, el cual comenzó hace tres años, así como la construcción de la Línea 4 del Tren Ligero.

Acentúa que el objetivo es que en la siguiente gestión logre concluir el proyecto hídrico, el cual tiene un 40% de avance.

“Nuestro plan es hacer una red de interconexión de las plantas potabilizadoras, de tratamiento de agua, redes de impulsión, tanques de almacenamiento y redes de distribución de agua, para interconectar todos nuestros pozos y tener un acuaférico por todo el municipio”.

Puntualiza que ya se construyó un acuaférico que va desde el Zapote del Valle, Cajititlán hasta los límites con El Salto, pero están en el proceso de interconectar hacia la Zona Valle de Tlajomulco.

“Se está construyendo una planta potabilizadora en Real del Valle, pero se construirá otra cerca de La Carreta, que conectará con la planta del Zapote, la Zona Valle y San Sebastián. Habilitamos otra en Toluquilla. Queremos ir hasta López Mateos, después hasta Santa Cruz de las Flores y luego a la Cabecera Municipal, allí tenemos nuestra recarga de agua más importante, en la zona de Santa Cruz”.

Dice que de San Miguel Cuyutlán conectarían nuevamente a Cajititlán para completar el acuaférico.

“Hemos invertido más de mil millones de pesos, pero nos faltarían más de mil 500 millones para terminar esta obra importante. El municipio no cuenta con todos los recursos y estaremos haciendo la gestión”.

En el caso de la Línea 4 del Tren Ligero hacia Tlajomulco, resalta que al siguiente día de la elección se sentó a platicar con el gobernador, quien le comentó que la ruta se construirá antes de que termine la administración, al margen de si se cuenta con los recursos federales.

“Es una obsesión y una gestión que tenemos desde hace más de 10 años, para que Tlajomulco pueda contar con un sistema de transporte público masivo digno para los habitantes, que les genere la cercanía con la ciudad. Es otro de los pendientes importantes que tenemos. Y desde luego, el tema de la seguridad pública, porque tenemos que trabajar con mayor inteligencia, con mayor estado de fuerza, con mejor coordinación con las autoridades estatales”.

Afición. Una de sus principales pasiones son los caballos. “Soy gente del campo”. EL INFORMADOR/F. Atilano

La campaña

—¿En qué momento supo que ganaría?

—Siempre tuve confianza en que ganaría, lo que hice fue hacer una encuesta de salida, con cortes cada dos horas. Ya con el corte de las 2 de la tarde prácticamente se confirmaba que la tendencia era irreversible. Ganaría entre los 15 y 20 puntos de diferencia. Eso nos dio mucha tranquilidad. A diferencia de otras elecciones siempre estuve tranquilo, nunca tuve nervios, porque tuvimos completa nuestra representación electoral. La verdad es que siento que fue una jornada tranquila.

—¿Cuál fue la parte más difícil?

—Toda la campaña fue difícil, las condiciones sanitarias nos hicieron cambiar la estrategia de la campaña, nos hizo trabajar más fuerte, por no poder hacer eventos grandes, donde podías convocar a mucha gente, invitarla a los eventos donde podías dar discursos y presentar las propuestas. Fue una campaña diferente porque fue de puerta a puerta, de tocar muchas colonias, de hacer eventos más pequeños, pero más eventos… entonces fue visitar más colonias y eso me sirvió muchísimo. Fue más cansada, pero el saldo es positivo, sobre todo porque conoces algunos puntos del municipio que cuando eres presidente municipal no los ubicas, son puntos ciegos. Hasta que la gente te va diciendo situaciones que viven las colonias y que, en ocasiones, no las percibes desde la presidencia municipal.

Toda la campaña fue difícil, las condiciones sanitarias nos hicieron cambiar la estrategia, nos hizo trabajar más fuerte

—¿Cuál fue el momento más emotivo?

—Hay dos momentos. El primero de ellos, el día que hicimos el evento de la caminata en el Instituto Cultural Cabañas. Nos dejaron subir al escenario a los candidatos del área metropolitana y fue impresionante, pero sobre todo la participación de la gente de Tlajomulco. Fue tan impactante el grito de emoción y de apoyo cuando ponían la canción de nuestra campaña.

Y el segundo, las mujeres en Tlajomulco promovieron una marcha para pelear por sus derechos, que fueron mujeres afines a nuestro movimiento, a nuestro partido, y se reunieron. Según el dato, cuatro mil 800 mujeres partieron de dos puntos en el municipio y se reunieron en la plaza. Nos invitaron a los candidatos a participar. Lo emotivo fue ver lo impactante de la presencia de las mujeres, de gritar sus demandas.

Ganado. La familia se dedica a la ganadería. EL INFORMADOR/F. Atilano

La familia

—¿Qué papel juega la familia?

—Fue mi cuarta campaña... y siempre he tenido el respaldo y el apoyo de mi familia. Mis hijos ya están más grandes, pero desde la primera campaña siempre estuvieron trabajando de la mano de su papá. Mi esposa Vero es muy comprometida, prácticamente me acompañó a todos los eventos, fue un papel muy importante porque pareciera que el candidato va solo y te dicen: “A qué hora tiene momentos para la familia”. Mis hijas salían de trabajar y se incorporaban a las campañas, me alcanzaban en los últimos eventos, estuvieron prácticamente en todos, así es que fue una campaña donde tuve a mi familia muy cerca.

Algo importante es que siempre he tenido el respaldo de mis papás, que es algo muy importante, la enseñanza de disciplina, de trabajo, de honestidad que me han dejado, creo que es el mejor legado y me ha servido mucho. Mi mamá no puede caminar, se tiene que ayudar de una andadera, pero hizo mucho esfuerzo para estar el día de las mujeres… estuvieron mis papás, cuando ya son grandes.

Y mis hermanas y hermanos estuvieron en partes importantes de la campaña. Mis sobrinos y sobrinas estuvieron metidos. La verdad fue muy padre.

Fue mi cuarta campaña… y siempre he tenido el respaldo y el apoyo de mi familia

Gobierno

—¿Qué aprendizaje logró capitalizar de la primera gestión municipal?

—El aprendizaje más importante es que hay que salir más a la calle, la gente quiere ver a su presidente municipal cerca. Hay cosas que puede resolver el Gobierno municipal, por ejemplo, los servicios básicos que tenemos la obligación constitucional de darlos a los ciudadanos. Hay muchos otros que no, por ejemplo, hoy vivimos una pandemia de la cual no salimos, y la gente necesita mucho apoyo en salud. Me queda claro que los Gobiernos quedaron rebasados, particularmente el Gobierno federal, con el tema de la salud.

Me queda claro que los Gobiernos quedaron rebasados, particularmente el Gobierno federal, con el tema de la salud (ante la pandemia)

Unión metropolitana

—¿Cuál debe ser el primer proyecto con visión metropolitana?

—Consolidar nuestra Ley de Coordinación Metropolitana a través de sus instancias. Hay avances significativos. Tenemos que aprovechar que nuevamente tenemos municipios afines al proyecto del gobernador, hay que hacer una convocatoria a quienes no lo son, que formen parte de este nuevo sistema metropolitano para poder consolidar proyectos, como el Plan de Ordenamiento Ecológico Metropolitano, el Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano… un proyecto de gestión integral de los residuos. Tenemos que trabajar muy fuerte.

—¿En qué le beneficia a la gente que sean del mismo partido?

—Normalmente la gente que vive en Tlajomulco, no toda trabaja en Tlajomulco. Entonces dirías: de qué le sirve a Tlajomulco impulsar temas como Mi Macro Periférico o el Peribús, si no tocan a Tlajomulco. Pero sí importan para un programa de movilidad integral que contemple a todos los sujetos de la movilidad, empezando por los más vulnerables, las personas con discapacidad, los peatones, la movilidad no motorizada, el transporte público masivo, el transporte público tradicional, los vehículos tradicionales, el transporte de carga. Nos importa a todos porque impacta en la ciudad. Lo que le sucede a Tlajomulco le impacta a Guadalajara o Zapopan, por eso nuestro modelo de gestión metropolitana debe tener alcances más allá de un modelo de ley.

Debemos tener armonía en las reglamentaciones municipales de comercios, de giros, de seguridad, de transporte público, de salud. Es el reto más grande

Premios. Suma varios reconocimientos por la crianza de las razas Limousin y Brahman. EL INFORMADOR/F. Atilano

OPINIONES

"Es buen presidente municipal, desde que inició en el pueblo. Está haciendo las cosas bien, es muy honesto con su gente y lo que dice lo cumple".

Guadalupe de Santiago, vendedora de comida.

"No está haciendo mal las cosas. A pesar de la pandemia, salimos siempre adelante junto con su ayuda. Para mí, tiene una buena aprobación"

Juan Cárdenas, comerciante.

"Creo que ganó en el municipio de Tlajomulco debido al trabajo, al esfuerzo y a la dedicación. Y por toda la organización y su personal. Durante todos estos años hay grandes obras"

Iván Alejandro Zamora, comerciante.

"Triunfó porque hace las cosas bien y la gente volvió a votar por él. En esta zona dicen que es donde más trabajó porque es su pueblo".

Rafael Carrizales, vecino de Cuexcomatitlán.

"Ganó por ser bueno en su trabajo. Lo que le hemos pedido sí cumplió en el municipio. Arregló el pueblo y sus alrededores. Para mí está bien evaluado".

María Elisa Chávez, vendedora de comida.

Sigue #DebateInformador

¿Por qué refrendó Salvador Zamora en Tlajomulco?

Participa en Twitter en el debate del día @informador