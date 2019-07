México peleará a EU bienes del “Chapo”: López Obrador

El Gobierno de México reclamará los bienes que puedan ser confiscados a Joaquín Guzmán Loera, alias el “Chapo”.

Así lo afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia de prensa mañanera, luego de que la Corte de Estados Unidos (EU) condenó a cadena perpetua al narcotraficante y también ordenó la confiscación de 12 mil 600 millones de dólares (MDD) como compensación.

El Mandatario mexicano resaltó que está de acuerdo con el abogado del “Chapo” sobre que todo lo que se confisque debe ser para México por ley.

El tabasqueño adelantó que se harán los trámites para lograr este objetivo. Estarán a cargo del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

“Lo que están planteando de que se van a quedar con bienes obtenidos de esta manera no lo aceptamos si no hay un fundamento legal. Nosotros no vamos a dejar de atender estos asuntos por la vía legal. El abogado (del “Chapo”) dijo una cosa interesante sobre la confiscación de bienes. En todo caso le corresponden a México legalmente. Se va a revisar el asunto. Estoy de acuerdo con lo que dijo el abogado de (Joaquín) Guzmán”, afirmó.

Durante su mensaje matutino en Palacio Nacional, López Obrador, quien también entregó 21 millones de pesos (MDP) a los municipios de Metlatónoc y Cochoapa el Grande, en Guerrero, por la venta de bienes del crimen organizado, sostuvo que eso puede significar ingresos adicionales para los pueblos del país.

El miércoles, el juez Brian Cogan condenó a cadena perpetua al líder del cártel de Sinaloa al ser declarado culpable de 10 cargos por narcotráfico.

También le dictó 30 años de cárcel por el uso de armas de fuego, que de acuerdo con la acusación utilizó para mantener su imperio de las drogas, así como otros 240 meses por el blanqueo de dinero procedente de la venta de narcóticos.

El Presidente hizo entrega a los alcaldes de Metlatónoc y Cochoapa El Grande, dos de los municipios más pobres de Guerrero, más de 21 millones de pesos a cada uno, producto de lo decomisado a la delincuencia organizada. NOTIMEX/J. Lira

López Obrador, conmovido tras condena al “Chapo”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se dijo conmovido por la sentencia, a cadena perpetua, al “Chapo” Guzmán Loera, quien ahora pasará el resto de su vida en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos (EU).

“Lamento mucho que se den estos casos. No quiero que nadie esté en la cárcel, que nadie esté en un hospital, que nadie sufra. Yo soy un idealista, creo en el amor y la fraternidad, en la felicidad, soy humanista, no le deseo mal a nadie. Y cuando todas estas cosas que suceden terminan en condenas como ésta, una condena a estar de por vida, en una cárcel hostil, dura e inhumana, pues sí conmueve”.

En Palacio Nacional, el Mandatario aclaró que no le gusta hacer leña del árbol caído y por eso espera que ese tipo de casos ya no sigan sucediendo.

Sin embargo, sostuvo que tiene en sus pensamientos también a muchas víctimas.

“Nosotros vamos a seguir buscando construir entre todos una sociedad mejor, más humana, fraterna, pacífica y no violenta, apoyada en valores y no en la acumulación de bienes materiales de dinero y lujo barato”, expuso.

La sentencia a Joaquín Guzmán Loera fue emitida por el juez Brian Cogan, quien presidió el juicio que duró tres meses y en el cual se presentaron 56 testigos y que, según las autoridades estadounidenses, tuvo un costo de unos 50 millones de dólares (MDD).

Entre los delitos por los que se le levantaron cargos al narcotraficante de 62 años figuran la participación en una empresa criminal, conspiración internacional para producir, importar y distribuir cocaína, lavado de dinero y uso de armas de fuego.

Se señaló que su destino es la prisión de alta seguridad de Denver, Colorado, la conocida como ADX “Supermax”, donde muchos presos permanecen aislados 23 horas al día y con el mínimo contacto humano, lo que ha sido calificado como “la muerte en vida”.

CLAVES

La prisión de la que nadie se ha escapado

Fortaleza. Se prevé que el “Chapo” sea trasladado a una prisión de alta seguridad de Denver, Colorado, conocida como ADX “Supermax”, donde muchos presos permanecen aislados 23 horas al día y con el mínimo contacto humano, lo que ha sido calificado como “la muerte en vida”.

Seguridad. El penal, conocido como el “Alcatraz de las montañas Rocosas”, está protegido por alambradas con púas, torres de vigilancia, patrullas fuertemente armadas que resguardan sus instalaciones y francotiradores altamente especializados.

Encierro. Las celdas están hechas de concreto y miden 2.1 por 3.6 metros. Tienen una cama del mismo material cubierta sólo por un delgado colchón y mantas, así como una ventana de poco más de un metro de alto y 10 centímetros de ancho por donde entra algo de luz, pero a través de la cual los presos no ven más allá del edificio.

Mobiliario. En el reducido espacio hay un banco y un escritorio fijos, también de concreto, mientras que algunas celdas tienen radios y televisores en blanco y negro que transmiten programas religiosos, educativos y de interés general.

Alimentación. La comida se les suministra a través de pequeños agujeros en la puerta y su contacto con otros seres humanos se limita a los guardias y el personal de la cárcel, de acuerdo con medios de comunicación.

Internos. Esta prisión de máxima seguridad alberga a los presos considerados más peligrosos o que están acusados de terrorismo, como Ted Kaczynski, el “Unabomber”; el conspirador de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Zacarias Moussaoui y el terrorista de la Maratón de Boston, Dzhokhar Tsarnaev.

Perfiles. También se encuentra en ese presidio Simón Trinidad, ex comandante guerrillero de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quien está acusado de conspiración terrorista, y el narcotraficante mexicano Francisco Javier Arellano Félix, uno de los ex líderes del llamado cártel de Tijuana.

TELÓN DE FONDO

El capo se queja por la “falta de justicia” en Estados Unidos

Brian Cogan, juez federal de Brooklyn, dijo que debía sentenciar al “Chapo” a prisión de “por vida”, como solicitaba el Gobierno.

Serio, vestido con un traje gris, el líder del cártel de Sinaloa se dirigió a Cogan y le subrayó en español: “Ya que el Gobierno de Estados Unidos va a enviarme a una prisión donde nunca más van a escuchar mi nombre, aprovecho para decirles: Aquí no hay justicia”.

El Gobierno estadounidense celebró la sentencia de quien considera el mayor narcotraficante del planeta, desde la muerte de Pablo Escobar.

“Nos aseguraremos de que pase cada minuto de cada día del resto de su vida en prisión”, acentuó el fiscal federal de Brooklyn, Richard Donoghue.

“Con la sentencia se separa el mito del ‘Chapo’ del hombre Joaquín Guzmán, y para el hombre es el final de la cuerda… es una realidad de la cual no podrá escapar”, sostuvo Ángel Meléndez, agente especial del Departamento de Seguridad Interior para Nueva York.

El “Chapo” fue acusado de traficar miles de toneladas de droga a Estados Unidos a lo largo de un cuarto de siglo.

Además, el sinaloense se quejó de sus condiciones de reclusión.

También lamentó no poder abrazar a sus hijas mellizas, quienes no acudieron al juicio. Tampoco recibió visitas de su esposa, Emma Coronel.

Felipe Calderón respondió que el dinero decomisado se invirtió en centros para prevenir adicciones. AP/Archivo

Investigarán destino de dinero decomisado a Zhenli Ye Gon

El Gobierno federal investigará el paradero de los 207 millones de dólares (MDD) que fueron decomisados hace 12 años a Zhenli Ye Gon, empresario de origen chino.

En su conferencia de prensa matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) resaltó que antes no se informaba sobre el destino de los recursos que se decomisaban a la delincuencia y el crimen organizado.

Luego de entregar 42 millones de pesos (MDP) a dos municipios de Guerrero, recaudados en una subasta de bienes asegurados, López Obrador recordó que en 2007 se anunció un millonario hallazgo en la Ciudad de México.

Criticó que las televisoras “nos tuvieron con ese tema una semana, 15 días”, pero “lo que nunca se supo fue dónde quedó el dinero. Lo vamos a investigar, lo vamos a saber”, comentó el jefe del Ejecutivo.

Ante esto, el ex presidente Felipe Calderón le respondió a través de Twitter que el dinero se invirtió en la construcción de 335 centros de prevención y tratamiento de adicciones en todo el país.

“Entiendo que dijo que nunca se había hecho nada al respecto pero, afortunadamente, hay otros datos”, agregó.

En la subasta de bienes del narcotráfico se espera recaudar hasta 35 millones de pesos. ESPECIAL

Nueva subasta de bienes de la delincuencia

López Obrador anunció una nueva subasta de propiedades que pertenecieron en su mayoría a integrantes del crimen organizado.

El Mandatario subrayó que “va a seguir siendo sobre bienes, más terrenos, más residencias confiscadas”. El monto que se obtenga se destinará a los municipios pobres del país.

También dio a conocer las bases para la que se llevará a cabo el 28 de julio en Los Pinos. Explicó que los relojes, plumas, anillos, pulseras y demás artículos estarán en exhibición, del 21 al 28 de julio, en un salón de la ex residencia oficial del Presidente de México.

Ricardo Rodríguez, director de Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, dijo que se espera la recaudación de entre 30 y 35 millones de pesos (MDP).

Además, el Mandatario entregó 21 MDP a los municipios de Metlatónoc y Cochoapa el Grande, ambos en Guerrero.

“Estamos hablando de los pueblos más olvidados, pobres del país, que han conservado sus culturas, sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas, esa es la verdad más entrañable, más íntima de nuestro país”, dijo López Obrador tras entregar los fondos.