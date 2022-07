Mexicanos pasan 4.8 horas al día en internet: Inegi

Desde hace 10 años, Karla maneja las redes sociales de una empresa de comunicación en Guadalajara, por lo que pasa alrededor de 12 horas diarias frente a la computadora.

Mientras en 2017 el tiempo promedio de uso de internet en el país era de 3.2 horas al día, el año pasado subió a 4.8, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2021, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Arturo Blancas Espejo, director general de Estadísticas Económicas del Inegi, informó que los principales usos de internet documentados fueron para comunicarse, acceder a redes sociales y buscar información.

De 25 a 34 años, edad de los usuarios que más usan el internet en Jalisco

En un año, los usuarios de internet aumentaron más de medio millón en Jalisco, al pasar de cinco millones 773 mil 347 personas en 2020 a seis millones 341 mil 937 al cierre del año pasado, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2021. De ese total, los jaliscienses de 25 a 34 años son quienes utilizan más este recurso.

“Los resultados de la encuesta nos muestran un panorama prometedor y optimista de hacia dónde va el país con el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). Vemos que cada año se incrementan los usuarios de internet”, destaca Gabriela Gutiérrez, directora general adjunta de Estadística y Análisis de Indicadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Gutiérrez agrega que también hay una mayor utilización de internet para capacitación, evaluación “y también se ha incrementado su uso para hacer compras, pagos y operaciones bancarias en línea”.

La funcionaria reconoce que aunque se ha reducido la población que no usa el internet porque no sabe hacerlo, persiste la brecha de habilidades digitales.

Dice que ésta última disminuye un poco dependiendo el grupo de población y de la zona geográfica analizada.

“Por ejemplo, la población de adultos mayores. Si bien el porcentaje de población de adultos mayores que usa el internet se ha incrementado, sigue existiendo una diferencia considerable con respecto de los otros grupos de edad. La principal razón es la falta de habilidades para usar el internet”, afirma.

En el caso de Jalisco, la población de 55 años y más que usa el internet pasó de 612 mil 669 en 2020, a 624 mil 586 durante el año pasado.

Gutiérrez agrega que los resultados de la encuesta arrojaron que también existe una brecha importante entre la población rural y urbana. “En ambas zonas, el principal problema es la falta de habilidades, pero en las zonas rurales se suma como segundo problema la falta de recursos económicos”.

La directora recuerda que también existe la brecha de sexo, pues la proporción de hombres que usa el internet es mayor que el de las mujeres. “Lo que nos invita a profundizar, pues ¿Qué está pasando? ¿Por qué se mantiene esta brecha de dos puntos porcentuales?”.

Mexicanos están más conectados

De las 88.6 millones de personas usuarias de internet que hay en el país (con corte a 2021) el 89.2% se conecta todos los días de la semana. Con respecto a 2017, se observó un crecimiento de 8.1 puntos porcentuales en quienes se conectaron diario, de acuerdo con la ENDUTIH.

El 81.6% de la población usuaria de internet de seis años o más se concentró en la zona urbana y 56.5% en la rural.

Los principales usos de internet fueron para comunicarse, buscar información y acceder a redes sociales. La interacción con el gobierno por internet aumentó, mientras que la actividad para buscar información disminuyó.

Las Entidades federativas con mayor porcentaje de población usuaria de internet fueron: Ciudad de México, Baja California y Sonora. Los Estados que registraron los menores porcentajes fueron: Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Jalisco se ubicó en el octavo lugar a nivel nacional, con 82.2 por ciento.

Mientras que las Entidades con mayor porcentaje de hogares con internet fueron: Sonora, Ciudad de México y Baja California. Los Estados con porcentajes más bajos fueron: Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Jalisco se ubicó en el lugar 13.

En Corea del Sur, Reino Unido, Suecia, España, Estados Unidos y Japón, nueve de cada 10 personas son usuarias de internet. En México, la proporción es siete de cada 10 personas, cifra mayor a la registrada en Colombia y Sudáfrica.

Los Estados del Norte aprovechan más las TIC

La ENDUTIH 2021 arroja que en el país existen diferencias significativas en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a nivel regional, siendo los Estados del Norte los más avanzados, mientras que los del Sur son los más rezagados.

En la encuesta, dice, se reporta que durante el año pasado hubo una mayor contratación de paquetes de servicios que incluían internet, lo cual es consistente con los análisis realizados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Estos reportaron también que hubo una migración hacia paquetes con mayor velocidad de internet. “Observamos que esto no fue homogéneo, sino que se concentró en algunas Entidades, como la Ciudad de México, Nuevo León y Baja California, que además se encuentran entre los Estados con mayor porcentaje de hogares con internet”.

En contraste, agrega, Entidades del Sur como Oaxaca, Chiapas y Veracruz tienen el menor porcentaje de hogares con acceso a este servicio.

“De nuevo, son Estados donde predominan los problemas de habilidades, de ingresos, donde los usos de internet para actividades como compras, ventas y operaciones bancarias tienen una baja incidencia”.

En este sentido, subraya que es necesario impulsar no sólo la alfabetización digital sino también la inversión en infraestructura y mejores tecnologías.

Sigue brecha digital de género

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2021, durante el año pasado había 88.6 millones de personas usuarias de internet, lo que representó 75.6% de la población de seis años o más. La cifra reveló un aumento de 4.1 puntos porcentuales respecto a la de 2020.

Este ejercicio arroja que se mantiene una brecha digital de género: el 74.8% del total de las mujeres de seis años o más es usuaria de internet, frente al 76.5% de los hombres en el mismo rango de edad.

Graciela Márquez, presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reconoce que se mantiene una ventaja de 1.7% “de internet a favor de los hombres”.

Por su parte, Javier Juárez Mojica, comisionado del IFT, declara que es un problema estructural. “Lo que vemos aquí en la encuesta es el reflejo de otras variables que hay, el cómo las mujeres en general tienen menos oportunidades, menos ingresos económicos. Sí nos corresponde a todas las instituciones y a toda la sociedad actuar desde lo que nos toca”.

Destaca que en el IFT han implementado un plan transversal que se llama “Expertas que transforman”, en donde además de darle visibilidad a las mujeres, se les brinda capacitación en ciertas habilidades. “No solamente en lo técnico, donde muchas lo dominan y muy bien, si no en otras cuestiones como expresión en público, manejo de medios, etcétera, habilidades más transversales que se pueden requerir”.

Mejora el desarrollo económico del país

Gabriela Gutiérrez, directora general adjunta de Estadística y Análisis de Indicadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), comenta que si hay más personas que naveguen en las páginas de internet o con mayor conocimiento de las TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación), se puede generar un mayor desarrollo económico y más empleos en el país.

Estudios desarrollados por el IFT revelan que un mayor número de usuarios de internet y, este último, con mayor calidad y velocidad, sí tiene impactos en la productividad, “por ejemplo, en el PIB (Producto Interno Bruto) de las Entidades”.

Justo por esto, destaca, es necesario que las acciones en esta materia se focalicen en el desarrollo de las habilidades, “no sólo en cosas muy básicas que todos podemos hacer, como consultar redes sociales o leer noticias, sino darles un uso más productivo a las TIC en general, porque sí tenemos estudios que muestran que hay un impacto de usar el internet de esta forma en el desarrollo económico”.

Para promover el empoderamiento de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, el IFT trabaja en el Programa de Alfabetización Digital, que incluye acercamiento a los gobiernos municipales.

El presidente del Instituto, Javier Juárez Mojica, informa que es necesario atender las brechas digitales que se presentan en el país, como es el acceso y la cobertura a internet.

“Hay temas que tienen que ver con esta parte de la cobertura y los costos que no podemos dejar de mencionar. México es uno de los países donde más caro es el espectro radioeléctrico, eso naturalmente se refleja en las inversiones y en los servicios que consumimos en el país”.

Uno de los problemas que se presentan, detalla, es el despliegue de infraestructura. “Es inconcebible que todavía hoy no fluyan inversiones y no se lleve conectividad a ciertas localidades, porque no se obtienen los permisos de derecho de vías para poner los postes, las antenas en ciertas localidades. Es un tema de materia municipal, así lo establece la Constitución”.

Por ello, informa que el Instituto comenzará a impartir cursos y talleres, “donde lo que buscamos es llevar información a las autoridades locales y municipales de por qué es importante la conectividad. El impacto que puede tener en la prestación de servicios públicos, pero ya directamente en su población”.

Se hará énfasis en por qué es importante que faciliten este despliegue de infraestructura y cuáles son las mejores prácticas para facilitar el mismo.

Otro de los propósitos es que la gente tenga las habilidades para aprovechar la conectividad en las actividades productivas.

