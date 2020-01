Los discos pop más esperados del 2020

Este 2020 son varios los artistas que estarán dando de qué hablar con la salida de sus nuevos materiales discográficos, propuestas con las que esperan contagiar a millones en el mundo y que sus temas sean tendencia en plataformas digitales y redes sociales.

Selena Gomez

TWITTER/@selenagomez

Hoy la cantante estadounidense Selena Gomez estrena a nivel mundial su nuevo álbum “Rare”, del cual ya había adelantado algunos sencillos como la balada “Lose you to love me” y la pegajosa “Look at her now”, ambas melodías con un mensaje de empoderamiento femenino, tal parece que este disco es la catarsis de la tormentosa relación que vivió con Justin Bieber, y ahora se revela como el ave fénix: renovada y lista para continuar.

Halsey

@halsey

El próximo 17 de enero, la cantante Halsey también estará de manteles largos con el lanzamiento de “Manic”, un álbum de 16 temas que incluye colaboraciones con la boy band coreana BTS. En 2019 Halsey se hizo mundialmente conocida al grabar con ellos “Boy with luv”, y ahora son ellos los que entran a su universo con el tema “SUGA’s Interlude”, también participarán Alanis Morissette y Dominic Fike. Ya se pueden escuchar canciones como “Clementine”, “Finally” y “Graveyard”.

Louis Tomlinson

TWITTER/@louistomlinson

El ex One Direction estrenará su primer álbum como solista el próximo 31 de enero, el material lleva por nombre “Walls” y se compone de 12 temas, de los cuales, el público ya puede escuchar “Kill my mind”, “Two of Us”, “We made it” y próximamente “Don’t let it break your heart”. No es tan mediático como sus excompañeros, pero no deja de ser menos importante, pues previo a la salida de este disco ha tenido sencillos y colaboraciones exitosas con Steve Aoki y Bebe Rexha.

Kesha

TWITTER/@KeshaRose

El 31 de enero es también la fecha que la cantante Kesha eligió para publicar su nuevo material “High Road”, del cual ya pueden escucharse en plataformas digitales sencillos como “Raising Hell” en colaboración con Big Freedia, “Resentment” con Brian Wilson y Sturgill Simpson, así como “My own dance”. La placa se compone de 15 temas e incluye también una colaboración con Wrabel. La cantante no ha tenido un buen desarrollo musical en los últimos años, pero este proyecto puede catapultarla de nuevo.

Dua Lipa

TWITTER/@DUALIPA

Otra que estuvo dando adelantos de su nuevo disco a finales del 2019 fue Dua Lipa, con renovado look y una figura impactante, la también modelo de 24 años prepara el terreno para ser una de las divas del pop más escuchadas de este año. Su carta de presentación “Don’t star now”, estrenada el 9 de noviembre ya tiene 93 millones de reproducciones. El reciente sencillo es “Future nostalgia”, que además será el nombre de esta nueva placa que prepara. La estrella se ha destacado por ofrecer una esencia de la música de los 70 con los ritmos de la nueva ola.

Justin Bieber

TWITTER/@Shazam

El pasado 3 de enero el canadiense Justin Bieber lanzó su nuevo sencillo “Yummy”, el cual marca su regreso a la industria musical después de casi seis años, “Purpose” fue el último álbum que publicó en 2015. En este tiempo, el cantante se casó y ahora vive una vida más tranquila y pausada. Aunque no hay fecha de lanzamiento, esta carta de presentación también adelanta el estreno de un documental donde hablará de su alejamiento de la industria, el cual se verá a finales de este mes desde la plataforma YouTube.

Katy Perry

TWITTER/@katyperry

Aunque un disco como tal no ha anunciado, pues Katy Perry refiere que éste saldrá si es que la gente lo quiere, lo cierto es que ha estado publicando nueva música en los últimos meses, por lo que el primer trimestre del 2020 pinta para que siga presentando nuevos sencillos. Lo que sí hay que decir es que sus nuevos singles no han funcionado tan bien como se esperaba. La nueva etapa de la cantante es más hippie y calmada, y para muestra sus canciones recientes: “Never really over”, “Small talk” y “Harleys in Hawaii”.

Adele

TWITTER/@Adele

Con muy poca información de por medio, son los fans los que han estado armando conjeturas acerca de un nuevo material de Adele. La estrella británica se toma recesos de al menos cuatro años entre un disco y otro. El último que publicó fue en 2015, “25” de donde viene su hit “Hello”.Con tres discos de estudio en su carrera musical, la cantautora ha vendido más de 60 millones de álbumes a nivel mundial. Lo que sí ha sido noticia es el cambio de su figura, ella publicó en Instagram una imagen de una reunión donde luce muy delgada, días después se publicaron unas fotos en la playa donde se podía comprobar su delgadez. Habrá que esperar noticias de su nueva música.

Rihanna

TWITTER/@rihanna

Otra que ha estado fuera de la industria musical es Rihanna, en 2016 fue cuando publicó su último disco de estudio “Anti”. Desde entonces ha estado dedicada al mundo de la moda y los negocios a través de su línea de maquillaje y ropa. Se ha rumorado que el álbum de la cantante de Barbados ya está más que listo, solo que aún no se ha dado una fecha en concreto, aunque se sabe que el disco se caracterizará por una clara influencia del reggae. Muchos de los éxitos más icónicos de la década pasada sin duda fueron de Rihanna, por lo que las expectativas de esta nueva placa son muchas.

Lady Gaga

TWITTER/@ladygaga

Aunque es nula la información al respecto, Lady Gaga ha alebrestado a sus fans en redes sociales con tuits ambiguos con respecto a un nuevo álbum. El 2019 fue importante para ella porque ganó el Oscar a Mejor canción, “Shallow”, de la película “A Star is Born” y el soundtrack de nuevo la colocó como una artista creativa y en tendencia después de que a sus últimos álbumes, “Joanne” y “Art Pop”, no les fue como ella esperaba. De hecho, en un tuit compartió que no recordaba “Art Pop”. Gaga también hizo una gira en Las Vegas y lanzó una línea de maquillaje. Los fans están ansiosos por las sorpresas que traerá su sexto disco de estudio.

Saber más

Otros artistas que estarán ofreciendo música nueva este año son: Pet Shop Boys con “Hotspot”, el próximo 24 de enero, y Meghan Trainor con “Treat Myself”, el 31 de enero, hay que decir que la cantante había estado retrasando su álbum porque sus sencillos promocionales no figuraron en las listas de popularidad. Cardi B, Alicia Keys y Rosalía, también podrían estar dando sorpresas próximamente.

