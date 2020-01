¡Se aproxima una avalancha de música!

La música se vive mejor en los conciertos, y durante el calendario que nos aguarda este 2020 podremos disfrutar en Jalisco de una sensacional agenda de espectáculos, con producciones protagonizadas por propuestas locales, nacionales e internacionales. Además, la cita musical de este año tendrá ofertas para los amantes de diversos géneros: Pop, metal, rock, clásica y claro, la música urbana del reggaetón.

A continuación te ofrecemos una lista de los conciertos que no podrás perderte a lo largo de los próximos meses. Tacha las fechas en tu calendario y alista el plan para disfrutar de la Perla Tapatía más sonora de toda la historia.

Arena VFG

La casa fundada por Vicente Fernández tiene uno de los mayores aforos para conciertos masivos en un recinto cerrado, por ello sus eventos anunciados son contados, pero de enorme convocatoria. La nostalgia pop noventera se hará presente en la VFG el próximo 26 de febrero, con la llegada de los Backstreet Boys, quinteto de voces masculinas que el 2019 sacaron su noveno álbum de estudio: “DNA”.

El inmueble en Tlajomulco también tiene oferta para las generaciones más recientes, con la cantante de electropop Billie Eilish, quien visitará el país este año como parte de su gira “Where Do We Go?”; la cita es el 25 de mayo. Además, uno de los eventos más anticipados es el recital que ofrecerá Harry Styles. El antiguo integrante de One Direction vendrá a cantar el 1 de octubre.

El 1 de octubre, el cantante protagonizará en la Arena VFG uno de los conciertos más esperados del año. TWITTER/@Harry_Styles

La joven cantante de 18 años, fue premiada como la nueva artista del año y la Arena VFG se prepara para recibirla. TWITTER/@AMAs

Teatro Diana

El pop latinoamericano se hará presente con la puertorriqueña Kany García, muy activa en su discografía tras lanzar “Soy yo” y “Contra el viento” con una diferencia de un año entre uno y otro (2018 y 2019). Ella cantará en el Teatro Diana el 6 de marzo.

También habrá pop de manufactura nacional de la mano de Danna Paola, quien vuelve a la urbe para presentarse con su “Mala Fama Tour” (28 de febrero). Un intérprete afín a estas sonoridades es el español Manuel Carrasco, quien estará en Guadalajara, en el escenario del Diana el 6 de febrero.

Otros que llegan desde Europa son los alemanes de Tokio Hotel con la estética que los hizo famosos, dentro de su gira latinoamericana “Melancholic Paradise”. El encuentro con los fans es el 11 de marzo. Para los fans de los sonidos “emo” llega Pepe Madero, quien tiene agendado un concierto en el mismo recinto, el próximo 29 de mayo.

El Teatro Diana recibirá a José Madero en la gira de su nuevo disco Psalmo 19-20. TWITTER/@ClassMusic

El Diana también es hogar del heavy metal, y el próximo 24 de febrero recibirá a un clásico estadounidense: Stryper. Para los melómanos con un perfil más indie también hay propuestas, pues Portugal The Man vendrá el 17 de marzo. Una de las bandas más emblemáticas de la llamada “world music” regresa al Teatro Diana, luego de ocho años de ausencia: Dead Can Dance, quienes cantarán sus éxitos el 16 de mayo.

La música clásica tendrá su espacio en este recinto con el compositor italiano Ludovico Einaudi (24 de mayo), quien llega con su gira “Seven Days Walking”. El reggaetón estará de la mano de los hermanos May & Ricky 13 de junio, que este 2019 publicaron su primer disco: “Para aventuras y curiosidades”.

Auditorio Telmex

Un foro con más capacidad para el público es el Auditorio Telmex, quien este 18 de enero tendrá a la española Mónica Naranjo haciendo de las suyas. El también ibérico Melendi traerá su propuesta de pop rock el 21 de febrero. Ya con talento nacional, Gloria Trevi cantará ahora de manera individual el 29 de febrero. La cubanoestadounidense Camila Cabello viene con su tour “Romance” (26 de agosto), por su disco epónimo lanzado este mismo año.

De casa, Alejandro Fernández buscará agotar boletaje en sus próximas presentaciones en el Telmex, agendadas para el 5 y 6 de marzo. Más clásico dentro del repertorio pop, el español Raphael tiene planeada su visita para el 7 de marzo.

La fusión musical de Yanni (pianista y compositor griego), llegará el 16 de marzo al Coloso de Periférico Norte. También con orquestación, Il Divo complacerá a los melómanos pocos días después, el 19 de marzo.

¿Quieren rock? También estará presente con propuestas españolas y de la Unión Americana. La nostalgia ochentera la trae Hombres G (21 de marzo), mientras que el ritmo pesado llegará con Mago de Oz (7 de mayo). Para un perfil más alternativo estará el grupo MGMT (23 de marzo).

Los Hombres G, volverán al Auditorio Telmex. EFE/ARCHIVO

C3 Stage

Apuesta por el metal

El foro independiente C3 Stage tendrá una programación movida para este año. El metal estará presente con Haggard (19 de enero), legendaria banda teutona. En su vertiente del progresivo, el metal en el C3 tendrá una encarnación de Rhapsody, esta vez con los miembros Turilli y Lione (12 de marzo). Más metal progresivo sonará con Soen (14 de marzo) y Between the Buried & Me (6 de marzo).

JL