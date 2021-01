Las + Informador: Las noticias del 20 de enero de 2021

1 Es presidente de EU

Joe Biden se convirtió este miércoles en el presidente número 46 de la historia de Estados Unidos, al jurar el cargo en la ceremonia oficial de investidura ante las escalinatas del Capitolio y en medio de grandes medidas de seguridad.

Kamala Harris, por su parte, hizo historia al convertirse en la primera mujer, la primera afroamericana y la primera persona de origen asiático, en tomar el cargo como vicepresidenta.

Lady Gaga interpretó el himno nacional estadounidense, mientras que Jenifer Lopez cantó "This Land is Your Land" durante la ceremonia.