A diferencia del año pasado, el lago de Chapala y otras fuentes de abasto de agua que suministran a la Zona Metropolitana de Guadalajara se encuentran en mejor nivel de almacenamiento. Al inicio del temporal, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informa que el lago está al 46%, mientras que hace un año registraba apenas 35 por ciento.

Juan Pablo Macías, especialista en gestión de recursos hídricos, destacó la recuperación que tuvo Chapala durante el temporal pasado, gracias a los aportes de las presas ubicadas en la Cuenca Lerma-Chapala, que permitieron llevar una cantidad significativa de agua desde el río Lerma. “El temporal 2024 fue benigno con la Cuenca, ya que Chapala alcanzó un nivel máximo del 61.20%”.

Carlos Ornelas, académico de la Universidad Panamericana, explicó que el lago ya recuperó cinco centímetros en los primeros días del temporal. Estimó que será una buena temporada de lluvias, ya que las presas de Guanajuato han mostrado una recuperación en sus niveles. Y cuando se llenan desfogan hacia Jalisco, principalmente la presa Solís.

Por otro lado, la presa Calderón está al 63%, mientras que el año pasado se ubicaba apenas en 20%, cerca de su nivel de azolve (a punto de dejar de enviar agua a la metrópoli).

En cuanto a la presa El Zapotillo, aún no hay datos registrados en la plataforma de monitoreo de la Conagua. No obstante, la Secretaría de Gestión Integral del Agua de Jalisco informó que este embalse aporta agua a la ciudad desde mayo pasado, aunque con un flujo limitado de un metro cúbico por segundo (se prevé el triple).

Chapala es la principal fuente de abasto para la metrópoli, ya que aporta 63% del agua que se consume. Otras fuentes de abasto son los pozos y manantiales.

Julio Zamora, meteorólogo del Instituto de Astronomía y Meteorología, indicó que el temporal de este año será más abundante.

Con el nivel de almacenamiento actual, se prevé que Chapala supere el 70% de su capacidad al finalizar el temporal. EL INFORMADOR/Archivo

Urgen al segundo acueducto para evitar crisis en abasto

El Gobierno de Jalisco avanza en concretar el proyecto del segundo acueducto de Chapala a Guadalajara. En un comunicado difundido el 18 de junio, se informó que la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) eligió la empresa ganadora para realizar el proyecto ejecutivo del nuevo acueducto.

El titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín, reiteró que el proyecto del nuevo acueducto no contempla incrementar el volumen de extracción de agua del lago de Chapala, sino sustituir el sistema antiguo y que el agua se traslade por una sola vía, de manera eficiente.

En la actualidad, se tiene una concesión de hasta 7.5 metros cúbicos por segundo para traer a Guadalajara mediante dos vías: el primer acueducto traslada entre 5.2 y 5.5 m³/s y el resto se transporta por el sistema antiguo, el cual fluye por el río Santiago, el canal de Atequiza y Las Pintas, además de que también hay aportación de agua para el distrito de riego 013.

Esto expone y genera pérdidas de agua por la contaminación de descargas industriales, la evaporación, así como posibles robos de agua.

Carlos Ornelas, académico de la Universidad Panamericana, aseguró que con el nuevo acueducto se extraerá la cantidad total de agua que tiene permitida el Gobierno del Estado desde el lago de Chapala, es decir, 7.5 m³/s, y se evitará que haya desvíos en el agua que se traslada a la ciudad.

“Nos va a permitir optimizar el volumen de agua que traemos de Chapala. Vamos a tener menos pérdidas físicas en el camino, no se va a contaminar el agua de Chapala a Guadalajara. Ya contando con el acueducto sustituto va a ser una conducción segura porque no hay posibilidad de que se desvíe el agua y la calidad no se va a deteriorar”.

El académico destaca que el proyecto debe complementarse con la modernización de la planta potabilizadora de Miravalle lo que disminuiría la mala calidad de agua que llega a las viviendas; también señaló que se debe atender cualquier posible fuga en la red de distribución e impulsar la renovación de las redes del SIAPA.

El SIAPA ha atribuido esta pérdida de agua a fugas en la red de distribución, tomas clandestinas o robos del líquido, así como deficiencias en los procesos de conducción en las plantas potabilizadoras. Algunas de estas fallas se deben a la antigüedad de la infraestructura, incluidos los ductos que transportan el agua a hogares y negocios.

Afirman que con el nuevo acueducto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) podrá monitorear con mayor precisión los niveles de extracción de la concesión que se toma del lago de Chapala para abastecer a la ciudad.

PARA SABER

¿Cómo se abastece la ZMG? Fuente de abasto Volumen promedio Lago de Chapala 6.5 m³/s Agua subterránea 2.4 m³/s Presa Calderón* 1.9 m³/s Manantiales 0.052 m³/s Total 10.97 m³/s

Fuente: Informe Trimestral del SIAPA enero-marzo 2025

*Nota: incluye sistema de El Zapotillo-El Salto-La Red-Calderón

Vecinos almacenan agua en cubetas ante la falta de suministro en varias colonias de la ciudad. EL INFORMADOR/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

El temporal mejorará los cuerpos de agua

Julio Zamora, meteorólogo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG.

Carlos Ornelas, académico de la UP.

Expertos pronostican que habrá un mejor temporal de lluvias, lo cual permitirá que se recuperen los cuerpos de agua que abastecen a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Julio Zamora, meteorólogo del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara, indicó que el temporal de lluvias será más abundante de lo habitual, eso sin contar con la posibilidad de ciclones como “Erick”, el cual provocó lluvia tras su paso por el sur de México.

“Para esta temporada de lluvias sería más lluviosa de lo habitual. No quiere decir que todos los días vaya a llover, sino que una vez que se haga el recuento de cuánto cayó de precipitación en el mes de junio, al compararlo con los datos históricos promedio, nos daremos cuenta de que habrá llovido un promedio más arriba de este valor”.

Carlos Ornelas, académico de la Universidad Panamericana, informa que el lago ha recuperado ya 5 centímetros en los pocos días del temporal y estima que será un buen temporal, ya que las presas del estado de Guanajuato cuentan con recuperación en sus niveles de agua.

“La presa Solís, que es la más grande en el estado de Guanajuato, ya está al 64 %, mientras que el año pasado, para estas fechas, estaba al 39 %. Esto nos permite vaticinar que los volúmenes que pueden llegar a Chapala pueden ser todavía mayores que el año anterior”.

El académico consideró que para los próximos meses se puede garantizar el abasto de agua para la ciudad: “Vamos a tener seguro el suministro en el próximo periodo de estiaje”.

Con el nuevo acueducto se vitarán pérdidas por fugas, robos y contaminación. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

Tlajomulco se incorpora de forma gradual al SIAPA

Desde el mes de octubre, el Congreso de Jalisco autorizó la incorporación de Tlajomulco de Zúñiga al SIAPA; sin embargo, el área de Comunicación Social indicó que el municipio se está incorporando de forma gradual al organismo del agua.

Por lo pronto, el municipio sigue implementando acciones para garantizar el abasto de agua: el 19 de junio iniciaron obras de interconexión y equipamiento hidráulico en el fraccionamiento Arvento, en la zona de la Ribera. Dicha obra sería en beneficio de más de 40 mil habitantes del municipio.

Y habría conexión directa con la planta potabilizadora número 5, incluyendo la instalación de un sistema de rebombeo, un tanque de almacenamiento y la construcción de redes hidráulicas con tubería de 8 y 12 pulgadas.

La PP5 fue inaugurada en una primera etapa el pasado mes de noviembre, con lo cual se busca abastecer a más de 216 mil habitantes de colonias ubicadas en la zona de carretera a Chapala y aledañas, por ejemplo: Hacienda Santa Fe, Villa Fontana Aqua, Chulavista, Los Cántaros, Los Agaves, Rancho Alegre, Arvento y Silos.

En total, se suministran 500 litros por segundo desde el lago de Chapala para dichas colonias, aunque se trata de una primera etapa, ya que se espera poder ampliar la planta potabilizadora 5 con el fin de que pueda tener capacidad de hasta 2.5 metros cúbicos por segundo para aquel municipio.

Carlos Ornelas, académico de la Universidad Panamericana, sugirió que para completar y garantizar el abasto de agua para los municipios que se incorporarán al SIAPA se deben aprovechar no solamente las fuentes de abasto, sino el reúso del líquido.

“Tenemos que trabajar en la parte del reúso del agua. Es decir, el agua que obtenemos de las plantas de tratamiento actuales y las que se tienen proyectadas, y reutilizar el agua en otros usos distintos al consumo humano para liberar volúmenes de agua y destinarlos a la población”.