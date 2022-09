¿Los reunirá? López Obrador quiere a Belinda y a Nodal en el Zócalo

"Generó polémica porque no les gusta, como diría mi amigo López Dóriga, la música del grupo Afirme, jajaja, no, es Grupo Firme, y como dice esa canción famosa "ya supéralo". Fue una buena iniciativa de la Jefa de Gobierno, porque no solo de pan vive el hombre, había mucha alegría, muy contentos los jóvenes", indicó. López Obrador señaló que ya recibió información de que el cantante grupero, Christian Nodal, quiere presentarse en el Zócalo de forma gratuita, por lo que no descartó la realización de otro concierto.