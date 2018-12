La hora de la verdad

El partido más esperado por todos los equipos cuando arranca un torneo ha llegado. La Final del futbol mexicano está a nada de celebrarse y llegaron a ella los dos mejores equipos del Torneo Apertura 2018. Cruz Azul, como líder general y número uno del certamen, enfrentará al América, sublíder y uno de los equipos que mejor se desempeñan en el terreno de juego, disputarán el trofeo que los proclame campeones aztecas, toda vez que en el torneo empataron sin goles en el Estadio Azteca.

Ambos conjuntos contarán prácticamente con equipo completo, Cruz Azul no tiene suspendidos, ni lesionados; sin embargo por el lado americanista, si bien no hay jugadores suspendidos, sí tendrán la baja, por lo menos para el partido de esta noche, de Edson Álvarez, quien no se alcanzó a recuperar de su lesión.

Los 21 años de sequía de La Máquina hacen que todos sus seguidores anhelen con todas sus fuerzas poder vencer al acérrimo rival en una edición más del Clásico Joven, que ahora se presenta en una Final más, toda vez que esta será la cuarta ocasión en que ambos conjuntos se vean las caras en la disputa por el título del futbol en México. Hoy, a las 20:30 horas, es la primera cita de dos.

''Tengo que darle la solidaridad al equipo. No me pidan que vaya a cabecear (como Moisés Muñoz en la Final del Clausura 2013). Ojalá que lo podamos definir antes, que lleguemos al minuto 90 con el partido ya cerrado''. Agustín Marchesín, América

Por parte del conjunto americanista, llegan a este partido con una racha de 15 partidos sin conocer la derrota entre torneo regular y Liguilla, toda vez que el último partido que perdió el equipo de Miguel Herrera fue ante León en este Apertura 2018 en la Jornada 6 el pasado 22 de agosto con marcador de 2-0. A partir de ahí, las Águilas del ''Piojo'' tienen una marca de ocho triunfos y siete empates.

Pero lo que más resalta en esta Final, por lo menos para el partido de Ida, es la paternidad que tiene América sobre Cruz Azul, y es que La Máquina no ha podido derrotar a los cremas en 11 juegos oficiales. La última vez que los cementeros pudieron derrotar a las Águilas, fue en el Torneo Apertura 2014, con marcador de 4-0 en la Jornada 12 de aquel certamen.

El Azteca será la casa para ambos encuentros, a pesar el recinto histórico del América, fue aquí donde el Cruz Azul vio su época de "Campeonísimo".

Las tres finales previas

Primera vez

En la temporada 1971-1972, Cruz Azul y América se vieron las caras por primera ocasión en una Final en el futbol mexicano. La Máquina salió victoriosa en único partido con marcador de 4-1. Esto gracias a los goles de Cesáreo Victorino, Héctor Pulido y Octavio Muciño en dos ocasiones. Enrique Borja había descontado por los Cremas, en el Estadio Azteca un 9 de junio de 1972.

La revancha

La década de los ochenta fue dominada casi en su totalidad por los Azulcremas y en la campaña 1988-1989 se enfrentaron a Cruz Azul en una Final más, pero ahora la historia fue diferente, América cobró revancha y se llevó el título con marcador global de 5-4, gracias a la gran actuación de figuras como Carlos Hermosillo, Antonio Carlos Santos, ''Zague'' y, Alfredo Tena, en la zaga.

Puñalada

La Final del Torneo Clausura 2013 ha pasado a la historia como la más dramática y emocionante del futbol mexicano y no es para menos. Cruz Azul tenía en sus manos el título, sin embargo Moisés Muñoz y Aquivaldo Mosquera decidieron lo contrario, mandaron el juego a tiempo extra en los últimos instantes y en tanda de penales las Águilas se llevaron el título en el Estadio Azteca.

Sólo piensan en el trofeo de campeones

El entrenador del América, Miguel Herre.ra, expresó ayer que ''por lo único que soñamos, ilusionamos y nos vamos a matar en la cancha, es por levantar el trofeo de campeón''

El ''Piojo'' se vio un poco trabado al inicio en la conferencia de prensa conjunta, que ofreció ayer con Pedro Caixinha, el portugués entrenador de Cruz Azul, previo al primer partido de hoy en el Estadio Azteca, por el campeonato del futbol mexicano.

Herrera compartió que ''hemos cerrado bien y no importa cómo llegues. En la Final todo se borra. El objetivo más importante es ganar los dos partidos y conquistar el título en los 180 minutos, en los penales o como sea''.

Obviamente que Águilas llega bien, después de destrozar a Pumas de la UNAM por 6-1 en el encuentro de Vuelta en la ronda Semifinal. ''Hemos logrado satisfacer a la afición. Esta es la Final más deseada con tintes de revancha''.

El último campeonato de Herrera y América fue en un memorable Final precisamente ante Cruz Azul. ''Veo a mi capitán levantando la Copa el próximo domingo'', vaticinó.

''Cuando era un niño le iba al América por los papás, pero cuando fui creciendo, con el paso del tiempo se olvidó eso. Yo desde que llegué a Cruz Azul he sentido estos colores como si le fuera desde que nací''. Roberto Alvarado, Cruz Azul

La Máquina, tras el doblete

América es un equipo que merece respeto, aseguró ayer el entrenador de Cruz Azul , el portugués Pedro Caixinha, pero advirtió que su deseo es ganarle para obtener el doblete de Liga y Copa, lo cual sería inédito para La Máquina.

Cuestionado sobre el rival en turno, respondió que ''América está bien equilibrado, con jugadores que pueden hacer diferencia en todas las líneas. Está magistralmente dirigido por Miguel (Herrera). A balón parado es muy peligroso. Es un equipo que merece respeto pero queremos ganarle''.

Luego apuntó que ''cuando nos juntamos hace siete meses, definimos que teníamos un fuerte compromiso, los 21 años del último título. Ya estamos aquí y tenemos el reto más grande del futbol mexicano, lo queremos disfrutar y nuestra ilusión y determinación es buscar la gloria y esa es buscar el noveno campeonato'', afirmó sin aspavientos.

Posibles alineaciones

Cruz Azul

1.Jesús Corona, 4. Julio Domínguez, Pablo Aguilar, 5.Igor Lichnovsky, 16.Adrián Aldrete, 11.Elías Hernández, 23.Iván Marcone, 22.Rafael Baca, 25.Roberto Alvarado, 17. Édgar Méndez, 9.Milton Caraglio, DT.Pedro Caixina.

América

1.Agustín Marquesín, 22.Paul Aguilar, 18.Bruno Váldez, 9.Víctor Aguilera, 12.Luis Reyes, 20.Diego Lainez, 5.Guido Rodríguez, 8.Mateus Uribe, 30.Renato Ibarra, 9.Roger Martínez, 24.Oribe Peralta, DT.Miguel Herrera.

Sede: Estadio Azteca.

Árbitro: Fernando Guerrero

Hora: 20:30 horas