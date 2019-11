La UdeG está lista para ser la universidad del futuro

Durante su primer cuarto de siglo, la Universidad de Guadalajara (UdeG) ha consolidado una red de profesionistas que está cerca del millón. Y no sólo por su excelencia académica, sino por el legado patrimonial que representan edificios como la Biblioteca Pública del Estado o el Conjunto de Artes Escénicas, la máxima casa de estudios en la Entidad se ha convertido en el segundo referente educativo a nivel nacional.

Pero la ambición es mayúscula, y por eso la proyección no se detendrá allí. Una vez que arrancó, la Red Universitaria mantendrá el trote, y en esta entrevista con EL INFORMADOR, el rector de la Universidad, Ricardo Villanueva, comparte algunos de los planes a futuro para cristalizar esa apuesta.

No hay una sola Universidad que tenga la cobertura total de su Estado como la de la Universidad de Guadalajara y eso nos convierte en un caso paradigmático

- Usted era estudiante cuando nació la Red Universitaria. ¿Qué tan diferente es la UdeG de 1994 y la de 2019?

Es completamente distinta. Hace 25 años éramos una universidad concentrada en apenas ocho municipios y dedicada a la docencia; hoy damos cobertura a todo el Estado, con presencia en 109 municipios y además de la docencia, nuestros investigadores son de los mejores a nivel nacional.

Ese giro no fue sencillo. En 1989 inició un proceso de reforma que se materializó, en su primera etapa, en la transformación de una universidad caracterizada por una fuerte concentración de la oferta educativa en la Zona Metropolitana de Guadalajara, a una en Red de Centros Universitarios distribuida en todas las regiones del Estado.

Esa reforma, formalizada en una Nueva Ley Orgánica, aprobada en 1994, estuvo orientada a desconcentrar la matrícula, regionalizar los servicios educativos, actualizar la oferta académica, fortalecer la investigación, diversificar las fuentes de financiamiento y mejorar nuestros vínculos con los sectores sociales y productivos.

Se puede decir que la Universidad ha transitado de una planeación centralizada, concebida y dirigida por expertos y personal directivo, a una planeación participativa.

- Uno de sus principales objetivos como rector es ampliar aún más la Red. ¿Cómo va avanzando este proyecto?

La Red Universitaria avanzará con la construcción de centros multitemáticos, uno en Tlaquepaque, otro en Tlajomulco, uno más en Zapotlanejo y ya contamos con una donación de terreno en Chapala. En la Costa Sur se viene un desarrollo impresionante con las vías de comunicación que el Gobierno federal ya está haciendo y tenemos que ver la manera de tener uno más en Tomatlán.

En el caso del Centro Universitario de Tlaquepaque, se trata de un espacio abierto bajo el esquema de universidad/parque que se construirá en una superficie de 55 hectáreas que ya han sido donadas por el Ayuntamiento. La Universidad de Guadalajara ha invertido ya cinco millones de pesos para poner en marcha un proyecto de recuperación del suelo.

- En el caso del plantel en Tlaquepaque, hay inconformidades por parte de algunos vecinos. ¿Ha dialogado con los inconformes?

Ya hemos arrancado un proceso de comunicación con ellos. Nos hemos acercado también con algunos que se habían manifestado en contra y, después de que ven el proyecto en su totalidad, han cambiado su opinión. Así lo haremos con todos. Estoy seguro de que cuando lo vean se convencerán de que, lejos de traer perjuicios, el Centro Universitario de Tlaquepaque traerá muchos beneficios a la zona. Desde la parte ambiental, porque implementará acciones que terminarán generando una mejor calidad del aire, hasta la parte social y económica, porque se reactivará la zona y eso beneficiará a los vecinos en general.

- ¿Cómo logra un Centro Universitario regional detonar la vida de las poblaciones a su alrededor?

El impacto educativo, cultural y económico que ha tenido la Red Universitaria en las regiones de Jalisco en estos 25 años es innegable. Lo podemos ver y sentir cuando las recorremos. Sólo por poner un ejemplo, en CUAltos, en los últimos 15 años han egresado siete mil 752 profesionales que, en la mayoría de los casos, se han quedado a laborar en la región.

Ese Centro tiene vigentes 86 convenios en donde mil 067 estudiantes realizan prácticas profesionales, permitiendo su vinculación directa con la sociedad y la industria. Se genera un círculo virtuoso en los centros regionales porque las carreras están relacionadas con el vocacionamiento económico de la región, de manera que, al egresar, los estudiantes tienen una industria activa en la cual insertarse y, por su parte, las empresas reciben perfiles altamente calificados.

- A 25 años de la Reforma Universitaria, ¿es necesario hacer otro cambio de esta magnitud en la UdeG?

La Red Universitaria es la obra más importante del siglo XX en Jalisco. Gracias a ella han egresado más de 850 mil profesionistas en sus 25 años de vida. En estos años, la UdeG se ha colocado como la segunda institución pública de educación superior en el país con el mayor número de posgrados de excelencia, cuenta con edificios al servicio de la comunidad jalisciense como la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, el Auditorio Metropolitano, la Plaza Bicentenario, la librería Carlos Fuentes, el Conjunto de Artes Escénicas y la Cineteca del Festival Internacional del Cine de Guadalajara.

Con la Red, la UdeG tiene presencia en todos los rincones del Estado, como no lo hace ninguna otra universidad en México. Pero eso no quiere decir que sea un proyecto acabado; claro que aún tenemos asignaturas pendientes. Por eso estoy convocando a todos los universitarios, incluidos los ex rectores y los artífices de la reforma de la red, a seguir trabajando en beneficio de la Universidad y de todos los jóvenes que transitan por sus filas.

La presencia territorial de la UdeG en todo el Estado ha tenido un impacto democratizador en la educación superior: la acercamos a los sectores económicos más bajos de la población y, con ello, facilitamos la movilidad social

- ¿Cuáles son los aspectos en los que la Red aún necesita fortalecerse?

En la flexibilización de un sistema de créditos y una verdadera tutoría que acompañe a los estudiantes en su trayectoria académica. También tenemos que ampliar y mejorar la infraestructura, superando las asimetrías entre preparatorias metropolitanas y regionales para ofrecer mejores condiciones de estudio y trabajo a los miembros de la comunidad. Capacitar a la planta docente para promover el pensamiento crítico y utilizar los recursos didácticos propios de la era digital.

- ¿Cómo será la UdeG en 25 años?

Abierta, transdisciplinaria, inserta en la dinámica de la educación superior global, de vanguardia tecnológica y sin menoscabo de la formación humanista, ética y sustentable. Pertinente, flexible, con muchos tipos de oferta educativa. No más una universidad que despide al joven y nunca más lo vuelve a ver, sino que le ofrece formación permanente y le ayuda a desarrollar todas las competencias que exige el mundo profesional.

Imagino una universidad incluyente, flexible y promotora de la equidad, abierta a todas las disciplinas, corrientes de pensamiento y estudiantes, con presencia y posicionamiento internacional. Promotora del desarrollo sustentable, la paz y la democracia, a través de la formación para el ejercicio de una ciudanía responsable.

El alcance logrado en 25 años Red Universitaria 1994 2019 Matrícula 137,505 287,760 Aulas 1,812 4,386 Planteles 42 189 Profesores SNI 135 1,293 Programas Licenciatura 66 228 Programas Maestría 41 117 Programas Doctorado 10 46

