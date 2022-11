¿Por qué no habrá "Mañanera" el 2 de noviembre?

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que mañana miércoles 2 de noviembre, Día de Muertos, no tendrá actividades, como la reunión del gabinete de seguridad ni la conferencia "mañanera", porque viajará a natal Tabasco para visitar los panteones donde reposan familiares, pues manifestó "me sentiría mal si no voy".