El Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que es "un nombre de desafíos y de palabra", por lo que reiteró su promesa de que a finales del próximo año México tendrá uno de los mejores sistemas de salud del mundo.

En conferencia de prensa "mañanera", López Obrador garantizó que la atención médica, todos los medicamentos -no solo el cuadro básico -, y los estudios serán gratuitos y afirmó que no hay problema con el presupuesto y este alcanzará.

"Estamos levantando todo el sistema de salud y lo vamos a dejar de primera y es mi compromiso, a mediados del año próximo, a finales de este año vamos a tener 12 estados (bajo el programa del IMSS Bienestar) y así como estos, y por esto tenemos que traer médicos cubanos".

"Queremos dejar un sistema de salud de primera, vuelvo a decirlo, porque además soy un hombre de desafíos y de palabra: vamos a tener desde finales del año próximo uno de los sistemas de salud pública del mundo, porque todo esto, atención médica, todos los medicamentos, no solo el cuadro básico, todos los medicamentos, los estudios, van a ser gratuitos, y le informo a la gente o reitero, nos alcanza el presupuesto, no tenemos problema porque no hay corrupción y por eso podemos garantizar el derecho a la salud", dijo.

