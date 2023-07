La falta de empleos con buenos salarios, la violencia, las adicciones y el poco cuidado en la salud mental son algunos de los problemas que enfrentan los adolescentes en Jalisco, según especialistas en distintas ramas.

José Igor González Aguirre, del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara (UdeG), indicó que la problemática de este sector, que va de los 12 a los 17 años, puede entenderse desde tres perspectivas: socioeconómica, política y de inseguridad.

Precisó que, aunque ahora se tiene acceso a mayores oportunidades educativas, las posibilidades de ese grupo poblacional de insertarse de manera adecuada en el mercado laboral son menores que hace varias décadas. Y en el lado político, destacó que este sector será un capital aprovechable por los candidatos en los procesos electorales, pero después será olvidado.

“Los aprovechan como capital político y, al final de cuentas, no generan oportunidades para ellos. Esto produce un desencanto”.

Ante la pobreza y pocas oportunidades, este grupo es uno de los más susceptibles para ingresar a las filas del crimen organizado, resaltó el investigador de la misma casa de estudios, Rubén Ortega Montes. “Tenemos la hipótesis de que los jefes de plaza están reclutando menores de edad. Primero, para evadir la responsabilidad penal. Y segundo, por el grado de influencia de un personaje de la delincuencia organizada sobre un menor en cualquier barrio, de hacerlo notar, de que se haga de lujos, servicios, acceso a viajes, a ropa, a vehículos al azar. Esto le facilita convencerlos para reclutarlos”.

En el lado de la salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, director del Instituto de Patología Infecciosa del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), enfatizó que preocupa el tema de los vapeadores, que les genera a los jóvenes enfermedades respiratorias. Indicó que estos aparatos son más dañinos que el tabaco. “También nos preocupan otras sustancias más adictivas”.

Piden impulsar políticas públicas para adolescentes

Los adolescentes requieren el cuidado de su salud mental, y al ser personas sujetas a derecho, se deben crear políticas públicas diferenciadas, coincidieron especialistas.

El psicólogo Guillermo Dellamary opinó que mientras algunos padres están muy vigilantes de sus hijos, otros los descuidan, por lo que no existe un equilibrio al respecto. “Un problema es que los castigan constantemente. Un segundo problema es la definición de qué hacer en la vida, qué estudiar, en qué trabajar; y un tercer problema son las relaciones interpersonales, entre amigos y novios. Básicamente, sus relaciones afectivo-emocionales no son estables”.

También dijo que está la tendencia a la adicción a las drogas. Los que caen en ese problema se van convirtiendo paulatinamente en adictos y se enferman. “Al principio parece divertido, de moda, pero después se dan cuenta de que ya son adictos y tienen que enfrentar el gravísimo problema de cómo salir de la adicción. Muchos tienen que ver con la ludopatía; no sólo son las adicciones a fármacos o a drogas, sino a la pornografía y al juego”.

Destaca el especialista que para ayudarlos desde el hogar y la escuela, se les debe escuchar y comprender, en lugar de vigilarlos de forma negativa. “La higiene mental es elemental y cobra cada vez más sentido que todos trabajemos un proceso de limpieza de emociones negativas, limpieza de pensamientos negativos, de hábitos, de conductas deteriorativas”.

Por su parte, José Igor González Aguirre, del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara (UdeG), consideró que se deben construir políticas públicas que transiten de estar fundamentadas en sus necesidades y empezar a pensar en sus derechos. “Es decir, no concebir al sujeto joven a partir de sus carencias o no sólo a partir de sugerencias, sino a partir de sus potencias, verlo con capacidad de razonamiento y como un actor fundamental de su propio desarrollo”.

Además de políticas públicas diversas y transversales, se debe pensar “en términos de políticas públicas transgeneracionales, es decir, que tomen en cuenta que la trayectoria de vida de un sujeto comienza con el nacimiento y termina con su acta de defunción”.

Jóvenes son un blanco fácil para la delincuencia; va en aumento la cantidad de víctimas. EL INFORMADOR/A. Navarro

ES UN ESCAPE DE LA POBREZA

“Si los menores inician en la delincuencia, es difícil salir”

Rubén Ortega Montes, académico de la UdeG, mencionó que muchas veces los menores ingresan a la delincuencia organizada como una salida de la pobreza en un país con poco apoyo a las infancias. El problema es, recalcó, que es difícil que salgan de esa vida.

Explicó que muchos menores pueden empezar como halcones y terminan como niños sicarios. “Los niños se empiezan a enrolar en actividades criminales, que les produce adrenalina, otro tipo de emociones y también otro tipo de empatía en donde se sienten parte de una célula, de un círculo”.

Destacó que como muchas veces no hay una sanción penal a sus actos, por su condición de menores, cuando se convierten en adultos siguen delinquiendo, con familias realmente dedicadas al crimen. “Estos niños lo que hacen es desarrollarse y crecer en el abandono social”.

Sobre alternativas, opinó que se deben cambiar las condiciones sociales, de educación, y la movilidad y permeabilidad social para que los niños vean como proyecto de vida el realizar una carrera profesional, tener un oficio técnico, ser obreros calificados y tener un proyecto de familia. “Las cuatro normas principales por las que transita una sociedad son: la norma moral, la norma social, la norma religiosa y la norma jurídica, para que estos niños tengan una vida, pensando en la estructura normativa, en una estructura mental y emocional apegada al Estado de Derecho, y empiece a cambiar culturalmente”.

También dijo que anteriormente los niños jugaban a ser policías, médicos, abogados, bomberos, y ahora en la cultura se celebran los motivos delincuenciales. “Con canciones y corridos que tienen qué ver con la apología del delito, de cárceles, de personajes de la delincuencia, y estos son los modelos a seguir por los jóvenes, por los niños e incluso por las niñas, que ven más llamativa la vida de una mujer con poder dentro de una estructura de delincuencia, que la vida de una médico, abogada o policía”.

TELÓN DE FONDO

Lamentan el talento desperdiciado

Es de conocimiento común que existen algunos programas de apoyo que incentivan a los jóvenes a seguir estudiando, sacarlos de zonas marginadas o respaldarlos en cuestión de salud mental. No obstante, no son suficientes para realmente aprovechar a los jóvenes y su talento que aporten más a la sociedad, siendo más las ocasiones en los que no son tomados en cuenta por el Gobierno que las veces que realmente se interesan por ellos, así lo mencionó el sociólogo de la Universidad de Guadalajara, Mario Cervantes.

“Los jóvenes son el motor que puede impulsar un cambio en la sociedad en todos los sentidos. Si son personas preparadas o emprendedores, pueden generar condiciones laborales para elevar la economía y deberían de ser jóvenes bien atendidos, en el sentido que haya políticas públicas atinadas, que dicho sea de paso, no existen. Porque no hay Gobierno que tome en cuenta a los jóvenes que no sea fuera de intereses políticos propios, sólo en las elecciones se acuerdan que existen”, dijo Cervantes.

El ignorar a los jóvenes preocupa porque actualmente son mayoría en la sociedad, el bono demográfico está inclinado en personas de 15 a 29 años. Y en un futuro no muy lejano, la balanza se va a invertir donde llegará a existir más gente adulta, desaprovechando la materia prima que hoy se tiene a través de los chicos.

EMPLEO, VIOLENCIA Y DESAPARICIONES

Problemas se han profundizado tras pandemia

José Igor González Aguirre, del Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG, consideró que las problemáticas de los adolescentes ya tienen varios años y no se detonaron con la pandemia, pero sí se “han profundizado”. “Ya no basta tener una licenciatura, una maestría o un doctorado para poder conseguir un buen trabajo, y esto digamos es en el presente. En este sector de la población se agudizan los problemas como la precarización del empleo.

Si la población joven no logra colocarse en el mercado formal de manera digna o en el empleo informal, pues la otra vía que queda es el crimen organizado, y eso es tristísimo porque no sólo se obstaculiza el presente sino su desarrollo futuro”.

Por otro lado, enfatizó que aunque este sector poblacional tiene acceso a una mayor cantidad de información y está más informado que nunca, hay una contradicción importante, porque esa información no cuenta con espacios institucionales y gubernamentales para tomar decisiones, “donde los chicos puedan incidir de manera importante en las decisiones que les afectan, no sólo las decisiones de política pública, sino en los modos en que la sociedad en general funciona”.

El académico puntualizó que otros temas preocupantes son: la violencia y las desapariciones, este último está reconfigurando la vida de los jóvenes, con mayoría de casos entre los 15 y los 29 años. “Quienes trabajamos con jóvenes hemos visto cómo en los últimos 20 ó 30 años, el discurso de la violencia ha formado una parte central, es decir, lo que hacen, dicen, sienten y piensan los jóvenes, cada vez está configurado mayormente por la violencia”.

La falta de oportunidades deja en desventaja a miles de jóvenes en nuestra Entidad. EL INFORMADOR/Archivo

Los programas de apoyo del Gobierno

Dentro de los tres niveles de Gobierno -federal, estatal y local- existen programas de apoyo para los adolescentes que más lo necesitan. También para aquellos que requieran una ayuda extra o requieren ser impulsados dentro de sus proyectos personales. Sin embargo, en algunas ocasiones, son los mismos jóvenes los que no tienen conocimiento de dichos apoyos, puesto que de 10 personas que se encuestaron, sólo tres conocían cuáles eran algunos de estos programas.

Los más conocidos son Mi Pasaje para estudiantes. Con él se otorgan pasajes gratuitos a jóvenes que están cursando la secundaria, preparatoria y licenciatura; Becas Joven, brinda la oportunidad de desarrollarse educativamente. Se puede omitir el pago por completo de la colegiatura o dar descuentos para que no sea tan grande el gasto y aplica para aquellos que estudien en instituciones privadas; asimismo, también está la Beca Jalisco que se otorga a los jóvenes de educación básica de escuelas públicas.

Esos, sólo por mencionar los que tiene el Estado de Jalisco, a nivel nacional está la conocida Beca para el Bienestar Benito Juárez, que brinda apoyo económico para todos los niveles de educación, desde preescolar hasta universidad. Enfocándose en las poblaciones más vulnerables del país o algunas minorías.

No obstante, ¿qué pasa en temas de salud mental? Los DIF de la Zona Metropolitana de Guadalajara cuentan con servicios de atención psicológica, mismos que, en algunos casos como en Zapopan y la Perla Tapatía llegan a ser gratuitos o costar 150 pesos, dependiendo de una evaluación socioeconómica que se realiza para saber si la persona es capaz de solventar este costo.

Jalisco tiene un programa muy importante denominado “Prevención para Niñas, Niños y Adolescentes”, mismo que ayuda a aquellos jóvenes que se encuentran en algún riesgo psicosocial tales como embarazo adolescente, trabajo infantil, adicciones, abuso sexual infantil, migración, autolesiones, acoso cibernético, autolesiones, etcétera. A través de él, orientan de manera social, jurídica, o pedagógica para que puedan tener una recuperación óptima con grupos de ayuda.

LA VOZ DEL EXPERTO

Los retos de la salud en los jóvenes

Héctor Raúl Pérez Gómez, director del Instituto de Patología Infecciosa del CUCS.

Héctor Raúl Pérez Gómez, director del Instituto de Patología Infecciosa del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), explicó que en México y en la mayor parte del mundo, ese grupo tiene como principales patologías las infecciones gastrointestinales, después las infecciones respiratorias, como número tres los accidentes y traumatismos, así como el tema de adicciones. “A veces son adicciones legales como el alcohol o el tabaco, pero también tenemos las adicciones de otra naturaleza. Ahora lo que nos está preocupando mucho en este grupo poblacional es el incremento en el consumo de vapeadores que, sin lugar a dudas, en los próximos años podríamos ver reflejado en enfermedades respiratorias, como bronquitis, enfisema pulmonar y neumonitis”.

Contó que aunque el origen de los vapeadores fue utilizarlos como una medida alternativa al tabaquismo y que las personas dejaran de depender del tabaco, este aparato tomó un rumbo diferente, como el uso para el cannabis. “También nos preocupa que en el futuro le incorporen otras sustancias más adictivas como el caso del fentanilo. Ahorita no hay evidencia de que esto esté ocurriendo, pero es la preocupación que tenemos”.

Detalló que el vapeador tiene una sustancia lipídica que se hace vapor para utilizarla y entrar a los pulmones. “Pero ya dentro se vuelve sólida esa sustancia lipídica y se acumula en el pulmón, generando una neumonía crónica lipoidea. Te genera una afectación pulmonar cinco veces mayor a la del tabaquismo y con mayor rapidez. Es un grave problema en la población juvenil”.

Sobre la recomendación al respecto, dijo que hace falta mucha educación y que los padres tomen cartas en el asunto. Por último, dijo que aunque no se tiene certeza porque muchas veces las encuestas no se contestan con la verdad, el promedio de inicio a la vida sexual en México está entre los 16 y los 20 años. “Se cree que la gonorrea, sífilis o VIH está incrementando en todo el mundo entre la población juvenil”.

SONDEO

Preocupan bajos sueldos

Los bajos salarios al iniciar su actividad laboral son una de las mayores preocupaciones de los jóvenes de entre 15 y 25 años. Sebastián Simental es un joven que trabaja en un taller de torno desde hace un año, donde tiene un salario de 250 pesos al día.

“Mi principal deseo es estudiar y trabajar en un lugar donde gane más y me sea suficiente”, explicó este joven, quien estudia en la Prepa 5.

En un sondeo realizado en el Centro Histórico de Guadalajara varios jóvenes afirmaron que la edad también es un impedimento para acceder a mejores sueldos.

“A mí me pagan muy poquito, por eso estoy buscando otro empleo”, explicó Lucero de 16 años, quien gana mil 200 pesos semanales y acudió a buscar otro trabajo.

Lisset es otra joven estudiante de la preparatoria que está buscando un empleo de medio turno o fines de semana.

“A mí me gustaría trabajar en algo que me permita estudiar y trabajar, pero es muy complicado por la edad” comentó la entrevistada.

Antony es otro joven estudiante que ha trabajado en una pizzería y de mesero, que también anda en busca de un empleo de medio tiempo. “Yo he visto varias opciones, pero piden 18 años de edad y yo tengo 17 años, entonces eso se complica”, añadió.

Bryan es otro joven estudiante de la Prepa 9 ubicada en la colonia El Briseño, que aunque no trabaja considera que los sueldos son bajos.

Los comités estudiantiles son una plataforma para que los adolescentes participen en la vida política de sus comunidades escolares. EL INFORMADOR/Archivo

MENORES PARTICIPAN EN LA POLÍTICA ESTUDIANTIL

Acceso a la educación es mejora para todos

Algo por reconocer en los jóvenes de ahora es esta urgencia de ayudar a los demás y dejar el egocentrismo a un lado, como Italia, quien es alumna de la Preparatoria 9 de la UdeG y actual presidente del turno vespertino por parte del Comité Identidad. Ella asegura que una de sus prioridades actuales es ser un apoyo para sus compañeros y facilitar el acceso a la educación de las futuras generaciones, por medio de acciones que realizan en conjunto con la sociedad de alumnos.

“Mi prioridad como estudiante es seguir ayudando a las demás generaciones a aprender y ayudar a avanzar tanto al Estado como al país. Me gustaría viajar a otras naciones para demostrar la calidad de estudiantes que se generan aquí en México. Mi educación y la de otros compañeros es importante para ir más allá, conseguir becas, ir a otros países, para también demostrarle a otros estudiantes que son capaces de lograr todo lo que se propongan, a pesar de las fallas o errores”, comenta.

Italia menciona que suele haber injusticias hacia los jóvenes, las cuales han querido visibilizar, esperando que esto sea algo que cambie para bien de la sociedad y se generen espacios de expresión y seguros para todos los estudiantes.

Así como también ser escuchados por parte del Gobierno, ya que existe mucha inseguridad alrededor del plantel estudiantil, en donde han sido asaltados y las acciones por parte de las autoridades parecen ser nulas.

“Como representante estudiantil veo algunas injusticias dentro de las preparatorias, en la educación. Generalmente, cuando queremos hacer un cambio, muchas veces nos terminan callando por los reglamentos que existen y terminamos ignorados. Seguimos en lucha para ser escuchados, por ejemplo por el Estado, ya que ha habido mucha inseguridad en los alrededores de la prepa con los asaltos y robos. El Gobierno no ha mejorado y necesitamos que nos garanticen esa seguridad”, indicó.

Comité estudiantil, al servicio de la comunidad

José es copresidente del Comité CREA que lidera en la Preparatoria 19 de la UdeG, ubicada en Tesistán, él reconoce que su cargo es muy importante entre los jóvenes, ya que es necesario que alguien alce la voz por aquellos que presentan problemas o dificultades, y no tienen los medios necesarios para hacerse escuchar. “Tener un comité estudiantil es como un partido político que sirve para tener representantes que ayuden a alzar la voz para visibilizar los problemas. Los comités estamos ahí para estar en representación de todos los estudiantes y poder ayudarlos en todas sus problemáticas. Creo que por parte de mi prepa y de nuestra gestión, se han organizado bastantes cosas y el alcance que hemos tenido ha sido muy beneficioso”, señaló.

Con todos los estudios que ha llevado a lo largo de su vida, más lo que se ha involucrado socialmente y políticamente dentro de su institución estudiantil, José confiesa que se siente sumamente conforme con su vida, asimismo que no hay cosas que le preocupen por el momento. No obstante, reconoce que el Estado pudiera brindar un poco más de seguridad para los jóvenes en los alrededores de sus instalaciones estudiantiles. “Actualmente, en los alrededores de la prepa ha disminuido, pero eso no quiere decir que en Jalisco no exista la inseguridad”, finaliza.

TESTIMONIO

Una política que abre caminos

Estar dentro de alguna sociedad de alumnos implica realizar acciones que dejen una huella en la vida estudiantil, siendo sumamente importante que los jóvenes tengan la intención de mejorar su entorno, pero sobre todo tengan la necesidad de estar mejor preparados. Como es el caso de Sofía, quien se adentra al Comité estudiantil Unión de la Preparatoria 9 de la UdeG, con la intención de organizar eventos que le permitan a la mujer abrirse camino, sobre todo en Matemáticas, que suele ser un campo dominado por los hombres. Además, ha sido una alumna sobresaliente al haber ganado diferentes concursos y poniendo en alto a la sociedad estudiantil a la que pertenece. “Me incorporé a la sociedad de alumnos y soy parte de la política académica, este semestre junto con otros compañeros organizamos una conferencia acerca de Matemáticas y a mí me tocó hablar de las mujeres dentro de las Matemáticas. Hace dos semestres gané el segundo lugar en el concurso de Cartas al Autor y en otro concurso llamado la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, obtuve el primer lugar junto con mi delegada”, dijo.

Para ella, estar “conforme” con su vida es sinónimo de mediocridad, puesto que siempre hay algo por mejorar. Asegurando que uno de sus más grandes temores en la actualidad es el momento que la sociedad está viviendo, mostrando interés por generar un cambio, que está segura se puede lograr sólo si hay personas dispuestas a hacerlo.

“Me gusta creer que no estoy conforme con mi vida, porque creo que la conformidad no es buena, te limita demasiado. A mí la inconformidad me ha llevado a muchos de mis logros y estoy orgullosa por ello”, concluyó.

Estudiantes participan de manera activa para mejorar su entorno social. EL INFORMADOR/Archivo

TESTIMONIO

De la sociedad de alumnos a un puesto público

Para muchos, ser parte de una sociedad de alumnos significa tener los primeros pasos en puestos políticos e ir generando experiencia, así lo visualiza Leonardo, estudiante de la Preparatoria 5 y actual presidente del turno matutino por parte del comité Unethe.

Él prioriza su vida estudiantil; sin embargo, en el futuro quiere tomar un cargo público para seguir con sus labores políticas. “Quiero tener un aprendizaje para el futuro, siendo ahora estudiante, en lo personal a mí lo que me gustaría es generar las herramientas suficientes como conocimientos, actitud y convicción para cumplir mis metas en diferentes temas, pero sobre todo, concretar mi trabajo ideal, que es un puesto de elección popular. Creo que mi mayor preocupación es no alcanzar todas mis metas, pero desde ya estoy trabajando por ellas”, señaló.

Para Leonardo, el papel de un adolescente en sociedad es demostrarles a las personas más adultas que son capaces de todo aquello que los limitan. Teniendo una creencia firme de que un número no es sinónimo de mayor o menor madurez, ya que asegura que mucha gente de su edad o menores, están más preparados, dejando una petición al Gobierno de que se tome con mayor seriedad a los jóvenes.

DE “CRISTAL”

Es una generación que no calla ante las injusticias

Muchas veces son notables las diferencias ideológicas entre una generación y otra, donde los adultos mayores se quejan de que los jóvenes de ahora son de “cristal”, ya que no se les puede decir nada. Sin embargo, para Margarita, estudiante y presidente del turno matutino de la Preparatoria 9 de la UdeG, el hecho de que se les llame así resulta hasta halagador, ya que su generación no se queda callada ante injusticias que suceden día con día, las cuales antes fueron ignoradas por sus antecesores.

“Muchas personas creen que somos el futuro, pero además de sí serlo, somos el presente y el ahora. Debemos ser tomados en cuenta porque tenemos un papel fundamental en la sociedad, somos una generación que transforma, siente, es muy empática, que se enoja cuando ve las injusticias y no lo deja ahí, va más allá. Me da mucha risa cuando hablan sobre la generación de “cristal” porque si lo quieren llamar así, entonces lo somos, somos personas que hoy en día nos preocupamos por cosas que antes dejaron pasar”, comentó.

A pesar de que Margarita está cómoda con su presente, ella menciona que hay muchas cosas por cambiar para que todos podamos vivir mejor. Por ello, desde su trinchera, menciona que los comités estudiantiles son importantes por ser los medios a través de los cuales se pueden calmar algunas injusticias que las personas viven dentro de las escuelas, y así poder trabajar por un ambiente seguro.

“Cuando nos encontramos en la adolescencia sufrimos por muchos cambios y a veces no tenemos la fortaleza de ser escuchados y poder escuchar a otros. Entonces, necesitamos intermediarios que tengan esa capacidad de hacerlo, pero los comités no vamos a hablar por las personas, porque yo no puedo hablar por una persona trans o un joven indígena, porque yo no lo soy. Más bien, somos el medio para abrirles paso a las personas y que alcen la voz”, agregó.