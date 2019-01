Jalisco, segundo en decomiso de huachicol 

Jalisco se encuentra en la segunda posición a escala nacional en litros de huachicol (gasolina robada) asegurados por la autoridad federal.

Supera a otros Estados que destacan por la “ordeña” de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). La Entidad está por arriba de Puebla, Hidalgo o Guanajuato, sitios que han registrado una mayor cantidad de tomas clandestinas.

Según información concedida por la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República, FGR), en los últimos siete años han sido asegurados más de un millón 661 mil litros de gasolina en sus variantes Magna y Premium en Jalisco. La única Entidad que está arriba es Tabasco, donde más de 2.2 millones de litros han sido puestos a disposición de las autoridades.

En opinión de Rubén Ortega, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), esto se debe a la presencia militar reforzada en Jalisco durante el sexenio pasado.

Durante la última década, las autoridades han encontrado cantidades cada vez más grandes de hidrocarburo en todo el país, hasta llegar a un punto álgido en 2017, cuando se aseguraron más de seis millones de litros.

Roberto Ochoa Moreno, subprocurador de Control Regional de la FGR, confirma que se ha detenido a 435 personas por robo de hidrocarburo en todo el país, apenas desde el 1 de diciembre, y se decomisaron más de 4.3 millones de litros de distintos tipos de combustible.

El Gobierno federal ya anunció el despliegue de 10 mil elementos para vigilar de forma permanente los ductos en el territorio nacional.

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, se mostró escéptico con la medida. “El número de efectivos es sumamente insuficiente respecto al número de kilómetros de ductos, sobre todo porque los militares y marinos en algún momento descansan. No pueden trabajar las 24 horas, los 365 días al año”.

Según Pemex, en promedio fueron reportadas tres tomas clandestinas cada día en los ductos de Jalisco durante 2018.

Operativos no detienen los robos de combustible

Las autoridades federales llevan poco tiempo investigando el robo de combustible en Jalisco y en la mayor parte del país. Según la Fiscalía General de la República (FGR), en la presente década se abrieron carpetas de investigación por posesión ilícita de hidrocarburos hasta junio de 2016.

No obstante, para entonces ya habían asegurado más de dos millones de litros de combustible en el Estado. Los números de carpetas abiertas permanecieron bajos hasta 2018, cuando se dio un “boom” en la cantidad de investigaciones iniciadas. Sólo en ese año se iniciaron 273, cinco veces más que en los dos años anteriores. Sin embargo, no se frenó el robo de hidrocarburo, pues ese año Jalisco fue la cuarta Entidad con más reportes de pipas clandestinas.

"En la medida que la gente vaya viendo que la situación va siendo menos crítica, se pueden ir reajustando los patrones de consumo y ojalá podamos llegar a ese punto de equilibrio en 4 o 5 días". Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, acentúa que la alta actividad de “huachicoleo” en Jalisco se debe a que el ducto Salamanca-Guadalajara atraviesa una zona conflictiva por factores como la presencia del Cártel Nueva Generación.

“Definitivamente hay una presencia criminal fuerte. Esto genera un riesgo y un reto, porque hablas del cártel que ha crecido más y que ha mostrado mayor violencia”. Además, señala que muchas investigaciones se quedan en el aire por una razón sencilla: no hay suficientes elementos en los Ministerios Públicos y las Policías Investigadoras para darle un seguimiento efectivo a la “enorme cantidad de casos que se abren”. A esto se suma el hecho de que no toda la población hace denuncias de tomas clandestinas o por la venta ilícita de gasolina, ya sea por temor o porque para esto representa una conveniencia económica.

En lo que va del actual Gobierno federal se han abierto mil 831 carpetas de investigación en todo el país por robo de combustibles.

EL INFORMADOR / E. VICTORIA

Pese a las cifras oficiales, los manifestantes consideran que el robo de combustible es mayor en otras entidades. EL INFORMADOR / A. Camacho

Al menos 15 alcaldes, bajo amenaza

Ángel Ávila Romero, miembro de la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que por lo menos 15 presidentes municipales en el país han recibido amenazas de grupos dedicados al robo de combustible para que sus policías los dejen “trabajar”, por lo que solicitó mayor apoyo del Gobierno federal hacía los estados y municipios que tienen presencia de huachicoleros.

“La amenazas es de que no se metan, que los dejen ‘trabajar’. Se nos hace sumamente grave. Ojalá haya respuesta y mejor coordinación que la campaña del huachicol del Gobierno del Ejecutivo con los gobiernos municipales y de los estados”.

Opinó que el Gobierno federal “se ha olvidado” de que la estrategia contra el huachicol también debe considerar la protección de alcaldes que han sido amenazados por los grupos delictivos organizados. “Y me refiero a alcaldes de todos los partidos políticos, que son malamente amenazados con la ‘ley del plomo’”.

Entre los 15 presidentes amenazados, dijo, se encuentra Pedro Porras, de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, “y otros que se han acercado a las autoridades, principalmente estatales, pero que no ven una respuesta clara. Y qué bueno que el Ejército esté patrullando los ductos, pero no les alcanza y por supuesto que hay una presión importante hacía alcaldes, principalmente de Hidalgo”.

Otra fuga de combustible cerca de Tlahuelilpan

Autoridades municipales de Tlahuelilpan dieron a conocer una nueva fuga de combustible que se registró en la localidad de Munitepec, muy cerca de la toma clandestina que estalló el pasado viernes 18 de enero.

De acuerdo con el reporte, la ordeña se dio a la altura del campo deportivo de la localidad de Munitepec. Se informó que un fuerte olor a gasolina salía de una de las zanjas de los terrenos de cultivo.

Protección Civil del municipio acudió y, tras una inspección, se detectó que el combustible corrió por la zanja, por lo que se hizo del conocimiento de Pemex y el Ejército, cuyo personal controló la fuga. Se precisó que no había sitios habitados en las cercanías.

Tras la explosión del ducto de San Primitivo, que hasta ayer dejó 114 personas fallecidas, se han encontrado 18 tomas clandestinas; algunas de ellas fueron denunciadas por los pobladores. De esas, 11 se detectaron en Tlahuelilpan, tres en Tetepango y cuatro en Huichapan, las cuales fueron consideradas “de alto riesgo” para los pobladores.

De nuevo, ciudadanos exigen regular abasto

Una vez más, un bloque de ciudadanos tomó la Glorieta Minerva para manifestarse ante el desabasto de gasolina. El grupo, conformado por alrededor de 200 personas, aseguró que la estrategia del Presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir el robo de hidrocarburos no fue la correcta.

La protesta se trasladó rumbo a Casa Jalisco, con la intención de entregar un pliego petitorio al gobernador Enrique Alfaro, pero éste se hallaba de gira en el interior del Estado. Así, los manifestantes avanzaron al Palacio de Gobierno, donde lo entregaron. Sus principales solicitudes: no más desabasto, no más Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), no más “huachicol”, no más corrupción y no más impunidad, además de meter a la cárcel al líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps.

Estrategia “ahorra” cuatro mil MDP al país

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el combate al robo de combustible ha permitido ahorros por cuatro mil millones de pesos (MDP), por lo que los recursos no afectará el desarrollo de sus proyectos estratégicos.

Por ello se comprometió a concluir las presas Picacho y Santa María, en Sinaloa, para lo cual se han autorizado 250 millones de pesos. Y en caso de que falten más recursos ofreció conseguirlos.

Destacó que la Cuarta Transformación “es en serio” y que habrá un “cambio verdadero”. Dejó en claro que hay presupuesto y la posibilidad de financiar el desarrollo sin desequilibrios macroeconómicos, sin devaluación y endeudamiento.

El Primer Mandatario sostuvo que desde el inicio de su administración el peso se ha fortalecido, y seguirán cuidando los equilibrios macroeconómicos sin gastar más de lo que ingresa a la hacienda pública, y de manera paulatina se irán resolviendo los problemas.

La estrategia de combate al robo de combustible también ha generado problemas en al menos 10 estados del país, debido al cierre de ductos de distribucion de hidrocarburos y el cambio en la logística a través de pipas.

Jalisco tiene potencial para producir biodiésel, lo que ayudaría a la economía regional. AFP

Biocombustibles, alternativa en tiempos de desabasto

El desarrollo de biocombustibles a base de materiales como el etanol y la biomasa representa una “apuesta a futuro” ante la crisis de desabasto que ha padecido Jalisco desde el arranque de año. Pese a su incipiente desarrollo, los beneficios en el cuidado del medio ambiente y la capacidad de producirlos en el país son su atractivo principal, sostuvo Arturo Sánchez Carmona, investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) en Guadalajara, y coordinador del Clúster de Bioalcoholes del Centro Mexicano de Innovación en Bioenergía (CEMIE-Bio).

“Esto pone en evidencia la dependencia que tenemos del extranjero en cuanto a combustibles, y las poco confiables vías de distribución de éstos”, explicó. “Bajaríamos al menos un 10% de presión a la cantidad de combustibles importados con biocombustibles, los cuales en principio podrían ser producidos en México si la Secretaría de Energía impulsara políticas públicas para producirlos”.

Pero el principal beneficio para Jalisco y México, abundó, está en un mayor cuidado al medio ambiente, lo que además permitiría cumplir con el Acuerdo de París sobre cambio climático, que exige limitar el aumento de la temperatura a menos de 2°C, la reducción de gases de efecto invernadero y el cese de emisiones por combustibles fósiles para el año 2050.

“Para 2050, 30% de los vehículos tendrían que estar utilizando biocombustibles. Así de importante es”.

En México, el uso de biocombustibles se limita a la producción de etanol a base de caña de azúcar y sorgo, y éste se puede añadir como aditivo en el auto hasta en 10%. Ya hay empresarios azucareros dispuestos a reabrir sus alcoholeras para hacer negocio con el etanol, aseguró el académico.

Sin embargo, su crecimiento en el país está “limitado y atorado”, a diferencia de 60 países en los que ya se utiliza etanol de manera cotidiana, especialmente en Brasil (la gasolina debe tener 25% de etanol como mínimo) o Estados Unidos (todas las gasolinas de ese país tienen de 10 a 80% de etanol).

“Jalisco es el segundo lugar en producción de caña, y sería un Estado con gran potencial para producir alcohol”, explicó. “El potencial de mercado es cuatro mil millones de litros de etanol al año; unos 80 mil millones de pesos al año, y si utilizas entre 10% y 20% de etanol, puedes hacer que tu gasolina tenga un alto rendimiento”.

El valor de la alternativa

La generación de etanol es más económica y segura en comparación con la gasolina y el diésel. Según los expertos contribuiría a la seguridad energética del país, pues su implementación podría ser inmediata. El coordinador general de Vinculación y Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional Metropolitana (UAM), Rodolfo Quintero Ramírez, dijo que, de iniciarse ahora, en cinco años se generarían 15 millones de litros diarios de ese biocombustible.