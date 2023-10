Irán envió un mensaje a Israel ayer subrayando que no quiere una mayor escalada en la guerra que involucra a Hamás, pero que tendrá que intervenir si la operación israelí en Gaza continúa, dijeron a Axios, agencia de información, dos fuentes diplomáticas con conocimiento de la situación.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, se reunió ayer en Beirut con el enviado de la ONU en Medio Oriente, Tor Wennesland, dijeron las dos fuentes diplomáticas.

De acuerdo con Axios, Wennesland instó a Amir-Abdollahian a ayudar a prevenir una ampliación del conflicto en Gaza e Israel a la región más amplia de Medio Oriente.

El Ministro de Asuntos Exteriores iraní respondió que Irán no quiere que el conflicto se convierta en una guerra regional y quiere intentar ayudar con la liberación de los civiles que están como rehenes de Hamás en Gaza, pero Amir-Abdollahian destacó que Irán tiene sus líneas rojas.

Dijo que si la operación militar israelí continúa, y especialmente si Israel cumple su promesa de una ofensiva terrestre en Gaza, Irán tendrá que responder, según las fuentes.

Wennesland llamó al asesor de seguridad nacional israelí, Tzachi Hanegbi, y a otros funcionarios y les transmitió el mensaje de Irán, dijeron las fuentes.

La oficina de Wennesland confirmó que se reunió con Amir-Abdollahian ayer e informó que discutieron "esfuerzos diplomáticos para liberar a los rehenes, reducir la escalada y evitar que el conflicto se extienda a la región en general".

La Oficina del Primer Ministro israelí declinó hacer comentarios. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Axios recuerda que los combates entre Hamás e Israel se convertirán en una guerra regional si Irán se involucra directa o indirectamente, como a través de un grupo militante en Siria o respaldando cualquier decisión de Hezbolá de unirse plenamente a los combates.

Retrasan incursión terrestre

La ofensiva terrestre de Israel a Gaza se planeó "originalmente para el fin de semana, pero se retrasó unos días, al menos en parte debido a las condiciones de nubosidad que habrían dificultado que los pilotos y operadores de drones israelíes proporcionaran cobertura aérea a las fuerzas terrestres", indicó The New York Times, que reconstruyó el plan con base en tres altos oficiales militares israelíes que describieron detalles no clasificados.

La invasión se hará "en los próximos días con decenas de miles de soldados con la orden de capturar la ciudad de Gaza y destruir el liderazgo actual del enclave, según tres altos oficiales militares israelíes que describieron detalles no clasificados sobre el plan".

El ejército ha remarcado que el objetivo final "es acabar con la máxima jerarquía política y militar de Hamás, el grupo palestino que controla Gaza y encabezó los ataques terroristas de la semana pasada en Israel que mataron a mil 300 personas".

Habitantes de Gaza buscan refugio en el Sur de la región ante el anuncio del ataque terrestre de Israel. EFE/H. Imad

Batallan para huir hacia el Sur, tras advertencia de evacuar

Los palestinos batallaban ayer para huir de las zonas de Gaza que eran impactadas por las fuerzas militares israelíes, al tiempo que hacían frente a una creciente crisis de agua y una escasez de medicamentos, previo a una anticipada ofensiva terrestre una semana después del sangriento ataque de Hamás contra Israel.

Israel renovó sus llamamientos en las redes sociales y en panfletos lanzados desde el aire para que los residentes de Gaza se trasladaran al sur, mientras Hamás instaba a la población a permanecer en sus hogares. La ONU y los grupos de ayuda han afirmado que un éxodo tan rápido causaría un sufrimiento humano incalculable.

La directiva de evacuación abarca un área de 1.1 millones de habitantes, aproximadamente la mitad de la población del territorio. El ejército israelí dijo que "cientos de miles" de palestinos ya habían hecho caso a la advertencia y se habían dirigido al sur. Dio a los palestinos un plazo de seis horas que finalizó ayer por la tarde para viajar con seguridad dentro de Gaza por dos rutas principales.

Una semana después del ataque de Hamás, Israel seguía trabajando para determinar las víctimas. Con la aprobación especial de los rabinos, los trabajadores de una base militar en el centro de Israel continuaron la agotadora tarea de identificar los cadáveres de los israelíes y extranjeros muertos, en su mayoría civiles.

Responden a cohete procedente de Siria

Grupos armados presentes en la provincia meridional siria de Deraa lanzaron ayer al menos un cohete contra Israel, que respondió con artillería y morteros, en el segundo incidente de este tipo ocurrido en los últimos tres días, informaron fuentes de ambos lados de la frontera.

El Ejército israelí informó que dos proyectiles "lanzados desde Siria" cayeron en un área despoblada del territorio israelí y expresó que poco después sus fuerzas dispararon artillería y morteros contra las zonas donde se originó el ataque.

Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos explicó en un comunicado que el lanzamiento se produjo desde el área de Ain Dakar, en Deraa, y atribuyó su autoría a "facciones que trabajan con Hezbolá", grupo chiílibanés también presente en el territorio sirio.

Según la ONG, con sede en el Reino Unido y una amplia red de colaboradores sobre el terreno, un único proyectil salió desde el país árabe y el Estado judío lanzó bengalas para poder descartar una infiltración a su territorio antes de responder contra el punto de procedencia de la acción.

El pasado martes se registró un primer suceso con un lanzamiento similar desde la provincia meridional siria de Quneitra, adyacente a Deraa, mientras que el jueves la aviación israelí atacó con misiles los aeropuertos internacionales de Damasco y Alepo, en el noroeste de Siria.

Siria denuncia nueva agresión contra aeropuerto

Siria acusó ayer a Israel de lanzar un ataque contra el Aeropuerto Internacional de Alepo (noroeste) por segunda vez en los últimos dos días, poco después de que grupos armados favorables al Gobierno sirio lanzaran al menos un proyectil contra el territorio israelí.

La televisión estatal siria anunció la nueva "agresión israelí" y explicó que las autoridades están evaluando las consecuencias provocadas del mismo en el aeródromo, que ya había quedado fuera de servicio el pasado jueves a causa de misiles lanzados por la aviación del Estado judío.

Gaza ha sido atacada en la parte norte. EFE/M. Saber

Se reunirá UE por conflicto bélico

Los líderes de la Unión Europea se reunirán por videoconferencia en una cumbre extraordinaria pasado mañana, martes, para fijar una "posición común" ante la crisis entre Israel y el movimiento islamista Hamás.

"La tragedia que se está desencadenando tiene muchas consecuencias para Europa. Por eso convoco a un Consejo Europeo extraordinario para fijar una posición común y una línea de actuación unificada y clara", anunció ayer el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en la red social X.

En una misiva dirigida a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión, Michel recalcó que "nada justifica los brutales atentados terroristas de Hamás contra Israel" .

Crecen tensiones y violencia en Cisjordania

Mientras la atención del mundo está concentrada en la guerra en Gaza, aumentan las tensiones en la Cisjordania ocupada, donde 54 palestinos murieron en choques con las fuerzas israelíes, allanamientos y ataques de los colonos judíos. Inspectores de la ONU dijeron que fue la semana más letal para los palestinos desde 2005.

El mando militar israelí dijo que arrestó a 220 personas en distintas incursiones, entre ellas 130 agentes de Hamás, desde el ataque del fin de semana pasado. Hamás tiene milicianos en Cisjordania, pero en la clandestinidad, dado el estricto control de Israel sobre el territorio en la margen occidental del río Jordán.

“La guerra tiene reglas”: buscan traer a doctora

La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, reprochó que "aún la guerra tiene reglas" y dijo que "he tomado contacto con UNRWA oficina de refugiados de ONU en Gaza para apoyar a Barbara Lango".

La doctora es una anestesióloga que trabaja para Médicos Sin Fronteras (MSF) y que, actualmente, se encuentra atrapada en la Franja de Gaza en medio del conflicto armado.

"Estamos intentando que salga por Egipto, pero Israel no autoriza un cordón humanitario ni permite la salida de nadie", lamentó la canciller.

Radio Fórmula contactó al papá de la doctora, Porfirio Lango, quien dijo que "trabajaba con MSF, desde hace dos años, ha estado en diversas misiones (...) El año pasado, estuvo en la Franja de Gaza (...) se encargó de abrir dos unidades de quemados en los principales hospitales de quemados", detalló.

Mencionó que ahí conoció a su esposo, quien también fue su traductor simultáneo. Remarcó que han estado en contacto por WhatsApp, pero no de forma continua. Describió que su familiar y su pareja se desplazaron "hasta Jan Yunis, en el sur de Gaza, casi en la frontera con Egipto, casi en la frontera con Rafah".

El padre dijo que "se dirigió a Relaciones Exteriores y desde el 11 de octubre, la Embajada de México en Egipto expidió un documento a las autoridades egipcias para solicitar que les permitan el paso a través de la frontera de Rafah, a ella y a su esposo".

El papá de la doctora afirmó que "la situación es espantosa" en la zona y "ellos evacuaron cuando las bombas comenzaron a caer a una cuadra de su casa".

Detalló que "el 13 de octubre, la embajada de México en Tel Aviv dirigió un oficio al ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Israel, al Departamento de Protocolo, para solicitar que le permitieran la evacuación humanitaria de la Franja de Gaza, a través de la frontera de Rafah (...), sería cuestión que Relaciones Exteriores de Tel Aviv, de Israel, les dé una autorización para que ellos puedan cruzar por la frontera de Rafah".

Dos vuelos ha realizado México para rescatar a connacionales. AFP/R. Oropeza

Mexicanos no esperan rescate; huyen por miedo

Mexicanos que no lograron abordar el segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) huyen de Israel.

Laura expresó "ya no puedo esperar más", la mexicana junto con tres miembros de su familia y cuatro connacionales, salieron de Tel Aviv a las siete de la mañana y llegaron a Amán, Jordania, con el apoyo del consulado mexicano en Israel.

Pese al peligro inminente que existe viajar vía terrestre, tras cinco horas de camino llegaron a ponerse a salvo en la ciudad de Amán.

"Ya estamos en la ciudad de Amán, muy amables, la cónsul nos ha brindado su apoyo personalmente, ahora ya estamos instaladas en el hotel, estaremos aquí en Amán hasta mañana por la madrugada para llegar a Estambul más tarde y quedarnos en el aeropuerto y esperar para salir a la Ciudad de México a las 2 de la mañana(del martes)".

En cambio, el señor José Rivadeneyra Solís encontró un vuelo a Barcelona. Llegó sano y salvo.

"No quise dejar pasar más tiempo, es incierto, veo muchos vuelos cancelados en el aeropuerto de Tel-Aviv".

El señor José tenía programado un vuelo el próximo 16 de octubre, ante los constantes ataques prefirió salir antes de dicho país, señaló que perdió más de 20 mil pesos en boleto.

Países latinos rescatan a connacionales

Ecuador, Argentina y Chile lograron ayer rescatar a sus connacionales en vuelos respectivos de cada país. El primer vuelo con casi 250 argentinos evacuados de Israel partió ayer desde Roma hacia Buenos Aires, según informaron fuentes de la Cancillería

Chile, por su parte, evacuó un total de 83 chilenos en vuelos humanitarios de la Fuerza Aérea de Chile y ayer mismo por la tarde llegaron a su país. Ecuador tiene un vuelo humanitario previsto para hoy desde Israel para traer a su país a 160 compatriotas.

Evacuan Louvre por amenaza

El Museo del Louvre de París y el Palacio de Versalles evacuaron a sus visitantes y miembros del personal ayer luego de recibir amenazas de bomba, informó la policía. El Gobierno francés empezó a desplegar siete mil soldados para aumentar la seguridad en el país tras un apuñalamiento en una escuela que dejó sin vida a un profesor y que fue perpetrado por un presunto extremista islámico.

Las alarmas sonaron en todo el Louvre cuando se anunció la evacuación, así como en el centro comercial subterráneo situado bajo su emblemática pirámide. La policía de París informó que los agentes registraron el museo tras recibir amenazas de bomba por escrito.