Israel contraataca; Hamás amenaza con matar rehenes

Israel intensificó los bombardeos contra la Franja de Gaza y ordenó suspender el envío de alimentos, combustible y otros suministros en respuesta a la violenta incursión de combatientes de Hamás, mientras el número de víctimas relacionadas con la guerra subió a casi mil 600 en ambos bandos.

Hamás también endureció su postura y amenazó con matar a los israelíes que mantiene cautivos en caso de que Israel ataque civiles sin advertencia alguna.

En el tercer día del conflicto, Israel seguía recuperando cadáveres tras el sorpresivo ataque de Hamás durante el fin de semana. Los trabajadores de rescate encontraron 100 cuerpos en la pequeña comunidad agrícola de Beeri. En Gaza, decenas de miles de personas huían de sus casas mientras los incesantes bombardeos de Israel destruían edificios.

El Gobierno de Israel desplegó tanques y drones en la valla fronteriza de Gaza para evitar nuevas incursiones. Miles de israelíes fueron evacuados de más de una docena de ciudades cercanas a Gaza y el Ejército convocó a 300 mil reservistas, una movilización masiva en poco tiempo.

Las medidas, junto con la declaración formal de guerra de Israel, indican que ese país está cambiando cada vez más la ofensiva contra Hamás, amenazando con una mayor destrucción en la densamente poblada y empobrecida Franja de Gaza.

Alrededor de 900 personas, incluidos 73 soldados, han muerto en Israel, según la prensa. En Gaza han fallecido más de 680 personas, de acuerdo con las autoridades.

En respuesta a los ataques aéreos israelíes, el portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obeida, dijo anoche que el grupo asesinará a un civil israelí cautivo cada vez que Israel ataque a personas dentro de sus residencias en Gaza “sin aviso previo”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Eli Cohen, advirtió a Hamás que no debe lastimar a ningún rehén, y que “este crimen de guerra no será perdonado”.

Amenaza Hamás: matará rehenes por cada ataque

El movimiento islamista palestino Hamás amenazó ayer con ejecutar a los 150 rehenes capturados en el primer día de su inédita ofensiva contra Israel, si el Estado judío mantiene sus bombardeos contra la Franja de Gaza.

La amenaza de Hamás, que controla el empobrecido enclave desde 2007, se produce después de que Israel ordenó el "asedio completo" de este territorio de 360 kilómetros cuadrados donde malviven más de 2 millones de palestinos.

Las tensiones también escalaron en la frontera norte de Israel, con Líbano, donde militantes de Hezbolá intercambiaron fuego con las fuerzas israelíes por segundo día.

El movimiento islamista lanzó el sábado una ofensiva sorpresiva contra Israel, que compara el ataque con los atentados en Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001.

Desde ese día más de 800 personas han perdido la vida del lado israelí y más de dos mil 600 resultaron heridas, según las autoridades. Los milicianos de Hamás mataron hasta 250 personas que participaban en un festival de música cerca del enclave palestino, según la ONG Zaka.

Del lado palestino, 687 personas murieron por los bombardeos israelíes y dos mil 900 resultaron heridas, según las últimas cifras de las autoridades locales.

El Ejército israelí anunció ayer que retomó el "control" de las localidades del sur infiltradas por milicias de Hamás, aunque admitió que aún "podría haber terroristas en la zona".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidió prepararse para una guerra "larga y difícil" y llamó a formar un gobierno de "unidad nacional".

"Lo que Hamás vivirá será difícil y terrible (...) vamos a cambiar Oriente Medio", dijo.

El brazo armado de la organización islamista replicó en un comunicado que “cada ataque contra nuestro pueblo sin previo aviso será respondido con la ejecución de uno de los rehenes civiles".

"El enemigo no entiende el lenguaje de la humanidad y la ética, así que nos dirigiremos a ellos en el lenguaje que entienden”, añadieron las Brigadas Ezzeldin al Qassa.

AFP

Humo y polvo se levanta desde los edificios dañados por los bombardeos israelíes en Gaza. EFE/M. Saber

LA VOZ DEL EXPERTO

“Imposible negociar con Hamás”

Marcos Shemaría Zlotorynski, Cónsul honorario de Israel en Guadalajara

Para el cónsul honorario de Israel en Guadalajara, Jalisco, Marcos Shemaría Zlotorynski, no hay posibilidad de que Israel pueda entablar diálogo con el grupo terrorista Hamas, responsable de los ataques contra ciudadanos israelíes y que ha derivado en que aquel país declare la guerra con una contraofensiva militar a gran escala.

“Imposible negociar con Hamás porque o es la existencia de ellos o es la de Israel y los judíos. Se están definiendo los objetivos militares de esta guerra, pero lograrlos, cualesquiera que sean, no va a ser una guerra de corto plazo”.

Acusó que en la Carta Fundacional de Hamás, también conocida como el Pacto de Hamás, que fue publicada el 18 de agosto de 1988, la organización delineó la identidad del movimiento, sus objetivos y sus fines, entre ellos, acabar con el Estado de Israel y los judíos.

“Pide la eventual creación de un estado islámico en Palestina, en lugar de Israel y los Territorios Palestinos y la obliteración o disolución de Israel”, explicó.

Aclaró que la defensiva militar de Israel no contempla acabar con la población palestina residente de la Franja de Gaza, por lo que aseguró que el ejército de aquel país avisa sobre un posible ataque a un objetivo identificado con Hamás, incluyendo hospitales, escuelas, entre otros inmuebles.

“El Ejército israelí manda avisos y llama por teléfono a los miembros de la sociedad civil donde viven miembros de Hamás y hay intereses por destruirlos. Les dicen ‘hoy a las 11 de la noche vamos a destruir el edificio, salgan’, si los dejan salir, se van a salvar, si no los dejan salir, Israel ya cumplió con su obligación de avisarles”.

Reiteró que, lo sucedido el pasado sábado, rompió cualquier esquema de “ataque terrorista común” por haber acabado con la vida de cientos de personas.

Conflicto Israel-Palestina, asunto de muchos años

Carlos Cordero, coordinador de la licenciatura en Relaciones Internacionales del ITESO

El nuevo conflicto desatado a raíz de los ataques terroristas a Israel por parte de integrante del grupo Hamás, ocurridos el pasado sábado y que ha dejado más de mil muertos en el conflicto, responde a los problemas por territorios desde hace décadas entre Israel con los países árabes.

Carlos Cordero, coordinador de la licenciatura en Relaciones Internacionales del ITESO, consideró que el problema no fragmentará el restablecimiento de las relaciones entre Arabia Saudita e Israel, acuerdos que están próximos a concretarse, por lo que sólo derivará en un bloqueo hacia el pueblo de Palestina.

“Acelera las negociaciones para que el Reino de Arabia se acerque a Israel y se le vayan cerrando las gestiones de ayuda internacional a Palestina, muy importante reconocer que Hamas no es Palestina, es solamente un brazo armado, radical de la Franja de Gaza. Los únicos que van a perder son los civiles palestinos, entonces creo que la comunidad internacional debe tomar en cuenta a la comunidad palestina que es de 2 millones de personas”.

Al respecto, recordó que la calidad de vida de la población palestina se está agravando aún más de lo que ya fue considerado por la ONU cuando la declaró como territorio inhóspito.

“Un territorio que ha estado bloqueado por Israel desde 2017 (la Franja de Gaza), un territorio que, inclusive la ONU ha declarado como inhóspito para habitar. Tiene 7 puntos de control fronterizos que son controlados 6 por Israel y uno más por Egipto entonces, digamos que sí se está recrudeciendo el nivel de la población palestina”.

Un asunto de gravedad que consideró que está pendiente es la postura de Irán, señaló Carlos Cordero, quien comentó que aquel país es aliado militar de Rusia y cuenta con armamento nuclear.

“Representaría un conflicto muy delicado y sobre todo, en la coyuntura en la que estamos. Lo delicado de la situación es que podría ser contaminada por los efectos de la guerra ruso-ucraniana. Si Irán toma partido, recordemos que Irán es aliado militar de Rusia y recordemos que, tanto la guerra en Siria como la guerra en Ucrania ha servido como laboratorios militares para el desarrollo de armas de estos dos aliados”.

SE PRONUNCIAN FRANCIA, EU, ALEMANIA, ITALIA Y REINO UNIDO

Emanuel Macrón firmó el comunicado conjunto. EFE/F. Singer

Líderes de Occidente condenan ataque

Los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania expresaron ayer su respaldo a Israel y condenaron los "atroces actos de terrorismo" de la organización islamista Hamás.

En un comunicado conjunto, difundido por la Casa Blanca, señalaron que "nosotros -el presidente Emmanuel Macron de Francia; el canciller Olaf Scholz de Alemania; la primera ministra Giorgia Meloni de Italia; el primer ministro Rishi Sunak del Reino Unido y el presidente Joe Biden de Estados Unidos- expresamos nuestro apoyo firme y unido al Estado de Israel, y nuestra condena inequívoca de Hamas y sus atroces actos de terrorismo".

En el comunicado, que se difundió después de una llamada entre los líderes para abordar la situación de Israel, indicaron que "las acciones terroristas de Hamás no tienen justificación ni legitimidad, y deben ser condenadas universalmente. Nunca hay justificación para el terrorismo".

Desde la incursión de Hamás en Israel por aire, tierra y mar, el sábado, el saldo hasta ahora es de más de 900 israelíes fallecidos, y dos mil 600 heridos; del lado palestino, la cifra de decesos es de 687, incluyendo 140 niños, y tres mil 726 heridos, según el más reciente recuento del Ministerio de Salud de la Franja.

"En los últimos días, el mundo ha visto con horror cómo los terroristas de Hamas masacraban a familias en sus casas, masacraban a más de 200 jóvenes que disfrutaban de un festival de música y secuestraban a ancianas, niños y familias enteras, que ahora están retenidos como rehenes", indicaron los líderes estadounidense y europeos.

"Nuestros países apoyarán a Israel en sus esfuerzos por defenderse y defender a su pueblo de tales atrocidades. Subrayamos, además, que este no es un momento para que ninguna parte hostil a Israel explote estos ataques en busca de ventajas".

Al mismo tiempo, los gobernantes reconocieron "las legítimas aspiraciones del pueblo palestino y apoyamos medidas iguales de justicia y libertad para israelíes y palestinos por igual". Sin embargo, afirmaron que Hamás "no representa esas aspiraciones y no ofrece nada al pueblo palestino que no sea más terror y derramamiento de sangre".

Extranjeros sufren ataques; hay decenas de bajas

Decenas de ciudadanos extranjeros han sido asesinados, heridos o tomados como rehenes desde la ofensiva lanzada por el grupo islamista palestino Hamás contra Israel, que ya ha dejado más de 800 muertos del lado israelí, incluidos varios latinoamericanos y españoles.

Varios de ellos participaron en una fiesta "rave" en el desierto cerca de la frontera con la Franja de Gaza donde murieron al menos 250 personas.

Al menos doce tailandeses murieron en territorio israelí, ocho resultaron heridos y once fueron secuestrados, según el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En Israel residen cerca de 30 mil tailandeses que trabajan sobre todo en la agricultura.

Nepal reportó que diez ciudadanos fueron asesinados en la ofensiva, según el embajador en Tel Aviv. Otros cuatro nepalíes están hospitalizados en Israel y la embajada informó que un quinto ciudadano de este país asiático está desaparecido.

Estados Unidos confirmó la muerte de nueve estadounidenses y un portavoz delDepartamento de Estado indicó que hay varios desaparecidos.

El embajador de Israel en Estados Unidos, Michael Herzog, afirmó el domingo que escuchó reportes de que hay estadounidenses entre los rehenes, pero que no tenía más detalles.

Extranjeros afectados por las hostilidades en Israel

Nepal: Diez muertos

Estados Unidos: Nueve muertos

Ucrania: Dos muertos

Francia: Dos muertos

Rusia: Un muerto

Reino Unido: Un muerto

Camboya: Un muerto

Canadá: Un muerto

Argentina: cuatro muertos

Alemania: Varios rehenes

México: Dos rehenes

Italia: Dos desaparecidos

Brasil: Tres desaparecidos

España: Dos desaparecidos

Paraguay: Dos desaparecidos

Colombia: Dos desaparecidos

Tanzania: Dos desaparecidos

Panamá: Una desaparecida

Irlanda: Una desaparecida

Israelíes inspeccionan un edificio residencial en Ashkelon que fue alcanzado por un cohete lanzado desde la Franja de Gaza. AP/E. Marmor

SECRETARÍA DE CULTURA

Quedan atrapados en medio oriente egresados de ECRO

De ocho restauradores de arte y bienes culturales que se encuentran atrapados en Israel, seis son egresados de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO), Organismo Público Descentralizado de la Secretaría de Cultura de Jalisco.

La directora general de la institución, Isabel Villaseñor Alonso, precisó a EL INFORMADOR que los otros dos son de la Ciudad de México. Uno estudió en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de la Ciudad de México, y el otro se formó de “manera empírica”.

Los nombres de los mexicanos ya fueron proporcionados a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que les brinden asistencia, asesoría y puedan abandonar Israel, que está en guerra con el grupo islamista Hamás, en el medio oriente. Del grupo “seis están en Jerusalén, uno en Tel Aviv y otra más en Kiriath”, dijo.

En entrevista, la directora general de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Occidente informó que los expertos en recuperar piezas con valor histórico participan en un proyecto de restauración en el Monasterio de San Marcos, que es una de las iglesias más antiguas ubicada en el barrio de Armenio, de la llamada Ciudad Vieja de Jerusalén.

Entre ellos, se encuentra Carlos Lozoya, quien es tapatío y trabaja desde enero del 2019 en el Museo Internacional de Arte.

En sus redes sociales compartió que es egresado de ECRO. Además de una fotografía donde aparece junto con Ignacio -originario también de Guadalajara-; Manuel, David, Tania y Cinthya Lorena. También aparece otra persona de la que se desconoce su nombre.

La directora general de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Occidente, Isabel Villaseñor Alonso, informó que ya se contactó con todos. “Sabemos que están bien, la mayoría pues

Reportan con vida a mexicano y esposa

Familiares reportaron ayer el hallazgo con vida del mexicano David Heiblum y su esposa, la panameña Daryelis Denises Sáez, tras haber desaparecido en Israel en medio del conflicto contra el grupo palestino Hamás.

"Actualizo que David y Denises aparecieron con vida en los últimos minutos. Están en buen estado. Gracias a todos por las buenas noticias", escribió Shirly Heiblum, hermana de David, en su perfil de Facebook.

La historia también la confirmó el embajador de Israel en Panamá, Itai Bardov.

"Estoy muy feliz de anunciar que Daryelis ha sido encontrada junto con su esposo y que se encuentran bien. Ya ha hablado con su familia", indicó el diplomático en la red social X (antes Twitter).

Heiblum era uno de los tres mexicanos que desaparecieron en Israel desde el fin de semana, según reportó Andrés Manuel López Obrador, ayer.

BREVES

Se queda por amor

Aunque muchos mexicanos buscan huir de la zona de guerra de Israel, Aldo Guzmán decidió quedarse junto a su esposa y bebé, con quienes tiene viviendo cuatro años.

Aldo Guzmán contó que decidió quedarse porque su esposa tiene su familia allá. Dijo que cuando llegó pensaba vivir temporalmente pero empezó a salir con su ahora esposa, y cuando su visa estaba por expirar “ella me dijo que nos registráramos para buscar mi residencia y así me quedé”.

Proceso contra Roemer seguirá

La embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, afirmó en entrevista que el proceso contra Andrés Roemer “va a seguir”.

“La decisión de detener a Andrés Roemer ya fue tomada, Andrés Roemer está detenido, el proceso va a seguir, va a haber una audiencia, él va a poder defenderse, el juez va a tomar la decisión de si se lo extradita o no, y en caso de extraditarlo, se va a proceder con la extradición”.

Claudia Sheinbaum condena agresión

La coordinadora de los comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, condenó los ataques contra civiles en Israel.

“Yo estoy de acuerdo con los posicionamientos que hizo el Gobierno de México... Por supuesto que hay que condenar cualquier forma de violencia y particularmente esta forma de violencia, atacar a civiles inocentes”, puntualizó.