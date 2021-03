Invierten en calles tapatías y reactivan economía

Para dar mantenimiento a las avenidas principales e intervenir otras que nunca habían sido pavimentadas por pasadas administraciones, el Ayuntamiento de Guadalajara invirtió 581 millones de pesos (MDP) durante el año pasado. “Se trata de un paquete de obras que se arrancó a mediados de 2020 para lograr una reactivación económica”, destacó el director de Obras Públicas, Francisco Ontiveros Balcázar.

Los recursos forman parte de la bolsa de mil 500 millones de pesos etiquetados para obras públicas, con el propósito de hacer frente a la crisis detonada por la pandemia del nuevo coronavirus. Así se reactivó el sector de la construcción, uno de los principales generadores de empleo en el municipio.

El funcionario acentuó que apostaron por un programa de mantenimiento en las vialidades para evitar su deterioro. Los trabajos correctivos se realizaron en 18 avenidas, como Libertad (entre Progreso y Enrique Díaz de León), Acueducto (entre Patria y Pablo Neruda) y Prolongación Alcalde (entre Irene Robledo y Patria), entre otras.

Otro de los programas en los que se concentró este recurso es en Calles Sin Tierra, que nació para atender las vías que se encontraban rezagadas en el municipio; es decir, que no habían sido consideradas dentro de los proyectos de pavimentación integral en gestiones anteriores. “Esto sucedía mucho en las fronteras con otros municipios (como Tlaquepaque o Tonalá). Nos hemos dado a la tarea, desde el año pasado y el actual, en poder estar identificando y resolviendo esos problemas”.

Remarcó que se coloca concreto hidráulico para mejorar la movilidad de los vecinos de esas zonas. “Al final de cuentas, los colonos tenían calles de tierra que no tenían servicios. No tenían agua potable, no tenían drenaje ni electricidad… pero hoy cuentan con todos los servicios porque son intervenciones integrales en esas zonas”.

Añadió que, en lo que va de la actual administración, se han destinado dos mil 500 millones de pesos en las obras públicas, enfocadas para atender los programas de seguridad ciudadana y para reactivar la economía ante la crisis sanitaria. Ese presupuesto, subrayó Ontiveros Balcázar, se logró sin la necesidad de contratar deuda con instituciones bancarias.

Obras tapatías para reactivar la economía están en última etapa

Las obras puestas en marcha durante el año pasado por el Ayuntamiento de Guadalajara para reactivar la economía del municipio ante la pandemia del COVID-19 registran un avance superior al 90%, aseguró el director de Obras Públicas, Francisco Ontiveros Balcázar.

“La mayoría de obras ya están terminadas... si acaso tenemos dos o tres obras que están en proceso”.

Consideró que todos los proyectos estarán listos a finales de marzo. Éstos consistieron en la rehabilitación de calles, parques, unidades deportivas, espacios culturales, edificios y oficinas municipales, entre otros, con una bolsa de mil 500 millones de pesos.

“Fuimos el municipio de la Zona Metropolitana de Guadalajara que más rápido sacó sus procesos de licitación, que más rápido contrató la obra pública”.

Indicó que se licitaron el 80% de las obras desarrolladas con ese presupuesto, con el fin de que hubiera equidad a la hora de elegir a las empresas locales para llevar a cabo los proyectos. “Fueron dirigidas a las empresas de Jalisco”.

Para garantizar la participación de éstas se trabajó con las cámaras empresariales, así como los Colegios de Ingenieros y Arquitectos.

“Ellos se aseguraron de que la inversión pública sea efectivamente bien ejecutada. La mayoría de las empresas ha tenido trabajo y, sobretodo, generó empleos, recordando que la industria de la construcción tiene un gran impacto en otras cadenas productivas en el Estado”.

Lo anterior, apuntó, debido a que el sector de la construcción está relacionado con la industria del aluminio, cemento, plásticos y cerámica, entre otros.

Los procesos de contratación de obra iniciaron en mayo pasado, casi al inicio de la pandemia, y la mayoría fueron asignados a las constructoras locales. “Pocas veces hemos tenido interacción con empresas que no son de Jalisco”.

De acuerdo con las estimaciones de las autoridades municipales, por cada peso que se invierte en la ciudad, se obtiene una derrama económica de otros 45 pesos en otras áreas de la economía.

Los efectos

A mediados del año pasado, el Ayuntamiento declaró que los recursos se distribuirían en alrededor de 105 empresas, beneficiando de manera directa a cinco mil 600 trabajadores.

Guadalajara inició este año con 690 mil 583 empleos formales ante el IMSS.

Desde agosto pasado se han recuperado cuatro mil 467 empleos, la mayoría generados por los sectores de los servicios para empresas, personas y el hogar, así como el comercio y la industria de la construcción.

Ontiveros Balcázar informó que, para el primer semestre de este año, se tiene proyectado destinar otra bolsa de 500 millones de pesos en obras públicas. Ya se están licitando los primeros paquetes.

EL PROGRAMA DE CALLES SIN TIERRA

Algunas de las vías intervenidas

Ana María Gallaga (entre Juan Alegría y Andrés Tamayo).

18 de Agosto (entre 10 de Octubre y Ana María Gallaga).

Calle 9 (entre Othón Blanco y 1 de Octubre).

Calle 12 de Octubre (entre José Arrese y 12 de Diciembre).

Calle 21 de Marzo (entre Juan Calero y 12 de Diciembre).

Calle 24 de Febrero (entre José Arrese y 12 de Diciembre).

José Arrese (entre 10 de Mayo y 24 de Febrero).

Mario Gómez (entre Luis Covarrubias y Patria).

Zalatitán 1 (entre Lola Álvarez y Cipriano Campos Alatorre).

Zalatitán 2 (entre Zalatitán y Agustín López Arciniega).

Agustín López Arciniega (entre Lola Álvarez y Zalatitán).

Juan Palomar y Arias (entre Alcamo y General Eulogio Parra).

Tomás Moreno y Manuel R. Alatorre.

Salvador Rocha y Manuel R. Alatorre.

CLAVES

Recuperan los espacios públicos

Inversión. En obras de recuperación de los espacios públicos, el Ayuntamiento tapatío ha destinado 307 millones de pesos, dirigidos a la renovación de parques, plazas y áreas verdes, destacó el director de Obras Públicas. Algunos de éstos son el parque Sierra Pihuamo y Sierra Tecuán, el parque Rafael Cárdenas, las canchas deportivas en el Infonavit El Sauz, entre otros.

Huentitán. Una de las obras que se destacan es la rehabilitación del parque Puerta la Barranca, donde se destinaron 24 millones de pesos para la construcción de un módulo de vigilancia, un área de juegos infantiles y ejercitadores, áreas de picnic, senderos con miradores, una pista de trote para calentamiento, terrazas, así como trabajos de reforestación, entre otros.

Solidaridad. El funcionario destacó que en conjunto con el Gobierno estatal se trabaja en el parque de la Solidaridad. La semana pasada, las autoridades informaron la puesta en operación de la planta de tratamiento de aguas residuales. También se contará con un parque acuático, un área deportiva, entre otras obras.

Equipamiento. La administración municipal ha destinado también una bolsa de 380 millones de pesos en proyectos culturales, deportivos, de salud y seguridad para reforzar y equipar de mejor manera las instalaciones a cargo del Ayuntamiento, que brindan servicio a la ciudadanía. Por ejemplo, la Escuela de Robótica, la Escuela de Enfermería, la Casa de Emergencia de la División Especializada en la Atención a las Violencias contra las Mujeres y la instalación de lactarios en oficinas públicas.

Rehabilitación. También se realizaron obras en las academias municipales, centros culturales, la unidad deportiva Cuauhtémoc y la escuela de ballet en el gimnasio “Yoli Ramírez”.

Iluminan zonas peatonales

Entre los principales programas dirigidos a la renovación del espacio público, el Ayuntamiento puso en marcha el plan Iluminación con Sentido Peatonal, con el objetivo de contar con vialidades más seguras.

El director de Obras Públicas, Francisco Ontiveros Balcázar, recordó que varias vías del municipio carecían de banquetas en buen estado.

“Estas banquetas no tenían condiciones transitables y hemos tratado de dejarlas mejor. Hemos realizado obras en las esquinas con accesibilidad universal, con balizamiento y bolardos, pero lo más importante es una iluminación hacia la banqueta”.

En septiembre pasado se informó que se instalarían 10 mil luminarias, principalmente en las paradas del transporte público, de Mi Bici, de los centros educativos, de hospitales y las recaudadoras, entre otros.

En la primera etapa, los trabajos se concentraron en la zona de las Nueve Esquinas y las inmediaciones del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI). En total, se reforzó la iluminación de 42 kilómetros en la zona.

Las autoridades municipales destacaron que el programa surgió como una estrategia para atender la seguridad en los espacios públicos, dando respuesta a las demandas de la ciudadanía, lo que permitió determinar los polígonos a intervenir.

Por ello se consideraron espacios con alta concentración de personas, como son los paraderos del transporte público y otros puntos clave para la movilidad de la gente, los cuales fueron previamente identificados para la puesta en marcha de otros programas, como Ciudad Tranquila y Ordenada. Son áreas de baja iluminación determinadas por los censos de alumbrado, equipamiento, índices delictivos y con mucha movilidad.

Gestión de residuos

Durante el año pasado, el Ayuntamiento invirtió 18 millones de pesos en la instalación de Puntos Limpios. Son plataformas soterradas en la vía pública en donde se pueden depositar los residuos domiciliarios de manera categorizada en cuatro buzones clasificados en: metales, papel y cartón, plástico y PET, así como otros restos.

De acuerdo con el municipio, cada residuo depositado de manera correcta en estos buzones se convierte en materia prima para la industria del reciclaje (economía circular).

En un documento del Ayuntamiento se destaca que “además del beneficio ambiental que conlleva la separación de los residuos como etapa clave para el reciclaje, los Puntos Limpios tienen una capacidad de almacenamiento de una tonelada de residuos, lo que equivale a casi 90 contenedores de vía pública convencionales. Esta cualidad mejora radicalmente la imagen urbana relacionada con la ‘contenerización’ de residuos en vía pública”.

Con este sistema se incrementa la eficiencia en la gestión de los residuos sólidos urbanos.

Durante el año pasado se instalaron 14 Puntos Limpios. Algunos de éstos en Pablo Valdez y Gaza, glorieta de los Naranjos y Faro, Mar Mármara y Circunvalación, avenida de los Normalistas y Alcalde, avenida de los Maestros y Alcalde, así como glorieta de la Normal, entre otros.

A principios de este mes, las autoridades municipales realizaron un operativo de supervisión por los 228 Puntos Limpios que se tienen en la ciudad para revisar la operación y el uso que se les da. El coordinador de Servicios Públicos Municipales, Óscar Villalobos, informó que levantaron reportes para conocer las fallas que presentan y perfeccionar la gestión de los residuos.

TELÓN DE FONDO

Sin deuda pública concretan proyectos

Sin necesidad de contratar deuda con instituciones bancarias, en lo que va de la actual administración, el Ayuntamiento tapatío ha destinado una bolsa de dos mil 500 millones pesos a las obras públicas.

Todos los proyectos están orientados para atender el programa de seguridad ciudadana, con la recuperación de espacios públicos (parques, unidades deportivas, camellones, plazas, entornos de centros universitarios y banquetas), así como la rehabilitación de la iluminación.

Un ejemplo es la plaza Juárez. La intervención permite recuperar la vocación cultural de la zona e impulsar la economía. Es un lugar de encuentro.

Para hacer frente a la pandemia se reorientaron 400 millones de pesos del presupuesto en 2020, que se dirigieron a los proyectos y los programas para contener la crisis sanitaria y abonar a la reactivación económica. Algunas acciones son el equipamiento de las unidades de salud, la entrega de créditos a comercios y la creación de una plataforma para vincular a los buscadores de empleo con las empresas.

Uno de los programas más recientes es el de “Consume Local”, que dotará de terminales bancarias a 25 mil pequeños negocios, incluyendo la entrega de 800 pesos a 50 mil familias para consumir en esos comercios.

