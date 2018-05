+Informador: Las noticias del 22 de mayo de 2018

1 Denuncia amenazas

El candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, denunció que en los últimos días han aumentado las amenazas en su contra, que presume vienen de la delincuencia organizada. El aspirante afirmó que no se intimida y que no tiene previsto aumentar su seguridad o cambiar la logística de su campaña. El emecista sostuvo que sabe que se juega la vida todos los días y afirmó que no se puede rendir y permitir que se arrebate la paz.