Incapacidades médicas del IMSS se triplican en inicio de año en Jalisco

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró, en la primera semana del año, seis mil 057 incapacidades tramitadas en Jalisco: casi el triple de lo reportado al cierre de 2021.

Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, informó que Jalisco es uno de los Estados con mayor número de incapacidades a derechohabientes afectados por COVID-19 en todo el país. Lo superan el Estado de México y la Ciudad de México.

“La predicción del número de incapacidades temporales para el trabajo en el primer semestre de 2022 será de 1.5 millones (en el país), con un gasto institucional de mil 215 millones de pesos. En el primer semestre de 2021 fue de 741 mil”, añadió el funcionario.

El presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de Coparmex Jalisco, Ricardo Barbosa Ascencio, explicó que el nuevo pico de contagios afecta al sector productivo por la ausencia de trabajadores contagiados. Destacó que solicitaron al IMSS que funcione adecuadamente su plataforma para tramitar los permisos y que modifique la duración de las incapacidades, si el contagio presenta cuadros menos graves.

“Cuidando la salud del trabajador, que en el caso de asintomáticos la incapacidad sea de cinco días y si presenta síntomas sea de 10 días; y que sus plataformas funcionen. Que la incapacidad que se emita sea como enfermedad general y no profesional, para no afectar el grado de riesgo de las empresas, pues eso implica más carga económica”.

Estimaciones hechas por el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas en inglés), de la Universidad de Washington, refieren que el incremento de casos en el Estado continuará para llegar al máximo a finales de enero y principios de febrero.

La ola de los contagios genera un incremento en el ausentismo; de continuar, pondría en riesgo la cadena de producción. XIHUA/D. Lei

Virus golpea a industria estatal por aumento de incapacidades

El sector productivo de Jalisco sufre los efectos de la nueva ola de contagios, con empresas que tienen incapacitados entre 10% y hasta 25% de los trabajadores de su plantilla laboral por contagios de COVID-19. Ricardo Barbosa Ascencio, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de Coparmex Jalisco, afirma que el ausentismo pone en riesgo de que se interrumpan las cadenas de producción.

Barbosa Ascencio dice que la salud de los trabajadores es la prioridad; llamó a la responsabilidad a quienes dieron positivo para que se queden en casa y no aprovechen que presentan síntomas leves para salir y realizar otras actividades.

Por otra parte, Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Jalisco, asegura que la afectación ha sido menor y comentó que las faltas por incapacidad son de alrededor de 10 por ciento.

“Las afectaciones han ido incrementando, algunas empresas han manifestado hasta un 10% de sus plantillas laborales contagiadas y que tendrán que solicitar incapacidad. Hasta ahora han logrado compensar las ausencias con los mismos colaboradores que suplen a las personas que se han infectado”, comentó.

Canaco reporta incremento

El sector comercio y servicios también reciente el aumento de casos y las incapacidades de trabajadores. Raúl Uranga Lamadrid, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara (Canaco), informó que sus agremiados reportan entre diez y 15% de ausencia de personal por incapacidad tras dar positivo; refirió las recientes cancelaciones de vuelos por los contagios entre personal de las aerolíneas. Explicó que la recomendación es respetar todos los protocolos de salud y medidas preventivas.

“Sí estamos viendo un incremento en las solicitudes de incapacidad de los colaboradores, muy de la mano con la información del número de contagios. Las empresas han tomado medidas de precaución, cumplir con los protocolos y pedirles a los colaboradores que presenten síntomas avisar y aislarse. Esto puede tener una repercusión mayor si vuelve a haber una afectación en las cadenas de suministro, que en las primeras olas del coronavirus fueron muy afectadas y provocó la escasez de productos e inflación”, expuso.

Uranga Lamadrid se dijo optimista de que se cumplan las proyecciones sobre que el pico de contagios se alcance a finales de este mes y después volver a regularizar actividades. Informó que hasta el momento no tienen reporte de cierre de negocios por la situación actual. Refirió que la principal preocupación son las microempresas o empresas familiares donde si hay un contagio posiblemente tendrían que cerrar por la falta de personal.

TELÓN DE FONDO

Ilegal, pedir pruebas

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, afirmó que es ilegal que las empresas pidan a los trabajadores pruebas negativas de COVID-19 para regresar a laborar.

Detalló que han tenido algunas denuncias por parte de trabajadores y estudiantes, a quienes les pedían comprobar que no estaban contagiados, “no habría problema si las empresas pagan las pruebas, pero si piden que los empleados las costeen, entonces es algo ilegal”, dijo en una entrevista televisiva.

Zoé Robledo señaló que la plataforma digital para sacar los permisos COVID no ha presentado ningún problema o reporte de que se hubiera caído; sin embargo, durante la transmisión televisiva se confirmó que había saturación y no se había logrado obtener de manera exitosa la incapacidad, a lo que el titular del Seguro Social pidió a los derechohabientes que intentaran a través de la aplicación IMSS Digital.

Sobre las fallas del portal para tramitar la incapacidad, sostuvo que registra una alta demanda y descartó que se haya caído el sistema. Detalló que se han dado más de 193 mil incapacidades a distancia y han sido subsidiados más de 350 millones de pesos, y calificó como un éxito esta plataforma y este tipo de ayuda para los trabajadores.

HAY DENUNCIAS EN LA SECRETARÍA DEL TRABAJO

Dos empleados fueron obligados a trabajar, a pesar de estar enfermos del coronavirus

Marco Valerio Pérez Gollaz, titular de la Secretaría del Trabajo en Jalisco, confirmó el registro de dos quejas de empleados con síntomas de COVID-19 a los que obligaron a regresar a laborar. Dijo que las áreas de inspección están monitoreando la situación.

Comentó que ha sostenido reuniones con empresarios inquietos con la posibilidad de que se pueda abusar de las incapacidades por el virus.

“Han sido dos denuncias, invitamos a que fuera responsable el empleador y ya se resolvió. Hay que ser muy responsables y poder permitir al empleado que se pueda aislar y tener espacios seguros para empleadores y trabajadores. Vamos a atender las denuncias, pero nos interesa que haya cumplimiento espontáneo y no generar esquemas de engaño. Estamos haciendo las inspecciones, no con el entendido de clausura, si de apercibimientos si se observan riesgos”, argumentó.

Agregó que también buscarán acercamiento con sindicatos para llamar a la responsabilidad a los trabajadores para no buscar sacar provecho de la situación. El funcionario estatal dijo que el objetivo es avanzar en la recuperación y que se mantenga la generación de empleos; consideró que es clave respetar las medidas básicas como uso del cubrebocas, sana distancia y el constante lavado de manos.

La aplicación del IMSS ha fallado y esto obliga a los derechohabientes a acudir en persona para solicitar su incapacidad. EL INFORMADOR/G. Gallo

SABER MÁS

Así incrementaron los casos y hospitalizaciones por COVID en Jalisco

Contagios Hospitalizados IMSS 01 de enero de 2022 447 94 02 de enero de 2022 412 94 03 de enero de 2022 384 106 04 de enero de 2022 585 112 05 de enero de 2022 1,000 105 06 de enero de 2022 1,400 112 07 de enero de 2022 1,512 119 08 de enero de 2022 1,812 130 09 de enero de 2022 1,898 136 10 de enero de 2022 1,903 162 11 de enero de 2022 1,998 176

Saturan plataforma del IMSS

Derechohabientes reportan fallas constantes en la plataforma “permiso COVID 3.0” del Instituto Mexicano del Seguro Social, que les impide realizar el trámite.

El derechohabiente Víctor Reyes dice: “No sirve la página, desde medio día he estado intentando, incluso en diferentes dispositivos y en la aplicación, el navegador del teléfono, laptop y nada. Siempre arroja mensaje de que ocurrió un error”.

Carmen González, trabajadora de una empresa, lamentó que perdió un día intentando hacer el trámite vía internet y que en el teléfono de atención no le respondieron.

“Parece que quieren que salga contagiada para ir hacer el trámite a las oficinas y contagiar a más gente. Ayer todo el día intenté en la página y siempre marca errores o simplemente no carga la página. Creo que nos están engañando y son negligentes”, comentó.

En el caso de Alberto Cortés, relató que no pudo completar el trámite, pues, aunque tiene una prueba positiva de COVID-19, en la plataforma sólo le dieron recomendaciones a seguir, pero no emitió el documento.

“Después del cuestionario ya no avanza, sólo me dio unas recomendaciones y me devuelve al principio, no llega a un punto donde pregunte al menos si ya hay una prueba positiva, o sea que hay que ir a hacer fila para obtener una incapacidad”, expuso.

El director del IMSS, Zoe Robledo, afirmó que el relanzamiento del “permiso COVID” busca beneficiar a derechohabientes y cortar cadenas de contagio. Presumió que los trabajadores podrían obtener su incapacidad por hasta siete días laborables sin tener que acudir a una unidad médica.

PERSONAL DOCENTE

Piden reconsiderar el regreso

Docentes de Jalisco piden tomar en cuenta las necesidades de cada centro educativo y reconsiderar el regreso a clases el próximo lunes, esto para evitar contagios y las posteriores incapacidades médicas.

Jesús Hernández es profesor de primaria y recuerda que en enero de 2021 fue atendido por COVID-19. Días antes de iniciar clases, su nivel de oxigenación estaba al 74%, por eso solicitó una incapacidad médica por su estado grave, pero una vez recuperado, continuó enviando las actividades a sus estudiantes.

El secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, dio a conocer que todo el sector tiene derecho a solicitar incapacidad. “Al igual que los estudiantes, cada maestro tiene la opción de avisar que no se presentará a la escuela por síntomas. Cada vez hay mejores canales de comunicación entre el grupo, el maestro y las escuelas”, dijo el funcionario.

Autoridades sanitarias apuestan a la tecnología, pero todavía falta camino por recorrer. EL INFORMADOR/G. Gallo

LA VOZ DEL EXPERTO

Economista recomienda prudencia

Martín Romero Morett, jefe del Departamento de Economía del CUCEA.

El doctor Martín Romero Morett, jefe del Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, considera que el elevado ausentismo de fuerza laboral por el actual repunte de casos de COVID sí puede generar afectación a la producción.

Explicó que el riesgo se puede minimizar si se cumplen las proyecciones de que los cuadros de la enfermedad son menos graves, tener incapacidades más cortas y que se reincorporen los trabajadores tras superar el contagio.

“Siempre debemos de mantener márgenes de optimismo, pero sin llegar al despilfarro, ser conscientes de en qué se gasta. Las claves son trabajar duro, gastar lo necesario, ahorrar y utilizar el ahorro para comprar bienes durables que luego permitan generar una renta”, precisó.

El académico dijo que, ante los escenarios económicos actuales, las administraciones estatal y federal deben ser eficientes en el uso del gasto público, aplicar políticas de austeridad reales y no caer en la tentación de recurrir al endeudamiento de las cuentas públicas.

Añadió que la cuesta de enero, la inflación y las consecuencias de los gastos de fin de año pueden contribuir a que la actividad económica durante el primer trimestre de 2022 no presente signos de recuperación. Detalló que las claves para la mejoría económica es que haya producción, demanda y consumo.

