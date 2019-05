Impulsan a Puerto Vallarta como modelo de transporte a nivel nacional

Puerto Vallarta será la primera ciudad que pondrá en marcha el nuevo modelo de Mi Transporte, alineado a la política integrada de movilidad del Gobierno de Jalisco. Esto significa que los camiones tendrán rutas diferentes, las unidades contarán con sistemas de prepago y la mayoría de los vehículos funcionará con gas.

El titular de la Secretaría del Transporte (Setran), Diego Monraz, menciona que gracias al reordenamiento, que inicia en junio, esperan un descongestionamiento del centro del municipio. “Con los ajustes que hemos hecho podemos asegurar que, a partir de su arranque el próximo mes, Puerto Vallarta tendrá uno de los modelos de transporte más completos, ejemplares, limpios, autosustentables y económicos. Se convertirá en una ruta a seguir como modelo a nivel nacional”.

Explica que los vehículos podrán operar con gas debido a que los transportistas se conformaron en una sola empresa, lo que les dio una posibilidad financiera. “No significa que habrá bonanza económica, están muy ajustados”.

Amilcar López, director de Transporte Público, detalla que en Puerto Vallarta entrarán en operación 30 rutas de transporte con 360 unidades, de las cuales 320 funcionarán a través de gas.

Además, se establecerán tres puntos de transbordo, los cuales no tendrán costo para los pasajeros que adquieran la tarjeta electrónica que se podrá recargar en negocios o al interior de las unidades. El pasaje costará 10 pesos. Destinarán 24 lugares, de inicio, para el abono de dinero. Se convertirá en el primer ejercicio de implementación de una red de recarga en el Estado.

Supervisan camiones para mejorar servicio

En los primeros seis meses de gestión, la Secretaría de Transporte (Setran) aplicó 22 mil 177 infracciones y detuvo a 926 unidades del transporte público, de las cuales 496 fueron camiones, 260 taxis, 77 mototaxis, 49 camionetas y 44 unidades de Empresas de Redes de Transporte (como Uber).

“Es una cantidad inédita. No han sido supervisiones exclusivas ni dirigidas a un gremio ni a una ruta o alguna modalidad, sino que es resultado de trabajo constante en la calle, de manera preventiva y coercitiva”, afirma el secretario Diego Monraz.

El titular de la Setran destaca que uno de los objetivos del nuevo modelo de transporte es vigilar que las unidades cumplan con sus derroteros, frecuencias de paso, horarios y velocidad de circulación.

Destaca que, con la nueva tecnología, podrán supervisar a todos los vehículos, debido a que el sistema de pago electrónico tendrá instalado un sistema de monitoreo en tiempo real. Explica que el despachador o responsable de la ruta realizará la vigilancia y le dará una copia a la Setran.

“Lo que nos encontramos en la entrega-recepción de la pasada administración fue una computadora que tenía dos rutas monitoreando. En nuestro cuarto de control, que iremos equipando en la medida que nos vayan entregando accesos, vamos a supervisar desde la secretaría”.

Resalta que esto no significa que dejen el trabajo de campo que realizan con el equipo de la Policía Vial comisionado a ese tema. Actualmente cuentan con 120 elementos operativos para el transporte público.

“Vamos a estar viendo las pantallas, nos vamos a dar cuenta qué unidad va a exceso de velocidad, cuál se sale de ruta, en cuál frecuencia empezó a bajar la calidad del servicio. Y por lo tanto, tendremos un servicio más seguro y mejor monitoreado”.

Añade que otro aspecto importante tiene que ver con la capacitación y sensibilización de conductores. En ese sentido comenzaron con ejercicios para que los choferes se pusieran en el lugar del ciclista o peatón. “Tener parado a un chofer de transporte o arriba de una bicicleta, y aventarle una unidad a 60 kilómetros por hora a menos de un metro, les hizo darse cuenta lo que está sucediendo en la calle”.

La Setran informa que hasta el momento se han sensibilizado a cuatro mil 300 conductores, incluidos operadores de taxis. Se ha priorizado la participación de choferes de rutas que en los últimos 10 años han registrado mayor siniestralidad, como la 78, 78-C, 636, 612, 45, 142 y 120. Los conductores reciben cursos en movilidad no motorizada, hábitos seguros de manejo, técnicas de tratamiento a ciclistas y puntos ciegos en las unidades del transporte público. La capacitación se brinda en escuelas certificadas e incluye materias de salud, desarrollo humano o leyes.

Resultados se verán este año

La Secretaría de Transporte (Setran) promete que las rutas de la metrópoli deberán circular de manera reordenada en este año. De acuerdo con las proyecciones, se buscará garantizar una cobertura total en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

“Con la implementación de los sistemas de prepago y monitoreo, la autoridad podrá poner orden en el servicio al contar con la información de quiénes son los dueños, cuántas unidades hay y cuáles son los derroteros que siguen”, acota Monraz.

También se proyecta contar con un sistema gráfico para Mi Transporte, conformado por mapas legibles de los derroteros en espacios visibles de las unidades. También se tienen pláticas con Google para agregar todas las rutas de Mi Transporte en su plataforma.

Mi transporte

La consolidación de Mi Transporte incluye la migración completa del sistema hombre-camión a empresas de transporte, sistema de pago electrónico y monitoreo con posicionamiento global, cámaras y validadores en todas las unidades, rutas y frecuencias de paso adecuadas y con sustento técnico, así como conductores capacitados.

Proyectan hasta 310 millones para el sistema de prepago

De las cuatro mil 184 unidades que aún operan bajo el esquema hombre-camión, la Secretaría de Transporte ya recibió peticiones para actualizar la situación jurídica o administrativa de cuatro mil 14 vehículos. Tras la conclusión de esta etapa, los transportistas podrán participar para obtener el apoyo gubernamental en los sistemas de pago electrónico y monitoreo en sus unidades.

Diego Monraz indica que este año tienen un techo presupuestal de 310 millones de pesos para destinar al sistema de prepago. Cada unidad puede recibir hasta 80 mil pesos. El sistema tiene ese costo, en promedio, pero el transportista pondrá recursos extra si desea añadir más accesorios.

“Incluye sistema de monitoreo en tiempo real, con software para que se pueda establecer su supervisión, alcancía, validador electrónico, contadores de pasajeros, barras contadoras, instalación de monitoreo y seguimiento”.

Adelanta que próximamente se darán a conocer las reglas de operación para que los transportistas puedan acceder a este beneficio. El apoyo económico se dará directamente a las empresas que estén certificadas y avaladas para colocar los aparatos de recaudación.

Explica que las unidades que ya operan bajo el esquema de ruta-empresa deben tener lectores de tarjetas.

“En algunas unidades tenían validadores desconectados o inhabilitados. Para cobrar 9.50 pesos debe funcionar la alcancía y el validador. Detectamos que algunas no funcionaban y fueron sancionadas. Hoy deben estar todas (en operación)”.

Puntualiza que ya no existirá un anuncio de incremento de costo en el pasaje porque ese aviso ya se hizo hace un año, cuando el Comité Técnico de Validación de la Tarifa avaló el dictamen para que se cobre 9.50 pesos en la ruta-empresa, por lo que ellos solamente validarán que las nuevas rutas cumplan con lo establecido.

Los camiones también deberán tener alcancías para que puedan acceder personas que no cuenten con su plástico de prepago.

“Para no impedir el uso del transporte público a quien no tenga la tarjeta, para usuarios de otras ciudades o alguien que por alguna situación, no típica, utilice el transporte público”.

El titular de la Setran acepta que más adelante buscarán contar con incentivos para que las personas usen las tarjetas, con descuentos en transbordos, como ocurre actualemente en el Tren Ligero.

“Como en Puerto Vallarta, quien no tenga tarjeta no tendrá transbordos incluidos, quien se baje de una unidad y se quiera subir a otra tendrá que pagar tarifa completa”.

Alistan nuevos derroteros

El ordenamiento de rutas de transporte en la metrópoli incluirá derroteros en colonias que no estaban contempladas o en lugares donde se brinda el servicio de forma irregular.

Diego Monraz explica que los cambios se realizarán como consecuencia del crecimiento que ha tenido la ciudad en los últimos 10 años, tras la construcción de colonias como Valle de los Molinos, en Zapopan, o de distintos fraccionamientos en Tlajomulco.

“Estamos aprovechando para hacer ajustes de ruta para que la unidad se acerque a recoger gente cerca de los cotos, y podamos dar ese servicio. Principalmente en el Norte o Norponiente de Zapopan, o en el Sur de Tlajomulco. También en el Oriente de Tonalá y Tlaquepaque. Hay áreas de oportunidad para hacer estas mejoras, va a servir este ejercicio para cumplimentar con esa demanda”.

Ante la ausencia de una rectoría de supervisión en el transporte, anteriormente las unidades podían cambiar sus rutas sin que la autoridad se diera cuenta, añade.

Sobre la regulación de los mototaxis en zonas en las que no llegan los camiones, dice que lo primero que van a hacer es consolidar las rutas.

“En orden de prioridad mueve más gente el transporte colectivo que cualquier grupo de mototaxis. Dejando estabilizado y formalizado los corredores complementarios y troncales de Mi Transporte, la segunda apuesta va a ser la conversión de mototaxis a las cuencas de servicio, que solamente quedó en papel”.

Amilcar López, director de Transporte Público, añade que la troncal 13 irá por carretera a Chapala, y las rutas alimentadoras darán cobertura a los diferentes desarrollos ubicados en espacios aledaños. Dice que actualmente se cubre el espacio mediante transporte estatal, pero el servicio es muy deficiente e irregular. “Diseñamos un nuevo corredor, allí tendremos rutas como la 176-A que dan cierta cobertura; ahora lo harán de forma más ordenada. En algunas colonias entraban de manera irregular, muchos no tenían autorizados los trazos”.

Norma

En mayo de 2018 se publicó la norma de operación para las cuencas de servicio que suplantarían a los mototaxis. Estas unidades tipo Van tendrían capacidad para trasladar a nueve personas y contar con un sistema de geolocalización y botones de pánico. En ese entonces se dijo que se había avanzado en la consolidación de circuitos y zonas prioritarias de operación en colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Trabajan modelo en otras ciudades

La Setran trabaja también en otras ciudades de Jalisco para implementar el nuevo modelo de transporte. Por ejemplo, en Ciudad Guzmán están ampliando derroteros para llegar a poblaciones que no estaban consideradas, y en Tepatitlán se revisa el tema porque la ruta-empresa no operaba de forma adecuada.

“Ciudad Guzmán también está en un proceso similar, en donde se incorporan unidades a gas. Estamos haciendo reubicaciones de rutas. En dos empresas, más por un tema financiero, para una sola empresa era demasiada la carga financiera”, agrega Amilcar López.

Bajan víctimas mortales

Aunque no se debe bajar la guardia, Diego Monraz resalta que han disminuido las víctimas mortales relacionadas con el transporte público. Acentúa que el promedio mensual era de poco más de cuatro personas.

“No directamente por culpa del transportista, pero sí relacionadas. Ya el tema pericial y lo que viene a suceder después en la investigación, puede dejar responsabilidades compartidas, a veces de un lado o del otro. Pero lo que nos interesa y lo que nos mueve, es contener ese indicador, porque estamos hablando de vidas de personas en accidentes de tránsito”.

Menciona que del 6 de diciembre al 21 de mayo pasado murieron 12 personas, de las cuales, tres fueron por percances provocados por camiones con placas federales, cuya supervisión corresponde a la Policía Federal. Mientras que otro caso fue el de una persona que murió arriba de una unidad por enfermedad, no como consecuencia de un mal manejo o choque.

“El monitoreo en tiempo real, con la supervisión, nos debe dar un mejor resultado”.

CLAVES

Percepción. En la última encuesta de satisfacción de usuarios del transporte público en la ciudad, se evaluó con un puntaje de 5.26 (sobre 10) a los autobuses convencionales. Además, usuarios reportaron un tiempo promedio de viaje de 48 minutos (en la Ciudad de México el promedio es de 42 minutos, pese a que la metrópoli es más extensa).

Desorden. La Setran encontró que el Registro Estatal de Transporte, que costó alrededor de 38 millones de pesos, estaba inconcluso. También detectaron que las rutas que ya estaban bajo el modelo de ruta-empresa tenían inconsistencias jurídicas.

Eficiencia. Ahora plantean mejorar los tiempos en las frecuencias de paso, además de consolidar un sistema financiero que incida en la calidad del servicio. Con supervisión y monitoreo constante proyectan consolidar el modelo. Se transparentarán datos con el objetivo de combatir la corrupción.

Modelo. Mi Transporte en Puerto Vallarta operará con nuevos derroteros con 360 unidades, una red de recarga en unidades y negocios, socialización y descongestionamiento del centro histórico.

Pendientes, cambios de rutas por Línea 3

La Setran no ha determinado cuáles serán los cambios en las rutas que circulan en el trayecto de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara.

Diego Monraz contesta que no tienen una fecha específica para precisar los cambios debido a que todavía no saben cuándo terminarán las obras.

Acepta que algunos derroteros tendrán modificaciones importantes, principalmente aquellos que cuentan con un trayecto similar al que recorrerá la Línea 3 del Tren Ligero, que va desde Arcos de Zapopan hasta la Nueva Central Camionera, en Tonalá.

“Nadie (de los transportistas) se está amparando en esas rutas, es más, del derrotero de la Línea 3, yo diría que el 100% ya está en el modelo de ruta-empresa. La mayoría de los transportistas está en un ánimo constructivo, institucional y legal”.

Por su parte, Amilcar López remarca que se tienen que generar las condiciones para que los transportistas se puedan incorporar dentro del modelo de operación de la Línea 3.

“Siempre y cuando se cuente con el sistema de recaudo en su totalidad para poder identificar qué pasajeros pueden ser susceptibles de transbordo, y el diferencial del transbordo que se le pueda pagar al transportista”.

Afirma que los transportistas no se verán perjudicados por la implementación de la L3. Para garantizar que no resulten afectados harán un nuevo diseño financiero para las 30 rutas que operan por este corredor.

Nuevo modelo

En agosto de 2018 se reportaron 1.3 millones de usuarios mensuales en unidades del modelo ruta-empresa.

Actualmente se registran 3.5 millones de viajes al mes en ruta-empresa.

Al día, hay 2.8 millones de usuarios de transporte público en Área Metropolitana de Guadalajara.

