Improvisan programas para prevenir la delincuencia: Jalisco Cómo Vamos

La mayor parte de las acciones que se realizaron en los municipios jaliscienses con recursos del Programa Nacional para la Prevención del Delito (Pronapred) tuvieron resultados menores, terminaron en esfuerzos aislados o se perderán en el tiempo, afirmó Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos.

Durante la presentación del informe de evaluación del Pronapred en 2016, último año que se impulsó en la Entidad, señaló que hubo personas que aplicaron medidas desvinculadas de una lógica de prevención. Uno de estos ejemplos fue la puesta en marcha de un curso para aprender a pegar uñas postizas.

En el evento, que se llevó a cabo en Casa ITESO Clavijero, Chacón detalló que se contestaron casi nueve mil encuestas en casas, primarias, secundarias y preparatorias. Aclaró que no se evaluó a las administraciones de Guadalajara, El Salto, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan (que entre 2013 y 2016 recibieron 422 millones de pesos de esta bolsa federal), sino los programas que se desarrollaron en seis polígonos de la metrópoli cuya ubicación decidieron reservarse. Rebecca Danielle Strickland, una de las investigadoras que participaron en el ejercicio, aseguró que fueron “pocos” los proyectos que atendieron a los jóvenes en conflicto con la ley, principal perfil que se buscaba vincular en el programa.

La vicepresidenta del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), Paola Lazo Corvera, acentuó que también fueron insuficientes las medidas enfocadas en combatir la violencia en familias y escuelas.

En abril de este año, México Evalúa dio a conocer un estudio en el que se concluyó que la falta de coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipales impidió que el Pronapred arrojara resultados positivos en el Estado.

En el documento, que evidenció diversas fallas en el polígono de Oblatos, se resaltó la inexistencia de un diagnóstico que estableciera los factores de riesgo en la colonia.

La organización Jalisco Cómo Vamos presenta el informe de evaluación del Pronapred en 2016. EL INFORMADOR/A. Camacho

Afirman que empresas 'cazaron' los recursos del Pronapred

La operación del Programa Nacional para la Prevención del Delito (Pronapred) en la Zona Metropolitana de Guadalajara tuvo una inversión de más de 80 millones de pesos. Estos se repartieron a los municipios y se licitaron proyectos de prevención, muchos de los cuales no fraguaron debido a que algunas empresas concursantes vieron sólo la oportunidad para atraer ganancias, manifestó Rebecca Danielle Strickland, una de las investigadoras que participó en el análisis al Pronapred 2016, elaborado por Jalisco Cómo Vamos.

“Notamos muchas organizaciones creadas por la ocasión, que vieron ese ‘bolsononón’ de 82.6 millones de pesos que llegó a la Zona Metropolitana el año pasado, querían un pedazo del pastel y ahí se lo sacaron ¿pero al final qué pasó, donde quedaron estas organizaciones, estos proyectos?”.

El diagnóstico detectó que muchas de las acciones licitadas tuvieron una “tercerización”, es decir, que se contrataron empresas que a su vez contrataron personal para esos servicios. “Algo que llama la atención es que son muchas empresas, algunas que se ubican en estados distintos a Jalisco, que coordinan estos proyectos, y obviamente generan gastos administrativos que van a una empresa que está coordinando y no llegan directamente a quien está implementando el proyecto”.

La investigadora manifestó que las acciones se debieron enfocar en crear vínculos y tejidos sociales en lugar de prestar servicios como talleres y consejerías, pues estos no van al fondo de los daños estructurales de las comunidades.

El Pronapred arrancó en 2013 y en 2016 fue el último año en el que se le destinaron recursos, lo que fue cuestionado por truncar una política de prevención del delito que requería continuidad.

“Se supone que era una de las estrategias cumbre del Presidente Peña Nieto cuando ofreció mudar la estrategia del combate al crimen organizado y simple y sencillamente la política pública se quedó anunciada y este año ya no hubo presupuesto”, señaló Augusto Chacón Benavides, director de Jalisco Cómo Vamos.

Advirtió que si el Pronapred hubiera funcionado al revés, donde los municipios primero evidenciaran qué acciones se deben aplicar y en dónde a partir de diagnósticos, los resultados hubieran sido distintos.

Se buscaron opiniones en Zapopan y Guadalajara sobre si tenían una percepción similar sobre la efectividad de los proyectos del Pronapred pero no hubo respuesta.

NUMERALIA

Resultados del observatorio

Informe a partir de la encuesta hecha por Jalisco Cómo Vamos en las zonas donde se implementó el Pronapred.

32% de los encuestados afirmó haber sido golpeadas por alguno de sus compañeros en escuelas.

38.2% de los participantes también afirmó haber golpeado.

72.1% ha presenciado algún tipo de agresión física hacia un compañero.

65% de los conflictos familiares surge entre parejas.

44% de conflictos surge entre padres o tutores.

9% de los encuestados afirmó que los han tocado sin su consentimiento.

4% fue forzado a tener relaciones sexuales.

En 2016 el Pronapred destinó 82.6 millones de pesos a la ZMG, pero la ejecución de esos recursos no fue óptima. EL INFORMADOR/Archivo

DIFERENCIA ENTRE ESTUDIO DE MÉXICO EVALÚA

Detallan que falta de coordinación fue con Gobierno federal

En abril pasado, México Evalúa presentó el estudio “Prevención del delito en México: ¿Cómo se implementa? Una evaluación de acciones financiadas por el Pronapred en Guadalajara”. En el documento se afirmó que la falta de organización entre los gobiernos federal, estatal y municipales impidió que el Pronapred arrojara resultados positivos en la metrópoli.

A diferencia de este diagnóstico, el que elaboró por el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos recogió las voces de todos los participantes, mientras que el otro fue más general, explicó su director, Augusto Chacón.

“Vimos quiénes eran, cuánto se gastaban, promotores que no llegaban, que cambiaban de lugar la sede, todo ese tipo de detalles y lo que opina la gente, que es la diferencia contra lo que hizo México Evalúa, aunque no es diferencia, es añadir a un buen trabajo que ya hizo”.

No obstante, algo relevante fue la diferencia entre el hallazgo de la falta de coordinación que existía entre los gobiernos federal, estatal y municipales que México Evalúa encontró, pues Chacón explicó que esta carencia fue principalmente con el Gobierno federal.

“La coordinación entre municipios y el Centro Estatal de Prevención del Delito fue muy buena, los enlaces municipales estaban al tanto de lo que sucedía, donde no hubo coordinación es en las propuestas que hizo Gobernación y las empresas que eligió para hacer estos cursos. Ellos hacen el concurso, los mandan y le dicen al municipio y al Estado quiénes son los que ganaron y ‘hazte bolas’”.

Por ejemplo, encontraron una empresa que impartía un curso de soldadura y además daba pláticas para la prevención del embarazo. “¿Por qué? Porque ganaron el concurso y eso lo decide la Secretaría de Gobernación y no hay nada que hacer desde acá”.

PARA SABER

Percepción ciudadana

Los lugares donde más se percibe inseguridad son la calle, el transporte público y el municipio en general.

Los parques tienen un alto porcentaje de percepción de inseguridad, a pesar de ser lugares de recreación.

En cuanto a la confianza que les inspira la policía, es menor en preparatorias que en secundarias.

En la encuesta en hogares, el consumo de drogas inicia entre los 12 y 16 años.

Los lugares donde más fácil comprar drogas son la calle, su colonia y con amigos; tres de cada 10 mencionan la escuela.

Los polígonos que se aprueban para que sean trabajados por el Pronapred son definidos por la Segob con base en un diagnóstico que los operadores, incluso los municipios, desconocen. NOTIMEX/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

Perciben nula participación de los municipios

Héctor Castañón (consultor en gestión y planeación)

Aunque el Programa Nacional para la Prevención del Delito (Pronapred) tenía como objetivo apoyar a las entidades federativas en el desarrollo de proyectos en materia de seguridad ciudadana, los municipios donde se aplicó el programa en Jalisco tenían poca o nula incidencia en las decisiones que se tomaban a nivel estatal, advirtió Héctor Castañón, consultor en gestión y planeación.

“La participación del Gobierno del Estado tiene mucho más un énfasis en el control que en la construcción, el codiseño de las estrategias para prevenir la violencia”.

De acuerdo con Castañón, la mayor parte de los operadores del programa se quejaron de que partían sin un diagnóstico y casi la mitad aseguraron que no tenían un diagnóstico de base. Además, la cuarta parte indicó que la información sobre las zonas donde se implementarían los proyectos se las proveyó el municipio, sin embargo los municipios se quejaron de que no hubo interlocución con la Federación lo que generó una incertidumbre sobre el problema que se quería atender.

“Los polígonos que se aprueban para que sean trabajados por el Pronapred son definidos por la Secretaría de Gobernación con base en un diagnóstico que los operadores, incluso los municipios, no conocen. No sabemos con base en qué definen estos polígonos, podría ser con base en la incidencia delictiva, sin embargo no hay un análisis más allá de eso”.