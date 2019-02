Impera desorden en delegaciones federales; algunas ni titular tienen

Alma León fracasó en su intento para que su padre, de 94 años, consiguiera la pensión del Gobierno federal. “Están todos enredados” en la delegación jalisciense de la Secretaría de Bienestar. Por su parte, en la Comisión Nacional Forestal indican que no hay personal para el área de incendios, mientras el Programa de apoyos para el desarrollo forestal sustentable (Pronafor) ni siquiera está operando. Una más: en la Delegación del Infonavit, interesados en el Programa de Responsabilidad Compartida son rechazados. Además, Jésica Fernández, de 30 años, acudió al Palacio Federal (en Alcalde) para solicitar apoyo del Programa para jefas de familia, aunque nadie le informó a dónde acudir para hacer efectivo el subsidio. Y en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural no hay un representante, por lo que están atorados los trámites.

A dos meses y medio del arranque de la administración de Andrés Manuel López Obrador, beneficiarios de programas sociales y tapatíos que acuden a las delegaciones reportan que impera el desorden en la mayoría de las dependencias.

Por ejemplo, tras consultar a más de 30 dependencias, en 26 dieron el nombre solamente de los encargados de área. Ni siquiera hay responsables o nombramientos.

Para los usuarios, la vía telefónica es una mala alternativa para obtener información, pero acudir directamente a las oficinas gubernamentales tampoco resuelve sus problemas.

El delegado de Programas para el Desarrollo en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, acepta que hay retrasos en algunos programas y también en los nombramientos de responsables de áreas, pero ya trabajan en eso para tener todo bajo control en los siguientes días. Sobre los programas sociales remarcó que la instrucción es que, “más que ventanillas, tengamos un contacto directo con la gente, que sigamos recorriendo los municipios y el Estado”.

Por lo pronto, esta semana habrá cinco nuevos nombramientos en dependencias federales, en donde se aplicó un programa de austeridad.

Sin enlaces ni ventanillas para programas sociales

Aunque el Gobierno federal cuenta con delegaciones en Jalisco para brindar una atención más cercana a la ciudadanía, aún no habilita ventanillas o áreas que puedan dar respuesta o seguimiento preciso sobre los nuevos programas sociales anunciados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se intentó recibir la información tanto vía telefónica como en oficinas de algunas delegaciones, pero la respuesta por ambas fue negativa.

Uno de los nuevos programas del que se tiene menor detalle es el de Tandas del Bienestar, a través del cual se beneficiará a los micro y pequeños comercios con créditos a la palabra, sin pago de intereses.

En la Secretaría de Economía respondieron que no tenían información porque es la Secretaría de Bienestar la responsable de implementarlo. Sin embargo, en esta dependencia no responden vía telefónica y, al acudir a sus oficinas ubicadas en Lerdo de Tejada 2466, el personal aclara que no tiene información. Es probable que arranque, pero a partir de abril próximo.

Lo mismo sucede con el Programa de Pensión para Adultos Mayores, en el que actualmente se atienden las reafiliaciones. En el caso de los nuevos beneficiarios que no han sido censados, un familiar puede acudir a aportar los datos, aunque deberán esperar a que un “servidor de la nación” visite su hogar para recabar toda la información.

Una vez concluido el censo se habilitarán los módulos para que las personas de la tercera edad acudan personalmente a realizar su afiliación. Y luego pasarán alrededor de 60 días para recibir el apoyo, respondieron los trabajadores.

Con el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro se replican las fallas. Al acudir a las oficinas de la Secretaría del Trabajo, ubicada en Palacio Federal, se aclara que aún no se tiene un enlace para brindar información sobre éste.

Tanto los jóvenes que ya se inscribieron en la plataforma o quienes no han podido subir sus datos a la página oficial del programa deben esperar a que el responsable del área que se tendrá en la Entidad llegue a un acuerdo con las empresas que se sumarán.

El delegado de Programas para el Desarrollo, Carlos Lomelí Bolaños, reconoció que no se ha avanzado lo suficiente a nivel local, a pesar de que el mes pasado el Presidente puso en marcha el programa. “Debo ser sincero, creo que hay poca respuesta del sector empresarial. No porque no quieran, sino porque no han ido a tocar la puerta para saber cuántos jóvenes se van a integrar”.

Acentuó que la encargada está por ser nombrada para comenzar a recorrer las empresas como enlace de este programa. Luego vendrán los apoyos.

Otro de los nuevos programas es el de Producción para el Bienestar, que pretende beneficiar a 2.8 millones de pequeños y medianos productores de granos básicos. En la Delegación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (antes Sagarpa) respondieron que aún no se cuenta con una ventanilla para registrar a los nuevos beneficiarios. Se pidió llamar a finales de febrero o principios de marzo para conocer la fecha en la que podría iniciar el registro.

“La instrucción es que, más que ventanillas, tengamos un contacto directo con la gente, que sigamos recorriendo los municipios y el Estado”, respondió Carlos Lomelí.

Carlos Lomelí acepta el retraso en programas y la falta de nombramientos, pero trabajan en mejorar el servicio. FACEBOOK/DrCarlosLomeli

“No hay titular”

El Gobierno de López Obrador inició en diciembre pasado, pero en Jalisco aún no se nombran a los titulares de las dependencias u organismos federales que, de acuerdo con el delegado de Programas para el Desarrollo, Carlos Lomelí Bolaños, son 76. “No hay titular”, “no sabemos quién se quedará”, “estamos a la espera”. “No se tiene responsable”, son las respuestas de los empleados de más de 30 dependencias consultadas, de los cuales 26 dieron el nombre solamente de los responsables del área.

Aunque la mayoría dice contar con encargados de despacho, al acudir a sus oficinas, el personal evita decir quién es el responsable. Algunos trabajadores remarcan que no saben y otros comentan que la respuesta la pueden dar en otra de las oficinas. Así se van en cadena hasta que alguien, después de varios filtros y de haber solicitado los datos de quien pregunta, dan a conocer algunos nombres.

Contactarlos vía telefónica para solicitar información es complicado para quien intenta recibir algún servicio o subsidio. A pesar de que la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social) concentra los nuevos programas anunciados por el Presidente, no es posible obtener una respuesta sobre éstos.

Este medio intentó comunicarse en varias ocasiones. Por ejemplo, al elegir la opción sobre el programa dirigido a los adultos mayores, nadie responde. En otras ocasiones no entraba ni la operadora.

Otro ejemplo es el del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Sus oficinas se encontraban anteriormente en el edificio Mind. Este medio intentó comunicarse a los tres teléfonos que aparecen en el portal, pero no responden.

Uno de los casos que llamó la atención sobre el descontrol que impera en algunas delegaciones fue en la Profeco. Durante las semanas en que se tuvo el problema del desabasto de gasolinas no dieron entrevistas ni información.

Al acudir a las oficinas se contestó que el encargado de despacho es Sebastián Hernández. Al ser cuestionado, Lomelí Bolaños respondió: “Ya ves por qué tenemos que nombrar… por eso tenemos que nombrar”.

El único nombramiento reconocido por el delegado fue el de Relaciones Exteriores, a cargo de Carla Lizbeth Vázquez. En el Instituto Nacional de Antropología e Historia se afirmó que Alicia García fue nombraba hace unos días como titular.

“Están hechos un lío”

Después de acudir a las oficinas de la Secretaría de Bienestar en Jalisco para solicitar el pago de la pensión de su papá, quien tiene 94 años, la señora Alma León señaló que en la dependencia federal “están hechos un lío”.

“Supuestamente ya tienes el apoyo, pero no se entrega porque te mandan al banco para abrir una cuenta y que luego te van a mandar un giro… y después debes ir a Telégrafos. Están todos enredados”.

Aunque considera que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene buenas intenciones, lamenta que, a la fecha, no resuelvan sus apoyos. “Debo esperar a que llamen para cuando esté el giro, tengo que volver a traer a mi papá y tiene 94 años. A veces está bien, pero a veces está tirado en una cama porque no puede ni respirar. Es un ir y venir”.

Comenta que, a muchas personas, les dicen que regresen en marzo. “A otras que se esperen. No hay claridad”.

Isidro Molina, de la colonia La Federacha, contesta que tampoco le dieron información clara sobre la entrega del apoyo que está pendiente desde diciembre.

“Me dijeron que había llegado el giro, pero que se había devuelto. Vine ahora precisamente a recibir (el apoyo) y me dijeron que hasta el lunes les llegan los giros, pero ahorita ya me dijeron que venga hasta la segunda semana de marzo”.

Cuestiona que “a veces estamos a expensas del apoyo, aunque sea para comer un pollo, pero no llega y nos quedamos sin nada. No sé qué le hacen a los giros”.

Largas filas, desinformación y rechazo de solicitudes imperan en la delegación federal, según los testimonios de tapatíos. La pensión para los adultos mayores es la principal solicitud. EL INFORMADOR/A. Camacho

EL CALVARIO

Infonavit

María Reynoso Botello acudió a la Delegación Jalisco del Infonavit para informarse sobre el Programa de Responsabilidad Compartida. Cuenta que tiene todos sus papeles en forma, pero fue rechazada porque no tenía completos sus pagos. “Yo no estaba enterada”. Tampoco le dieron información suficiente.

María González y Alfredo Neri también acudieron para ver si eran aptos para el descuento que anunció López Obrador a principios de febrero. Se les atendió y, una vez que revisaron en el sistema, les informaron que no aplicaban pese a cumplir con todos los requisitos. Les respondieron que no hay más información al respecto. “Ya estamos dados de alta en el sistema. Que ellos nos van a contactar”.

María dijo estar decepcionada: “No es como dicen, que aplicará para todos los que cumplamos los requisitos”.

Jefas de familia

Desde las 9:00 horas, María Martínez esperó en las oficinas del Palacio Federal donde atendían a las personas que recibían el apoyo del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia; sin embargo, cuatro horas después no tenía respuesta a sus inquietudes, pues la coordinadora del programa, “una tal Adriana Anaya”, no había llegado.

“Desde las nueve estoy esperando a la coordinadora. Hay un pésimo servicio, apenas van llegando todos. Una muchacha nada más nos dice que ahorita viene. Yo necesito que me den un folio para cobrar la pensión de mis tres nietos que se quedaron sin su mamá; desde diciembre ya no me llegó. Mi esposo y yo no podemos trabajar porque ya estamos grandes. Ahorita estamos vendiendo plástico y cartón en lo que nos resuelven”.

Por su parte, Jésica Fernández, de 30 años, también relató su mala experiencia: “Yo venía a preguntar sobre el programa para madres jefas de familia, pero en Palacio Federal me dicen que no es aquí, que pregunte en las oficinas que están donde antes era el Registro Civil, en La Normal. No me dijeron nada más. También pregunté por el apoyo a los jóvenes, para inscribir a mi hermano, y me contestaron que no sabían dónde me podían informar”.

Secretaría de Agricultura

La Delegación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Jalisco presenta problemas para la realización de trámites a los usuarios. De acuerdo con el encargado de una de las áreas aún no hay un representante de esta dependencia en el Estado, lo cual atora los trámites de los usuarios.

En el recorrido se encontró que las ventanillas de atención se encontraban cerradas y no había gente realizando trámites.

Jóvenes Construyendo el Futuro

De acuerdo con la encargada del área de orientación del programa, Georgina Valerio, en Jalisco ya hay varios jóvenes que se encuentran recibiendo capacitación para el trabajo, aunque aseguró no tener el número debido a que no puede ingresar al sistema, pues aún no llega la coordinadora del programa.

“Nos dijeron que en las próximas semanas va a llegar la coordinadora, supongo que ella tendrá las cifras y posiblemente hasta pueda hacer más promoción a las empresas”.



Conafor

El Programa apoyos para el desarrollo forestal sustentable, también conocido como Pronafor, de la Comisión Nacional Forestal, tiene dos meses de retraso. “Generalmente salía en diciembre, pero este año no ha salido”, comentó Érika, quien trabaja en la dependencia desde hace 12 años. “Este año no está operando”.

La servidora pública también asegura que no hay personal en el área de incendios forestales para que contesten las llamadas. “Es una de las cuestiones que no se ha definido”.

Cuenta que, en diciembre, a las personas que manejan contrato eventual se les dijo que ya no se presentaran a trabajar hasta nuevo aviso. El 15 de diciembre del año pasado, la servidora pública dejó de laborar y fue hasta febrero de 2019 que se le citó para que se presentara de nuevo.

Aunque está regresando todo a la normalidad, 90% de los trabajadores no operó en enero.

Pensión para adultos mayores

“Yo venía a preguntar sobre los apoyos, me enteré porque hace cinco años me daban apoyos en la Sedesol en la Central Camionera, pero de pronto me dijeron que estaba yo pensionado y me lo suspendieron. Aquí me responden nada más que me viniera a finales del mes, no me dieron nada de información. No me dijeron qué papeles debo traer”, reporta Jorge Pérez Ortiz, de 70 años.

TELÓN DE FONDO

Estiman 20 mil millones para subsidios en Jalisco

Aunque dijo desconocer el monto global de los recursos que recibe el Estado de fondos federales, Carlos Lomelí respondió que en este año se contará con una bolsa de alrededor de 20 mil millones de pesos para programas del desarrollo del bienestar.

Reiteró que estos no llegarán a la Subsecretaría de Finanzas del Estado ni serán manejados por las secretarías de enlace. “Se entregarán directamente a los beneficiarios de los programas, como la pensión para adultos mayores”, que cada dos meses recibirán dos mil 550 pesos. “Nunca más le van a meter la mano al dinero de los ciudadanos. El dinero caerá directo a la tarjeta de los afiliados de los programas”.

Toda la información sobre los subsidios, explicó, se va a concentrar en la oficina de Bienestar, que está a su cargo.

Prevén sueldos de 60 mil para los coordinadores

La medida para eliminar la figura de delegados federales fue para generar ahorros en las Entidades, pues hay algunas donde operaban más de 20. En el caso de Jalisco son más de 70 que, a partir de este año, tendrán un sueldo de alrededor de 60 mil pesos mensuales, adelantó Carlos Lomelí Bolaños.

“Son 76 delegados que oscilaban un promedio de 100 mil pesos. Estamos hablando de siete millones 300 mil pesos por mes (en Jalisco). Por año, estamos hablando de alrededor de los 80 millones de pesos que nos vamos a ahorrar”.

Informó que su sueldo es de 80 mil pesos mensuales.

Entre los salarios más altos se encontraban los delegados de la Sedesol, Sagarpa, Profeco, IMSS e ISSSTE.

De acuerdo con el análisis del gasto programable delegacional realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, entre 60% y 90% de los recursos para las delegaciones son para el pago de la nómina. Esto se pudo comprobar vía Transparencia.

Entre las dependencias que respondieron se encuentran la Sagarpa, a la cual se le etiquetaron 94.1 millones de pesos para su operación en 2018, de los cuales, 81.9 millones fueron para el pago de sueldos y prestaciones de su personal.

Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria contó con un presupuesto de 427.6 millones. Además, tenía mil 346 empleados, una de las nóminas más altas junto con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con una plantilla de mil 493. Sin embargo, este último no entregó la información con relación al presupuesto que éste destina para su operación y el pago de sus trabajadores.

López Obrador anunció el programa de apoyo a los deudores del Infonavit, pero tapatíos denuncian que están siendo rechazados. EL INFORMADOR/J. Armendáriz

Rechaza ratificación del titular del IMSS

Ya se informó que Marcelo Castillero Manzano fue ratificado como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, pero Carlos Lomelí Bolaños rechazó que sea un nombramiento oficial.

Debido a que la figura de delegados de las dependencias o secretarías federales desapareció, tras la aprobación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual entró en vigor en noviembre pasado, el delegado de Programas para el Desarrollo argumentó que los nombramientos ya no tienen que pasar por el “famoso Consejo”.

Insistió en que Castillero es provisional y podría permanecer un mes más en lo que deciden quién se queda al frente. “Nosotros ya pasamos todos los perfiles, se hizo la solicitud para ocupar las diferentes delegaciones. Hay un grupo que nombró el Presidente que está integrado por una persona de Hacienda, por Gabriel García, que es nuestro coordinador de los delegados, y el maestro Baldemar, son ellos los que se van a sentar con los diferentes delegados a nivel nacional”.

En algunas delegaciones, dijo, son muy técnicos los asuntos y por ello será ese grupo el que decidirá quiénes se quedan.

“Ya pusimos todos los perfiles que creemos convenientes para que tengan una representatividad en las anteriores delegaciones, hoy secretarías de enlace. Lo importante es que las cosas funcionen, que los apoyos lleguen hasta el último rincón de los jaliscienses... que las cosas se transparenten con total pulcritud”.

Agregó que realizan un análisis sobre el funcionamiento de las áreas. “Vamos a ver cuáles son las delegaciones que podemos fusionar y cuáles son las que podemos eliminar para tratar de ser más operativos, eficientes, con menos gasto”.

Informó que posteriormente habrá una rueda de prensa en la que darán a conocer todos los detalles.

En análisis

Carlos Lomelí acentuó que no se cuenta con información sobre el total de empleados que podrían ser recortados en Jalisco para reducir el gasto corriente.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina de la atención que ofrecen las delegaciones federales?

Participa en Twitter en el debate del día @informador@informador