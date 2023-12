HBO Max: Series clásicas para no salir de cama

1 The Last of Us

En un universo postapocalíptico basado en el videojuego del 2013, la primera temporada de The Last of Us fue uno de los productos con mayor cantidad de espectadores en el año. De enero a marzo, esta serie de suspenso, mantuvo a las personas al filo de sus asientos. Ahora podrías aprovechar las vacaciones decembrinas para ponerte al día o revivir los mejores momentos del año.