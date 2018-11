Guardia Nacional, necesaria en Jalisco: Aristóteles

Porque hay zonas del país en donde sólo las fuerzas federales pueden combatir la delincuencia, el gobernador Aristóteles Sandoval subraya que es necesario darle un voto de confianza a la Guardia Nacional propuesta por Andrés Manuel López Obrador. “Es una apuesta seria, sólida”. Sin embargo, advierte que si los mandatarios estatales no son los que coordinan la mesa de seguridad con la Federación, “no va a tener éxito. Si el gobernador queda como mero invitado, va a ser gravísima la descomposición”.

Cuestionado sobre las 266 regiones en las que se dividirá el país para atender la seguridad con equipos encabezados por la Guardia Nacional (integrada por el Ejército, la Marina y la Policía Federal), enfatiza que en Jalisco se deben asentar por lo menos 20 distribuidas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Los Altos, Sur, Costa-Sur, Zona Valles y Ciénega, principalmente.

Ante el incremento en los robos y homicidios profundiza que, en gran medida, se debe a que falló la consolidación de la Fuerza Única. “Cuando empezamos a tener los controles de la zona metropolitana con la Fuerza Única, los delitos fueron a la baja (en 2015). El problema es cuando se cambian las políticas)”.

Para garantizar que desde el primer minuto del próximo 6 de diciembre Enrique Alfaro asuma la seguridad del Estado, acentúa que se atienden las demandas del gobernador electo. Y avala el perfil de Gerardo Octavio Solís como próximo fiscal general: “Es un hombre íntegro, de los mejores perfiles en Jalisco”.

A menos de una semana de concluir su gestión, asegura que cumplió 97% de sus compromisos, aunque reconoce pendientes, como el tema de la seguridad y abasto de agua.

De los cinco retos anunciados para los últimos meses de su Administración, contesta que sólo quedará pendiente el incentivo a los empresarios para que incrementen los salarios, “es un tema federal que debe aterrizarse con reformas”. Sobre las rutas troncales o el nuevo modelo de transporte público informa que ya se cuenta con ocho de las 10 prometidas. Y en los próximos días podrían entregar las que faltan. El Centro de Justicia para la Mujer de Puerto Vallarta se inaugura esta semana. También se cumplió con la designación del fiscal para personas desaparecidas.

Entre los principales proyectos, remarca la construcción de la Línea 3 y la ampliación y renovación de la Línea 1, “se hizo lo que no se había hecho en casi 40 años”. De las finanzas del Estado, reitera que no se heredarán problemas y la próxima administración tendrá margen para adquirir deuda hasta por 10 mil millones de pesos.

Aún con pendientes, ayer fue presentado el proyecto de modernización y ampliación de la Línea 1 del Tren Ligero, cuyo objetivo fue crecer 50% la capacidad de traslado de los pasajeros. ESPECIAL

Reducción de la pobreza, el mayor logro: Aristóteles

Para Aristóteles Sandoval el combate a la pobreza fue el principal logro de su administración, la cual concluye la próxima semana. “Haberle regresado a Jalisco la sensibilidad, la solidaridad humana para haber sacado a mucha gente de la pobreza, es algo que me dice que vamos por buen camino”.

De acuerdo con los últimos resultados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), durante la actual administración, Jalisco logró sacar de la pobreza a 490 mil 400 personas. Esto lo convirtió en el Estado que más contribuyó a reducir los indicadores en esta materia a nivel nacional.

Entre los programas que permitieron reducir la pobreza se encuentran Mujeres Avanzando, Mujeres Jefas de Familia, Atención a Adultos Mayores, Huertos Familiares y otros del rubro educativo.

“El tema de desarrollo social lo avalo porque los resultados son claros. Hay transparencia porque hay un padrón único, hay reglas de operación muy claras donde los ciudadanos eligieron cuáles eran los proyectos, obras o programas de interés de cada comunidad”.

Esto último, a través de la estrategia Vamos Juntos y Presupuesto Participativo a cargo de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), donde se invirtieron más de mil 200 millones de pesos en 76 municipios.

Cuestionado con relación a que el próximo Gobierno federal absorberá gran parte de los programas sociales que actualmente son operados por los Estados, aclara que se deberá tener cuidado en el manejo de los recursos, los cuales deben focalizarse en políticas públicas que permitan a la gente salir de la pobreza. “Salir del populismo, entrar a una filosofía de derechos, donde dotes de herramientas y capacidades (a los beneficiarios). Una disputa puede llevarnos a un rezago gravísimo. El tema de la política social me preocupa”.

Debido a los ajustes que propone el próximo Gobierno federal en el manejo de los programas sociales, adelanta que sí se tendrá una reducción importante en las participaciones que recibe Jalisco.

Dice desconocer cómo afectaría a la Entidad, porque aún se analiza el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, “en vez de que lo maneje el Estado lo manejaría la Federación, pero no conozco cuánto está impactando la reducción de participaciones”.

Deben apostar al transporte público

Aristóteles Sandoval señaló la necesidad de que se apueste por servicios de transporte público en la metrópoli en lugar del automóvil, como requisito para un crecimiento ordenado.

En el marco de la FIL, acompañado por el periodista Diego Petersen, ayer presentó su libro “¿Dónde nos perdimos? Manual de Transformación Urbana”, donde presenta un análisis del desarrollo de la ciudad. “Los trenes son parte de la modernidad, eso es lo que nos exige y lo que se merece nuestra gente”. A unos días de que concluya su mandato, acentuó que las creaciones de la Ciudad Creativa y el Paseo Alcalde son ejemplos de los esfuerzos realizados para recuperar espacios públicos y colocar a Jalisco como un líder en innovación tecnológica. Por otro lado, apuntó como pendientes un tren que comunique a la metrópoli con Juanacatlán y El Salto, así como la ampliación en la capacidad de carga del Aeropuerto de Guadalajara y la consolidación de la cultura.

Se aleja de la política…

Tras concluir el sexenio, Aristóteles Sandoval Díaz se tomará unas “merecidas vacaciones”, por lo que se retirará de la política... temporalmente. El gobernador destaca que se tomará un tiempo para descansar y definir si en el futuro regresa a algún cargo público.

“Desde que fui alcalde (de Guadalajara, entre 2010 y 2012) no tomo unas vacaciones de ocho días. Cuando menos me voy con mi familia, (luego de) Navidad me voy a dar unos días. Quiero estudiar, quiero que mi despacho esté muy sólido, que sepan que regreso”.

Desconoce cuándo podría retomar la vida política: “No lo sé. Los tiempos y la mente te van aclarando la siguiente etapa, pero me siento muy ilusionado y muy emocionado de arrancar un nuevo proyecto de vida”.

Cuestionado sobre la situación actual del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que, tras la elección del pasado 1 de julio se convirtió en la cuarta fuerza política de Jalisco, pese a que hace seis años logró recuperar la gubernatura luego de tres sexenios panistas, el gobernador responde que se debe a que la democracia avanzó.

“Creo que el PRI de Jalisco fue un PRI diferente. Una corriente nacional fue avasalladora, y hoy alguien retomó las banderas y la lucha ideológica que estaba en el espectro del PRI. Hoy, hay mayor alternancia y mayor pluralidad, el PRI era mucho más competitivo cuando competía con una o dos fuerzas”.

Sin embargo, acepta que también los actos de corrupción afectaron al partido.

—Algunos priistas como Héctor Pizano se fueron a otros partidos. ¿Qué opina de la traición?

—No, sin duda. Además de traición, falta de convicción. Llegue al PRI gracias a elecciones abiertas, no fue sencillo levantar al PRI. Hoy lo logramos, me siento muy orgulloso de lo que logré. Hoy, ya no fui en la boleta. Hoy, en ninguna parte del mundo, un gobierno (bien) calificado es sinónimo de una buena elección o, un gobierno mal calificado, es sinónimo de una mala elección. Hoy, el mundo es muy distante entre los gobiernos y la competencia electoral.

—¿Por qué no buscó una senaduría o la presidencia del PRI?

—No me interesó porque hay momentos donde no se presenta el panorama… y hay momentos donde tú también tienes que dedicarle tiempo a lo propio, porque de la política no se vive toda la vida. Tienes que dedicarle tiempo a prepararte, oxigenarte mental y espiritualmente, a reencontrarte con tu familia, a reencontrarte. A mí los tiempos intermedios me han servido muchísimo. Fui regidor, luego diputado, tuve tres años que me sirvieron muchísimo… regresé como alcalde, luego como gobernador.

—¿Seguirá siendo priista?

—Sí, claro. Yo soy de convicción y, si bien tengo ideales, tengo formación y principios. No hay condiciones en lo inmediato para seguir haciendo política.

—¿Se sumaría a la reconstrucción del partido?

—Sin duda.

Aristóteles Sandoval no piensa retirarse de la política, pero por el momento considera que no hay condiciones para seguir en ella. EL INFORMADOR/Archivo

—¿Cuánto tardaría una reconstrucción del PRI?

—Lo que tarde, lo importante es cómo tienes el incentivo para regenerar, para renovar, para incentivar, para cambiar las cosas. Eso solamente se va a dar de abajo hacia arriba.

—¿Está vivo ese “paciente” o está desahuciado?

—No, creo que en política nadie está desahuciado.

Está “muy” orgulloso de su gabinete

A pesar de reconocer que en algunas áreas no se obtuvieron las metas proyectadas, el gobernador apunta que está “muy orgulloso” del trabajo que realizaron algunos de sus funcionarios, pues finalizará la administración con “grandes logros y muchos avances”.

“(Jalisco) salió de la medianía y es una ventana internacional. En el mundo somos reconocidos. (Otros países) están poniendo atención, pero además están invirtiendo y está creciendo la inversión de otros mercados, no solamente la inversión de Estados Unidos. En el tema educativo fue un apoyo único, histórico, el que se le dio por parte de la administración a la universidad pública, a la educación básica…”.

Enfatiza que en el ámbito deportivo, el Estado es el número uno a nivel nacional, “fue la administración que regresa el béisbol profesional a Jalisco y no solamente eso, impulsa todos los deportes”.

Remarca que en materia económica tuvo muy buenos secretarios. Entre éstos, el de Desarrollo Económico, José Palacios, el de Finanzas, Héctor Padilla, y el de Turismo, Enrique Ramos. Considera que en Comunicación Social también se dieron resultados. Destaca la labor en Cultura, con Miriam Vachez, y en Medio Ambiente, con Magda Ruiz Mejía.

Cuestionado sobre los resultados ambientales, como las fallas en el programa de verificación vehicular, contesta que se obtuvieron logros más “estructurales”, como son las juntas intermunicipales, el trabajo que se hizo en las lagunas, el Lago de Chapala, entre otros. “En Chapala no sólo es la buena suerte (su recuperación). En el lago logramos cumplir un acuerdo de 2014, con el apoyo del Presidente, para que todo el caudal pudiera llegar en su proporción de la Cuenca de Lerma a Chapala”.

Agrega que Movilidad lo dejará satisfecho si dejan las 10 rutas troncales a las que se comprometió recientemente, “vamos en ocho. Nos falta una semana”, subraya sobre el modelo ruta-empresa. Y remarca la Línea 3 del Tren Ligero y las obras en la Línea 1.

Dice sentirse orgulloso de prácticamente la mayoría de sus colaboradores, “(hay) otros de los que lamentablemente me siento decepcionado”, pero no dio nombres.

(El peor momento fue) cuando emboscaron a policías, el estar con las familias… estar con las familias de los estudiantes (de cine) o con la familia de Elizabeth y Tadeo, esos fueron los momentos más complicados

CLAVES

Bajo la lupa

Por posibles actos de corrupción, las dos áreas a las que la próxima administración debería dar seguimiento puntual son el Hospital Materno Infantil y el Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal), considera Aristóteles Sandoval.

“Son los temas que creo que hay que revisar con lupa. En mi administración ya se iniciaron las denuncias correspondientes, las indagatorias, para revisar de qué tamaño sería el problema. Si hay alguna situación de irregularidad se debe actuar en consecuencia”.

Las investigaciones contra funcionarios de Pensiones iniciaron en meses pasados por posibles actos de peculado y desfalco. Y la Contraloría presentó cuatro denuncias por las irregularidades en el Hospital Materno.

Aristóteles Sandoval Díaz presentó anoche en la FIL su obra "¿En dónde nos perdimos? Manual de transformación urbana, caso de estudio: Área Metropolitana de Guadalajara". NOTIMEX

El peor momento del gobernador

—¿Cuál fue el momento más difícil de su sexenio?

—Sin duda, todos tuvieron que ver con seguridad. En los momentos en que pierdes compañeros policías, cuando emboscaron a las policías, el estar con las familias, creo que es de los momentos más difíciles. Estar con las familias de los estudiantes (de cine de la UdeG) o con la familia de Elizabeth y Tadeo, esos fueron los momentos más complicados.

—¿Cómo combatió la corrupción?

—Sancionamos donde encontramos problemas graves: SIAPA, Comisión Estatal del Agua (CEA), Inmobiliaria y Promotora de Vivienda (Iprovipe), Villas Panamericanas. Se tuvieron detenidos. Inmediatamente, gente (donde) hubiera alguna situación de tráfico de influencias, querer saltarse o violentar alguna norma, reglamento o ley, inmediatamente los corríamos, iniciábamos procedimientos administrativos, iniciamos denuncias penales, pero la consecuencia tiene que tipificarse porque a veces mediáticamente hay muchas cosas. Sí, (puede haber) 10 mil observaciones, pero las observaciones son para que las aclares. Puede haber indolencia, omisión o irresponsabilidad, pero al momento de aclararlas, entonces no hay ninguna irregularidad y nosotros hicimos un trabajo transparente, responsable y objetivo.

Hoy nosotros creamos la 3de3 con todo el gabinete, creamos el Nuevo Sistema Estatal Anticorrupción, fuimos número uno en temas de transparencia.

—Fue muy famosa la cuenta pública 2012 de Emilio González con más de siete mil 500 millones de pesos observados. ¿Se le fue Emilio González?

—No, la verdad yo no encontré en Emilio González alguna irregularidad. Sí encontramos en los temas de los Juegos Panamericanos, y en eso hay denuncias en la PGR. Sí encontramos en SIAPA, en CEA (Comisión Estatal del Agua), Iprovipe, Seguro Popular... Donde hubo, siempre entramos en consecuencia.

—El emblema de la Villa Panamericana. ¿Qué pasará con este inmueble?

—Mientras no haya un plan parcial modificado, no habrá interés de las Villas. El único que tiene las llaves para modificar los planes parciales o generar una alternativa, es el municipio.

Estamos en la mesa evaluando para que, a través de peritajes, estudios y evaluadores, (definir) qué le correspondería al privado (que invirtió en el completo).

—Por los conflictos políticos, ¿se ve difícil que cuaje la propuesta de Pablo Lemus para que el Conacyt se venga a las Villas?

—Lo veo complicado, por ahí escuché que le interesaba también que fuera sede de la Secretaría de Ganadería federal. Hay proyectos, hay alternativas.



—De ese tipo de “piedras en el zapato”, como las Villas, ¿qué otras se heredan?

—El tema de la Presa El Zapotillo. Las Villas Panamericanas y la maquinaria china (que compró Emilio González y sigue en litigio con la empresa proveedora). La compró Emilio, la repararon, la tienen los que están pidiendo un pago por la guarda de la maquinaria. Es un tema judicial.

—¿Cómo ve al equipo de Enrique Alfaro?

—Un equipo sólido. Lo he dicho: Alfaro es un político con experiencia, con energía, y con una visión de lo que quiere. Si bien tuvimos diferencias, son diferencias políticas, pero yo quiero que le vaya bien a Jalisco, quiero que le vaya bien a México.

