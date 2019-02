Gobierno de AMLO acusa a Calderón y ex funcionarios de desmantelar la CFE

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador acusó al ex presidente Felipe Calderón y anteriores funcionarios por contribuir en el desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del sector energético.

Acompañado por López Obrador, el titular de la CFE, Manuel Bartlett, expuso que desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, los ex funcionarios, en claro conflicto de interés, han participado en el sector energético en empresas particulares. “Se creó una combinación entre el sector privado y ex autoridades, lo que generó que la CFE se haya reducido a una empresa que sólo genera 50% de la energía”.

Culpó a Calderón y a los ex secretarios de Energía de su administración, Georgina Kessel y Jordy Herrera, de beneficiar a compañías privadas en detrimento de la Comisión. Calderón, quien también fue secretario de Energía entre 2003 y 2004, fue consejero entre 2016 y 2018 de Avangrid, una filial estadounidense de la española Iberdrola. Sin embargo, el ex presidente rechazó los señalamientos. “Es totalmente falso”.

Bartlett también acusó a Jesús Reyes Heroles, ex secretario de Energía y ex director de Pemex, quien actualmente preside una consultora en temas de energía.

La lista se remonta a funcionarios del periodo de Carlos Salinas de Gortari, en la Presidencia de 1988-1994. Por eso se citó a José Córdoba Montoya, jefe de la Oficina de la Presidencia de Salinas y ahora propietario de una empresa proveedora de servicios de energía.

Carlos Ruiz Sacristán, quien fue secretario de Comunicaciones y Transportes con el presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), es director del consejo de administración de la firma de infraestructura IEnova. Asimismo, Luis Téllez, secretario en varios gobiernos, es actualmente asesor de empresas “extranjeras” y de firmas de “energías supuestamente limpias”, dijo Bartlett. Se suma Alejandro Flemming, ex funcionario de Energía y miembro de los consejos de Iberdrola.

Carso Energy también fue señalada.

López Obrador, quien ha sido crítico de la participación de la iniciativa privada en el sector, remarcó que se dejó en el abandono la infraestructura de la CFE. “Se tienen 60 (plantas) hidroeléctricas con capacidad para producir energía limpia y barata, pero no se llevó a cabo ningún plan de modernización”.

Si no hay cambios en la operación de gasoductos, advierten que la CFE está en riesgo de quiebra. SUN/Archivo

Renegociarán contratos tras detectar anomalías

La compañía eléctrica estatal de México pretende renegociar los generosos contratos de gas natural que tiene con las empresas del sector privado, que estipulan pagos incluso cuando no se está entregando el producto.

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, remarcó que la compañía corre el riesgo de quebrar si no llega a nuevos términos con las empresas.

Acentuó que desde 2015, la Comisión ha pagado a las empresas del sector privado 62 mil millones de pesos por la renta de gasoductos que no están funcionando. Varios proyectos han sido bloqueados por manifestantes comunitarios.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su optimismo de que los contratos podrían revisarse voluntariamente, al tiempo que criticó el hecho de que tales contratos existan. Varias de las compañías involucradas tienen vínculos con ex funcionarios del Gobierno federal.

“Se han hecho negocios jugosos al amparo del poder público, se han celebrado contratos leoninos, contratos para favorecer a particulares”, remarcó López Obrador.

El Presidente comparó esa inversión del sector privado a una “conquista”, en referencia a los conquistadores españoles.

“México ya no es tierra de conquista, eso se termina”.

Añadió más tarde que las incursiones del sector privado en el área energética fueron facilitadas por influencias de particulares y negligencia oficial. “No hubo fronteras”.

Bartlett, por su parte, mencionó tres compañías que, según afirmó, recibían pagos de la CFE, “a pesar de los ductos inservibles”. Una de esas empresas, IEnova, contestó en un comunicado que los contratos “fueron adjudicados bajo procesos de licitaciones públicas internacionales abiertos y transparentes, bajo estándares internacionales de la industria”.

Esa compañía, filial de Sempra Energy, con sede en San Diego, California, respondió que uno de los ductos de IEnova que empezó a surtir a la CFE en mayo de 2017 dejó de funcionar en agosto siguiente por “actos de sabotaje”, que fueron reportados a las autoridades locales y federales.

IEnova defendió a su presidente, Carlos Ruiz Sacristán, luego que Bartlett lo nombró como uno de varios ex funcionarios públicos que se beneficiaron de contratos privados con la Comisión.

Bartlett y López Obrador culpan a los Gobiernos anteriores de dejar que la infraestructura de la CFE quedara en el olvido y de contratar a otras empresas para que ofrecieran los mismos servicios.

Ruiz Sacristán fue secretario con el entonces Presidente Ernesto Zedillo.

En entrevista, Felipe Calderón defendió los contratos aseverando que son cosa común en la industria energética. “Si no, no podrían financiarse obras muy complicadas”.

Los contratos protegen a la empresa en caso de la oposición de la comunidad, o en caso de que el cliente adopte decisiones como usar el carbón en vez de gas natural.

Otra empresa señalada, TransCanada, comunicó ayer que los contratos de gasoductos con la CFE surgen bajo el marco legal mexicano a partir de procesos de licitaciones públicas internacionales, transparentes y abiertas, en acuerdo con los estándares de la industria. Remarcó que: “Estos contratos incluyen previsiones de fuerza mayor que aplican cuando, ya sea la CFE o la compañía constructora de los ductos, se ven impedidas de cumplir con sus obligaciones debido a circunstancias imprevistas fuera de su control. Los pagos recibidos durante estos eventos de fuerza mayor no son multas ni subsidios”.

Carso Energy también contestó sobre el tema. Aseguró que existe la interrupción de 16 tramos de una obra que ganaron en una licitación internacional, “transparente y pública”. Por eso se deslindó de anomalías: “Debido a las obstrucciones que frenan la terminación y la puesta en operación del gasoducto, se procedió a la aplicación de las cláusulas 9 y 22 del contrato que se tiene con la CFE, mismo que formó parte de las condiciones de la licitación”, afirmó ayer en un comunicado.

GUÍA

No descartan demandas

El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, no descartó que el Gobierno federal pueda demandar a las empresas dueñas de siete gasoductos que se encuentran parados y por los cuales la CFE tiene que pagar millones de pesos.

“Lo que dijo el Presidente es muy claro: invitará a estas empresas para que inicien una revisión de los contratos firmados en el periodo anterior y, si no están de acuerdo, serán demandadas”.

¿Cómo serán demandadas?, se le preguntó a Bartlett en Palacio Nacional luego de que diera a conocer que las empresas Carso, IEnova y TransCanada son las propietarias de esos gasoductos. “Pues ya veremos, es una negociación con temas muy complicados, son contratos técnicos que hay que revisar”.

Insistió en que el Gobierno federal pretende la renegociación de esos contratos. “Otro punto importante es la tasa de intereses altísima, que es más de lo que en el mercado tradicionalmente se paga por el transporte de la molécula”.

Gobierno anuncia el fortalecimiento del sector

Andrés Manuel López Obrador dijo que, con las políticas energéticas aplicadas en el pasado se debilitó este sector, por lo que se implementa un plan para fortalecer a la CFE y, en el marco de la ley, se revisarán los contratos que puedan resultar contrarios al interés nacional.

“México es de los países que debe pagar más cara la energía eléctrica, pagamos más en México por la energía eléctrica que Estados Unidos... y no era así. ¿Qué ha sucedido?, se han hecho negocios jugosos al amparo del poder público”.

Reiteró el compromiso del Estado mexicano para no aumentar los precios de la energía eléctrica a los consumidores, “pero queremos que las empresas particulares ayuden en este propósito. De ninguna manera se hará por la fuerza, queremos que sea una participación voluntaria”.

Señaló que también es un compromiso “no hacer alguna reforma y tampoco se tomarán medidas que sirvan de pretexto para crear nerviosismo”.

Puntualizó que en México se quiere a la inversión privada tanto nacional como extranjera, pero también se desea que las empresas internacionales actúen con una dimensión ética.

Adelantó que se contempla proponer un ordenamiento legal que impida a los servidores públicos trabajar por un periodo determinado a partir del término de su encargo en empresas del ramo relacionado con el puesto que desempeñaron.

Dijo que este plan también contempla la modernización de plantas hidroeléctricas para hacerlas más eficientes y, de esta manera, avanzar en la competencia dentro de un mundo globalizado, al no tener que pagar más por los consumos en la industria nacional.

Hizo hincapié en que el gran cambio que se busca en México es el de separar el poder económico del político, “porque nos ha hecho mucho daño que el poder económico y el político se alimenten y se nutran mutuamente”.

Agregó que, conforme se rescate tanto la industria eléctrica como la petrolera, comenzarán a bajar los costos, con el objetivo de ser competitivos en el mercado mundial. Y en eso contribuirá la construcción de una nueva refinería y la modernización de las existentes.

Modernizarán 60 termoeléctricas

Como parte del plan para fortalecer a la empresa productiva del Estado, se incluye la modernización de 60 plantas termoeléctricas que existen en el país.

Manuel Bartlett destacó que mediante este plan también se modernizarán las plantas y líneas de transmisión, además de que se impulsarán fuentes de energía renovable.

Bartlett y López Obrador culpan a los Gobiernos anteriores de dejar que la infraestructura de la CFE quedara en el olvido y de contratar a otras empresas para que ofrecieran los mismos servicios. NOTIMEX/J. Pazos

Ahorros

Apuesta. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que, para la eficiencia y el ahorro de la energía eléctrica en los hogares, es necesario el cambio de hábitos y el uso de las tecnologías eficientes, lo cual ayudaría a la economía y la salud de las familias.

Mensaje. La dependencia precisó en su portal de internet que revisar a menudo las instalaciones eléctricas del hogar, desconectar los aparatos cuando no se utilizan y darles mantenimiento preventivo y correctivo, son una forma de cambiar los hábitos, lo que además ayudará a reducir el impacto del calentamiento global y el cambio climático.

Desembolso. La empresa productiva del Estado agregó que las familias mexicanas deben utilizar al máximo la luz natural, lo que contribuirá a que disminuyan sus gastos en este servicio, además de verificar que los focos ofrezcan altos niveles de iluminación y una larga vida útil.

Estrategia. Con ese contexto, destacó que es importante no olvidar “que no hay energía más limpia y barata que la que no se consume”, por lo que conminó a los usuarios del servicio a practicar el uso eficiente de la energía y de esta forma ahorrar y ayudar al medio ambiente.

“Son causas ajenas”

Luego de que el Gobierno diera a conocer la inoperancia de algunos gasoductos, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) informó que se debe, mayoritariamente, a causas ajenas al control de los transportistas, como conflictos sociales, retraso en el otorgamiento de permisos y amparos, entre otros.

En un comunicado, el organismo expuso que aquellos ductos que ya han iniciado operaciones o estén por iniciar en el corto plazo, y en los que la CFE no requerirá la totalidad de la capacidad contratada originalmente, se prevé la posibilidad de cesiones temporales de capacidad para otros usuarios. “Ante la preocupación de la CFE respecto a los pagos a los transportistas por la capacidad que no está utilizando, vale la pena enfatizar que, en aquellos casos en los que los ductos no han iniciado operaciones, se debe a causas ajenas al control de los transportistas”.

La CRE indicó que la decisión de llevar a cabo las licitaciones ha sido de la CFE y se ha sustentado en lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 y en el Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 2015-2019.

Sobre la revisión y aprobación de las bases de licitación, evalúa que estén apegadas al marco regulatorio y a las mejores prácticas internacionales en la materia, pues cuidan que se garantice la transparencia y el trato no indebidamente discriminatorio entre los posibles participantes de la licitación.

“Una vez aprobadas las bases de licitación, la CRE no tuvo participación alguna en los procesos licitatorios ni en la adjudicación y firma de contratos de la CFE con los particulares”.

Por otra parte, otorgó un permiso de comercialización de gas natural a CFEnergía en 2015, con el que realiza la comercialización de gas natural a centrales de generación eléctrica de la Comisión, otras centrales de generación eléctrica e incluso a usuarios industriales y comerciales.

Adjudicación

La CRE precisó que, entre 2014 y 2016, la CFE adjudicó, como resultado de varios procesos de licitación, la contratación del servicio de transporte de gas natural por ducto para abastecer a sus centrales.

“Los reguladores brindan certeza de largo plazo a las inversiones. Y se encargan de que, independientemente de los cambios políticos, los proyectos detonadores del desarrollo y del empleo se lleven a cabo bajo las mismas reglas”.

Calderón pide pruebas

“Si tienen una sola prueba de que yo haya beneficiado indebidamente a cualquier empresa, no sólo global sino nacional, que la presenten; si no, que se callen”, respondió Felipe Calderón. “Rechazo, categóricamente, esos señalamientos”, manifestó ayer en una entrevista radiofónica.

Fuentes del sector aseguraron que Calderón abandonó su cargo en Avangrid desde el pasado diciembre.

En todo el mundo, explicó Calderón, la manera de evitar el conflicto de interés es establecer lo que llaman una brecha de tiempo. “Yo trabajé para una empresa que nunca ha tenido operaciones en México, casi cuatro años después de dejar el cargo. Si un Presidente no puede trabajar para las empresas que operan en México: ¿De qué va a vivir después de que salga de la Presidencia (López Obrador)?”.

El ex Presidente remarcó que jamás benefició a Iberdrola y respetó en todo momento la ley. “No tengo ningún conflicto de interés ahí”. Añadió que: “Quien ignora la complejidad del sector sí puede asombrarse de que verdaderos expertos en el tema trabajen honestamente en el sector energético”.

Compiten 62 contra la Comisión en el mercado eléctrico nacional

Al cierre del año pasado, en México había 71 participantes operando en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), de los cuales 62 pertenecen a jugadores privados, mientras que los nueve restantes forman parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de acuerdo con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Datos del organismo indican que, del total de participantes, 45 son generadores, 17 suministradores de servicios calificados, siete son comercializadores no suministradores, uno es generador de intermediación y otro es suministrador de servicios básicos.

“Actualmente, 141 contratos han sido firmados por los participantes del MEM, que se encuentran operando. Cabe destacar que, de éstos, nueve son de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 62 corresponden a privados”, señala el Cenace.

Según el “Programa de Desarrollo Eléctrico Nacional 2018-2032 de la Secretaría de Energía (Sener)”, realizado por la administración pasada, las centrales eléctricas de la CFE generaron 52% de la energía eléctrica en 2017, mientras los productores independientes de energía, 26.7 por ciento.

El otro 21.3% es de privados bajo los esquemas de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, exportación, usos propios continuos y generador, así como por generación distribuida y los sistemas rurales no interconectados.

Entre los generadores reportados por el Cenace se encuentran Frontera México Generación, Generadora Fénix, EVM Energía del Valle de México, GPG Energía México, Iberdrola Generación, CFE Generación, Electricidad Águila de Altamira, Central Valle Hermoso, Central Saltillo, Central Lomas de Real, Central Anáhuac y Energía Azteca. Así como Grupo Energético Elan, Fortius Electromecánica, Piasa Cogeneración, Ammper Generación, Enel Generación, Compañía Cervecera de Coahuila, Eosol Energy de México, Operadora Tecnoambiental SEA, Tractebel Energía de Monterrey, Energía Renovable del Istmo II, Fuerza y Energía Limpia de Tizimin, entre otros.

“Era exitosa”

En su conferencia de ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la CFE era una empresa exitosa, que abastecía a todo el mercado; sin embrago, sólo genera la mitad de lo que se consume, mientras que empresas particulares son las que abastecen el mercado con costos muy elevados.

“Desde que se inició esta política privatizadora se le entregó una parte importante del mercado a las empresas particulares. En vez de mejorar, hemos empeorado en esta materia. Son de los saldos negativos de la llamada política neoliberal, son de los problemas que estamos enfrentando”.

Además de modificar contratos, el plan incluye la modernización de 60 plantas termoeléctricas. EL INFORMADOR/Archivo

No condonarán impuestos… a los empresarios influyentes

Andrés Manuel López Obrador adelantó que este año habrá una “buena recaudación” fiscal porque su Gobierno no condonará impuestos a las empresas.

“Vamos a tener buena recaudación, porque no habrá condonación de impuestos, como se hacía, a los que tenían influencias”.

Indicó que, con una buena recaudación, rendirá más el presupuesto.

Ayer, la directora del Sistema de Administración Tributaria, Margarita Ríos-Farjat, expuso que se combatirá a quienes hacen planeación fiscal para evadir impuestos.

La jefa del SAT dijo que es necesario cambiar la manera de pensar “como un deporte para ver cómo le hago para pagar menos impuestos” o “pedir devoluciones que no se justifican”.

