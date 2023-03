Los restaurantes temáticos se tornan en una oportunidad de negocio porque atienden a consumidores cautivos, brindan una opción de estancia para que accedan a signos de identificación con un universo determinado, material o simbólico, desde un local pet-friendly hasta decorados con la parafernalia alusiva a dibujos animados, películas o programas televisivos.

Se necesita apoyarse en el marketing y captación de clientes, ofrecer al público eficiencia en el servicio, así como aprovechar internet y redes sociales, y no quedar fuera del escenario competitivo. Y acerca de tendencias que se pueden explotar para abrir un restaurante temático, según Violeta Corona, profesora de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana (UP), la cuestión es “que sean distintos”, es decir, “dar un giro” a los temas, para buscar “lo que resulta relevante para el público”.

En este sentido, el maestro Antonio Hemuda, director de la carrera de Dirección de Negocios Gastronómicos de la UP, dice que hay que atender la experiencia del cliente, que la temática del lugar ofrezca puntos sensoriales -música, iluminación, menús y lenguaje- para brindar “una experiencia integral”. Con lo anterior coincide Mario Ávila, presidente de CANIRAC local, pues hace tiempo “la identidad, en Jalisco, es un elemento importante para un negocio”.



Restaurantes temáticos... ¡Vive la experiencia!

Los restaurantes temáticos son hoy en día una de las principales estrategias con las que cuentan los comensales, para ampliar su experiencia de consumo, táctica con la que los restaurantes buscan generar vínculos orgánicos de lealtad y confianza.

Este tipo de negocios son una corriente interesante en el universo de la gastronomía que se ha desarrollado desde hace tiempo, cuya permanencia tiene que ver con el concepto de la experiencia, sobre cómo ésta es trabajada para el beneplácito de los comensales.

A propósito de la evolución de éstos, Violeta Corona, profesora de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana (UP) y Antonio Hemuda, director de la carrera de Dirección de Negocios Gastronómicos de la UP, coinciden justamente en que los restaurantes temáticos serán perdurables si son constantes en alinear todos los aspectos que engloban el concepto que han desarrollado, basado en una película, una historia, una época, un lugar, un tipo de comida o una ideología en particular.

“El crecimiento va de la mano con el cuidado de toda la parte del servicio y el alimento”, dice Antonio, destacando que los restaurantes temáticos tienen todo para quedarse, “porque no tienen inconvenientes para que no les vaya bien; sin embargo, si sólo lo hacen por un tema de llamar la atención, pues ocurrirá como muy seguido pasa en Guadalajara, que hay tendencias y ciertas épocas donde se abren muchos restaurantes de un tipo de giro y luego la gente se cansa”.

Es decir, que aunque esté muy bien establecido el concepto, siempre hay que incorporar nuevas atracciones o experiencias, pero conservando el sello característico del lugar y que también la comida y el servicio sean de calidad.

En cuanto al resto del mundo, Violeta Corona, expresa que incluso hay restaurantes temáticos que adoptan en sus experiencias la realidad aumentada, o también conocida como realidad virtual para que el viaje sea completamente inmersivo.

“Con los restaurantes temáticos aquí en México estamos más acostumbrados a verlos en lugares turísticos y algo que sucede también es que muchas de las atracciones turísticas gastronómicas son derivadas de la propia cocina mexicana, y en otros lugares se prefabrica el tema de la experiencia”, reitera Violeta Corona.

Finalmente, Hemuda, explica que en lo particular con Jalisco y de manera general sobre el tema de los restaurantes, ha habido una importante evolución en el terreno de la gastronomía en los últimos cinco años. “Tiene mucha mezcla de cocina internacional con cocina tradicional mexicana y de autor. En general está creciendo mucho en su gastronomía y en desarrollar conceptos nuevos, y creo que seguirá creciendo, estando por encima en gran parte del país en cuestión de oferta, hay cosas interesantes en Jalisco versus lo que pasa en Ciudad de México y Monterrey”.

La Taberna de Mou, el concepto de este lugar tiene que ver con la serie de “Los Simpson”. EL INFORMADOR/ A. Camacho

Para saber

Todo inició en el siglo XIX

A nivel mundial, el concepto “temático” aplicado a un sitio para comer inicia a fines del siglo XIX, en París (Francia), sin embargo, su desarrollo y crecimiento en el resto del mundo se da a principios del siglo XX, sobre todo en los Estados Unidos, donde -como poco antes en Europa- los clubes nocturnos “ambientaron” sus espacios con elementos estéticos “fuera de lo común”, como ejemplo: en los años veinte se decoraron restaurantes con objetos de la vida cotidiana, como automóviles o sombreros, y esa forma novedosa de servir comida ofreció “familiaridad” a los clientes.

En la actualidad, este tipo de restaurantes se han vuelto tendencia en las redes sociales (dense una vuelta por TikTok); entre otros motivos, porque a medida que las medidas de la pandemia se han relajado y la economía muestra signos de recuperación, los establecimientos se enfocan más en la “distribución” del espacio, cuidado de la salud y atención al medio ambiente.

Ford´s Garage, este espacio ubicado en Michigan es una muestra de los primeros restaurantes temáticos que surgieron en el mundo. CORTESÍA

Una vivencia integral

En la actualidad hay una tendencia en todos los servicios donde el cliente busca sentirse especial, cómodo y seguro, buscando una experiencia integral en aquello que se le ofrezca. En ese sentido, los restaurantes temáticos deben tener características muy particulares para que los comensales quieran volver una vez que los hayan conocido.

Y es que el comensal que acuda al restaurante y sienta que valió la pena la experiencia, la compartirá en sus redes sociales y recomendará el lugar a sus allegados y en lo consecuente, habrá una fidelidad importante.

Al respecto, Violeta Corona explica que la estrategia de los restaurantes temáticos no es nueva y explica que “a lo que obedece este tipo de lugares, desde el punto de vista de la mercadotecnia, es que las personas integramos experiencias a partir de la información que tenemos de diferentes sentidos. Anteriormente se pensaba que los sentidos trabajaban por separado, pero estudios recientes nos dicen que éstos trabajan en conjunto, es decir, que lo que escuchamos puede influir en la percepción de lo que vemos y lo que tocamos”.

Además, refiere Violeta, que quienes tengan un restaurante temático, no pueden controlar las emociones del cliente antes de que llegue al lugar, “pero sí las podemos modular una vez que comience su experiencia con nosotros”. Puede ser que el comensal haya llegado triste o enojado, pero si al llegar al restaurante encuentra una ambientación adecuada, se puede lograr que sus emociones cambien.



¿Cuáles son las características que debe tener un restaurante temático?

Hay puntos importantes a tomar en cuenta como el área geográfica en la que estará el restaurante, cuál es el concepto que se quiere desarrollar y hacia dónde puede expandirse; además, es importante:

La ambientación

Los detalles

El servicio

La calidad

La comida

Todo tiene que ser una experiencia integral: “Se ha descubierto que la música, el color, las texturas y la ambientación en general que incluye la iluminación y los aromas, todo va a apoyar para que esa experiencia sea significativa”, reitera Violeta.

Para iniciar, se debe tomar en cuenta que los temas a elegir deben ser adecuados y no pasajeros, es decir, si se van a basar en una película o caricatura, considerar la trascendencia de ese contenido y cómo ha permeado en las generaciones para que pueda apelar a la nostalgia y el recuerdo, porque si el restaurante temático se basa más en una moda, puede correr el riesgo de que el furor o la atención, sean pasajeros. Además, si el restaurante temático se basa en filmes, animaciones o conceptos que ya tienen derechos de autor, se debe valorar el tema de las licencias.

Conceptos: Mixología y motociclistas

Sobre las tendencias o temas potenciales que los empresarios pueden explotar para abrir un restaurante temático, Violeta Corona, profesora de la Facultad de Empresariales de la UP, señala: “Hablar de una tendencia en cuanto a temas, me parece que sería un error, porque lo que hace llamativo a este tipo de lugares, es que sean distintos. Yo no puedo pretender imitar a otro restaurante que ya tenga una temática, yo le tengo que dar un giro a ese tema, que incluso no tiene que ser algo muy complicado”, explica.

Externa que hay corrientes interesantes a nivel internacional donde los conceptos se mezclan, por ejemplo, que en el mismo lugar haya librería y café. “En cuanto a experiencias gastronómicas, Guadalajara ofrece un gran abanico y podemos encontrar distintos tipos de ambientaciones”.

Recomienda Violeta que el empresario debe tener conocimiento del concepto de ambientación y que el nicho al que va dirigido sea rentable, para entonces saber cómo enfocará la experiencia de su restaurante temático. Por ejemplo, si la intención es hacer algo enfocado en una subcultura, detectar que ésta pueda ser provechosa, que vaya comúnmente al lugar esta audiencia.

Pero en su experiencia, comparte que puede ser buena idea desarrollar un restaurante temático para motociclistas en la ciudad, “son lugares que no abunda en Guadalajara”, pero “hay que cuidar la posibilidad de que ese lugar será funcional a largo plazo, si yo busco que se mantenga, tengo que ofrecer cosas distintas, pero que también sea adaptable para muchos gustos”.

También se puede apostar a que en estos mismos restaurantes temáticos haya productos de temporada, pero que tengan ese sello de volverlos a probar cada vez que salgan, porque bien pueden ser novedosos, vistosos y llamativos, pero si no logran un sabor adecuado, sólo se quedarán como una moda.

A propósito, el maestro Antonio Hemuda también resalta que sí hay una tendencia sobre mixología, “se ha generado mucho boom. La coctelería, más que un concepto en específico, es como se puede generar una experiencia más completa en el consumidor”.

Agrega que el empresario al momento de pensar en desarrollar un restaurante temático, tiene que pensar en todos los puntos del “customer journey”, desde que el cliente, “al entra al establecimiento, debe sentirse dentro de la temática, ya sea una época, un libro, una historia o algún momento particular. Además, debe buscar que estén alineados todos los puntos sensoriales, la música, la iluminación, la comida, las personas que van a atender, los menús y el lenguaje. Todo importa para que se viva una experiencia integral”.