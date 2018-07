"Fue amistoso el encuentro con Peña", dice López Obrador

Este martes, el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con el jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto. De acuerdo con López Obrador, abordaron temas como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el nuevo aeropuerto, la reforma energética, el presupuesto y la seguridad.

"El presidente actuó con respeto y las elecciones fueron en lo general libres y limpias"

Tras su reunión realizada en el Palacio Nacional, López Obrador dijo que acordaron lograr "que la transición se dé de manera ordenada, pacífica, que no haya sobresaltos, que haya confianza en temas económicos".

El virtual ganador de las pasadas elecciones federales calificó como bueno y amistoso el encuentro con Peña Nieto, en el que "le agradecí al Presidente Peña por actuar de manera respetuosa durante el proceso electoral".

López Obrador añade que Peña Nieto lo invitó a una reunión de la Alianza del Pacífico, la cual aceptó. NTX

"Me consta que cuando un presidente interviene en las elecciones no hay una auténtica democracia; yo he padecido de ese intervencionismo faccioso que no responde a sistemas políticos democráticos, tengo que reconocer que en este proceso el presidente actuó con respeto y las elecciones fueron en lo general libres y limpias", agregó el tabasqueño.

En conferencia, Andrés Manuel López Obrador aseguró que llegaron a la conclusión de iniciar el proceso de transición una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emita el fallo y lo nombre como presidente electo, entonces trabajarán para "garantizar la paz y la tranquilidad en este periodo de transición", incluso, añadió que el Presidente Peña lo invitó a una reunión de la Alianza del Pacífico, a la cual aceptó.

Por último, el candidato electo dijo que a partir de septiembre y a finales de noviembre, recorrerá nuevamente el país.

OA