Falla una cuarta parte de los semáforos auditivos en la ciudad

“Las últimas dos semanas ha fallado bastante. No se escucha fuerte y está fallando el sonido. Se queda en silencio”, señala Adriana Carrillo sobre el semáforo auditivo ubicado en Avenida Alcalde, frente al Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code).

La también presidenta de la Asociación de Deporte Adaptado para Ciegos y Débiles Visuales de Jalisco, menciona que cruza cuando los carros se paran.

Añade que otro punto donde casi siempre la ayudan a cruzar es en Alcalde y Ávila Camacho, en La Normal. “No sé cómo funciona ese semáforo, no le entiendo”.

Este último equipo es uno de los seis semáforos auditivos que presentan fallas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, según información otorgada por Transparencia por la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad.

Los otros cinco están en Calzada Independencia y Revolución, Mariano de la Bárcena y Maestros, Calzada Independencia Javier Mina, así como Washington y Enrique Díaz de León.

De acuerdo con el organismo, en la metrópoli se tienen instalados sólo 22 semáforos auditivos, de un total de 265 semáforos peatonales que funcionan.

La información también se solicitó a la Secretaría de Transporte de Jalisco y a los Ayuntamientos metropolitanos, pero declararon como inexistente la información porque es la Agencia la que concentra los datos.

Por su parte, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) respondió que en los últimos dos años se actualizaron los 64 semáforos y los 22 dispositivos auditivos para apoyar a las personas con discapacidad visual, auditiva y motora.

La baja cantidad de estos dispositivos destaca ante el aumento de las personas con alguna discapacidad. De acuerdo con el Censo Población y Vivienda 2020 del Inegi, en Jalisco hay 386 mil personas en esta condición, mientras que una década atrás se tenían 290 mil. Y más de 30 mil tienen una discapacidad visual.

Martín de Jesús Cortés, quien tiene 23 años, estudia psicología y vive con discapacidad visual. Apunta que las autoridades deberían aumentar el número de semáforos sonoros en las vías más conflictivas.

“Afortunadamente, no hemos tenido percances en la ciudad”.

METRÓPOLI

Usan Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público

Para mejorar la movilidad de las personas con alguna discapacidad que utilizan el Tren Ligero, durante el año pasado y el actual, las autoridades hicieron uso del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, según información del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur).

La bolsa disponible fue de 27.4 millones de pesos, los cuales se utilizaron para la adquisición de unidades de transporte accesible para las personas con discapacidad para el traslado en la Ruta Alimentadora 1 del Sistema Integral del Tren (Sitren).

Además, para la reconstrucción de paraderos existentes para el traslado en las rutas alimentadoras 2 y 3.

El organismo reporta que el presupuesto sirvió además para el suministro e instalación de controladores mecánicos de semáforos para personas con discapacidad visual, auditiva y motora, en cruceros seguros de la Línea 1 del Tren Ligero.

En este último se invirtieron un millón 184 mil pesos para sustituir y actualizar 64 semáforos y 22 aparatos auditivos, por semáforos peatonales animados con segundero y nuevos dispositivos auditivos, “en conjunto con la renovación de seis controles semafóricos para la compatibilidad de las tecnologías”.

Se destaca que lo anterior se realizó en atención a las peticiones de usuarios del Tren Ligero recibidas a través del Centro de Atención a Pasajeros.

La instalación de éstos equipos se destacó también en el Tercer Informe del Gobierno de Jalisco, en el que se confirma que los semáforos tienen cuenta regresiva para personas con discapacidad visual, auditiva y motora, a fin de mejorar y facilitar el cruce peatonal a nivel de 11 cruceros seguros de la Línea 1.

Padrón. Personas con alguna discapacidad piden accesibilidad universal a las autoridades.









DERECHOS HUMANOS

Emiten recomendación

Debido a que los 125 Ayuntamientos del Estado no han demostrado avance en el cumplimiento de la recomendación 1/2018, ni han realizado las acciones suficientes para lograr el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, o de la legislación federal y estatal en la materia, “vulnerando con ello, los derechos humanos de la legalidad y seguridad jurídica”, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió una nueva recomendación.

El organismo destaca que se emite por el incumplimiento integral de los deberes y obligaciones de los Gobiernos municipales en la elaboración y ejecución de políticas públicas en materia de discapacidad , así como por la carencia de acciones afirmativas tendentes a prevenir, disminuir y erradicar las brechas de accesibilidad, desigualdad y discriminación de este grupo de personas.

, así como por la carencia de acciones afirmativas tendentes a prevenir, disminuir y erradicar las brechas de accesibilidad, desigualdad y discriminación de este grupo de personas. A los integrantes de los Ayuntamientos se les solicita que implementen de forma urgente, las acciones necesarias para concretar la reparación integral del daño colectivo, en términos de la Ley General de Víctimas, la Ley de Atención a Víctimas del Estado y todas las legislaciones consideradas en el documento.

“Lo anterior, como un acto de reconocimiento, atención y debida preocupación por las personas con discapacidad que viven y transitan en el municipio”, se añade.

Se pide que un equipo interinstitucional y multidisciplinario revise los avances en el cumplimiento de la recomendación general 1/2018 sobre la accesibilidad, inclusión, igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad en Jalisco , así como los informes y recomendaciones que emiten otras instancias internacionales en la materia.

así como los informes y recomendaciones que emiten otras instancias internacionales en la materia. Villanueva recrimina aprobación de presupuesto 2022; hay más castigados

Hay más de dos mil cruceros con semáforos vehiculares

• Con relación al sistema de semáforos vehiculares, la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad recuerda que en la década de los cincuenta del siglo pasado, las intersecciones eran operadas por agentes de tránsito, quienes daban el paso a los vehículos.

• Para 1990 se puso en marcha el proyecto de centralizar diferentes intersecciones, con un total de 750 cruceros.

• Cuatro años después comenzó el sistema centralizado de semáforos en Guadalajara, el cual está vigente.

• En 1998 inicia el sistema satelital, con mil 400 intersecciones.

• Hoy cuentan con dos mil 076 intersecciones semaforizadas. Además, está en marcha el programa de Infraestructura para la Movilidad Inteligente para actualizar el sistema, con 20 corredores y 491 intersecciones.

Padecen por la falta de rampas

“Muchas banquetas son muy complicadas. Donde vivo son las típicas banquetas angostas, en donde cada quien hizo la cochera a la altura que quiso. Hay un montón de subidas y bajadas, postes en el centro… luego las personas colocan sus bolsas de basura”, señala Adriana Carrillo, presidenta de la Asociación de Deporte Adaptado para Ciegos y Débiles Visuales de Jalisco, quien vive en la zona de La Normal.

La joven, estudiante de terapia física, comenta que casi siempre prefiere caminar sobre la orilla de las avenidas. “Está más recta la calle que la banqueta. Y también los vecinos dejan abiertos sus canceles, dejan sus carros sobre la banqueta. Cuando hay banquetas un poco más espaciosas, es común que suban los carros y las motos”.

De las 212 mil 907 calles que se tienen contabilizadas en los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga, 138 mil 457 carecen de rampas para sillas de rueda y 130 mil 562 no cuentan con paso peatonal; es decir, casi siete de cada 10 vías resultan inaccesibles, según las Características del Entorno Urbano del Censo Población y Vivienda 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Además, en este diagnóstico se precisa que 57 mil 106 vialidades no tienen banquetas disponibles. Lo anterior representa un mayor riesgo para las personas con alguna discapacidad.

Martín de Jesús Cortés, quien tiene glaucoma congénito, explica que falta mejorar la infraestructura vial de la ciudad. “Sobre todo en las banquetas, muchas son muy angostas o tienen muchos obstáculos; por ejemplo, para personas o usuarios en silla de ruedas… y en mi caso, que somos personas con discapacidad visual”.

Indica que esto obstaculiza los desplazamientos. “Y luego añadimos que muchas veces la gente pone obstáculos en las banquetas, como son los puestos para vender. Faltarían suelos más parejos, que no tuvieran tantos obstáculos. Así como los conductores se quejan de los baches, para nosotros un problema son las discrepancias que hay entre las banquetas”.

Acentúa que para transitar en la ciudad, casi siempre se acompaña de familiares, quienes lo apoyan para acudir a la universidad y otras actividades que realiza, pero cuando sus traslados son en solitario, casi siempre usa la Línea 2 del Tren Ligero, la cual cuenta con dispositivos de audio con altavoz.

“La Línea 3 la he utilizado, pero sí es un poco más compleja porque, al menos cuando he subido. No tiene los avisos sobre las estaciones”.

En septiembre pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió medidas cautelares tras el fallecimiento de un hombre de 50 años con discapacidad visual, quien perdió la vida al caer accidentalmente a las vías del Tren Ligero, en la Estación Refugio de la Línea 1.

Este medio reportó que el organismo le solicitó al director general del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) y al director general de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, realizar “una revisión exhaustiva a las instalaciones de las líneas del Tren Ligero, a fin de que se eliminen los factores de riesgo para las personas con discapacidad visual, motriz y auditiva”.

