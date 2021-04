F1: Red Bull gana, pero "Checo" falla

Sergio Pérez se equivocó y pagó, pues debido a un despiste en el que perdió el control de su auto, el piloto mexicano se desdibujó en el Gran Premio de Emilia-Romagna y esto le costó terminar la carrera en el puesto número 12, alejado de los primeros planos y sin la posibilidad de sumar puntos para Red Bull.

Fue durante la vuelta número 38 que el mexicano se salió de la pista, y a pesar de que el auto no sufrió daños, esta desconcentración le costó un total de 10 posiciones a “Checo”, ya que de pelear el podio en el cuarto puesto, pasó hasta el lugar número 14 en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

A pesar de que la carrera aún no entraba en la recta final, esta situación rebasó a Pérez, y su reacción apenas le alcanzó para remontar un par de puestos, entre ellos a Sebastian Vettel para quedarse con el sitio 12.

Al inicio de la carrera, a pesar de la lluvia, de que perdió algunas posiciones al arranque y de que fue sancionado con 10 segundos, Sergio pudo salir adelante de las dificultades y se mantuvo al acecho del podio sin importar que se viera en la necesidad de entrar a los pits para que le cambiaran el volante.

Parecía que Pérez tenía todo para conseguir su primer podio con Red Bull y de esta forma dar un golpe de autoridad en el Campeonato de Constructores, pues mientras que el mexicano y su coequipero Max Verstappen estaban metidos en la lucha por los puestos de honor, Mercedes no la estaba pasando bien por el accidente de Valtteri Bottas y la salida de pista de Lewis Hamilton.

Sin embargo, el desenlace fue totalmente inesperado, pues mientras que Pérez se desplomó, Hamilton dio muestra de su calidad y remontó lugares hasta meterse al segundo puesto del Gran Premio de Imola.

Debido a que comenzó esta carrera en el segundo puesto y una desconcentración suya le costó el resultado, al final Pérez ofreció disculpas a sus compañeros de Red Bull: “Lo siento muchachos, estoy muy apenado. Mis más grandes disculpas”, dijo al final de la competencia.

“Las condiciones fueron muy complicadas y cometí algunos errores que fueron muy costosos. Es importante que me acostumbre al coche y que aprenda estas lecciones, pero lo arruiné, estoy muy decepcionado conmigo mismo. Nos enfocaremos en la próxima carrera y trabajaremos fuerte como equipo”, apuntó.

En el reinicio el podio era nuestro y el ritmo del coche era muy bueno; deberíamos de haber terminado uno-dos en el podio.

- Sergio Pérez, piloto de Red Bull Racing

ACONGOJADO. El piloto tapatío se disculpó con su equipo tras el resultado. RED BULL CONTENT POOL

Horner le tiene paciencia

El momento para encender las alarmas en torno a la continuidad de Sergio Pérez en Red Bull aún no ha llegado.

A pesar del desafortunado desempeño que tuvo el tapatío en el Gran Premio de Emilia-Romagna, donde de salir desde el segundo puesto de la parrilla terminó con cruzar la meta en el decimosegundo sitio, Christian Horner, director de la escudería, considera que Pérez revertirá este mal resultado.

“Es una pena lo de Sergio, después de una brillante actuación ayer (sábado) nada salió como quería, lo cual es frustrante para él”, declaró el británico, quien cree que con más tiempo en el asiento de su coche, el jalisciense conseguirá los resultados que tanto el equipo como el propio piloto esperan.

“Cada vez se acomoda más al coche. Necesita más tiempo en el asiento y con ello se puede garantizar que regresará más fuerte”.

Con el respaldo del director de la escudería, Pérez Mendoza podrá concentarse en recuperar el terreno perdido cuando la actividad regrese el próximo 2 de mayo en Portugal.

Se pone bueno

INTERCAMBIO. Con su victoria de ayer, Verstappen le devolvió a Hamilton la afrenta de hace tres semanas en Bahréin. AFP• M. Medina

Max Verstappen le gana la partida a Lewis Hamilton en Imola

Max Verstappen se apuntó una cómoda victoria en un accidentado Gran Premio de Emilia-Romagna, en el que el reinante campeón Lewis Hamilton cometió un inusual error que casi le dejó fuera.

Hamilton se estrelló contra un muro, pero se las arregló para terminar segundo en una carrera que también fue interrumpida temporalmente tras otro incidente que involucró a su compañero de equipo Valtteri Bottas.

En el asfalto mojado del circuito de Imola, Verstappen lideró durante la mayor parte, superando a Hamilton por 22 segundos para atrapar la decimoprimera victoria de su trayectoria en la Fórmula Uno.

El piloto holandés de Red Bull estuvo a un tris de dejar escapar el triunfo cuando casi perdió el control de su monoplaza durante la reanudación tras el despliegue de la bandera roja, pero supo recuperarse.

Hamilton, victorioso en la carrera inaugural de la temporada en Bahréin el mes pasado, exhibió toda su maestría para remontar posiciones tras rezagarse al noveno puesto por un incidente en el punto medio de la carrera.

Lando Norris quedó tercero, 23.702 detrás de Verstappen.

Hamilton sigue al frente de la clasificación de pilotos sobre Verstappen por un punto de diferencia. El británico de 36 años se apoderó del entero de bonificación por registrar la vuelta más rápida en Imola,

“Felicitaciones a Max, lo suyo hoy ha sido fantástico”, dijo Hamilton. “Nosotros no hemos tenido una buena jornada, hace tiempo que no cometía un error, pero muy agradecido de haber podido llevar al coche hasta la meta”.

LA CIFRA

8

Grandes Premios previos en suelo italiano en los que Verstappen no logró un podio.

Tenemos que trabajar duro para mejorar, pero por ahora estoy contento

- Max Verstappen, piloto de Red Bull

APARATOSO. Los pilotos de Mercedes y Williams peleaban la octava posición. @f1

Bottas y Russell se echan la bolita

Valtteri Bottas y George Russell contaron lo que pasó en el accidente sobre el Autódromo Enzo e Dino Ferrari, que terminó con la participación de ambos en el Gran Premio de Emilia-Romagna.

“Desde mi punto de vista, traía neumáticos secos y estaba batallando para que funcionaran… George estaba cerca y decidió hacer una maniobra, claramente, la pista es muy angosta, se fue por fuera y, la verdad, no tenía sentido ese movimiento… perdió el control y me pegó”, narró Bottas, sobre lo sucedido en Imola.

“Entre pilotos, tenemos un acuerdo de caballeros: si hay un auto veloz acercándose a ti, no giras el volante en el último momento. Justo cuando yo estaba pasando, Valtteri hizo un giro muy ligero y eso me movió de la línea. En otras circunstancias y en otro circuito no tan complicado como éste, es peligroso; ahora, en una pista tan angosta y mojada…”, replicó Russell.

Después del accidente Russell se acercó al monoplaza del finlandés, quien seguía en su flecha plateada. El inglés le comentó algo y Bottas le replicó con una “pintada” de dedo.

“No he hablado con él y no entendí ni una sola palabra de lo que dijo. La verdad, claramente fue su error, no entiendo por qué su enojo”, narró el de Mercedes.

POSICIONES

Campeonato de pilotos

1. Lewis Hamilton 44 pts.

2. Max Verstappen 43 pts.

3. Lando Norris 27 pts.

4. Charles Leclerc 20 pts.

CONSTRUCTORES

Campeonato

1. Mercedes 60 pts.

2. Red Bull 53 pts.

3. McLaren 41 pts.

4. Ferrari 34 pts.

JL