Emiliano Zapata: 5 datos para saber del caudillo de la Revolución

4 Respeto ganado

Reconocido por la frase "Tierra y Libertad", Zapata refleja mejor que nadie el espíritu de la lucha agraria. Su rechazo a sentarse en la histórica Silla Presidencial del Palacio Nacional, contrario al general Francisco Villa, que sí la ocupó. Rechazó recibir tierra a cambio de abandonar su lucha. Y todo ello lo distinguió de otros líderes revolucionarios que se mostraron más ambiciosos.

Se dice que era desconfiado, que le gustaba el baile, los caballos y, desde luego, los atuendos de charro que lucía con gesto adusto en fotografías junto con el sombrero tradicional.

Sobre su carácter, su nieto Isaías Manuel Manríquez Zapata contó que siempre fue serio, incluso, parecía siempre enojado, pero le gustaba jugar con los niños; era una persona atenta y amable que a toda la gente del pueblo trataba con respeto, sin importar su condición económica.

Edgar Cortés Zapata (i), bisnieto de Zapata, y Julieta Ana María Manríquez Zapata, Isaías Manuel Manríquez Zapata, nietos del revolucionario. NTX/G. Durán

"Cuando había un remanso de paz y le decían `jefe, en tal punto vamos a reunirnos´, el preguntaba: `¿qué hay para la comida?, no pues, busquen, lacen un toro y lo preparan´, hacían la barbacoa y le llevaban un plato y tortillas y no lo aceptaba si no al último, siempre se preocupó por su gente", dijo.

Comentó que ese respeto y aprecio de los morelenses se vio recompensado en la época de lucha, pues cuando los ejércitos lo perseguían, en las rancherías y pueblos lo ocultaban y defendían.