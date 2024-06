En toda democracia el abstencionismo es el enemigo a vencer, puesto que sus cifras superan por mucho el porcentaje de ciudadanos que ejercen su sufragio y deciden quiénes ocuparán un cargo de elección popular en México.

Estadísticas muestran que desde 1994 hasta los comicios de 2018, cuando se ha disputado la silla presidencial, han asistido a las casillas un promedio de 65 de cada 100 mexicanos. Esto implica que el abstencionismo sea en promedio de un 35 por ciento.

Según el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados de la LIV Legislatura, en la elección de 1988, participaron 19 millones 91 mil 843 ciudadanos, esto equivale al 50.9% de listado nominal que en ese tiempo era de 38 millones 34 mil 926 electores. Fue en esa ocasión es cuando se registró la menor participación, al acudir sólo el 49.1% a las casillas.

Sin embargo, en la elección presidencial de 1994, se rompió un récord de participación, cuando acudió el 77.2% de electores. Es importante recordar que, en ese año, sucedió el homicidio del aspirante presidencial priista, Luis Donaldo Colosio Murrieta, en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.

Durante la jornada electoral de 2000, acudieron 37 millones 601 mil 618 ciudadanos de una lista nominal con 58 millones 782 mil 732. Esto representa que fueron a las urnas un total de 63.97%, y hubo una abstención de 36.03%. Un dato relevante es que en esa votación, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien tenía más de 70 años en el poder, por primera vez fue derrotado. La silla presidencial fue ocupada por el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox Quesada.

Para el proceso electoral que se efectuó en 2006, el abstencionismo creció hasta alcanzar el 41.45%. En ese año, de los ciudadanos registrados en el padrón electoral eran 71 millones 374 mil 373, sin embargo, sólo fueron a votar 41 millones 791 mil 322. Esto se tradujo a una participación del 58.55%. De esa elección destacó que la diferencia entre el ganador, el panista Felipe Calderón Hinojosa, y Andrés Manuel López Obrador, entonces representante de la coalición PRD-PT-MC fue de apenas de 0.56 por ciento.

Para la elección de 2012, había una lista nominal de 79 millones 492 mil 286 ciudadanos inscritos, pero sólo votaron 50 millones 143 mil 616 electores, lo que representa el 63.08% y una abstención del 39.92%. En ese proceso, el PRI retomó el poder presidencial, con la llegada de Enrique Peña Nieto.

Finalmente, en la elección presidencial que ocurrió en 2018, había una lista nominal de 89.1 millones de ciudadanos que tenían derecho a ejercer su voto, pero sólo acudió el 62.65%, es decir, 54 millones 974 mil 188 electores, con un abstencionismo de 37.35 por ciento.

Los jóvenes tienen el futuro en sus manos

A sus 75 años de edad, Juan de Dios R. Ortiz ha participado en nueve elecciones presidenciales, desde 1970 hasta la del 2018, para no dejar la decisión de dirigir al país en sólo algunas manos.

Recuerda que la primera vez que participó fue en 1970, cuando recibió una carta que provenía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que contabilizara los votos de los ciudadanos.

Dice que a pesar de que perdió la habilidad para caminar justo cuando se registró la pasada elección de 2021, no desistió y acudió, incluso mencionó que debido a su discapacidad fue el primero que dejaron pasar a la urna.

¿Por qué es importante votar?, se le pregunta a Juan de Dios y él responde: “En lo particular, para mí es importante votar para no dejar en pocas personas la decisión de elegir a nuestros representantes”

Para memorar los hechos, se profundiza en el tema con la pregunta: ¿cuándo ejerció su primer voto y qué recuerda de esa primera vez? Y el ciudadano responde: “Me acuerdo que fue como a los 20 años, me eligieron a mí sin pertenecer al PRI como representante de casilla, y esa vez voté yo, y me agradó a partir de ese momento vi el sistema democrático de otra manera”.

Refirió que la invitación para ser representante de casilla le llegó por medio de una carta, desconoce cómo obtuvieron sus datos

Y mencionó que en la elección de 1970 arrasó el PRI. “Yo creo que al 10 por uno. Yo vi que la mayoría que acudieron a votar como que eran obligados a votar, desde ese entonces pasaba y fue por ese partido. Me acuerdo que cuando se terminaron de contar las actas me fui a la avenida del Campesino, cerca del Parque Agua Azul. Ahí me recibieron los resultados, ya nada más me dieron las gracias. Fue todo. Y ese día me desvelé contando voto por voto.

Desde su primera participación, no ha dejado de acudir a votar para elegir presidente. Pero este año, su asistencia a la casilla depende de que algún familiar lo traslade a las urnas con todo y silla de ruedas.

Detalló que recientemente se cambió a vivir al segundo piso de un edificio en San Agustín, en Tlajomulco de Zúñiga, no avisó al Instituto Nacional Electoral (INE) de su nuevo domicilio, y el anterior se ubica en Zapopan, a donde le correspondería ir.

Juan de Dios mencionó que una ventaja para las personas con discapacidad es que tienen preferencia para ingresar primero a las casillas.

Es por todo lo anterior que, como ciudadano, exhortó a las nuevas generaciones para que acudan a ejercer su derecho de votar: “Los jóvenes son el futuro. Uno ya está ruco. Que lo hagan por las siguientes generaciones, que no dejen las decisiones al arbitrio de los políticos; muchos no cumplen. Yo veo que los jóvenes ya están más despiertos y al pendiente de la política”.

El llamado es para que los ciudadanos ejerzan su derecho a elegir. SUN/Archivo

Exhortan a los ciudadanos para acudir a las urnas

Los dirigentes de las diversas fuerzas políticas en Jalisco exhortaron a los ciudadanos que cuenten con credencial para votar vigente a ejercer su derecho y a acudir a las urnas para elegir a sus futuros gobernantes.

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Jalisco, José Manuel Romo Parra, recalcó que “es importante que como ciudadanos, el próximo domingo (hoy) salgamos a votar, que nadie nos quite ese derecho y obligación cívica de emitir nuestro voto y que sea la decisión del pueblo la que determine quiénes serán los próximos gobernantes”.

Reiteró que “hago este llamado para que en un ejercicio de libertad, salgamos todos a las urnas a ejercer el voto”.

En tanto, el presidente del Partido Acción Nacional en Jalisco, Juan Pablo Colín Aguilar, expresó que: “En Jalisco y en todo el país, hoy como nunca la ciudadanía tiene la decisión más importante en la historia moderna de México; este 2 de junio se juega el presente y futuro de las actuales y nuevas generaciones”.

Por ello, el dirigente del blanquiazul en la Entidad hizo un llamado a la ciudadanía a “reflexionar y hacer válido el voto”, y también “está esa oportunidad del mexicano y del jalisciense de que demos la batalla por nuestra Patria y que nuestro voto valga y que hagamos que esta Patria sea no solamente generosa, sino también digna para todos los mexicanos”.

Por su parte, el exdelegado en funciones de presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Jalisco, Hugo Rodríguez Díaz, dijo que votar es “el principio más fundamental, es una obligación de todo ciudadano el ejercer su derecho al voto para así ser partícipe de los destinos de su país, es prácticamente una obligación constitucional”.

Comentó que una motivación que deben tener los ciudadanos para que acudan a las casillas es la situación que se vive en la Entidad. “De parte de un servidor una invitación con mucho cariño, con mucha responsabilidad para que salgan a votar y mejorar las condiciones de nuestro Estado. No estamos hablando mal de nadie, ni de ningún tema en particular, simplemente es de la vida diaria de los ciudadanos de Jalisco”.

En la elección de hoy, los ciudadanos podrán elegir para gobernar a nivel federal a su próximo presidente, así como diputados federales y senadores.

Para la Entidad, la población entregará su voto de confianza a su futuro gobernador, presidente municipal y legislador local.

Chiapas lidera el listado de la entidad con más casillas que no podrán ser instaladas. SUN/Archivo

Reportan violencia previo a la jornada electoral en Chiapas

Hombres armados atacaron a balazos al candidato del PRD de Ixhuatán, en el Norte de Chiapas, Pablo Favián López López y seis de sus colaboradores resultaron heridos, informaron autoridades.

Desde el viernes por la noche, en Solosuchiapa, habitantes del lugar denunciaron que hombres armados ligados al abanderado de Redes Sociales Progresistas, Fernando Aparicio, recorren las comunidades para “presionar” a las comunidades que sufraguen por ese candidato, denunciaron.

En el municipio de Rayón, un grupo armado amenazó a ciudadanos, que han llegado de otros municipios o Estados y que están a favor de algún candidato, para que mejor no lo hagan, por lo que tenían hasta ayer para que salieran del lugar.

Se registran actos criminales previo a la jornada en Hidalgo

En la víspera de las elecciones se reportan incidentes de violencia en los municipios de Mixquiahuala Y Huautla, en Hidalgo. En el primer lugar un grupo de hombres armados irrumpieron en un domicilio donde se encontraban simpatizantes de Antonio Olvera; mientras que Huautla, incendiaron un automóvil en las inmediaciones de la casa de otro aspirante.

En el caso de Mixquiahuala en los últimos días se han registrado actos de intimidación y agresión de grupos políticos participantes en los comicios. Durante la noche de ayer, un grupo de sujetos armados y encapuchados participaron en el asalto al domicilio donde había un grupo de simpatizantes de Olvera.

En tanto que en Huautla se dio a conocer que que el vehículo era propiedad del director de Obras Públicas, Joaquín García. La unidad quedó totalmente consumida por el fuego.