Bélgica, un referente mundial en la participación electoral

De acuerdo con datos del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, el país en que se ha votado más en las pasadas elecciones presidenciales en todo el mundo es Bélgica, donde en 2019 casi el 90% de la población acudió a las urnas.

Cabe destacar que en Bélgica votar es obligatorio, si no se acude sin una justificación válida, el ciudadano recibirá una multa entre 40 (732 pesos) y 80 euros (mil 464 pesos). Si el ciudadano reincide en no acudir a votar, la sanción se incrementa hasta 200 euros.

A pesar de que en Bélgica se castiga el no acudir, en la elección de hace cinco años, sólo votó un 88.4% del electorado, es decir casi un 12% no ejerció su derecho a sufragar. Si un ciudadano belga falta a su obligación de votar más de cuatro veces en 15 años, corre el riesgo de ser eliminado del censo electoral por un periodo de 10 años y no podrá ocupar ningún cargo público.

De los 27 países que forman parte de la Unión Europea que están obligados a votar se encuentran también Chipre, Italia y Luxemburgo. En este último país se imponen multas de hasta mil euros por no ejercer su derecho a votar, excepto para los mayores de 75 años que ya no están obligados a hacerlo. A pesar de que se castiga a los ciudadanos por no ejercer su derecho a votar, estos tres países, no aparecen entre los que tienen mayor porcentaje de participación ciudadana.

En ese sentido, en nivel de votación mundial le sigue a Bélgica, muy de cerca, Suecia, con el 87.2%. Después se ubica Brasil con una participación ciudadana del 79.41% en el año 2022. En el país sudamericano también es imperativo votar.

En la cuarta y quinta posición casi empatados se encuentran Rusia con 77.44% -donde impera el autoritarismo de Vladimir Putin- y Corea del Sur con un 77.6 por ciento.

Alemania es el sexto país con 76.6%, y Francia está en la séptima posición donde se registró un 75% de participación en las elecciones presidenciales de 2022.

El octavo sitio es para el Reino Unido. En 2019, hubo una asistencia a las urnas de 67.3%. En el año 2020, en Estados Unidos acudió un 66.2% de votantes.

España ocupa el número 10 del listado donde más se vota en todo el planeta. En 2019 hubo una participación de 66 por ciento.

En los sitios once y doce, quedaron clasificados Canadá con un total de 62.3% -en 2021 se reeligió por tercer mandato Justin Trudeau- y Japón, respectivamente, con asistencia a las urnas de 56% hace casi tres años.

En México la única elección más concurrida fue en 1994 con el 77%. En ese año se eligió a Ernesto Zedillo Ponce de León.