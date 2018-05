El príncipe Enrique y Meghan Markle son marido y mujer

El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, declaró a Meghan Markle y el príncipe Enrique "marido y mujer" en punto de las 12:38 horas locales.

Después del tradicional intercambio de votos matrimoniales, donde ambos se juraron amarse en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, se intercambiaron las argollas matrimoniales para hacer la declaración oficial de casados.

A partir de este sábado, la pareja es conocida como los Duques de Sussex, título nobiliario que les asignó la reina Isabel II.

La ceremonia religiosa tuvo lugar con la pompa y circunstancia de las bodas reales en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor.

El sermón inicial estuvo a cargo del reverendo Michael Bruce Curry, obispo primado de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos y primer líder religioso afroamericano en llegar a esta importante posición.

El ferviente sermón sobre "el poder del amor" provocó las risas discretas de los invitados especiales, ya que en momentos el histriónico cura gesticulaba y levantaba la voz, ante la sorpresa de los asistentes.

La ceremonia tuvo lugar sin contratiempos en medio de una combinación de música tradicional, el coro de Gospel "The Kingdom Choir" que interpretó "Stand By Me" (del afroamericano Ben E. King), así como la actuación del violinista de 19 años Sheku Kanneh-Mason.

