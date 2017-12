El centro de Guadalajara se vuelve una galería urbana

Los transeúntes nocturnos en el Centro Histórico de Guadalajara lo habrán notado desde hace unos días: las cortinas de los locales del Andador Pedro Loza lucen diferente, con la intervención de arte urbano. De las 21:00 horas hasta la media noche, artistas locales trabajan en esas entradas en los locales cerrados, como parte del proyecto Galería Monumental.

Esta galería en el Centro Histórico, curada por Cabezas Cuadradas, contempla tres divisiones: tres macromurales (en el edificio de la CTM, Hotel Fénix y Hotel Dalí), la intervención en las cortinas del Andador Pedro Loza y tapiales colaborativos en la Línea 3 del Tren Ligero. Paloma Patlán, coordinadora de la Galería Monumental, platicó que los dos de los macromurales han sido trabajados por Liqen y Calladitos (colectivo, Ari Galas y Jorge Peralta). Estarán listos antes del 22 de diciembre.

En la calle Pedro Loza, cerca de 40 cortinas ya están terminadas. Los trabajos han sido nocturnos en la mayoría de los casos: “Se está trabajando con un horario de nueve a 12 horas de la noche, para no interrumpir la actividad económica de los locatarios”. Sólo en los locales que albergan bares o taquerías las intervenciones han sido diurnas.

Sobre cómo se trabajaron las propuestas .de intervención, Paloma aclaró que siempre se tomó en cuenta a los locatarios: “Se les pidió un boceto a los artistas. Todas las cortinas fueron a partir de una encuesta a los locatarios, en la socialización. Preguntábamos sus colores favoritos, por qué les gusta su oficio, anécdotas, lo que les gustaría que tuviera su cortina. A partir de esa información los artistas hicieron los bocetos. Estos se adaptaron al mostrarlo a los locatarios. Algunas veces los locatarios se quedan en la noche y comentan sobre los colores… Cada cortina tiene algo que ver con el giro, pero también con la identidad, con lo que quiso reflejar”.

Paloma platicó sobre la selección del medio centenar de artistas: “La mayoría son locales, con la intención de fomentar el talento local y promover la profesionalización”. Además, la invitación contempló un pago para los artistas (tres mil pesos) y se les proporcionó un kit de trabajo (aerosol o pintura esmalte).

Kuresh RMN.EL INFORMADOR/A. Camacho

Kuresh RMN trabajó las cortinas de una estética, un local de frutas y uno de psicólogos. Los locales se encuentran contiguos, por lo que pudo vincularlos: “Se me ocurrió hacer una chica con manos de tijera en la estética, unas frutas y tamales para el otro local y un Quetzalcóatl, el símbolo de la salud (un tridente con una serpiente). Enlacé los tres: Quetzalcóatl tiene su cola desde el primer local, y jalé los colores cálidos”.

El formato de trabajo le pareció bueno: “Me parecen muy bien, estoy muy agradecido. Da la oportunidad de mostrar lo que hago en un espacio público, además nos dieron el material y nos pagaron. Las personas han reaccionado muy bien”.

Drain.EL INFORMADOR/A. Camacho



El artista Drain comentó cómo comenzó y se profesionalizó en el arte urbano: “Empecé en la secundaria, me gustaba mucho dibujar. La primera herramienta que se me puso enfrente fue un aerosol. Se me hizo interesante la cuestión de que por medio del aerosol satisfacía lo que quería”.

Iniciativas como esta ayudan a cambiar la opinión negativa que tienen algunas personas: “Es un proyecto que más allá de si está bonito o no, creo que ayuda mucho porque este tipo de acciones hace cambiar a la gente de actitud. Abre el panorama de la gente sobre lo que es el grafiti… Ya es ganancia que la gente salga y aprecie. Que diga algo, si no le gusto, pero que diga algo. Es un andador, pero en la noche parece un cementerio. Tiene sentido que la gente camine, que disfrute el panorama”.

Ernesto Gutiérrez (90114). EL INFORMADOR/A. Camacho

Ernesto Gutiérrez, quien firma como 90114, platicó sobre su mural: “Nos pasaron la información de cada local, muy específica. A mí me tocó suerte de que las cuatro cortinas las pude unir por asuntos de color”. Los negocios cuyas cortinas intervino son de maquillaje, artículos religiosos y una mercería: “Son temas que integro en mi obra. El asunto religioso, no tanto asuntos clásicos, pero sí símbolos. Me especializo más en el grabado, linóleo, pero también practico el mural”. De esta propuesta, afirmó: “Se me hace bueno el espacio. Es darle iluminación y publicidad. Esta calle de noche puede ser peligrosa. Hace falta atender la calle”.

Ulises Castellanos. EL INFORMADOR/A. Camacho

Ulises Castellanos estudió artes visuales, una formación donde se orilló más por la escultura: “Estando allí me interesé más por la escultura, lo hago más, pero también pinto. Regularmente no hago arte urbano, he hecho murales, pero no de esta manera. Pero me interesó el proyecto. Cuando me dijeron que querían que estuviera la imagen de Marilyn y que se viera el glamour, no quise hacer la imagen típica de Marilyn Monroe. Sí me fui un poco a lo pop, para darle la referencia. Por eso incluí elementos alrededor”. Además de la estética, Ulises trabajó en la cortina de una imprenta, donde plasmó a Gutenberg.

Cada proyecto responde a las necesidades del comercio intervenido. EL INFORMADOR/A. Camacho

Proyecto que va más allá

Otras actividades de Galería Monumental son los talleres, donde se trabajarán los tapiales colaborativos. La meta es promover cohesión social y apropiación de los espacios públicos. La primera sesión sucedió el pasado 7 de diciembre. Hoy y el sábado 9, junto con el viernes 15 y sábado 16, habrá más sesiones de 16:00 a 18:00 horas (viernes) y de 10:00 a 15:00 horas (sábado). Los talleres son intervenciones gráficas en el tapial que cubre la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero (Av. 16 de Septiembre).

En el Cuartel Creativo (Calle Zaragoza, núm. 224) también se imparten master class con cada uno de los tres artistas que interviene los macromurales, los viernes de 10:00 a 14:00 horas (entrada libre).