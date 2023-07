El INE avala regulación para propaganda de aspirantes

El Instituto Nacional Electoral (INE) llevará a cabo la certificación de la propaganda de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena y los interesados que compiten en el Frente Amplio Opositor (conformado por el PRI, PAN, PRD y organismos ciudadanos) que sea colocada en vía pública.

Esto incluye espectaculares, unidades del transporte público y bardas, así como redes sociales. Y en caso de infringir las reglas, se ordenará su retiro.

Las medidas, que se definieron en una sesión extraordinaria que terminó anoche, establecen que la propaganda sobre los procesos internos de los grupos políticos mencionados podrá colocarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie el permiso escrito del dueño.

Tampoco se permitirá que se coloquen en equipamiento urbano, carretero ni ferroviario, ni en monumentos o edificios públicos.

Por otra parte, en la sesión se avaló que los aspirantes puedan aportar de recursos propios hasta dos millones 148 mil pesos. En el caso de los militantes y simpatizantes, el monto máximo será de 537 mil pesos. Su tope de gastos será de 34.3 millones de pesos.

Se prohibió que puedan apoyar de esta forma los organismos de los tres niveles de Gobierno y personas físicas o morales extranjeras, entre otros.

Las servidores públicos podrán asistir a los eventos de los procesos políticos en días inhábiles. Sin embargo, deben abstenerse de tener participación activa.

En cambio, los legisladores podrán acudir en días hábiles, siempre y cuando no se distraigan de sus obligaciones.

El INE estableció que las personas físicas o morales que publiquen o difundan alguna encuesta sobre estos procesos políticos deberán presentar al Instituto un informe con la metodología, costos, personas responsables y resultados de los ejercicios o sondeos.

Ayer por la noche se llevó a cabo la sesión de consejeros del INE para definir los lineamientos del proceso electoral rumbo a 2024. SUN/B. Fregoso

Morena rechaza regulación de INE en proceso interno

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, se pronunció en contra de los lineamientos propuestos por el Instituto Nacional Electoral (INE) que buscan regular y fiscalizar los procesos internos de selección de candidato presidencial de su partido y de la oposición, por limitar la participación de funcionarios en los procesos internos de los partidos y no exigir la renuncia de los aspirantes de la oposición que desempeñan un cargo público.

“Algo en lo que no estamos de acuerdo y que nos parece una contradicción es que, por un lado, no piden que las personas que participen en estos procesos renuncien a sus cargos, porque es una contradicción, porque durante mucho tiempo estuvieron persiguiendo a Morena, pidiendo que un funcionario no podía participar en ningún tipo de eventos de naturaleza política”.

Refirió que no es compatible que al mismo tiempo que el instituto prohíbe que los servidores públicos participen en el proceso de selección, permita que Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y la senadora Xóchitl Gálvez hagan campaña como aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición.

Entre otros lineamientos propuestos por los consejeros del INE, se encuentran retirar propaganda con fines electorales de los aspirantes a la Presidencia y evitar propuestas o pronunciamientos para buscar un cargo, por lo que Mario Delgado refirió que los lineamientos propuestos por el instituto electoral no pueden ser retroactivos.

“Advertimos que no puede haber retroactividad en estos lineamientos, éstos rigen a partir del momento en que se aprueben por parte de la autoridad electoral y no pueden tener ningún carácter retroactivo”.

Delgado señaló que entre los aspirantes de Morena y sus aliados no puede haber debates porque así lo acordaron en las reglas aprobadas por el Consejo Nacional.

Sin embargo, dijo que sí lo pueden hacer con aspirantes del Frente Amplio por México, en respuesta al excanciller Marcelo Ebrard, quien ha insistido en debatir con la exjefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y la senadora Xóchitl Gálvez.

Eurípides Flores, representante de Morena ante el INE. ESPECIAL

MORENA

Que Instituto pida a aspirantes de oposición “soltar el hueso”

La representación de Morena ante el INE pidió que se impida la participación de los servidores públicos en los procesos internos de los partidos, previos a la elección de 2024.

Ayer, el Consejo General del INE lleva a cabo la discusión de los lineamientos para regular y fiscalizar los procesos internos de Morena, PT y Partido Verde, así como los del Frente Amplio por México, conformado por PAN, PRI y PRD.

El representante de Morena, Eurípides Flores, acusó que hay una resistencia a pedirles expresamente la renuncia y que “suelten el hueso”, el diputado Santiago Creel y la senadora Xóchitl Gálvez.

También señaló que ordenan silenciar a los servidores públicos, lo cual tiene dedicatoria al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que no se pronuncie sobre los participantes de la oposición.

Afirmó que el proceso interno de Morena es legítimo, y que se está definiendo el nuevo liderazgo político que va a encabezar el movimiento de transformación.

Por su parte, la consejera Claudia Zavala advirtió que “lo que estas acciones de proselitismo encubierto están generando, es una afrenta al Estado de Derecho desde quienes se supone que están mayormente obligados a dar ejemplo de la importancia del cumplimiento de la ley”.

Subrayó que ni la Constitución ni las leyes electorales prevén un periodo de “pre-precampaña”.

Alertó que desde la clase política se están promoviendo actos de simulación e intentos de fraude a la ley que buscan sacar ventajas indebidas en la competencia política.

La consejera Dania Ravel señaló que no hay impedimentos legales para que los servidores públicos participen en estos procesos, por lo que consideró que no es necesario la separación del cargo.

La prensa no fue invitada por ser un evento privado

Pasada la medianoche, el INE difundió un comunicado en el que aseguró que el evento que se realizó el martes en su sede entre consejeros con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) no fue invitada la prensa porque era un evento de carácter privado. Además, las vallas que se colocaron en su explanada fueron para facilitar el acceso a los gobernadores y en ningún momento hubo restricciones para que la prensa pudiera llevar a cabo su labor.

Ayer se informó que la Conago y el INE restringieron la cobertura del encuentro entre consejeros y mandatarios estatales al cerrar los accesos al vestíbulo y al salón de sesiones, y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, pidió que el encuentro fuera privado y no hubiera reporteros.

En su posicionamiento, el INE rechazó que las medidas logísticas impuestas para atender a los gobernadores sean una restricción a la libertad de prensa.

“El INE rechaza categóricamente que las medidas de logística aplicadas siempre para atender las necesidades de sus invitadas e invitados, así como de las y los representantes de los medios, sean interpretadas como restricciones a la libertad de prensa”.

Dijo que el encuentro se realizó en el salón de sesiones del INE con la misma logística que en ocasiones anteriores ha servido para este tipo de eventos.

El martes se reunieron gobernadores, consejeros y representantes del INE. SUN

Taddei debe rendir cuentas tras reunión con Conago

El exconsejero electoral, Marco Antonio Baños, señaló que la consejera presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) “debe rendir cuentas al país”, tanto por la reunión privada que sostuvo con gobernadores de Morena el martes, como por otros actos.

“Si a esta reunión interna con gobernadores de Morena le sumamos otras reuniones que la presidente ha tenido, por ejemplo, con el jefe de comunicación social de la Presidencia de la República, pues el tema no suena bien para la autoridad, y creo que las demás consejeras y consejeros deben exigirle cuentas a la presidente del INE, y ésta a su vez debe rendir cuentas al país, este no es un tema optativo, el INE es un árbitro y éste tiene que ser absolutamente imparcial, pero este tipo de cuestiones sí generan algunas dudas que deben aclararse”, declaró.

Entrevistado al término de la presentación de 32 comités locales dependientes del Comité Organizador del Frente Amplio por México, Baños Martínez dijo que eventos como el ocurrido este martes, en el que además se encerró a los reporteros para que no cubrieran el acto, “no deberían ocurrir en este país”.

“El INE es una institución que se ha caracterizado por ser absolutamente auditable y transparente, y una reunión como la que se dio entre las consejeras y consejeros del INE con las gobernadoras y gobernadores que parecer ser sólo estuvieron los de Morena, pues no parece ser un buen punto, y menos a puerta cerrada. Debió hacerse un evento de puertas abiertas, a mí no me parece extraño que estuvieran con las gobernadoras y gobernadores siempre y cuando, primero, estuvieran todas y todos, y en segundo lugar, que se abrieran las puertas para que los medios de comunicación pudieran narrar de primera mano lo que estuviera ocurriendo”, expuso.

El abogado de profesión advirtió que el INE está siendo “errático” en sus determinaciones, lo que le preocupa de cara al proceso electoral de 2024.

“Me preocupa mucho que la condición de arbitraje del INE sea errática, que existan dos consejerías nuevas que un día dicen una cosa y al otro día dicen otra, pero que parece ser que lo que cuidan es que las cosas que tienen que ver con Morena y con el Presidente no sean lastimadas en lo mínimo, a pesar de que la ley es muy clara en muchas cuestiones, y ahora estamos viendo en que ese arbitraje se ve complicado porque el Presidente ha insistido en no cumplir cautelares”, concluyó.

