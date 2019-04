Edificio en el Agua Azul, otro “boquete” del Ipejal

El Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal) presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado por fraude en el proyecto “Azul 1045”, de la firma Constructora y Urbanizadora Jones y Asociados, debido a que durante dos años no recibió ningún pago por parte del inversionista como estaba estipulado en el acuerdo concretado por la pasada administración del organismo estatal.

Iván Argüelles, director de Ipejal, detalla que el fideicomiso del proyecto se venció el pasado 9 de abril, fecha en la que debían recibir 38 millones de pesos, más un aproximado de 14 millones como parte del rendimiento. En el edificio se construyen 60 departamentos y 16 locales comerciales, pero está frenado. El acuerdo fue que el Instituto de Pensiones aportaría el inmueble, a cambio de las utilidades mencionadas. “No se había realizado ningún pago, cuando nos reportaron la venta de 55 departamentos. En la fecha límite que tenía el fideicomiso, debían entregar departamentos y también regresado la utilidad al instituto, pero no se cumplió”.

Explica que, con la denuncia, se pretende recuperar el edificio (en las inmediaciones del Parque Agua Azul y la Plaza Juárez), ya que es de su propiedad. “Se han tenido pláticas con ellos (los desarrolladores); inclusive, en la última sesión del fideicomiso nos pedían un plazo, pero ya no podíamos porque la denuncia está presentada y, si lo otorgamos, estaríamos convalidando la acción”. Agrega que la inmobiliaria respondió que la construcción registra un 80% de avance, aunque a simple vista el progreso es menor.

El proyecto “Azul 1045” tiene como objetivo reactivar la vivienda en la zona del Parque Agua Azul, ya que el edificio se encontraba abandonado. El costo de las viviendas oscilaría entre un millón 290 mil y los dos millones 400 mil pesos. La proyección era que estaría terminado en febrero pasado.

Va Ipejal por más afiliados para aumentar sus ingresos

Para ampliar los ingresos, el Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) buscará sumar a municipios cuyos trabajadores actualmente no están afiliados. El presidente del Consejo de Administración, Juan Partida Morales, informó que 80 Ayuntamientos de Jalisco, por lo menos, no forman parte del régimen estatal, por lo que revisan cuáles reúnen las condiciones para incorporarse, garantizando que tendrán la capacidad financiera para cumplir con sus aportaciones.

El también secretario de la Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco señaló que a los servidores públicos les conviene sumarse al régimen estatal de pensiones, pero al instituto también le beneficia porque incrementaría su base de aportaciones.

Partida reconoció que, por la disminución en sus ingresos, este año será el primero en el que Pensiones tendrá que usar los rendimientos de su reserva para cubrir el pago de las pensiones.

“En este año ya se tendrá que echar mano, hasta cierto punto, de la reserva técnica, que en este caso sería todavía de los rendimientos. La expectativa es eficientar los rendimientos de la cartera de inversiones, eficientar las prestaciones y los ingresos para tratar de ir ‘pateando’ para que la fecha fatal en la que se acaba la reserva técnica se vaya extendiendo”.

Reiteró que el plan de rescate del Ipejal no incluye impulsar reformas a la ley para incrementar las aportaciones o aumentar la edad de jubilación de los burócratas. “Hay que recuperar la confianza de que el dinero se está invirtiendo adecuadamente, de que no se les están dando prestaciones que no le tocan a la gente, que no hay ningún tipo de fraude, que el servicio médico es bueno y que las pensiones no se dejarán de pagar a tiempo”.

El reciente estudio actuarial sugiere al instituto tomar medidas para aplazar la demanda de las jubilaciones de 82 mil 457 trabajadores, que se incorporaron al Instituto antes de la reforma de 2009 y son los más próximos al retiro.

El funcionario insistió en que su apuesta se centra en hacer una administración eficiente y sin escándalos.

Otro punto del plan es recuperar el nivel de los préstamos hipotecarios y de corto plazo que ofrece el Ipejal, pues sus condiciones dejaron de ser competitivas en comparación con los bancos y sólo acudían a Pensiones los trabajadores que están en el buró de crédito.

El plan de rescate

1.- Rendimiento de la cartera inmobiliaria

Hacer una revisión exhaustiva del patrimonio inmobiliario para incrementar su rentabilidad.

Impulsar un plan integral de mantenimiento de inmuebles.

2.- Manejo de los fondos

Aplicar la institucionalización de políticas y procesos de inversión, hacer una medición exacta y real de la rentabilidad.

Transparencia y rendición de cuentas.

3.- Préstamos

Mejorar las condiciones de los préstamos que ofrece el instituto para que compitan con los de la banca comercial.

Incrementar sus plazos, reforzar la recuperación de la cartera vencida.

4.- Aportaciones

Hacer más eficiente el esquema de captación de aportaciones.

Firmar convenios con entidades públicas que tengan atraso en el pago de las cuotas. Se plantean acuerdos con plazos menores a los 24 meses.

5.- Profesionalización de comités

Implementar procesos de mejoras de prácticas de gestión, con la institucionalización de procesos.

Conformar el Comité de Rendición de Cuentas con capacidad para revisar el cumplimiento de metas institucionales a través de planes y programas en ejecución. Podrá vigilar los procesos contractuales y los procesos de contratación. Además, conocerá las quejas y denuncias realizadas por usuarios del instituto.

Combate permanente a la corrupción y mejora en la atención.

Dan por perdida la inversión en Abengoa

Los 603 millones de pesos que durante la pasada administración se invirtieron en la empresa española Abengoa es capital que “ya se da por perdido”, aunque se presentaron denuncias penales por el daño generado al patrimonio del Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal).

El secretario Juan Partida Morales, que preside el Consejo de Administración del Ipejal, confirmó que en los estados financieros del organismo ya se registraron esos recursos como merma al fondo de ahorro.

Recordó que la compañía incumplió el convenio de pagos que acordó con la pasada administración. Actualizando el capital y los intereses, el instituto reclama 705 millones a la empresa que se declaró en concurso mercantil y sin activos en México.

“La expectativa de recuperación es muy baja, ya en los libros del Ipejal está registrado como una pérdida, ya está valuado a los tres pesos que se mencionó en su momento (como valor actual). Estamos siguiendo la vía legal, no lo vamos a dejar así, pero es difícil recuperar la inversión porque no tiene de dónde o propiedades en México, lo cual también es muy raro porque implica que le fueron sacando activos”.

Cuando anunció la presentación de denuncias por el daño al ahorro de los trabajadores, el director del Instituto, Iván Argüelles Sánchez, refirió que desde que se hizo la primera inversión en la compañía (abril de 2015) ya existían signos de la crisis financiera que la llevó a declararse en bancarrota ese mismo año.

Otra pérdida heredada fue por la compra de deuda de la empresa Transportes Marítimos de México, en la que invirtieron mil 600 millones de pesos. Partida Morales acentuó que tienen el respaldo para recuperar ese capital con ganancia.

En la mira, pensiones “doradas”

Tras la presentación del plan para rescatar al Instituto de Pensiones del Estado, el Congreso retomará la revisión de iniciativas que buscan ponerle tope a las jubilaciones. Con los ajustes a la Ley del Instituto de Pensiones se pretende frenar los casos de servidores públicos que aprovechan ocupar cargos de primer nivel en los últimos años de su vida laboral para acceder a pensiones de altos montos, que superan los 200 mil pesos mensuales.

En enero pasado, el diputado perredista, Enrique Velázquez, presentó una propuesta para especificar en la ley que el monto de la pensión se definirá según el sueldo promedio de los 10 años previos a la jubilación (actualmente se consideran sólo los últimos tres años). También propone bajar el tope máximo de 35 a 30 veces el salario mínimo.

Ayer, en la sesión del Legislativo, el diputado Javier Romo presentó otra iniciativa. Propone que el techo superior de las pensiones sea de 25 salarios mínimos, el mismo aplicado a trabajadores que cotizan en el IMSS. Para establecer el monto de la jubilación, la propuesta refiere promediar el salario de los últimos cinco años.

Entre los pensionados VIP jubilados recientemente están el exsecretario general de Gobierno, Roberto López Lara, y el exsenador priista Jesús Casillas. Además de los exmagistrados Salvador Cantero Aguilar, Esteban de la Asunción Robles y Leonel Sandoval Figueroa, papá del exgobernador Aristóteles Sandoval.

Se disparan las atenciones médicas

La demanda de servicios médicos de los derechohabientes del Instituto de Pensiones del Estado se incrementó 40% en los últimos seis años, lo que tiene saturada a las unidades médicas, reconoció Juan Partida Morales.

Explicó que esta alza se debe a factores demográficos, como el envejecimiento poblacional, el aumento de la expectativa de vida de los jubilados y la incidencia de enfermedades crónicas que requieren tratamientos permanentes.

“En el año 2000 eran sólo 300 usuarios en los servicios médicos, para 2010 ya eran 12 mil 500 y, este año, se esperan 31 mil 576 usuarios de los servicios. El crecimiento en 10 años fue muy amplio. Por ejemplo, el costo de los servicios médicos en 2013 era de 359 millones de pesos, pero el año pasado ya fue de 954 millones de pesos… esto es un aumento de 166%”.

El plan de rescate del instituto incluye la construcción de una nueva unidad médica en Zapopan para tratar de descongestionar el servicio. Además, se pretende registrar a las unidades médicas del Ipejal ante la Secretaría de Salud y ofrecer consultas en sábado y domingo.

El estudio actuarial realizado al Ipejal recomienda al organismo vigilar la incidencia de pensiones por invalidez, ya que representan 14% del total. Según el documento, los pensionados por invalidez son cuatro mil 441 personas, con una edad media de 64 años, quienes reciben en promedio siete mil 753 pesos mensuales.

El titular del Consejo de Administración informó que revisan estos casos para detectar posibles irregularidades en la aprobación de este tipo de jubilaciones.

De acuerdo con la ley, si la invalidez es por causas directas de su trabajo, el beneficiario recibe la totalidad de su sueldo.

Si la causa es ajena a las funciones, el porcentaje de jubilación es el promedio del sueldo que haya devengado en los últimos tres años.

Esperan arranque de libramiento Sur de Puerto Vallarta

El titular del Instituto de Pensiones, Iván Argüelles, comenta que la construcción del libramiento Sur de Puerto Vallarta ayudará bastante para la empresa que tiene la obligación de hacer el desarrollo turístico en Chalacatepec.

“Una vez que inicie, arrancaría con la construcción del desarrollo. Independientemente, ya está el compromiso de que se recibirá el primer retorno”.

Juan Partida, propuesto por el titular del Ejecutivo para presidir el Consejo de Administración del Ipejal, recuerda que la inversión original fue de mil 150 millones de pesos.

“Originalmente fue nada más para comprar el predio, después se fue diversificando y entraron en un fondo, se hizo una inversión en un fondo que trae desarrollos hoteleros, como el Four Seasons de la Ciudad de México”.

Indica que la participación del Ipejal en ese fondo de inversiones ya vale poco más de mil 900 millones de pesos. Ahora esperan un retorno de utilidades de 35 millones de dólares, “entonces tenemos la opción de invertir en otra cosa. De alguna manera esa inversión ya maduró”.

Sin embargo, considera que no se trató de una buena inversión, ya que se debió elegir un desarrollo en donde ya existieran hoteles.

El libramiento Sur unirá Vallarta con la Costalegre de Jalisco, y la terminación de la carretera Guadalajara-Puerto Vallarta. Se trata de uno de los compromisos que el Presidente López Obrador tiene con el Estado.

Una década de retraso

El entonces gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, anunció en enero de 2010 que se invertirían 89 millones de dólares del fondo de los trabajadores de Pensiones del Estado, en un complejo turístico en la playa de Chalacatepec, ubicada a más de 130 kilómetros al Sur de Puerto Vallarta, en el municipio de Tomatlán. En ese entonces se calculó que los recursos representaban 6% del valor real de los activos del instituto.

En un principio se indicó que la construcción del sitio tardaría cuatro años. El costo total del proyecto sería de 183 millones de dólares, de los cuales 94 millones de dólares serían aportados por la empresa Rasaland, dedicada a la inversión de proyectos de turismo en el país.

El Gobierno del Estado creó un fideicomiso para utilizar los recursos. De los 89 millones de dólares invertidos, 75 millones de dólares se destinarían al valor de la tierra y 14 millones de dólares para urbanizar el terreno, una superficie conformada por mil 200 hectáreas, que representan ocho kilómetros de playa.

Algunos de los principales conflictos surgieron debido a que el predio donde se pretendía construir está ubicado sobre áreas naturales protegidas, además, no cuenta con accesos para el agua y diversos conflictos con ejidatarios, quienes señalaron que no les pagaron lo correspondiente por sus tierras.

Para obtener el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el desarrollador se comprometió a hacer adecuaciones ambientales.

También se detectó que faltaba conectividad en la zona, por lo que se pidió construir una pista aérea y carreteras.

Ahora con el Libramiento Sur de Puerto Vallarta, los visitantes que quisieran trasladarse a Cabo Corrientes o Tomatlán ahorrarían 40 minutos.

Buscan inversionista foráneo para la Villa Panamericana

El secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, Juan Partida, afirma que buscarán un inversionista de fuera para que adquiera la parte que le corresponde al Instituto de Pensiones en la Villa Panamericana, abandonada desde 2012 por conflictos legales.

Acepta que el Gobierno del Estado pudiera ser un comprador, pero tratarán de que sea la última alternativa. Antes de vender tendrán que resolver las cuestiones relacionadas con los planes parciales para determinar el uso de suelo que tendrá el inmueble, que podría ser mixto.

“Tiene que ser este año. Lo peor de cualquier proyecto de Gobierno es hacer una inversión importante y que no esté operando”.

Calcula que el estado de la conservación de la Villa Panamericana es de 90 por ciento. El Instituto de Pensiones es dueño de 200 departamentos, una tercera parte del complejo. “No hay problemas estructurales hasta donde entendemos, faltaría hacer una revisión porque se habilitaron como estancias temporales y no tienen cocinas… habría que ver el estado de los baños, las puertas… en eso faltaría invertir y darle un tema de mantenimiento”.

Acentúa que tienen registros de casos de vandalismo, en donde se robaron cables o accesorios del interior, pero el sitio ya está vigilado por elementos de la Fiscalía. “Ya estamos en un punto en donde, si nos tardamos más, el valor de los edificios empezará a sufrir. El hecho de que se estén usando implica que hay mantenimiento, eso ayuda a que no se deterioren”.

Menciona que no tiene precisión sobre el estado de las acciones legales y acepta que la pasada administración fue negligente en no resolver la situación.

Iván Argüelles, director del Instituto de Pensiones, responde que no tiene información al respecto. “Se dice que hay temas de litigios, pero en el Instituto lo desconocemos porque no es competencia del Instituto, sino del Gobierno del Estado”.

Agrega que falta conocer el dato concreto sobre el estado de conservación de la Villa, pero le comentaron que desde hace cuatro años no se paga el mantenimiento.

“Tengo entendido que existe un deterioro. Le pedimos al Gobierno del Estado que mueva el inmueble para que se venda y podamos recuperar la inversión, independientemente del comprador, sea un extranjero o el mismo Gobierno”.

