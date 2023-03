A tres años de que inició la emergencia sanitaria por el COVID-19, los bares, las cantinas, los centros nocturnos y similares ubicados en Jalisco retomaron los números que tenían antes de la pandemia y ya comienzan a experimentar mayor crecimiento.

Los bares y centros nocturnos fueron los últimos negocios en abrir luego de los cierres obligatorios para evitar los contagios, situación que retrasó más su recuperación.

César García, quien es presidente del Consejo de Bares, Discotecas y Centros de Espectáculos (Conbar), explicó que este sector tuvo que adaptarse a todo tipo de circunstancias y requerimientos de las autoridades para poder subsistir.

“El sector sí se ha ido recuperando, eso es un hecho. Tuvimos un año casi completo en el que no trabajamos. Las restricciones son mínimas para poder laborar, aunque aún existen muchos locales que están en traspaso en las zonas vivas que antes de la pandemia era muy difícil encontrar, pero creo que cada vez es menos”, compartió el empresario.

El presidente del Consejo Regional de la Industria Restaurantera y Gastronómica (Crireg), Mauricio Servín, coincidió en que este sector se ha recuperado, pero ahora enfrenta un reto importante con la mano de obra.

De acuerdo con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre del año pasado había registrados dos mil 255 establecimientos de este tipo en Jalisco. Antes de la pandemia se documentaron dos mil 048.

Para este próximo periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, los propietarios de bares y antros de la ciudad esperan un incremento de visitantes.

Falta de personal pone en riesgo crecimiento de bares

Mauricio Servín, presidente del Consejo Regional de la Industria Restaurantera y Gastronómica (Crireg), reconoció que este sector se ha recuperado en todos los giros: restaurantes, bares, cantinas y centros nocturnos, pero ahora enfrenta un reto importante con la mano de obra.

El dirigente dijo que después de la pandemia, la gente tiene más ganas de divertirse. “El impacto durante la pandemia fue terrible, pero el impacto posterior a la pandemia es que la gente salió con el ánimo de divertirse y de disfrutar de la vida. He ahí el motivo de por qué se está recuperando rápido el sector. La gente no deja para mañana lo que pueden hacer hoy”, dijo.

El entrevistado explicó que la mano de obra, mantener el servicio y la calidad son los principales retos del sector. “Está muy escasa la mano de obra. Está difícil conseguir cantineros y meseros en cantinas que deben tener algo de comida, la cocina está para llorar porque no hay cocineros”, dijo el también propietario de Casa Bariachi.

El también presidente de la Crireg explicó que la falta de personal podría frenar el crecimiento del sector, ya que no hay gente para que se abran más sucursales. “Es un problema, pues trabajamos con una escasez de 20% o más de personal. Si yo quisiera abrir otra sucursal, lo primero que buscaría es tener personas. No te puedes expandir. Yo tenía la oportunidad de abrir dos bares y no los he abierto porque no tenemos personal. No hay gente que quiera trabajar”, dijo.

Se prevé que durante la próxima temporada vacacional se incrementen los visitantes a los bares, las cantinas y los centros nocturnos de Guadalajara. EL INFORMADOR/Archivo

CÉSAR GARCÍA, PRESIDENTE DEL CONBAR

El sector se recupera tras los estragos de la pandemia

—¿Cuál fue el impacto de la pandemia?

—Estuvimos once meses cerrados, eso fue devastador para la industria. Estamos hablando de más de 120 mil empleos directos en todo el Estado. La verdad fue muy duro para todos los que estamos en esta industria el poder subsistir, pero finalmente fuimos el primer Estado en abrir en México y eso fue gracias a las gestiones que hicimos con el Gobierno del Estado y los municipales. Siempre hubo diálogo y apertura al respecto.

—¿Cuántos establecimientos cerraron?

—Las licencias exclusivas de vida nocturna consideradas como bares, discotecas y clubs. Estamos hablando de 3 mil 800 licencias que estuvieron cerradas durante once meses y cerca de 30% ó 40% ya no pudieron abrir. Algunos ya han abierto, todavía no al 100%, considero que ahorita el 20% no ha podido abrir.

—¿Qué pasó con los apoyos del Gobierno?

—Se hicieron a modo personal, eran convocatorias abiertas para que los empresarios interesados los pudieran tomar.

—¿Qué enseñanza les dejó la pandemia?

—Definitivamente fue una situación muy difícil, pero la enseñanza más grande o ventaja que tuvimos es que por primera vez en muchos años la industria estuvo muy unida. Los empresarios establecieron entre sí puentes de comunicación como nunca habían existido y eso fue algo bueno. Nos organizamos, hicimos marchas y creo que eso fue de lo mejor que sucedió. Entablamos canales de comunicación con las autoridades, algo que no habíamos podido hacer.

—¿Cuál es el balance que hace del sector?, ¿ya se recuperó?

—El sector sí se ha ido recuperando, eso es un hecho. Tuvimos un año casi completo en el que no trabajamos, las restricciones son mínimas para poder laborar aunque aún existen muchos locales que están en traspaso en las zonas vivas que antes de la pandemia era muy difícil encontrar, pero creo que cada vez es menos.

—¿Cuánto tiempo estimaron que se iba a tardar la industria en recuperarse?

—Nosotros calculamos que la industria se iba a tardar entre dos o tres años en recuperarse, yo creo que eso es correcto. Quizá el año que entra vamos a estar hablando de una recuperación por lo menos a los números similares a los que estábamos antes de la pandemia.

—¿Cuáles son las zonas más vivas de esta industria?

—En Guadalajara, tenemos la zona de Chapultepec y la colonia Americana que es una de las principales zonas de consumo en todo el Occidente del país. La zona de Andares en Zapopan que también está fuerte y tiene una recuperación importante. También tenemos Providencia, la zona financiera de avenida Américas y desde luego el sur de la ciudad por avenida López Mateos.

—¿Cuál es la expectativa para este año?

—Esperamos que sea bueno el año. Esperamos cerrar con un crecimiento y quizá el año que entra ya poder estar en los números que teníamos antes de la pandemia.

ENCUESTA

Reportan recuperación

En una encuesta del IIEG en el sector de bares y restaurantes, se reporta una recuperación económica por parte de este sector, pues la comparativa de febrero de 2022 y 2023 pasó de 71% de pérdidas a sólo 7.1%, lo que significa que hay más clientes.

En el 31.3% de los negocios encuestados, las ventas aumentaron, ya sea algo o mucho, mientras que hace un año este porcentaje fue de 3.1%. “Asimismo, el porcentaje de restaurantes que ha pensado cerrar de manera definitiva disminuyó de 30.2% en marzo de 2021 a 23.1% en el levantamiento de marzo de 2022”, según datos de la encuesta.

La primera conclusión importante es que los restaurantes se han visto en la necesidad de subir sus precios debido al aumento en los costos de los insumos en alimentos.

Una segunda conclusión es que aumentó el uso de repartidores propios en detrimento del uso de las aplicaciones de entrega de comida.

En tercer lugar, la mayoría de los restaurantes que usan aplicaciones digitales tienen precios más altos a los que ofrece en el establecimiento, pues el 75% de los encuestados respondió que los precios en las aplicaciones son mayores. De estos, el 29.2% señaló que aproximadamente el costo es 30% más alto en comparación a comprar directamente en el lugar.

Los bares están cobrando fuerza tras la pandemia por COVID-19 y cada día requieren más personal para atender a la creciente clientela. EL INFORMADOR/A. Camacho

LA VOZ DEL EXPERTO

Adaptan modelo de negocio según cambian las zonas

Guillermo Celis Romero, investigador en el tema de bares y cantinas del CULagos de la UdeG

Durante los últimos años la oferta de espacios donde se expenden en conjunto bebidas alcohólicas y comida rápida ha ido en aumento, sobre todo en áreas donde ha cambiado la vocación de la vivienda y se han modificado este tipo de establecimientos comerciales desde la perspectiva de clientes o visitantes, cuando se trata de zonas turísticas o de sitios para la diversión nocturna.

En este sentido, el investigador en el tema de bares y cantinas en la ciudad, el maestro Guillermo Celis Romero —actualmente secretario de la División de Cultura Regional en CULagos, de la UdeG— señala que recientemente, “la industria de entretenimiento, vida nocturna y establecimientos de bebida y comida ha incrementado su actividad en zonas como Chapultepec, que ha casi uniformado el tipo de negocios en la avenida, cuando antes tenían oferta más variada”.

Este fenómeno, detalla el investigador, “se da en zonas particulares, como en Real Center o Andares, sitios que poco a poco se abocan a públicos definidos; con todo, esta pérdida de diversidad de opciones va de la mano con la pérdida de la tradición también; puesto que el consumo y las prácticas en los nuevos locales son diferentes a lo que habitualmente eran las cantinas, un ejemplo que siguen hoy las llamadas ‘cervecerías’, accesibles y con comida rápida, pero están lejos del modelo tradicional. El mercado se vuelve uniforme y se aleja del centro de la ciudad, donde algunos lugares han ido cerrando, aunque algunos se mantienen gracias a alianzas comerciales o con gobiernos municipales”.

Ahora bien, aunque esto es “un asunto de carácter económico”, más que de políticas, indica Celis, “lo cierto es que los gustos cambian, los intereses y el modo de gastar el dinero también; por eso es natural que se transformen nuestras costumbres de consumo”.

La vida nocturna en Guadalajara es famosa a nivel nacional desde hace tiempo, y eso incide en el turismo, dice el investigador, “lo que sí es nuevo es la manera en cómo ciertos núcleos de negocios se han conformado, pues la zona de Chapultepec también debe sus cambios, en parte, al repoblamiento del área; es cara en términos de renta y vivienda, de ahí que se dirija a un turismo extranjero que confluye en un área con opciones de diversión y entretenimiento que forma parte de la vida nocturna”.

Para Celis, Guadalajara es una ciudad de rápido crecimiento, “y en esas zonas residenciales, de inmediato se instalan ofertas de diversión, comida y bebidas; por ejemplo, existen algunos núcleos de población que conforman un mercado definido, como en la zona de avenida Aviación, en Zapopan.

Existen otros, como en Chapalita, donde se especializan en bares, cuyo mercado es distinto al de Chapultepec. Asimismo, el corredor de López Mateos, a la altura de Santa Anita, cuenta con centros comerciales y oferta de restaurantes y bares. Poco a poco se reconfiguran las zonas”, dijo el especialista universitario.

TELÓN DE FONDO

Son parte de la calidad de vida

La colonia Americana de Guadalajara sigue destacando a nivel internacional como el mejor barrio del mundo, según el Time Out Index 2022, como se publicó hace algunas semanas en este medio informativo.

La noticia se dio a conocer en octubre pasado y desde entonces, los vecinos y visitantes de la zona han estado celebrando la noticia. El editor de viajes de la revista Time Out, James Manning, destacó la creatividad de la comunidad, la variedad de lugares para comer y la vida nocturna como algunos de los factores que hicieron que la colonia Americana se destacara por encima de otros barrios en el mundo.

Los vecinos de la zona, como Gina, quien trabaja en una empresa de diseño, también destacan la variedad de cafeterías y la movilidad que ofrece la zona.

La seguridad también fue un factor clave en el éxito de la colonia Americana. La Policía reforzó la vigilancia con elementos del Escuadrón Motorizado Gamas, quienes patrullan en las avenidas más transitadas, como el corredor Chapultepec, Federalismo y Vallarta. La colonia Americana es un área con población flotante debido a la conexión de la Línea 1 y 2 del Tren Ligero, así como la presencia de puntos de interés como la Rectoría de la UdeG y el Templo Expiatorio.

Además, cuenta con un corredor cultural de Chapultepec y una amplia variedad de bares, cafeterías y restaurantes.

Desde que se dio a conocer la noticia, la colonia Americana ha visto un aumento en el turismo y la afluencia de personas.

Los vecinos esperan que esto siga siendo así, ya que el reconocimiento internacional es un gran atractivo para la zona y para la ciudad en general.

La estrategia se complementa con vigilancia de las cámaras del C5 Guadalajara. Y como una manera de prevenir el robo a las personas, los oficiales ofrecen un servicio nocturno para acompañarlas cuando salen de restaurantes y bares.

TESTIMONIO

Cantinero, un caballero de la noche

“Antes, cuando trabajé en el turno de la mañana, era peor recibir la barra, sobre todo en sábado o domingo”, refiere el señor Paredes -digamos que ese es su nombre-, pero ya son años que “controla” la tarde-noche del bar, que si agregamos baños, alacena y cocina, no suma más de 50 ó 60 metros cuadrados en la zona Centro de la ciudad.

En este negocio todo dura poco, explica el cantinero; “puedo dormir -no siempre- hasta media mañana, pero entrar a la chamba significa concentrarse, checar el balance que voy a cerrar por la noche, aceptar que será una larga jornada si han contratado un mesero nuevo, de esos que no te ponen mucha atención. Los proveedores, con los años, no son lo peor, aquí lo tóxico es llegar malhumorado o con sueño, porque nomás no rindes”.

El secreto con la clientela está en el trato, cuenta el señor Paredes que ha tenido la suerte “de crecer mayormente con su madre, porque mira que era paciente, desde aguantarme a mí y a mi hermano. Creo que de ahí me viene algo de la paciencia que acá se necesita para tratar con la gente; cierto, algunos son muy chavos y no alcanzo más que a ‘darles el avión’ y que se pongan como quieran ponerse”.

Antes yo programaba la música en el bar, pero ahora ya hay alguien que hace eso. No sé si así venga más gente, yo veo esto igual casi todo el tiempo”, recuerda quien preside la barra como un estrado (o un púlpito), con el reluciente mandil de pechera en cuero negro, mandado hacer, “me gusta salir lo menos manchado posible, porque me pegan en casa”, bromeó.

Cuando su noche acaba, la madrugada empieza; si no es su compadre quien llega en su coche por él (compraron casa en el mismo fraccionamiento en Tlajomulco), tras entregar cuentas a la gerencia y limpiar lo necesario para que no haya queja por la mañana, a veces no es mala idea “seguirla” -más si el reparto de propinas no fue tan miserable- y tomar camino hacia “uno de esos lugares que cierran más tarde que nosotros”.

Los bares y cantinas deben cumplir con la Ley Antirruido para evitar multas municipales. EL INFORMADOR/Archivo

Implementan buenas prácticas antirruido en bares y cantinas

Desde hace tiempo, el dueño de un bar de música electrónica ubicado en la zona centro de Guadalajara comenzó con los trabajos de remodelación para darle “un nuevo aire” al lugar.

Aprovechó también para poner material aislante de ruido, debido a que desde que se aprobó la Ley Antirruido en el Estado de Jalisco, fue multado en al menos dos ocasiones por rebasar los decibeles permitidos.

El lugar tenía una terraza que “desapareció” con paredes de tablarroca y material aislante entre una pieza y otra.

Mientras que en el techo colocó paneles aislantes similares a los que se utilizan en las cabinas de radio.

El dueño tiene también una cervecería y dos bares, uno de los cuales se encuentra hacia Tlaquepaque (y que también fue multado por superar los 65 decibeles permitidos), a los cuales les colocó ventanales con doble cristal para evitar que el ruido salga, además del material aislante que instaló dentro de las paredes.

“La verdad me sale más caro pagar las multas que acondicionar los lugares”, expresó el dueño.

Así como este propietario de un bar, son muchos los establecimientos como cantinas y centros nocturnos en la ciudad que se han adaptado a la ley para cumplir con los decibeles permitidos.

A partir de la puesta en marcha de los trabajos para la adecuación de los reglamentos municipales para homologarse a la Ley Antirruido, la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) comenzó mesas de trabajo con los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan, principalmente, para motivar a que los comercios afiliados adapten su operación en sintonía con dicha ley.

El Ayuntamiento tapatío fue el primero en realizar las adecuaciones al Reglamento para la Protección de Medio Ambiente y Cambio Climático, el Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios y el Reglamento de Policía y Buen Gobierno.

Se pusieron en marcha los operativos antirruido en las zonas con mayor afluencia de bares y restaurantes.

Estos son “operados” por inspectores y policías, incluyendo binomios caninos, quienes llegan a los establecimientos y revisan los decibeles provenientes de los negocios, mientras los oficiales entran a los baños para vigilar que no exista la venta de droga.

En los operativos implementados con la finalidad de vigilar que los establecimientos no rebasen los decibeles permitidos, la ley restringe el ruido excesivo entre las nueve de la noche y las ocho de la mañana. También serán sancionados los automovilistas que tengan sonido que supere la cantidad de decibeles permitidos.

¿Quiénes deben acatar la Ley Antirruido?

Vecinos.

Comercios establecidos.

Pequeñas, medianas y grandes empresas.

Industria y servicios públicos o privado.

Responsables de realizar actividades en la vía pública.

Los decibeles permitidos son:

Residencial

De 06:00 a 22:00 horas: 55 dB

De 22:00 a 06:00 horas: 50 dB

Industriales y comerciales

De 06:00 a 22:00 horas: 68 dB

De 22:00 a 06:00 horas: 65 dB

