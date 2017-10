EL INFORMADOR, testigo de la historia a la par de la sociedad

EL INFORMADOR es un periódico que a lo largo de 100 años ha sido testigo y ha informado del acontecer, tanto local como nacional e internacional. Al paso de los años se ha ido adaptando al desarrollo tecnológico y social, con el objetivo de dar siempre información veraz y oportuna a sus lectores.



Ya sea en su versión impresa o digital, la ciudadanía puede encontrar en el medio de comunicación el acontecer en distintos ámbitos.

Talleres de EL INFORMADOR. De izquierda a derecha, Ángel Olmos, linotipista y jefe de talleres; Tomás Vidrio, reportero, y Salvador Acosta, aprendiz.

La variedad de los temas que toca se puede encontrar en las secciones: Local, Nacional, Internacional, Economía y Ciencia y Tecnología, sin dejar de lado los espectáculos, la cultura y losdeportes. Por ello, este diario se ha mantenido en los hogares de los jaliscienses, quienes lo describen como un ícono tapatío y un medio de gran influencia política.

Un ícono tapatío en continua modernización

EL INFORMADOR “tenía una asociación con United Press que nos permitía en aquellos tiempos, sobre todo a mi padre, tener información mundial cotidiana. Se distinguió por ser un periódico moderno en la época y todavía lo es porque se ha estado acomodando a los fenómenos de la comunicación de forma permanente”, expresó el empresario tapatío, René Rivial, quien considera además que el medio ha sabido mantenerse como un referente pese a los cambios en las formas de informarse y comunicarse, ya que -dijo- a 100 años de la primera edición, aún se constituye como un ícono de la ciudad.

El empresario tapatío y presidente de pinturas Prisa, René Rivial, consideró que el periódico se ha constituido desde sus orígenes como un ícono tapatío, porque se ha distinguido a lo largo de su historia por ser un medio de información serio y confiable. “EL INFORMADOR ha tenido mucha influencia en la vida pública de Guadalajara. Siempre ha tenido un cuerpo de reporteros que está al pendiente de los eventos locales, estatales y nacionales”, señaló.

Referente histórico: testigo de grandes acontecimientos

“Su importancia histórica es muy relevante, porque EL INFORMADOR se ha convertido en el referente histórico para consultar lo que ha sucedido en nuestra región en los últimos 100 años”, expresó la jefa del Centro de Formación en Periodismo Digital de UDGVirtual, Rosalía Orozco.

La experta coincidió con el empresario René Rivial al insistir en que el periódico ha sabido adaptarse a los tiempos y las nuevas tecnologías y destacó herramientas como la hemeroteca digital, incluida en la página web del medio.



La historia de EL INFORMADOR va de la mano con la de Guadalajara, pues este medio ha estado presente y ha sido testigo de los acontecimientos más importantes que han forjado a la ciudad. Así lo indicó Rosalía Orozco.

Añadió que EL INFORMADOR “tiene una gran trascendencia para la vida pública, política y social de Jalisco y especialmente de Guadalajara. No es cualquier cosa decir que cumple 100 años y actualmente es el único periódico del Estado que es completamente jalisciense porque se produce con dinero y capital local”.

Medio con un sólido modelo de negocios

El profesor investigador del Departamento de Estudios de la Comunicación de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Enrique Sánchez Ruiz, consideró que EL INFORMADOR ha destacado como pionero en la innovación tecnológica del periodismo.



“Desde los años treinta o cuarenta han buscado tener los equipos más modernos y así lo hecho en los años siguientes. También innovaron cuando crearon el servicio de información telefónica y su adaptación a las nuevas tecnologías como el Internet”.



EL INFORMADOR “tiene el mérito de haber sido persistente y de sostener un público fiel. Con el paso del tiempo, el periódico ha renovado su lectoría y ha continuado como uno de los diarios que se identifica con los tapatíos”.



El profesor e investigador destacó además que el medio de comunicación tiene un modelo sólido de negocios que le ha permitido seguir adelante y sostenerse como un vehículo de noticias e información frente a la competencia de otros medios de comunicación.

Un polo de influencia para los jaliscienses

El ex gobernador de Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri, consideró que la vida política de la Entidad ha corrido y se ha desarrollado a la par que EL INFORMADOR a lo largo de los primeros 100 años de vida del periódico.



“En lo particular yo crecí leyendo EL INFORMADOR, tomando información de ahí y de las editoriales. Desde luego, gran parte de mi vida profesional ha sido formada precisamente teniendo en cuenta a la opinión de periódicos tan importantes como lo es EL INFORMADOR”, indicó el ex gobernador del Estado de Jalisco.



Es un polo de influencia de primera magnitud tanto a través de la prensa escrita como por medio de Internet y redes sociales, señaló Guillermo Cosío Vidaurri.



“Su presencia se ha difundido de tal manera que no se puede dejar de tomar en cuenta. No podríamos pensar en una Guadalajara y en un Jalisco como los conocemos actualmente sin EL INFORMADOR”, aseguró el ex mandatario jalisciense.

