7 La banda sonora creada por Christophe Beck combina referencias pasadas y sonidos inéditos

Christophe Beck, compositor de la música de Ant-Man: El Hombre Hormiga y Ant-Man & Wasp, regresó para crear la banda sonora de Ant-Man And The Wasp: Quantumania. Colaborando estrechamente con Reed, Beck revisitó las composiciones de las películas anteriores. “Ant-Man, The Wasp y Hank Pym tienen sus propios temas, que ya están establecidos, y se usan mucho en Ant-Man And The Wasp: Quantumania. Para Peyton y para mí fue importante conectar musicalmente esta película con las otras para seguir un hilo temático. Sigo usando una métrica irregular, algo que establecí en las primeras dos películas”, señala el compositor.

Al mismo tiempo, el director y el compositor trabajaron para crear melodías únicas que separaran a la nueva historia de las anteriores, especialmente teniendo en cuenta que transcurre en un mundo no explorado hasta ahora. Así, Beck dio rienda suelta a su imaginación y empleó instrumentación y técnicas inusuales para plasmar el entorno vasto y extraño. “Desempolvé unos viejos sintetizadores y aproveché algunos instrumentos más recientes. También usé instrumentos reales muy procesados para un tema nuevo de un personaje en particular, un violín muy desafinado brinda una interesante yuxtaposición entre lo nuevo y lo conocido”, cuenta Beck. ¿Un detalle extra? La banda sonora se grabó en los míticos Abbey Road Studios de Londres.

Ant-Man & The Wasp: Quantumania. ESPECIAL/MARVEL STUDIOS/DISNEY.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM