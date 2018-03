Del Toro y los imperdibles del FICG

La fiesta del cine tapatío está en cuenta regresiva; y para calentar motores, el Festival Internacional del Cine en Guadalajara (FICG) presentó ayer el programa de su trigésima tercera edición, la cual se llevará a cabo a partir del 9 de marzo y hasta el 16 del mismo mes, en diversas sedes. Talleres, clases magistrales, homenajes, estrenos, proyecciones y premiaciones son tan sólo algunas de las actividades que conformarán siete días llenos de pasión cinematográfica en la Perla Tapatía, por lo que, enseguida te ofrecemos una guía con los personajes y las respectivas actividades que no te debes perder de esta edición donde Cataluña es el invitado de honor, y figuras como Omar Chaparro, Erick Elías, Adrián Uribe y Miguel Rodarte estarán presentes.

Guillermo del Toro vuelve a su tierra

Sin duda, uno de los imanes para asistir al FICG será la presencia del director tapatío multi-premiado, Guillermo del Toro, quien participará en la inauguración de la sala principal de la Cineteca de Jalisco, la cual llevará su nombre y estará ubicada en el Conjunto de Artes Escénicas (CAE) de la Universidad de Guadalajara. El evento se llevará a cabo el 10 de marzo a las 17:00 horas.

Aunado a lo anterior, ofrecerá la clase magistral “De Geometría a La forma del agua” donde escudriñará su carrera profesional ante el público general; esta actividad será en la Sala Plácido Domingo del Conjunto de Artes Escénicas a las 16:00 horas. En esta charla se proyectará “Geometría” (1987), uno de los primeros cortometrajes de del Toro en proceso de restauración.

Cabe señalar que “la Master es gratuita y en ella va a hablar de su carrera”, indicó Iván Trujillo, director del certamen. Para la gente que esté interesada en asistir a esta charla, el miércoles 7 de marzo, en la página del FICG se dará a conocer la logística.

Cabe recordar que Del Toro fue uno de los fundadores de este festival, en el cual se inició como chofer, vendedor de boletos, entre otras actividades.

Organizadores. Raúl Padilla e Iván Trujillo durante la presentación del programa del FICG 2018. EL INFORMADOR/A. Camacho

NUMERALIA

El FICG en cifras

236 películas.

102 en competencia.

63 largometrajes.

39 cortometrajes.

31 salas.

10 sedes.

7 títulos catalanes en competencia.

5 competiciones.

LAS SEDES DEL FICG

• Sala Plácido Domingo del Conjunto de Artes Escénicas. En este espacio estará presente Guillermo del Toro.

• Cineteca FICG. Albergará funciones al aire libre y proyección de algunas películas.

• Auditorio Telmex. Alojará la Ceremonia de Inauguración y la Ceremonia de Clausura.

• Biblioteca Pública del Estado. Será el espacio para Film4Climate, presentaciones de libros, conferencias, seminarios y talleres.

• Centro de Guadalajara: Cineforo, Teatro Diana, Cinemex Sania (10 salas), Alianza Francesa y la Rambla Cataluña.

• Laboratorio de Comunicación y Artes Audiovisuales del ITESO. Algunas actividades del Talents Guadalajara.

PREMIACIONES

• Premio Mezcal (a la mejor película mexicana): 20 películas en competencia, 11 ficciones y nueve documentales.

• Premio Mayahuel. Largometraje Iberoamericano de Ficción con 27 filmes en competencia. Y en la categoría de Documental, con 19 películas. Igualmente, Cortometraje.

• Premio Rigo Mora al Cortometraje Mexicano de Animación.

• Premio del Público. Los asistentes a la primera función pública de cada película del Premio Mezcal votan por la mejor cinta mexicana.

• Premio Maguey. Catorce películas compiten con temáticas relacionadas a la comunidad LGBTTTI, entre éstas, seis son dirigidas por mujeres y cuatro, óperas primas.

GALAS

En el Teatro Diana:

• “Stuck” de M. Berry Domingo 11 a las 21:00 horas, con la participación de Omar Chaparro.

• “Miss Dalí” de Ventura Pons a las 21:00 horas, en beneficio de la Cruz Roja Mexicana. La proyección será el martes 13 a las 21:00 hrs.

• Proyección de la cinta “Tuya, mía… te la apuesto”, el domingo 11 a las 17:00 horas. La cinta cuenta con la participación de Adrián Uribe.

• El lunes 12 a las 17:00 horas, llega la cinta “Inquilinos” del director Chava Cartas, donde participa el actor tapatío Erick Elías (en la foto, abajo, durante el rodaje en Jalisco).

HOMENAJES

• El realizador español Carlos Saura recibirá el Premio Mayahuel Internacional durante el Festival, donde además ofrecerá una conferencia como parte de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, y anunciará el arranque de su próxima película que filmará en Guadalajara.

• José Carlos Ruiz (en la foto, abajo), quien recibirá el Mayahuel de Plata.

• Ventura Pons recibe el Mayahuel al Cine Iberoamericano.

• Erika Lust, Premio Maguey Directora.

• Steven D. Lavine, Mayahuel a la trayectoria.

PROYECCIONES

• “Wonders of the Sea” de Jean Michel Cousteau y en co dirección con Jacques Mantello, se estará proyectando en 3D en Cinemex Sania el miércoles 14 a las 21:40 horas con la presencia del co-director Mantello. Igualmente, en la Cineteca FICG el jueves 15 a las 18:00 horas.

• “Residente”, un proyecto donde participó René Pérez; la proyección será el jueves 15 a las 20:00 horas en el CAE.

• “Cuatro Ciénegas” de David Jaramillo, el sábado 10 a las 20:00 horas en Cinemex Sania. Al finalizar, se realizará un diálogo entre el director y Valeria Souza, científica mexicana especializada en ecología evolutiva y microbiana.