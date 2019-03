Darán a Estados 5 mil pesos en promedio para buscar a cada desaparecido en el país

Durante este año, los Estados podrán acceder a una bolsa federal de 207.5 millones de pesos para acciones de búsqueda de las más de 40 mil personas desaparecidas en México; es decir, cinco mil pesos por cada víctima en promedio. Sin embargo, sólo harán uso de esos recursos si tienen integrada la Comisión Local de Búsqueda.

El problema es que sólo 13 de los 32 Estados han instalado estos organismos.

Los 207.5 millones federales presupuestados para este año son menores a los 282.5 millones que se etiquetaron en 2018, pero no fueron ejercidos porque los Gobiernos locales no crearon las Comisiones de Búsqueda o no hicieron la solicitud para obtener recursos.

Esto pasó en Jalisco, ya que apenas en abril del año pasado se emitió el decreto para la creación de esta área. En síntesis, el Estado dejó escapar los recursos mientras aumentaba la cifra de desaparecidos.

Se solicitó entrevista con la Fiscalía estatal especializada, pero no hubo respuesta.

Las cifras de desaparecidos en el país van de las 37 mil a las 45 mil víctimas, de acuerdo con autoridades federales. EFE/M. Guzmán

Reinstalan sistema

El pasado 24 de marzo se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda, en el cual participarán las víctimas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil, la academia y autoridades de diversos órdenes de Gobierno.

Se concretó una instalación oficial el pasado 9 de octubre de 2018, pero no tuvo ningún efecto.

El Sistema Nacional deberá garantizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas, el Registro Nacional de Fosas, el Registro Administrativo de Detenciones, el mejoramiento de las alertas Amber y Alba, y establecer un protocolo homologado de búsqueda.

Deberá expedir en los próximos meses los lineamientos para la coordinación entre las autoridades en materia de búsqueda de personas, así como su investigación. Y establecerá la coordinación con autoridades para el funcionamiento del Sistema Único de Información Tecnológica e Informática para el tratamiento y uso de toda la información para la búsqueda.

También evaluará la aplicación del Protocolo Homologado de Búsqueda y las políticas públicas implementadas, así como el Programa Nacional de Búsqueda y el Programa Nacional de Exhumación e Identificación Forense.

A nivel nacional, sólo se tienen integradas 13 Comisiones Locales de Búsqueda. Éstas deberán obtener recursos y el respaldo político de los gobernadores para que se conviertan en piezas clave para resolver de manera progresiva la crisis de derechos humanos.

Presupuesto

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se asignaron 400 millones de pesos para la Comisión Nacional de Búsqueda, de los cuales 50% se destinará a las labores de búsqueda en los Estados de la República que cuenten con la Comisión Local.

El año pasado solamente la Comisión Nacional de Búsqueda ejerció seis millones de pesos.

Contacto

Línea telefónica de emergencia en la Comisión Nacional de Búsqueda: 0155-1309-9024.

Sin actualizar, cifra de desaparecidos en el país

Desde abril del año pasado, las autoridades federales no han actualizado la estadística de personas desaparecidas en el país. De acuerdo con el último corte del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNDEP), 37 mil 435 personas se encontraban en esa condición.

En enero pasado, previo a su salida, el entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera Alfaro, confirmó 40 mil 180 registros.

Un mes después, durante una conferencia de prensa en Palacio Federal, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que tenían registros de 45 mil personas desaparecidas y mil 100 fosas clandestinas.

La cifra cambió de nuevo este fin de semana durante la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda. Durante su mensaje, el funcionario acentuó que la cifra era de más de 40 mil.

Las estadísticas no han sido actualizadas porque la actual administración elabora un nuevo diagnóstico para cambiar la metodología utilizada en administraciones pasadas, de acuerdo con la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana. Además, en este trabajo se tomará en cuenta a las organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas.

Estas acciones, que debieron realizarse desde el año pasado cuando se instaló el Sistema Nacional, contemplan también el Banco Nacional de Datos Forenses, el Sistema Único de Información Tecnológica e Informática para el tratamiento y uso de toda la información para la búsqueda, el protocolo homologado en la materia y los lineamientos para la coordinación entre los diferentes niveles de Gobierno, entre otros.

La última actualización del RNPED indica que, en Jalisco, se documentaban tres mil 388 personas ausentes. Esto habla del desfase que se tiene en los reportes, debido a que en la Entidad suman ya siete mil 117 casos (de 2006 a la fecha), aseguró la semana pasada el gobernador Enrique Alfaro. Lo anterior, durante la presentación de la primera etapa de la estrategia integral para la atención a víctimas de desaparición en Jalisco, en donde el mandatario subrayó que el tema “no va a volver a ser un secreto” y estará al centro de la agenda pública.

Durante el evento, las organizaciones solicitaron que se revise la exhumación de los cuerpos en fosas comunes para garantizar su correcta identificación, así como las cremaciones, con el fin de rescatar las muestras de ADN.

Ante la exigencia de familiares de desaparecidos y organizaciones civiles, las autoridades han reaccionado con cambios legislativos, pero exigen acelerar los procesos e incrementar los presupuestos. EL INFORMADOR/Archivo

Elaboran plan de exhumaciones e identificación

Debido a que hay 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses del país, el Gobierno federal trabaja en la elaboración de un plan de exhumaciones e identificación forense, que se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la República.

Para concretar este plan, las autoridades trabajan con Data Cívica y Enfoque DH, informó Alejandro Encinas durante la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda, “a fin de iniciar la implementación de un mecanismo extraordinario para responder al estado de emergencia que representa la existencia (de estos cuerpos que no han sido identificados)”.

El funcionario precisó que desde el proceso de transición se ha trabajado con el equipo argentino de antropología forense, la Universidad Iberoamericana, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, con la Escuela Nacional de Antropología y otras instituciones.

“Este Gobierno hereda una deuda histórica de más de 40 mil personas desaparecidas, 26 mil cuerpos y decenas de miles de restos óseos sin identificar… y cientos de fosas clandestinas”.

Por ello, convocó también a los familiares de las víctimas, a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia y a las agencias internacionales para conjuntar esfuerzos en el combate de este problema, “para garantizar verdad, justicia, reparación del daño y la no repetición de estos lamentables hechos en nuestro país”.

Subrayó que ya se han implementado mesas de diálogo con los familiares de las víctimas para establecer compromisos y propuestas, y se ha participado en las brigadas de búsqueda en los Estados de Colima, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz, así como en la inauguración del Panteón Forense en el Estado de México.

Alistan mesas de trabajo para nueva ley

Para armonizar la legislación local con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la próxima semana, el Congreso de Jalisco llevará a cabo mesas de trabajo para recibir propuestas de las organizaciones, víctimas y expertos en la materia.

El presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, Enrique Velázquez González, informa que los diálogos se desarrollarán el 3 de abril, de las 10:00 a las 13:00 horas, en las que participarán alrededor de cinco organizaciones, como el colectivo Por Amor a Ellxs y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. “Necesitamos sacar la Ley de Desaparecidos ya completa, necesitamos lo que puedan aportar las organizaciones. Éstas, los académicos y la Fiscalía aportarán elementos que nos van a servir a los diputados para hacer una ley que responda a (al problema actual)”.

La intención, indica, es homologar los criterios y tener una ley de vanguardia. “Hablar de más de siete mil desaparecidos en Jalisco no es un tema sencillo”. Sobre todo “porque la mayoría de las personas reportadas como no localizadas son jóvenes, señal de que algo está mal… no los están encontrando. Tenemos que buscar mecanismos que nos ayuden a encontrarlos y para actuar con rapidez”.

Estadística local

7 mil 117 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas en Jalisco.

928 mujeres reportadas como desaparecidas o no localizadas.

6 mil 166 hombres reportados como desaparecidos o no localizados.

23 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas de sexo no especificado.

2018 fue el año con mayor cantidad de personas desaparecidas por género: 1,566 hombres y 205 mujeres.

2019 suma 419 hombres y 96 mujeres en el registro estatal, y uno sin especificar.

Fuente: Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición, al corte del 7 de marzo de 2019.

Hay 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses del país. EL INFORMADOR/Archivo

GUÍA

Suman 928 mujeres en Jalisco

De acuerdo con el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid), recientemente creado por el Gobierno del Estado, una de cada siete personas desaparecidas es mujer en Jalisco.

De las siete mil 117 personas que fueron denunciadas como desaparecidas o no localizadas, 928 son mujeres, según se revela en la plataforma de consulta pública sisovid.jalisco.gob.mx.

El año con mayor número de mujeres desaparecidas registrado de 1995 a la fecha fue 2018, cuando se reportaron 205 casos, seguido por 2017, con 127.

En lo que va de este año se han registrado 96.

La plataforma revela también que cuatro de cada 10 mujeres desaparecidas en la Entidad se encuentran en un rango de edad de entre los 20 y 30 años.

Por su parte, de los seis mil 166 hombres que se encuentran sin localizar en Jalisco, 41% desapareció entre 2017 y 2018.

Durante los primeros tres meses de este año, con corte al lunes pasado, se habían registrado 419. Además, el Sisovid reporta que existen 23 personas desaparecidas o no localizadas de sexo no especificado. Esto obedece a que las indagatorias comenzaron con un informe policial homologado incompleto, por lo cual no se tiene información sobre el género de las víctimas.

Los datos reportados en la plataforma representan las indagatorias que permanecían en investigación hasta el 7 de marzo pasado. Sin embargo, se aclara que éstas pueden cambiar de un momento a otro, pues la plataforma se alimenta diariamente.

Las cifras actualizadas de Jalisco en materia de desapariciones están por arriba de la estadística mostrada en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Al corte de abril del año pasado, en el Estado había tres mil 388 personas ausentes.

Sin embargo, la Fiscalía del Estado indica que la información dada a conocer el lunes pasado como parte de la Estrategia Integral para la Atención a Víctimas de Desaparición, forma parte del primer módulo de información general sobre las carpetas de investigación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.



