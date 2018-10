Crece entrega de ADN para hallar desaparecidos

En lo que va de la presente administración, 928 familiares han otorgado sus perfiles genéticos al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), con la intención de encontrar a sus desaparecidos en el Estado. De esa cifra, 300 fueron entregados entre el 1 de enero al 26 de septiembre de 2018, un dato que representa un incremento comparado con el número de muestras entregadas en el periodo 2013 y 2017.

Desde el escándalo de los cadáveres en dos tráileres, cientos de familiares de desaparecidos han acudido al Instituto para revisar si alguno de los cuerpos pertenece a sus seres queridos. Sin embargo, debido a las dificultades en el proceso de identificación, exigen a las autoridades agilizar la creación de un banco de ADN que se pueda revisar de forma pública.

Carlos Barba Rodríguez, titular de Ciencias Forenses, responde que al llegar al puesto se percató que existían muchas pruebas que no habían sido concluidas en perfiles genéticos. Explica que posiblemente las muestras fueron expuestas, conservadas de manera inadecuada o no se consideraron viables para obtener un perfil genético. Por eso ahora los trabajadores están pidiendo a los familiares una toma adicional, algo que está causando molestia.

“Lo que puedo decir es que no era por falta de equipos, activos o recursos. Quizá fue falta de control de personal indicado”.

Araceli, quien busca a su hermano desde diciembre de 2017, cuenta que cada semana acude a las oficinas forenses para solicitar avances de su caso, pero en su visita del pasado 4 de octubre le solicitaron otros exámenes de ADN porque su prueba no era válida. Ahora sus padres tendrán que repetir el proceso. “Debemos esperar más… tenemos que regresar de nuevo y no sé cuántas veces”.

Aunque el reconocimiento de cadáveres también se puede hacer a través de fotografías, Araceli resalta que las imágenes se las enseñan “muy rápido”. El problema es que algunos cuerpos están hinchados, lo que vuelve impreciso el proceso de identificación. “Lo que nos preocupa a mis papás y a mí es lo que pasa con los cuerpos descompuestos o desmembrados. Con el ADN pudieras reconocerlos sin ver tantas imágenes, y con mayor certeza de que en realidad es tu familiar”.

Claudia, quien también busca a su papá desaparecido en Tlaquepaque, pide lo mismo. “Mi padre era mayor, su cuerpo se podría parecer a otros… es muy difícil identificarlos solamente con fotografías”.

Reportan a 354 desaparecidos al mes en promedio en Jalisco

La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en Jalisco informó, a través de Transparencia, que desde el inicio de la actual administración y hasta el 18 de septiembre de 2018, suman 17 mil 407 indagatorias de reportes de personas desaparecidas.

A través de la Unidad de Transparencia se detalló que las cifras son “preliminares” y corresponden a la última actualización de los registros existentes. De acuerdo con los datos, 2017 ha sido el año con mayor número de reportes, con 313 mensuales. Sin embargo, entre enero y agosto de 2018, el incremento es de 354 al mes en promedio.

Además, indican que tras la aplicación del protocolo ALBA (que fue en junio de 2016 y hasta agosto de este año) había dos mil 811 niñas, adolescentes y mujeres con reporte de desaparición. Aunque la cifra es “preliminar”.

Alejandra Cartagena, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), responde que en estos casos, por ejemplo, ayudaría mucho tener un banco de ADN. Y va más allá al aseverar que es urgente también un banco de información, donde las personas puedan cotejar datos con otros Estados. “Hemos detectado casos de niñas de Jalisco que las trasladan a ciudades o poblados fuera del Estado. Y el banco debe ser público. Toda la información referente a delitos de alto impacto, como desaparición forzada, es algo que concierne a toda la sociedad”.

Acentúa que la problemática de los desaparecidos causa estragos en la ciudadanía, por lo que deben crearse más políticas públicas y mecanismos para prevenir, atender y sanar. Considera que el hecho de que vuelvan a pedirles exámenes a los familiares de los desaparecidos significa que no se le ha tomado la importancia debida al tema. “No es una novedad que en los centros forenses pierdan los perfiles, creo que tiene que ver con la falta de presupuesto, profesionistas. Tenemos un caso en donde el perfil genético se lo tomaron a la esposa, cuando tiene que ser a los padres. Desde los colectivos se tuvo que hacer presión para que les tomaran el perfil al papá y a la mamá”.

El registro

Jalisco es el tercer lugar nacional en personas no localizadas, con tres mil 362 desaparecidos; sin embargo, la última actualización fue en abril de 2018.

Lo anterior, debido a que dejó de funcionar el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Según la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda deberá hacer las publicaciones posteriores.

Reportes de desapariciones en Jalisco Año Reportes 2013 2 mil 456 2014 2 mil 472 2015 2 mil 518 2016 3 mil 367 2017 3 mil 762 2018 2 mil 832 Total 17 mil 407

“Mal olor no causa problemas de salud”

El olor que emanan los cuerpos que están en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se percibe a varios metros a la redonda. Adentro, la pestilencia es mayor.

Dagoberto García, titular de Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal), sostiene que la fetidez no provoca problemas a la salud, ya que no lleva ningún agente químico ni cancerígeno que afecte a la población.

“Afortunadamente no tenemos cercanía de casas habitación que pudiera generar una molestia. Va a ser muy difícil que se pueda evitar, porque la descomposición de los tejidos que no están inhumados generan malos olores”.

Informa que han realizado visitas al Instituto, incluso a la Fiscalía General del Estado, para vigilar que las actividades de inhumación o traslado de cadáveres cumplan con las normas. Además han convocado a mesas de trabajo para evitar riesgos sanitarios ante la población. “Vigilamos que el contenedor tenga la temperatura adecuada, que no haya salida de lixiviados”.

Más que recomendaciones, lo que han hecho es dar asesorías en temas de refrigeración, espacio y acomodo de los cadáveres. Afirma que el olor comenzó a ser un problema en este año y que, hasta el momento, no hay reportes de problemas de salud entre los empleados. “Esperemos que se solucione rápido, para que tanto la ciudadanía como los trabajadores dejen de padecer este tema. Pedimos que se tenga paciencia”.

Promesa

El gobernador Aristóteles Sandoval anunció el pasado 20 de septiembre la construcción de una cámara frigorífica, con espacio para más de 300 cuerpos.

Indicó que la intención es que no se repita el caso del tráiler con 273 cadáveres, que deambuló por tres municipios de la metrópoli.

Lo anterior ayudaría también a eliminar el problema de la fetidez.

Prometen expedientes completos

El nuevo titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Carlos Barba Rodríguez, afirma que durante su gestión todos los cadáveres contarán con expedientes completos para su posterior identificación.

Explica que se garantizará que los 444 cuerpos contabilizados, hasta el 18 de septiembre, cuenten con los cinco dictámenes necesarios para la inhumación: perfil genético, fotografías, huellas dactilares, necropsia y criminalística de campo.

Indica que los cadáveres están desde 2016. Y muchos fallecieron entre 2017 y 2018. Considera que la falta de resguardo se debió a la poca coordinación entre las personas que encabezaban el Instituto.

“No voy a permitir la inhumación de ningún cuerpo hasta que tenga el perfil genético correspondiente. No puedo correr el riesgo de que la muestra, por alguna situación, no sea viable. Debo ir más allá de lo que la norma me exige”.

Tras el escándalo de cadáveres en tráileres se creó la Comisión de Inhumación, que también está vigilando que el proceso de identificación se realice conforme a las normas establecidas. El funcionario precisa que en la Comisión participan colectivos de desaparecidos y representantes estatales y nacionales de Derechos Humanos.

Informa que la Policía Federal, a través de los mecanismos de colaboración institucional, ha solicitado al Ministerio Público y al Instituto que también los dejen trabajar los exámenes de ADN. “A raíz de la contingencia están haciendo su función de toma de muestras, ellos siguen sus protocolos. Nos están apoyando para las pruebas, incluso de las que les pudieron hacer falta al laboratorio de genética”.

Recalca que las muestras genéticas que se toman a familiares de personas desaparecidas son controladas. Cuenta que se elaboran a partir de una muestra bucal, o a través de gotas de sangre que se guardan en un papel FTA.

“El procesamiento es muy rápido, por ejemplo, de un día para otro ya puedo tener tu perfil”.

Acentúa que las muestras genéticas realizadas a fallecidos sin identificar no son controladas. Por ejemplo, el ADN puede ser destruido con la luz ultravioleta o solar, bacterias, agua, frío o calor.

Precisa que esas circunstancias propician que las técnicas para construir los perfiles genéticos sean diferentes. “Si encontramos restos de una persona en el campo, tenemos que buscar partes donde no se haya destruido el ADN, como un hueso, pero son pruebas más tardadas”.

Pide que si las personas llegan a tener dudas sobre la integración de sus perfiles genéticos, acudan a preguntarle al Ministerio Público.

Añade que concluirán con los trámites de identificación antes del 15 de octubre, plazo que dio el gobernador Aristóteles Sandoval. Y detalla que de los 444 cuerpos que tenían hasta el 3 de octubre, 18 fueron identificados y entregados a sus familiares. Mientras que 76 se inhumaron en el Panteón Guadalajara.

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en Jalisco informa que apoyó a cinco familias de personas que han sido identificadas: tres inhumaciones y traslados a Colima y a la Ciudad de México.

“Me avisaron que la prueba falló, pero hasta que pregunté”

Cada semana Araceli acude al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Su hermano desapareció en diciembre de 2017 y ninguna de las fotografías que ha visto se parece a él. A veces, dice que su vista se cansa de tantas imágenes de cadáveres que revisa. “Vine a preguntar si podían comparar el ADN y el empleado de genética me dice que no salió. Me avisaron que la prueba falló hasta que pregunté”.

Mientras platica la situación, su papá añade frases como “siempre es lo mismo”, “no avanza nada”, “a nadie le interesa”... Araceli está desesperada, tanto, que cuenta que les dijo a los trabajadores que si necesitaban personal, ella se ofrecía como voluntaria. “No aventajan ni hacen las cosas como bien, si ocupan gente venimos a ayudar en lo que sea, uno ya está curtido de estar viendo cadáveres, que nos digan en qué podemos hacer para agilizar esta situación”.

Considera que la desaparición de su hermano no fue hace mucho tiempo, pero cada día llegan más cuerpos. Le preocupa que el caso quede rezagado por tanto trabajo del Instituto. “Desespera que los cuerpos están tan descompuestos que algunos no tienen nada característico, aparte te los pasan muy rápido. Lo que queremos es encontrar a nuestros familiares, es muchísima la gente que está desaparecida”.

Encuentra a su hermano tras 15 días de búsqueda

“El Chuleta” espera a que su madre salga del IJCF. Al joven de 18 años lo acompañan dos amigos. Entre ellos, comentan que “al menos” el muchacho que buscan no estaba entre los cuerpos “que trajeron por allí dando vueltas, como animales”, porque su desaparición ocurrió después.

Desde hace 15 días, “El Chuleta” no encuentra a su hermano, solamente dos años mayor que él. Ha sido complicado, pero considera que han recibido un buen trato. Lo más rápido posible reportaron que “levantaron” a su familiar en la colonia Buenos Aires, de Tlaquepaque.

Tras revisar las características, empleados del Instituto les avisaron que su hermano podría estar allí. El joven contesta que lo pudieron identificar mediante fotografías, pero le pidieron a su madre que se hiciera pruebas de ADN, para estar completamente seguros. “Le mando un mensaje a la comunidad para que insistan, que vayan a otros lugares. Duele no tener a tu familiar contigo, pero hay que seguir luchando”.

Pasan más de tres horas y su madre aún sigue haciendo trámites. Mientras, él y sus “camaradas” van a la tienda a comprar pan, crema y jamón para hacerse algo de comer. Considera que la situación es dolorosa, pero su “corazón” va a poder descansar. “Mínimo lo encontré, sé dónde va a estar, voy a poder ir a visitarlo. No como otras familias que tienen años sin verlos y viven con la incertidumbre de no saber qué pasó con ellos”.

