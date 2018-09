Ahora cesan a funcionario forense por arrumbar aparato para analizar ADN

Pese a que cuenta con un aparato capaz de procesar 100 muestras de ADN al día, y de esta forma aumentar la atención para las personas que buscan a sus familiares desaparecidos, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) sólo se completaban 30.

El director de la dependencia estatal, Carlos Barba Rodríguez, afirmó que por esta razón fue cesada la persona encargada de esa área.

“Aquí la situación es que si tengo un equipo genético que me permite trabajar más de 100 muestras por día y lo tienen parado y no lo prenden porque la persona que pusieron no sabe que existe ese equipo, ¿pues cómo le hago para trabajarlo?”, reconoció el funcionario.

Barba Rodríguez, quien llegó al cargo el 19 de septiembre, luego del que el gobernador despidió a Luis Octavio Cotero Bernal tras el escándalo que provocó un tráiler que “paseó” con 273 cadáveres por tres municipios de la metrópoli, indicó que al revisar el Laboratorio de Genética del IJCF descubrió que la institución contaba con un aparato de última generación.

Explicó que la máquina permite utilizar robots para el procesamiento de las muestras de ADN, pero estaba en desuso.

“La persona encargada del laboratorio, la cual ya fue sustituida, desconocía que en el Estado de Jalisco existía este equipo que nos permite dar mayor celeridad a este tipo de procesos”, dijo.

“Su llegada fue similar a la del anterior titular (Luis Octavio Cotero): no era una persona que venía con el escalafón que se debe dar en cualquier dependencia. Por eso tal vez desconocía la existencia o el funcionamiento de este equipo”.

Resaltó que actualmente sólo se requiere conseguir, en Europa, los reactivos específicos para la operación del aparato.

Además, aclaró que ya encontraron a un trabajador capaz de ponerlo en marcha correctamente.