¡Corte y queda! La historia del negocio del cine

Guadalajara es una de las ciudades mexicanas con mayor tradición cinéfila, y es que la “Perla Tapatía” se convirtió en la segunda Entidad -después de la Ciudad de México- en proyectar cine, gracias a la petición de los hermanos Lumiére, quienes trajeron al País el cinematógrafo, en 1896.

Es así que la primera proyección de cine en Jalisco fue el 20 de octubre de dicho año, “en el entonces salón de actos del Liceo de Varones del Museo Regional. Se exhibieron vistas -como llamaban en un principio a las breves filmaciones-. Ahora este espacio es un salón de usos múltiples, pero ahí fue el primer cine en la ciudad y la primera proyección”, comentó en entrevista Rodolfo Guzmán, cineasta tapatío y director de la Comisión de Filmaciones de Jalisco. Las funciones en dicho recinto eran de seis a 10 de la tarde, con un pago de cinco centavos la entrada.

El éxito de estas proyecciones dio origen a la proliferación de sitios dedicados a la exhibición de cintas de manufactura nacional y extranjera, como el Salón Verde (1904), el Teatro Apolo (1902, fecha en que acondicionó para exhibiciones y después conocido como Cine Cuauhtémoc) y el Salón Azul (1912).

Posteriormente llegarían el cine Tabaré (1917), Cine Imperio (1926), Cine-Teatro España (1931), los cines Lux 1 y 2 (1913), Cine Colón (1935), Cine Ópera, cine Royal, el Cine Variedades (actualmente el Laboratorio de Arte Variedades LARVA) y el Cine Alameda (1942); hoy en día este último pertenece a Cinépolis.

Para los años cuarenta, surgió la empresa tapatía, Impulsora de Teatros, bajo la operación de José H. Montes Bribiesca, quien en conjunto con su esposa, Elena Pérez Bouquet de Montes y su suegro Carlos Pérez Rojas, instalaron los cines: Alameda, Juárez, Jalisco, Colón, Cuauhtémoc y El Tonallan; así como El alteño, en Tepatitlán. También abrieron salas en los municipios de Tequila, Chapala y La Barca, siguiendo el ejemplo de la familia Montes que fundó Circuito Montes -administrador de los cines Lux, Cuauhtémoc, Allende, Jalisco, entre otros-, la cual fue la cadena cinematográfica de mayor relevancia en México y América Latina. De hecho, en 1967 esta empresa recibió diversas felicitaciones de parte de la industria cinematográfica por la apertura del que fuera la sala más moderna y elegante de la época: el Cine México, hoy inexistente.

“Se proyectaban películas de Antonio Aguilar, Vicente Fernández, Sara García, por ejemplo. En Guadalajara los que más iban al cine eran los grupitos de jóvenes de las escuelas, que saliendo se iban a comer a su casa y después llegaban al cine”, explica Eduardo Montes Pérez Bouquet, -hijo de José Heliodoro- al recordar que también se proyectaron filmes como “Los Pájaros” de Alfred Hitchcock, y que representó una de las primeras cintas de terror y suspenso en la ciudad.

Se consolida la industria

En 1971, Organización Ramírez (actualmente Cinépolis) comenzó a operar formalmente en la ciudad de Morelia, Michoacán; llegó a Guadalajara en octubre de 1978 con el complejo conocido como Gemelos Plaza del Sol (posteriormente cambió a Multicinemas del Sol). Un mes después abrió una sucursal más en avenida Tolsa (hoy Cinépolis Tolsa en Avenida Enrique Díaz de León).

Ramón Ramírez, director de Relaciones Públicas de Cinépolis, destaca en entrevista que a raíz de estas dos aperturas, Guadalajara se convirtió en una de las ciudades más importantes en taquilla y que a lo largo de la evolución de Cinépolis hoy da como resultado 218 pantallas en operación en la metrópoli tapatía, con planes abrir cuatro más en los próximos meses en Ciudad Guzmán.

“Guadalajara demostró ser una plaza fuerte, aquí está el conjunto más importante en Latinoamérica que es Cinépolis Galerías, junto con el de Perisur, en la Ciudad de México”, comentó.

Agregó que cuando llegó a Jalisco Organización Ramírez, las salas eran muy grandes y ofrecía la proyección de una cinta, por ello, en 1977, con el lanzamiento de los Cines Gemelos y un año después con los Multicinemas la empresa optó por dar más exhibiciones en complejos con multisalas; además, ofrecían otros atractivos como la permanencia voluntaria e intermedios en las películas para descanso del espectador.

Aunque la llegada del formato VHS modificó la forma de consumir películas con la posibilidad de comprar o rentar copias originales y verlas desde el hogar, Organización Ramírez también apostó en este terreno: “pensábamos que las salas iban a desaparecer, pero el cine en su formato se ha mantenido. Antes el cine no era considerado como ancla -en las plazas comerciales- no había el flujo de gente que hay ahora. Ahora un conjunto de salas de cine es hasta más importante que la presencia de alguna tienda departamental”, explica Ramón al detallar que anteriormente la ubicación de los complejos no iba tan ligada a los centros comerciales y más en el aprovechamiento de los espacios disponibles de la ciudad, hoy es otra historia.

El origen de… ¡Cácaro!

La famosa expresión “¡Cácaro!” cuando se retrasa la proyección o surge una complicación durante la proyección surgió en Guadalajara, en uno de los primeros cines de la ciudad “El Allende” donde se presentaban películas mudas, perteneciente a José Castañeda y ubicado en la calle Hospicio. Se dice que su proyeccionista, Rafael González, quien había quedado con cicatrices por la viruela, tenía el apodo de “Cacarizo” o “Cácaro”, y quien a veces olvidaba girar la manivela de proyección y el público comenzaba a gritarle por su peculiar sobrenombre cuando había una falla en la función.

Películas filmadas en Jalisco

- 1905, Jorge Sthal dirigió varias películas en la ciudad, entre ellas: “Salida de misa en catedral”, “Paseos a los Colomos” y “Los portales”.

- 1911, Salvador Toscano rodó “Recibimiento a Madero” en Lagos y Ocotlán.

- 1964 Filman en Puerto Vallarta “La noche de la Iguana”; cinta protagonizada por Richard Burton y Ava Gardner.

- 1967 el entonces Hospicio Cabañas (Hoy Instituto Cultural Cabañas) fue el set donde se filmó la cinta “Ven a cantar conmigo”, que fue estrenada en el Cine Variedades, la noticia de su estreno fue dada a conocer por este medio en mayo de 1967.

- 1987 Graban en Puerto Vallarta “Depredador” con Arnold Schwarzenegger y Carl Weathers en los roles protagónicos.

- 1990 la cinta “Revancha” del director Tony Scott también tomó como escenario Puerto Vallarta. Esta cinta clasificada como un thriller-drama tuvo como protagonistas a Antony Quinn, Kevin Costner y Madeline Stowe y Miguel Ferrer.

- 2011 La región de Tapalpa fue el escenario del rodaje de “Tequila: Historia de una pasión”, una película protagonizada por Unax Ugalde, Angélica Aragón y Jimena Guerra.

- 2016 estrenan la cinta de Fernando Lebrija, “Guatdefoc”; dirigida en Puerto Vallarta.

NUMERALIA. Consumo de cine en Jalisco

- 15 millones de boletos han sido vendidos en Jalisco, en la primera mitad del 2017.

- 421 salas de cine en Jalisco.

- 45 Complejos cinematográficos, en el Estado.

- 14 Cineclubes en la ZMG.

- 10 festivales cinematográficos estatales.

- 60 por ciento de los tapatíos comentan que el género cinematográfico que más les gusta es el de Acción.

- 54 películas nacionales se estrenaron en Jalisco en 2016.

- 200 mil tapatíos asistieron a ver cine mexicano en 2016.



* Fuentes: Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales de la Secretaría de Cultura. Anuario Estadístico de Cine Mexicano, presentado por IMCINE.

Este artículo forma parte de la edición conmemorativa de los 100 Años de EL INFORMADOR. El resto de los contenidos especiales están disponibles en ESTE ESPACIO y también puedes consultar la versión hojeable digital PULSA AQUÍ.