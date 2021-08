Con daños, 20 mil tumbas en cementerios de Guadalajara

En noviembre pasado, un hombre de 60 años acudió a un entierro en el cementerio de Mezquitán, en Guadalajara. Tras caminar sobre una de las lápidas cayó a una profundidad de siete metros. Fue rescatado con vida, pero falleció por la gravedad de las lesiones.

Miguel Santana, comandante de Bomberos Guadalajara, reconoció que era imposible ver desde afuera que la tumba estaba dañada, por eso pidió a las personas que no pisen ni se sienten sobre las criptas, “porque la mayoría están en malas condiciones”.

Actualmente, suman 20 mil 159 tumbas que presentan daños o están en riesgo en los panteones de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, según respondieron las autoridades por Transparencia. De éstas, 19 mil 759 están ubicadas en el municipio tapatío.

En Zapopan se reportan sólo 74 en riesgo de caerse o en mal estado en los siete cementerios que están a cargo del Ayuntamiento. Jairo Ortega Arévalo, director de Cementerios, informó que han estado contactando a los propietarios de las criptas, “para que lo antes posible les den mantenimiento y rehabilitación”.

El funcionario añadió que realizan una campaña de regularización para encontrar a los propietarios que no acuden con frecuencia a los cementerios.

GUÍA

Las recomendaciones

La Unidad de Protección Civil de Guadalajara emite las siguientes recomendaciones para los visitantes a los panteones municipales:

Respetar las áreas restringidas y acordonadas, con limitación o prohibición de paso.

Evitar sentarse y no permitir a los niños subirse a las tapas de las tumbas.

No acercarse a las áreas de riesgo que presenten algún hundimiento en forma visible para prevenir un accidente.

Procurar asistir con ropa y calzado cómodos.

A las personas con padecimientos de alguna enfermedad, como diabéticos, hipertensos o alguna enfermedad del corazón, se les pide acudir con sus medicinas.

Las sillas de ruedas para personas de la tercera edad o enfermos pueden ser solicitadas al ingreso del panteón de forma gratuita (se requiere dejar en garantía una identificación) y éstas serán prestadas por una hora como máximo, a fin de brindar este servicio a más ciudadanos.

Del total de las tumbas en Guadalajara, 18 mil 739 presentan algún daño y mil 020 están en riesgo. EL INFORMADOR/A. Camacho

PROTECCIÓN CIVIL

Piden respetar las zonas acordonadas

Previo al operativo del 10 de mayo pasado, en el panteón de Altagracia, ubicado en Zapopan, un visitante se subió a una de las criptas que presentaban daños. “Su lesión solamente fue una luxación en una de sus piernas, pero fue por la misma razón (no respetar las zonas acordonadas)”, declaró el capitán Alfonso Santoyo Sánchez, líder de la Unidad de Inspección y Dictaminación de Protección Civil y Bomberos.

Recordó que durante el año se realizan varios recorridos por los panteones, especialmente en los meses en los que se celebra el Día de las Madres, el Día del Padre y el Día de Muertos.

“Identificamos aquellas condiciones de riesgo que pudieran presentarse dentro del panteón, que pudiera generarle algún incidente a cualquier visitante. Uno de los principales trabajos es la revisión de criptas, en las que si detectamos que no cuentan con alguna losa o que ésta se encuentra fracturada o que tenga algún tipo de daño, delimitamos toda la zona”.

Para evitar accidentes, subrayó, le piden a la ciudadanía que no suba en ningún momento a las criptas, “ya que las condiciones en muchas de éstas, por su estado, como ya lo tenemos identificado y acordonado, existe una condición de riesgo si pisamos sobre la cripta”.

Estas zonas, recordó, están delimitadas y se advierte que se trata de un espacio que podría generar algún incidente si cruzan esa línea. “Las recomendaciones son respetar las cintas de acordonamiento de las zonas donde ya identificamos alguna condición de riesgo... y no pisar sobre las criptas para evitar que se puedan fracturar, se caigan las personas y sufran algún tipo de lesión”.

CEMENTERIOS

Criptas dañadas o en riesgo

19 mil 759 en cinco panteones de Guadalajara.

74 en siete panteones de Zapopan.

45 en nueve panteones de Tonalá.

28 en nueve panteones de San Pedro Tlaquepaque.

Ingresos por diversos servicios en cementerios de Guadalajara

45.7 millones de pesos en 2019.

53.1 millones de pesos en 2020.

41.7 millones de pesos en 2021.

Ingresos por cuota de mantenimiento

Zapopan

7.8 millones de pesos en 2019.

7.6 millones de pesos en 2020.

8.4 millones de pesos en 2021.

Tlaquepaque

4.9 millones de pesos en 2019.

4.6 millones de pesos en 2020.

4.3 millones de pesos en 2021.

Tonalá no otorgó información.

Adeudos por cuotas de mantenimiento

38.1 millones de pesos en Guadalajara.

2.8 millones de pesos en Tlaquepaque.

Zapopan y Tonalá no proporcionaron datos.

Las autoridades piden a los habitantes de la metrópoli que no pisen ni se sienten sobre las criptas, “porque la mayoría están en malas condiciones”. EL INFORMADOR/A. Camacho

Se disparan los adeudos para el mantenimiento de los panteones

En los primeros días de enero de cada año, la señora Susana Morales solicita a sus familiares el monto que les corresponde entregar para cubrir de forma puntual la cuota del mantenimiento en la Dirección de Cementerios de Guadalajara, que en esta anualidad es de 515 pesos por tumba.

La tumba de la familia está ubicada en el panteón de Mezquitán, en donde se tienen 69 mil 940 criptas, de un total de 208 mil 342 que hay en los cinco cementerios del municipio.

“Pagas, pero siempre están los montones de basura. Yo sí recojo mi basura cuando voy. Además, hay muchas criptas abandonadas. Me preocupa porque no sólo está hueco donde está la tumba… como tienen tantos años. A los niños no los llevo porque me da pendiente que les pase algo en alguna cripta abandonada. Hay muchas alrededor”.

Del total de las tumbas en el municipio tapatío, 18 mil 739 presentan algún daño y mil 020 están en riesgo.

A diferencia de la familia de la señora Morales, hay quienes omiten ponerse al corriente con los pagos por las cuotas de mantenimiento. Según se informó por Transparencia, en 2018, la deuda por este concepto era de 23 millones de pesos, pero a julio de este año alcanza los 38.1 millones de pesos.

De acuerdo con información del municipio tapatío, la recaudación por los distintos servicios que se brindan en los cementerios, incluido el mantenimiento, aumentó en los últimos años; sin embargo, en los primeros siete meses de este año se han recaudado 41.7 millones (con corte al día 15), lejos de los 53.1 millones con los que cerró el año pasado.

Por su parte, el Ayuntamiento de Zapopan reporta ingresos por arriba de los captados en 2020 por las cuotas de mantenimiento. En julio pasado, la recaudación se ubicó en 8.4 millones de pesos, frente a los 7.6 millones reportados el año pasado.

Jairo Ortega Arévalo, director de Cementerios Municipales de Zapopan, informó que la pandemia sí afectó porque hubo cierres y disminuyeron las visitas en estos espacios; por ello, en este año se reforzó la campaña de regularización para el pago de este derecho.

“Dejamos publicidad, etiquetas, algunos carteles en las criptas que tienen algún adeudo y que les falta ponerse al corriente para que se contacten. Gracias a esto hemos tenido buena respuesta de los propietarios”.

El municipio no otorgó información sobre los adeudos. Por Transparencia, argumentó que si bien tienen un padrón de los siete panteones municipales, “no podemos proporcionar el importe de deudores del mantenimiento, toda vez que no contamos con un sistema enlazado a la Tesorería, y para poder realizar el cálculo, se necesita la tarifa por año y saber cómo se calculan los intereses, multas, recargos y actualizaciones (son aproximadamente 40 mil propiedades). En algunos años se cobraban por metro cuadrado y, a partir de 2017, es una tarifa anual”.

En el caso de los nueve panteones de Tlaquepaque, los ingresos también disminuyeron y los adeudos continuaron al alza (2.8 millones). Tonalá no otorgó la información.

TELÓN DE FONDO

Aumentan los servicios

Hasta enero pasado, Guadalajara era el municipio con más personas fallecidas por el nuevo coronavirus (dos mil 713 hasta el día 18), lo que derivó en un aumento de los servicios brindados en los panteones de la ciudad.

Durante el mes de diciembre, se registraron 18 servicios funerarios diarios en promedio de decesos por el COVID-19 (incluyendo sepulturas y cremación de cuerpos). En enero pasado, la cifra subió a 26, según informó el coordinador de Servicios Municipales de Guadalajara, Óscar Villalobos Gámez.

“En lo que va de enero llevamos 179 inhumaciones y 256 cremaciones. Además, estamos apoyando a funerarias privadas para evitar el rezago en cuanto a las cremaciones, porque también han tenido un aumento de servicios. Nuestros crematorios y cementerios están siendo de ayuda para evitar que las familias, además de estas pérdidas tan dolorosas, todavía tengan que esperar para que les entreguen las cenizas de sus familiares”, añadió.

Pese a ello, el coordinador aseguró que el municipio no se ha visto rebasado, pues han hecho distintos esfuerzos para que las áreas encargadas laboren 12 horas continuas. En caso de que la situación se complique más, se pueden extender las jornadas a 24 horas para cremar 60 cuerpos por día.

Respecto a las inhumaciones, la alcaldía estableció un protocolo para permitir el ingreso de hasta 15 personas por familia en los recintos.

Alerta. Las lluvias aumentan los riesgos en las tumbas. EL INFORMADOR/A. Camacho

Los presupuestos

El año pasado, el Ayuntamiento de Guadalajara autorizó un presupuesto de 7.2 millones de pesos para la Dirección de Cementerios, mientras que en este año sólo se etiquetaron 1.7 millones, según respondió el municipio por Transparencia.

según respondió el municipio por Transparencia. Durante la pandemia, el municipio anunció la construcción de 706 criptas en el panteón de Mezquitán para apoyar a las personas que perdieran a un familiar por el COVID-19 y no tuviesen los recursos suficientes para su sepultura. La inversión fue de 6.5 millones.

ROBOS

Sólo tres denuncias

Por Transparencia, la Dirección General Jurídica del Ayuntamiento de Guadalajara informó que entre 2018 y 2021 se han presentado sólo tres denuncias por robos ocurridos en los panteones municipales.

Lo anterior, pese a que los robos de cableado, cristos y vigas, entre otros, son una constante en los cementerios.

En 2017, este medio publicó que luego de que el Gobierno tapatío instalara un sistema de videovigilancia en dos panteones del municipio para reforzar la seguridad, se dio a conocer que pese a las quejas y los señalamientos de la ciudadanía sobre los robos a las tumbas, se reportó que en los últimos siete años sólo fue detenida una persona por la presunta comisión de delitos al interior de los cementerios.

que luego de que el Gobierno tapatío instalara un sistema de videovigilancia en dos panteones del municipio para reforzar la seguridad, se dio a conocer que pese a las quejas y los señalamientos de la ciudadanía sobre los robos a las tumbas, se reportó que en los últimos siete años sólo fue detenida una persona por la presunta comisión de delitos al interior de los cementerios. A finales de ese año, la Dirección de Cementerios informó que los propietarios de las tumbas deben presentar denuncias cuando sean víctimas de algún robo o cualquier delito, lo que permitirá combatir el problema. En ese año, el municipio había detenido al menos a cuatro bandas de saqueadores de tumbas, pero por la falta de denuncias quedaron libres.

Lo anterior, tras un recorrido realizado por este medio en el cementerio Jardín de Guadalajara, en donde el hurto de cristos de fierro vaciado se registra casi todos los días. En la mayoría de las propiedades, es visible que fueron arrancados. Los cristos son vendidos en 10 pesos en promedio cada uno para ser fundidos y ofertados de nuevo a los dolientes afuera de los panteones.

Sobre el total de denuncias presentadas por robos en el resto de los panteones, los Ayuntamientos de Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá respondieron que es competencia de la Fiscalía de Jalisco responder sobre éstas.

Sigue #DebateInformador

¿Qué opina del mantenimiento en los cementerios?

Participa en Twitter en el debate del día @informador

¿Quieres saber más?

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.