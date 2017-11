Comerciantes confían en repunte de ventas tras reaperturas en Ávila Camacho

Tras las reaperturas parciales en los cruces de Ávila Camacho con Circunvalación y Patria, comerciantes de la zona afirmaron que confían en el repunte de las ventas que, en algunos casos, descendieron hasta 80% luego de los cierres implementados por las obras de la Línea 3 del Tren Ligero.

Por ejemplo, Omar Carrillo, gerente de una tienda, resaltó que la liberación de estos puntos es clave por los arranques del Buen Fin y de la temporada navideña.

Humberto Solorio, propietario de una ferretería, destacó que espera que la medida lo ayude a recuperarse de la mala racha por la que tuvo que recortar su personal.

Entre las rutas que volvieron a la arteria están la 631, 631-A, 163, 275 Diagonal, 275-F, 633 Agujas y 633 Villas de las Lomas, entre otras. EL INFORMADOR/E. Barrera

Con reaperturas en Ávila Camacho, ahorran tiempo en trayectos

Para usuarios y operadores del transporte público, el regreso de 18 rutas a su recorrido sobre Ávila Camacho significó una reducción de entre 15 y 30 minutos en sus trayectos.

Durante un recorrido por la zona, este medio de comunicación comprobó que la liberación parcial de esta vía, en sus cruces con Patria y Circunvalación, provocó que los pasajeros evitaran las desviaciones que se congestionan principalmente en horas pico.

“Hacía hasta 30 minutos en la mañana para rodear. Hoy ya está fluido, está rápido: mejoró”, dijo el conductor Elpidio González.

En el caso de Janet, quien utiliza la ruta 163 para trasladarse a Plaza Patria, centro comercial donde labora, comentó que el tiempo de su recorrido disminuyó 15 minutos. “Sí vi la diferencia... Es un alivio”, agregó.

El cambio también desorientó a algunas personas. Por ejemplo, Alma Revelo tardó media hora en enterarse de que el camión no pasaría por el lugar en el que lo esperaba.

“Estábamos muchas personas ahí en la parada. La cuestión fue que no pasaban ni la 633 ni las otras rutas, las que de alguna manera cambiaron la ruta… Sí ando confundida, estoy desinformada”, señaló.

Este tipo de confusiones se dieron a pesar de que personal del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) estuvo en algunas paradas y entregó información impresa sobre los ajustes en los derroteros de los camiones.

Las rutas que volvieron a la arteria son 142-A, 631, 631-A, 163, 275 Diagonal, 275-F, 633 Agujas, 633 Villas de las Lomas, 633 Lomas de San Gonzalo, 633 Parques-Palermo, 706 Tlaquepaque, 706 Río Nilo, 706 Molinos-Ávila Camacho, 200, 19-A, 641, 641-A y 25.

Con la medida se espera que se reactive económicamente la zona y que los comerciantes aumenten sus ventas durante el Buen Fin y la temporada navideña.

Entre 15 y 30 minutos se redujo el trayecto de muchos usuarios del transporte público gracias a la liberación parcial en Ávila Camacho. EL INFORMADOR/E. Barrera

Ven riesgo por obras en banquetas

Aunque los comerciantes esperan que las ventas repunten con las reaperturas de Ávila Camacho en sus cruces con Patria y Circunvalación, algunos ven riesgo en la próxima intervención de banquetas que forma parte de las obras de la Línea 3 del Tren Ligero.

Por ejemplo, David Sandoval, propietario de un centro de copiado, afirmó que será difícil que sus clientes ingresen en este espacio una vez que inicien los trabajos en las aceras.

“También viene la obra de las banquetas y voy a tener que cerrar porque no puedo atender a la gente así. El gobierno dice que va ayudar y no ayuda en lo absoluto”, agregó.

Explicó que podría ser el golpe definitivo para su establecimiento, que redujo sus ventas hasta 70% tras los cierres en Ávila Camacho.

Guillermo Madrigal, dueño de un taller mecánico, comentó que la disminución del flujo vehicular provocó que los servicios que ofrece disminuyeran hasta 80%. Él también coincidió en que las obras en las banquetas representan una amenaza para su negocio.

“Ahorita que van a abrir las banquetas otra vez nos la van poner difícil porque no va a haber un acceso. Esperemos que con las aperturas se mejore, pero realmente casi no hay paso y a la gente no le gusta meterse al conflicto vial”.

Guillermo Madrigal, dueño de un taller mecánico, afirmó que la disminución del flujo vehicular provocó que bajaran los servicios que ofrece. EL INFORMADOR/E. Barrera

Entregan 21 millones en créditos

El coordinador del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (Fojal), Xicoténcatl Méndez Pizano, coincidió en que al abrirse las vialidades se impulsará la reactivación de las ventas en distintos puntos del corredor de la Línea 3 del Tren Ligero, como el Centro Histórico de Guadalajara y la zona de Ávila Camacho.

El funcionario recordó que son 352 los créditos que se otorgaron a las unidades económicas afectadas por las obras de Línea 3 y ubicadas a lo largo de la ruta. En total se colocaron 21 millones de pesos. Sin embargo, a lo largo de los más de 21 kilómetros de la ruta, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) identificó 907 comercios perjudicados.

TELÓN DE FONDO

Cierran 105 negocios por obras de L3

El pasado 15 de agosto, este medio de comunicación publicó que, de 2014 a la fecha, 105 negocios ubicados entre el Templo de San Francisco y La Normal bajaron las cortinas porque no pudieron sobrevivir a las obras de la Línea 3 (L3) del Tren Ligero.

La Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (Canaco), a través de su Centro de Análisis Estratégico Empresarial, aseguró que el cierre de estos comercios equivale a 14% de las 750 empresas que se alzan en la zona.

Los trabajos generaron afectaciones por 388 millones de pesos, 29% del valor económico total de estos establecimientos. También causaron la pérdida de 26% de los empleos en esta área, estimados en siete mil.

Esta situación provocó preocupación en la Canaco, organización que dio a conocer nueve medidas para mitigar los daños. Entre ellas destacaron la indemnización a los comerciantes perjudicados en caso de que los plazos de la obra se incumplan o retrasen.

Fernando Topete Dávila, presidente de la Canaco, señaló que las tres situaciones que más preocupan a los empresarios de la zona son la inseguridad, la poca accesibilidad por las mallas de alambre que colocó la constructora encargada de la Línea 3 y el polvo que se acumula en los alrededores por el paso de los camiones de construcción.

Jorge Villalpando tiene una sastrería sobre la avenida Ávila Camacho. EL INFORMADOR/E. Barrera

En tres semanas abren cruce de Federalismo

La apertura de vialidades, conforme lo permiten los trabajos de Línea 3 del Tren Ligero, favorecerá las ventas de los comerciantes en distintos puntos del corredor de Ávila Camacho.

Entre los próximos sitios a liberar —también de manera parcial— está la intersección de Ávila Camacho y Federalismo. Se prevé que esto suceda en tres semanas.

“Estaríamos hablando en las próximas dos o tres semanas que pudiéramos hacer un contraflujo también en Federalismo, para poder darle un poquito de más vida a esa zona también comercial”, adelantó Luis Miguel Fontes, gerente de Planeación de Transporte del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur).

Con esta medida se podrá circular en su totalidad —aunque de forma parcial por Federalismo, Circunvalación y Patria— sobre Ávila Camacho.

El funcionario agregó que se espera que las arterias donde se ubican los viaductos 1 y 2 del Tren Ligero se liberen en el primer trimestre del próximo año.

El avance general de la obra civil de la Línea 3 del Tren Ligero es de 90%. Por otra parte, la tuneladora ha perforado dos mil 900 de los cuatro mil metros que debe excavar.