Colocan 300 cámaras del C5 cerca de planteles de la UdeG, pero no operan

Tras los asaltos e incidentes de violencia que padecen estudiantes de preparatorias y centros de la Universidad de Guadalajara (UdeG), el año pasado se instalaron alrededor de 300 cámaras de vigilancia del Escudo Urbano C5 del Gobierno de Jalisco en las inmediaciones de los planteles. Sin embargo, el titular del Gabinete de Seguridad del Estado, Macedonio Tamez Guajardo, aclara que aún no operan.

Montalberti Serrano, coordinador de Seguridad Universitaria, explica que los aparatos se pusieron en puntos estratégicos, con el objetivo de inhibir la comisión de delitos y fortalecer las labores de prevención. “Fueron colocadas en postes, paradas de autobús… pero desconocemos cuáles estén funcionando”.

Por lo anterior, Tamez Guajardo responde que se establecerá una mesa de trabajo para analizar la situación para incidir en la reducción de delitos en las cercanías de los planteles.

“Ayudan a detener ladrones reincidentes”

El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Jesús Medina Varela, comenta que el funcionamiento de las cámaras de vigilancia puestas en los alrededores de preparatorias y centros universitarios ayudan a identificar a los ladrones reincidentes. “Las personas que están asaltando lo hacen comúnmente en varios sitios. Las cámaras están para detectar, con capacidad para evitar la reincidencia de quienes cometen delitos a diestra y siniestra contra los jóvenes”.

Explica que tienen conocimiento de la articulación de una red de personas que opera en cadena; es decir, roban artículos a los alumnos y ya cuentan con lugares establecidos para venderlos. “Se dedican al robo de teléfonos celulares, tabletas… todo lo que tiene que ver con lo electrónico. Más de 90% de los reportes de robo tiene que ver con dispositivos”.

De acuerdo con el líder universitario, se anunció que se colocarían 200 cámaras en espacios de atención prioritaria, “para dar seguimiento desde una visión tecnológica a los casos de los ladrones que están asaltando de manera constante, en sitios como puentes peatonales o paradas de camión”.

Recuerda que gracias a otras estrategias, como “Sendero Seguro”, bajaron la incidencia delictiva en el primer trimestre de 2019, comparado con el mismo periodo del año anterior. En total se reportaron 85 incidentes delictivos en los planteles ubicados en el Área Metropolitana de Guadalajara. “Esperamos tener mejores resultados. Hemos tenido algunos robos, pero no han sido incidentes delicados. Esperamos mantener el ritmo, aunque lo importante es alcanzar la meta de reducción (de delitos) en un 50%”.

Adelanta que en junio presentarán una consulta con datos sobre temas de drogas y adicciones. “Nos permitirá tomar mejores decisiones para trabajar en una reducción de incidencia delictiva”.

En octubre pasado, una joven fue agredida en los alrededores del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH). Ese mes, otros alumnos sufrieron eventos violentos en planteles de la red universitaria. Posteriormente se registró una manifestación de alumnos para exigir seguridad.

Instalarán controles de acceso

Además del sistema de videovigilancia del Escudo Urbano en las inmediaciones de la UdeG, Montalberti Serrano, coordinador de Seguridad Universitaria, informa que otro tema pendiente es implementar controles de acceso en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), en los planteles de La Normal y Los Belenes. “La Universidad está haciendo un gran esfuerzo, la gran mayoría tiene controles de acceso, pero siempre hay cosas por mejorar”.

Gracias a otras estrategias, como “Sendero Seguro”, bajaron la incidencia delictiva en el primer trimestre de 2019, comparado con el mismo periodo del año anterior. EL INFORMADOR/A. Camacho

TESTIMONIOS DE VÍCTIMAS

Les quitan carteras y celulares

Alejandra Hernández, estudiante del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), cuenta que en enero de este año fue víctima de un asalto cuando se dirigía al plantel. En el evento le quitaron su cartera y celular.

“Ese día iba un poco tarde, caminando por la calle La Grana, que es la entrada que está atrás de la escuela. Se me acercó un joven, me abrazó, y me dijo a la oreja que le diera todo lo que traía o me iría mal”.

Aunque iban pasando algunos automóviles, explica, el asalto se confundió con un saludo, por lo que nadie la ayudó. Apunta que no se dio cuenta si traía armas, pero prefirió no arriesgarse. Desde entonces ingresa por el acceso que está ubicado en Periférico.

Guillermo Mendoza, por su parte, menciona que también le robaron su cartera y celular, pero en los alrededores del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en febrero de este año.

Relata que, por la zona, hay muchos accesos cerrados por la construcción de la Línea 3, lo que aumenta la sensación de inseguridad. “Me ocurrió por avenida de los Maestros, que es un paraje que está muy solo. Me torcieron con mis pertenencias y ni para qué denunciar. Nunca detienen a nadie”.

También hay incidentes en preparatorias. Por ejemplo, Elizabeth Franco, quien asiste a la Preparatoria 7, indica que conoce a varios compañeros que han sufrido asaltos, sobre todo en el turno vespertino.

Por su parte, Héctor Jiménez recuerda que la implementación de un circuito cerrado contribuye en mejorar la seguridad y la disciplina en su centro de trabajo. El profesor de una secundaria ubicada en la colonia Ruiseñor, en el municipio de Tala, cuenta que hace un año instalaron las cámaras, con las que comenzaron a trabajar desde el pasado ciclo escolar.

“Antes se metían mucho a robar, nos sentíamos muy susceptibles porque los ladrones ya sabían todo sobre los salones. Desde que pusimos el circuito cerrado solamente tuvimos un incidente en un salón que no tenía circuito”.

Comenta que llegaron a trabajar con salones totalmente saqueados, sin material didáctico ni bocinas. “Incluso, en uno de los hurtos se llevaron todas las computadoras del salón de cómputo. No sabemos a qué hora, pero armaban huecos entre los ladrillos y agarraban todo lo que podían. Dicen que son personas externas a la localidad las que hacían eso”.

El docente asevera que también ha mejorado la disciplina y se aclararon situaciones que se viven dentro del plantel. Por ejemplo, en temas de peleas. “Lo que hacemos es pedir permiso a los docentes y padres de familia para verificar la información a través de las cámaras. Al principio los estudiantes se sentían intimidados, pero ya se acostumbraron”.

Añade que han detectado situaciones en las que personas sospechosas se acercan a la escuela, para alertar a la Policía de manera oportuna.

Operan siete de cada 10 cámaras del Escudo Urbano

Aunque todavía no se anuncia una fecha para el arranque total del Escudo Urbano C5, la instalación del sistema de videovigilancia casi concluyó. El titular del Gabinete de Seguridad de Jalisco, Macedonio Tamez Guajardo, informa que se han instalado cinco mil 702 cámaras, de las cuales cinco mil 626 son fijas y 76 tienen lectores de placas. En total se contrataron seis mil 270 aparatos fijos y 300 con lectores de placas.

“Recibimos el C5 a medio instalar, con muchas deficiencias. En este instante tenemos operando tres mil 800… a veces hay mil más. La operatividad se modifica a lo largo del día según la conexión”. Esto significa que operan siete de cada 10 aparatos instalados.

Explica que las cámaras están vigiladas por personal capacitado y posteriormente se aumentarán las contrataciones. Indica que han bajado los delitos patrimoniales gracias al sistema, que es la meta en la primera fase de seguridad en el Estado. “Las cámaras nos han ayudado de forma extraordinaria a resolver el problema del robo a vehículos, tanto para capturar en flagrancia, como para recuperar autos robados. También nos ayuda a combatir el robo a negocio y robo a casa habitación… nos ha permitido localizar a los perpetradores”.

Con las cámaras de lectura de placas, acentúa, se registran los vehículos y se cruza la información con una base de autos robados. Posteriormente se avisa a la Policía y se procede a detener a la persona que maneja el automotor. “Se han logrado detener docenas de ladrones de vehículos, entre 30% y 40% de los vehículos que se roban en la zona metropolitana (se recuperaron). Es un binomio de tecnología y elemento humano”.

Recuerda que las videocámaras se distribuyen en proporción a la población que hay en cada municipio. “Los únicos dos municipios que tienen sistemas independientes de cámaras son Zapopan y Tlajomulco. Está interconectividad está en estudio en este momento”.

El Gobierno también responde que ya están colocados más de mil botones de pánico.

Adelanta que en los próximos días se dará un aviso importante con relación a la finalización de la instalación del Escudo Urbano y la mejora en la conectividad. Proyectan incluir a comercios dentro del plan para multiplicar las oportunidades de avisar oportunamente a las Policías municipales en caso de un ilícito.

“También con cadenas comerciales para tener acceso a sus grabaciones y poner a disposición de la Fiscalía las imágenes de algunos robos y asaltos”.

Reforzamiento

Roberto Alarcón adelanta que tienen un proyecto con el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas para la instalación de más cámaras. “Pretendemos egresar a 250 cadetes y, de éstos, se destinará una cantidad para la Policía Escolar”.

A través del Escudo Urbano se instalaron 300 cámaras en los alrededores de los planteles de la UdeG, pero aún no operan. A la izquierda, cámaras del C5 “vigilan” el CUCSH. EL INFORMADOR/A. Camacho

Aplican auditoría

La Contraloría del Estado dio a conocer en febrero pasado que detectaron anomalías en la construcción del Escudo Urbano C5. La contralora Teresa Brito dijo que se encontró que en el contrato, por 895 millones de pesos, no había un plan de trabajo para garantizar que todos los elementos funcionaran de forma adecuada.

El titular de la Coordinación de Seguridad, Macedonio Tamez, precisó que se identificaron deficiencias, tanto en el diseño de las instalaciones como en la operación del C5, además de que los procesos administrativos para convertirlo en un Organismo Público Descentralizado lo dejaron con un “limbo jurídico”.

En marzo de este año, el gobernador Enrique Alfaro anunció que buscarían que las cámaras de las tiendas de conveniencia también estuvieran enlazadas con el C5. Y se prometió que funcionaría al 100% en la primera mitad del año; es decir, en junio.

Sin recursos para ampliar red en las primarias y secundarias

La Secretaría de Educación en Jalisco informa que, en la pasada administración, se invirtieron dos millones 249 mil 516 pesos para dotar de cámaras de vigilancia a 50 escuelas en el Estado. Vía Transparencia, precisa que las instituciones beneficiadas se ubican en Zapopan (18 planteles), Guadalajara (14), Tlajomulco (7), Tonalá (4) y El Salto (2). De esa inversión, actualmente están en funcionamiento circuitos cerrados en 44 planteles.

Nadia Soto Chávez, directora de Programas Estratégicos, detalla que, en 2014, también se equiparon otras 50 escuelas con cámaras gracias a recursos federales. “Revisaremos cómo podemos hacer más eficiente el uso de las cámaras. Al no recibir una ministración federal, ya no es posible dar un seguimiento, porque entonces el Estado tiene que hacer la inversión correspondiente sin tener el apoyo de la Federación”.

Acentúa que actualmente no se cuenta con recursos específicos para darle continuidad al proyecto. “Tendremos que presupuestar un recurso hasta el ejercicio fiscal 2020, a menos que pudiéramos gestionar algo extraordinario”.

Destaca que sería importante conectar los circuitos con el Escudo Urbano C5. “Nos ayudaría a disminuir la cantidad de robos en las escuelas. Pudiéramos tener la evidencia de quiénes son estas personas, que osadamente se atreven a entrar una y otra vez, y dañar el patrimonio del Estado”.

Expresa que los circuitos operan aisladamente en cada plantel, según los criterios definidos. “Por lo tanto, a nivel secretaría no podemos estar monitoreando qué es lo que pasa en cada sitio. Fue un beneficio de aquellas escuelas que se adhirieron al programa, que en su momento existía”.

Acepta que las escuelas con equipos de circuito cerrado pudieran ser más, ya que hay otros programas, como el de Escuelas de Tiempo Completo, en donde otorgan recursos específicos para que los planteles de manera autónoma puedan realizar acciones para mejorar la infraestructura, como comprar cámaras.

“Dentro de las medidas que estamos tomando en vigilancia, una de las cosas más importantes, que fue el objetivo de este programa, es mejorar el ámbito de convivencia de los alumnos en general”.

Detalla que este tipo de acciones ayudan a disminuir los índices de violencia porque se sabe que todo quedará grabado.

También anticipa que el próximo mes emitirán nuevos protocolos para que las autoridades tengan el conocimiento de cómo actuar en los casos de violencia en las escuelas. “Ya están en revisión y tienen la finalidad de que nuestras autoridades educativas tengan de forma muy clara cuál es su actuar ante situaciones de violencia que se presenten. Serán para casos de violencia, maltrato, que son detectados al interior de la escuela”.

Estadística

La Secretaría de Educación en Jalisco informa que, en lo que va del año, han tenido eventos de robo en 90 escuelas.

En 2018 sumaron 430 incidentes. En 2017, 446, y en 2016, 234 hurtos.

El Escudo Urbano operará con seis mil 270 aparatos fijos y 300 con lectores de placas. EL INFORMADOR/G. Gallo

Padecen tres robos en dos meses

Dominick Herrera, madre de familia, afirma que se han metido a robar en tres ocasiones al kínder donde estudia su hijo, localizado en la colonia La Martinica, en Zapopan.

“Tan solo en el transcurso de dos meses han ocurrido esos delitos. Hay cámaras del Escudo Urbano, incluso, hay un poste con botón de pánico a pocos metros. Es curioso porque el plantel está a espaldas de un centro de salud, tuvieron (los ladrones) que hacer mucho ruido porque han forzado las protecciones de las ventanas. Ésta última vez hicieron un boquete en la pared”.

La mujer indica que los padres no saben si las cámaras funcionan, pero que en los hurtos se llevaron material de limpieza, libros didácticos y un aparato para dar servicio a un menor con discapacidad.

“Cuando cortaron las protecciones de las ventanas quebraron los vidrios, entonces suspendieron las clases por seguridad de los niños”.

Explica que se sienten afectados porque no existe apoyo de las autoridades educativas para reponer el material, por lo que vuelven a pedir cooperación económica a los padres. “Te piden la cuota voluntaria y va incluido el material de limpieza, pero en el primer robo se llevaron todo”.

Además, señala que la escuela no tiene personal de vigilancia ni directora, lo que tiene intranquilos a los padres de familia. “Los eventos de robo nos empiezan a dar temor. Estamos buscando exponer el caso con alguna autoridad”.

“Los papás se pueden organizar”

El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia de Jalisco, José Luis Sánchez, opina que los robos no son generalizados en los planteles, pero hay instituciones en donde se repiten, por lo que el equipamiento de videocámaras podría ser una alternativa para disminuir la inseguridad. “Son una opción para prevenir, incluso si no se cuenta con recurso gubernamental, los mismos padres de familia se pueden organizar para ir haciendo las compras de equipo. Escuelas en donde tienen ciertos espacios, corredores, ingresos… todo queda grabado, inclusive en las mismas aulas para registrar alguna situación”.

Menciona que se tuvo conocimiento de resultados positivos tras la implementación del programa Escuela Segura, donde apoyaban económicamente para equipar los planteles.

“Aunque se queda corto, en el área metropolitana estamos hablando de cinco mil escuelas. Hay escuelas que se pueden vigilar desde un celular. Se pudiera manejar el tema con base en las escuelas que son frecuentemente robadas. Hay diferentes lugares con el sistema, que lo usan de forma interna. Son casos donde nos enteramos que se empezó a manejar bien y tenían apoyo para candados”.

Sigue: #DebateInformador

¿En qué cruces viales se requiere de una mayor vigilancia?

Participa en Twitter en el debate del día @informador